После обещания Зеленского подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" выплатило 0,5% долга шахтерам

"Центрэнерго" выплатило 8,75 млн грн сотрудникам шахты "Надежда", которые митинговали под Офисом Президента и Кабинетом Министров.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы ФГИ, с начала недели и в течение трех дней коллектив ЧАО "Шахта "Надежда" митинговал под Кабинетом Министров и Офисом Президента. Шахтеры требовали погашения долгов по зарплате, а руководство шахты - расчета от Центрэнерго на сумму 8,75 млн гривен.

"Сообщаю, что текущий долг государственной компании "Центрэнерго" перед шахтой "Надежда" по подписанным актам вчера выплачен в полном объеме. Таким же образом, в соответствии с планом и графиком выплат, будут закрыты долги перед другими государственными шахтами", - говорится в сообщении.

В то же время, Сенниченко отмечает, что выплата долга не решит проблем шахты "Надежда", налоговый долг которой составляет 145 млн гривен.

"Сообщалось о случаях коррупции на шахте и о том, что прежнее руководство присваивало средства "Надежды". Нацполиция сейчас расследует эти дела. 6 июня Министерство энергетики назначило нового директора шахты "Надежда". Надеюсь, он сможет навести порядок на предприятии", - подытожил Сенниченко.

По его информации, на следующей неделе другие профсоюзы также привезут шахтеров в Киев.

Читайте: В 2019-м в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента", в 2020-м - "Центрэнерго" банкрот, - Омелян

Напомним, ранее сообщалось, что к горнякам государственных угольных предприятий Львовщины, которые второй день митингуют под Офисом президента Украины, вышел президент Украины Владимир Зеленский, у которого они спросили о фактах коррупции в госкомпании "Центрэнерго" и отказе покупать уголь шахт.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля госшахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электрической энергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец использование "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержке выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное Центрэнерго будет активно закупать уголь из государственных шахт.

Читайте: Двери "Электротяжмаша" открыты для всех серьезных инвесторов, заинтересованных не просто в замене менеджмента, - глава ФГИ Сенниченко