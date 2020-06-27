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Дії НАБУ щодо оскарження рішення стосовно закриття справи Бахматюка - нонсенс, - Козаченко

Дії НАБУ щодо оскарження рішення стосовно закриття справи Бахматюка - нонсенс, - Козаченко

Член Ради громадського контролю НАБУ юрист Тетяна Козаченко відреагувала на заяву НАБУ щодо небажання відомства Ситника виконувати рішення суду. Козаченко заявила, що характер дій НАБУ в цій ситуації нічим зараз не відрізняється від того, з чим НАБУ "бореться".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Юрист Тетяна Козаченко на своїй сторінці у фейсбуці прокоментувала вчорашнє рішення Офісу Генерального прокурора щодо виконання постанови Печерського районного суду столиці про закриття справи стосовно колишнього першого заступника глави НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка щодо рефінансування VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

За її словами, постанова заступника генпрокурора про відновлення справи була винесена з численними порушеннями, що підтвердив і суд. Також вона засудила реакцію НАБУ, яке відмовляється виконувати рішення суду і не планує закривати справу. Заяву про невиконання рішення суду НАБУ мотивує тим, що подало апеляцію в іншу судову інстанцію, Апеляційну палату ВАКС. Між тим, зауважує Козаченко, така апеляція є нонсенсом.

"Ухвала Печерського суду не підлягає оскарженню. Те, що НАБУ рішення Печерського суду оскаржило до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, є наступним нонсенсом. Апеляційна палата ВАКС не є і не може бути апеляційним судом за ухвалою Печерського суду (згідно з п. 20 ч. 1 ст.3 КПК України)", - пише адвокат.

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"Довіра до державних органів буде лише в тому разі, коли вони діятимуть законно, і НАБУ тут не виняток. Бо характер дій НАБУ нічим зараз не відрізняється від того, з чим НАБУ "бореться", - прокоментувала Козаченко заяву НАБУ.

Нагадаємо, що справу проти Писарука та Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

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Топ коментарі
+4
И самое главное щоб зебил не успел бежать на Тамбов а то придется лысого нагибать все наридом
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27.06.2020 18:00
+2
Абсурд. Каким бы ни был Бахматюк- есть решение суда. Теперь давайте после любого приговора суда, все равно НАБУ или СБУ,или прокурор будет ЛИЧНО решать какое наказание надо применить...
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27.06.2020 18:48
+2
Этот ублюдок собирается бабки возвращать, шо ты чешиш чух подзаборный?
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27.06.2020 19:05
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Вот счас смотрел интервью малюска. Так ракушка сказал интересные вещи: Нада СИЗО и тюрмы перенести за пределы городов. И главное щоб Аваков усилил там прессинг =)
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27.06.2020 17:58 Відповісти
И самое главное щоб зебил не успел бежать на Тамбов а то придется лысого нагибать все наридом
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27.06.2020 18:00 Відповісти
За чий рахунок буде цей банкет?
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27.06.2020 18:42 Відповісти
Палитический???
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27.06.2020 18:30 Відповісти
Абсурд. Каким бы ни был Бахматюк- есть решение суда. Теперь давайте после любого приговора суда, все равно НАБУ или СБУ,или прокурор будет ЛИЧНО решать какое наказание надо применить...
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27.06.2020 18:48 Відповісти
Тут дело несколько в другом. https://fakeoff.org/corruption/ogpu-zakryl-ugolovnoe-delo-protiv-olega-bakhmatyuka Многое может потянутся .
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27.06.2020 19:42 Відповісти
Этот ублюдок собирается бабки возвращать, шо ты чешиш чух подзаборный?
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27.06.2020 19:05 Відповісти
Если хотел бы не устраивал бы торг : отдам но не все и не сразу.Так по твоей логике все будут воровать и потом может быть( если поймают) вернут ,а может и не поймают
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28.06.2020 07:30 Відповісти
ты ещё и татьяна, чушка
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27.06.2020 19:08 Відповісти
Все больше убеждаюсь ,что таки платит аферист и проходимец Бахматюк Бутусову уж очень он его защищает на своем сайте
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28.06.2020 07:28 Відповісти
 
 