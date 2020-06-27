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Новости Борьба с коррупцией
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Действия НАБУ по обжалованию решения о закрытии дела Бахматюка - нонсенс, - Козаченко

Действия НАБУ по обжалованию решения о закрытии дела Бахматюка - нонсенс, - Козаченко

Член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко отреагировала на заявление НАБУ относительно нежелания ведомством Сытника выполнять решение суда. Козаченко заявила, что характер действий НАБУ в этой ситуации ничем сейчас не отличается от того, с чем НАБУ "борется".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Юрист Татьяна Козаченко на своей странице в Фейсбук прокомментировала вчерашнее решение Офиса Генерального прокурора по исполнению постановления Печерского районного суда столицы о закрытии дела в отношении бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка по рефинансированию VAB банка в период банковского кризиса 2014 года.

По ее словам, постановление заместителя генпрокурора о возобновлении дела было вынесено с многочисленными нарушениями, что подтвердил и суд. Также она осудила реакцию НАБУ, которое отказывается выполнять решение суда и не планирует закрывать дело. Заявление о невыполнении решения суда НАБУ мотивирует тем, что подало апелляцию в другую судебную инстанцию, Апелляционную палату ВАКС. Между тем, отмечает Козаченко, такая апелляция является нонсенсом.

"Постановление Печерского суда НЕ подлежит обжалованию. То, что НАБУ решение Печерского суда обжаловало в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, является следующим нонсенсом. Апелляционная палата ВАКС не является и не может быть апелляционным судом по постановлению Печерского суда (в силу п.20 ч.1 ст.3 УПК Украины)", - пишет адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрывать дело в отношении "ВиЭйБи Банка" нельзя, на решение Печерского суда подана апелляция, - НАБУ

"Доверие к государственным органам будет только в том случае, когда они будут действовать законно, и НАБУ здесь не исключение. Ибо характер действий НАБУ ничем сейчас не отличается от того с чем НАБУ "борется", - прокомментировала Козаченко заявление НАБУ.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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Топ комментарии
+4
И самое главное щоб зебил не успел бежать на Тамбов а то придется лысого нагибать все наридом
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27.06.2020 18:00
+2
Абсурд. Каким бы ни был Бахматюк- есть решение суда. Теперь давайте после любого приговора суда, все равно НАБУ или СБУ,или прокурор будет ЛИЧНО решать какое наказание надо применить...
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27.06.2020 18:48
+2
Этот ублюдок собирается бабки возвращать, шо ты чешиш чух подзаборный?
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27.06.2020 19:05
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Вот счас смотрел интервью малюска. Так ракушка сказал интересные вещи: Нада СИЗО и тюрмы перенести за пределы городов. И главное щоб Аваков усилил там прессинг =)
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27.06.2020 17:58 Ответить
И самое главное щоб зебил не успел бежать на Тамбов а то придется лысого нагибать все наридом
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27.06.2020 18:00 Ответить
За чий рахунок буде цей банкет?
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27.06.2020 18:42 Ответить
Палитический???
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27.06.2020 18:30 Ответить
Абсурд. Каким бы ни был Бахматюк- есть решение суда. Теперь давайте после любого приговора суда, все равно НАБУ или СБУ,или прокурор будет ЛИЧНО решать какое наказание надо применить...
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27.06.2020 18:48 Ответить
Тут дело несколько в другом. https://fakeoff.org/corruption/ogpu-zakryl-ugolovnoe-delo-protiv-olega-bakhmatyuka Многое может потянутся .
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27.06.2020 19:42 Ответить
Этот ублюдок собирается бабки возвращать, шо ты чешиш чух подзаборный?
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27.06.2020 19:05 Ответить
Если хотел бы не устраивал бы торг : отдам но не все и не сразу.Так по твоей логике все будут воровать и потом может быть( если поймают) вернут ,а может и не поймают
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28.06.2020 07:30 Ответить
ты ещё и татьяна, чушка
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27.06.2020 19:08 Ответить
Все больше убеждаюсь ,что таки платит аферист и проходимец Бахматюк Бутусову уж очень он его защищает на своем сайте
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28.06.2020 07:28 Ответить
 
 