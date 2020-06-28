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Новини Коронавірус і карантин
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вакцина (4418) ВООЗ (769) карантин (18171) ебола (2) Гебреєсус (166) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Для розробки вакцини від COVID-19 необхідно зібрати понад $31 млрд, - ВООЗ

Для розробки вакцини від COVID-19 необхідно зібрати понад $31 млрд, - ВООЗ

Всі інструменти запобігання, виявлення і лікування коронавірусу мають бути доступними для всіх, а не тільки для тих , хто може дозволити собі за них заплатити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус.

"Багато з тих заходів у сфері громадської охорони здоров'я, які привели до успіху в боротьбі з лихоманкою Ебола, - наприклад, виявлення випадків захворювання, ізоляції, тестування, відстеження контактів і надання допомоги - це ті ж заходи, які застосовуються наразі проти COVID- 19. Але серед інструментів для боротьби з Еболлою була ефективна вакцина, якої у нас поки немає для боротьби з COVID-19", - підкреслив Гебреєсус.

Без вакцини, за його словами, хворих і померлих від Еболи було б набагато більше.

"Очевидно, що для забезпечення контролю над COVID-19 і порятунку життів нам потрібні ефективні вакцини, засоби діагностики та лікування. І все це потрібно в безпрецедентних масштабах і в безпрецедентно стислі терміни", - сказав гендиректор ВООЗ.

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Він додав, що всі ці інструменти запобігання, виявлення і лікування коронавірусу мають бути доступними для всіх, а не тільки тим, хто може дозволити собі за них заплатити.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан зазначила, що зазвичай процес розробки і виробництва ефективної вакцини займає до 10 років. Але в нинішніх умовах, за її словами, діяти треба швидко.

"Ми відводимо на це (розробку і виробництво вакцини від коронавіруса. - Ред.) 12, максимум 18 місяців. І це буде безпрецедентно", - сказала Свамінатан. Вона повідомила, що на сьогодні є 200 кандидатів вакцин і всі вони перебувають на різних стадіях розробки і клінічних випробувань. Приблизно 15 з них проходять вже випробування на людях.

Зазначається, що для розробки вакцини і пошуку ефективних ліків від нового коронавірусу необхідно зібрати понад 31 млрд доларів.
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Топ коментарі
+31
Чем мотивирована такая сумма , почему например не 5 678 987 451 ,78 ?
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28.06.2020 10:42
+24
Обычный рэкет.
Оценили "платежеспособность" клиента и назвали сумму.
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28.06.2020 10:47
+17
Наличием числа чиновников ВОЗ и их аппетитами.
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28.06.2020 10:51
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Чем мотивирована такая сумма , почему например не 5 678 987 451 ,78 ?
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28.06.2020 10:42 Відповісти
Обычный рэкет.
Оценили "платежеспособность" клиента и назвали сумму.
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28.06.2020 10:47 Відповісти
Ну можна каждому жителю Земли сшить повязку из пятидолларовой купюри)
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28.06.2020 10:50 Відповісти
Наличием числа чиновников ВОЗ и их аппетитами.
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28.06.2020 10:51 Відповісти
а ты в курсе сколько на вакцинах от гриппа бабла рубят ?
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28.06.2020 12:08 Відповісти
А Зе предлагал 1 миллион гривен, за разработку!
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28.06.2020 22:07 Відповісти
Не все научные задачи можно решить только с помощью денег.
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28.06.2020 10:43 Відповісти
Спорно.
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28.06.2020 10:52 Відповісти
сейчас скинемся смсками
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28.06.2020 10:43 Відповісти
Эфиоп почувствовал вкус бабла.
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28.06.2020 10:47 Відповісти
Эта обезьяна с рабской фамилией еще не на бутылке?
Она же бодро махала хвостом что мол все в порядке(как сказал китайский генсек), потом обосралась, а теперь делает вид что так и нужно было.
Украина как всегда - в самой большой ж. оказалась.
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28.06.2020 10:47 Відповісти
Коронобесие и разводняк для лохов, которые послушно носят намордники.
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28.06.2020 10:47 Відповісти
Иди, дебил, на лента.сру! Там тибе прогулы ставлят!( Нам вистарчає своїх недоумків, так ще всяка кацапська срань лізе)!
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28.06.2020 10:55 Відповісти
Я представляю твое воспитание и сожалею о том, что тебя не было кому научить культуре и вежливости, поэтому этот спич милосердно проигнорю, позволяя существоть вместе с другой такой же биомассой.
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28.06.2020 11:00 Відповісти
Тибе,дебил, до моего воспитания и мировозрения, как до Кієва рачки! Жуй сопли молча, не показуй дурь свою!
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28.06.2020 11:05 Відповісти
Ни чем не мотивированно оскорбляя человека, ты показываешь что дебил это ты, дебил и жлоб.
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28.06.2020 19:06 Відповісти
цікаво, а скільки витрачається на нові розробки проти онкології, гепатиту, туберкульозу, серцево-судинних захворювань..?
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28.06.2020 10:50 Відповісти
Так от них уже не умирают. Вирус, ****, всех пациентов под себя подгрёб.
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28.06.2020 10:56 Відповісти
Не всех
Для розробки вакцини від COVID-19 необхідно зібрати понад $31 млрд, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5007
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28.06.2020 12:07 Відповісти
Морда не трісне?
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28.06.2020 10:51 Відповісти
для разработки нужно 10 пробирок и 100 бомжей
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28.06.2020 10:51 Відповісти
Серьезно? Вы что за вакциной полетите на Альфацентавру? Если вакцину найдут то ее себестоимость будет всего несколько млн. долларов. Все остальное ето накрутки фармацевтических компаний. Я даже боюсь представить по сколько они ее будут продавать, если они уже со старта зарядили астрономическую сумму.
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28.06.2020 10:52 Відповісти
Насчёт себестоимости разработки в несколько млн долларов полностью согласен. В любом случае это коллектив из нескольких человек-исследователей и полгода-год времени. Таких лабораторий правда по всему миру десятки если не сотни.
Украинская ракетная программа тоже стоила в разработке около 10млн долларов всего. Развернуть производство уже на порядок дороже. Ну а освоено под это дело будут миллиарды
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28.06.2020 11:01 Відповісти
Имеется ввиду 30 ярдов для бесплатной вакцинации всей планеты. по 4 бакса с носа. Хватит везде зраду видеть. Я бы вообще таким упоротым как ты не давал бы вакцину ни за какие деньги.
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28.06.2020 13:05 Відповісти
запахло великим гешефтом. Уже видимо есть планы впарить вакцину по дороже.
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28.06.2020 10:54 Відповісти
ещк 3 волны- а потом уже можно и вакцину....
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28.06.2020 10:57 Відповісти
нравятся мне эти ТРУТНИ -паразиты из из ВОЗ, и нашего МОЗ....
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28.06.2020 10:56 Відповісти
Вообще то за такую сумму можно 15 АВИАНОСЦЕВ построить! Они на космической базе на спутнике Юпитера будут вакцину разрабатывать? Я думаю даже это было бы дешевле в разы!
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28.06.2020 10:56 Відповісти
"Для разработки вакцины от COVID-19 необходимо собрать более $31 млрд, - ВОЗ" - дайте Хабаду бумагу с краской и он напечатает сколько нужно. ФРС США принадлежит Хабаду. http://evrazia.org/article/974 С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в неограниченных количествах.
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28.06.2020 10:58 Відповісти
нет такой суммы, которую чиновничья орава не освоит. "Мы не сеем, не пашем, не строим..." (с)
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28.06.2020 10:58 Відповісти
Нет это брехня,нужно100млрд.Это дно.
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28.06.2020 11:00 Відповісти
Казали що вже винайшли.
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28.06.2020 11:06 Відповісти
эфиоптваюмать,раскажи сколько лярдов баксов собраных всем миром денег ,было потрачено ВОЗ совместно с китайскими аферистами для производсва вирусни и сейчас снова мир должен заплатить аферистам за вакцину ,которорую придумывать не надо...Ибо когда навязывается мысль ,о необходимости большой суммы денег , то уже это указывает на очень крупную мировую аферу...
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28.06.2020 11:09 Відповісти
Чекайте тепер таких прибуткових "пандемій кожні три роки, а може і через рік. Ну, дуже солодка тема для когось, дуже!!! Скільки дає напрямків для маніпуляції стадом і для того щоб стригти його, а воно при тому не бекало.
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28.06.2020 11:18 Відповісти
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28.06.2020 11:36 Відповісти
а е..ло не треснет?
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28.06.2020 11:27 Відповісти
За 31 лярд я вам сам вакцину разработаю вместе с чипом! Может вам еще 31 триллиард подарить под шумок? Если уже 15 вакцин на стадии испытаний, а 200 еще есть в запасе, то нахй тогда эти миллиарды? В карман продажным чиновникам ВОЗ, которые привыкли продаваться с потрохами мировым олигархам и фармацевтическим ТНК.
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28.06.2020 11:43 Відповісти
Напевно недосконало розтлумачили.31 ярд потрібно щоб розтиражувати вдалу вакцину на все населення планети.Бо ще не хватало 3ї світової через вакцину.
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28.06.2020 11:44 Відповісти
а это типа расход денежный у всех стран вместе взятых на производжство. Ну напишут заглавие в цензоре, что мысли совсем другие.
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28.06.2020 14:40 Відповісти
И еще 50 млрд. надо на разработку механизма анального чипирования скотостада упоротого! Деньги на бочку!
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28.06.2020 11:45 Відповісти
странная цифра. почему не 310 млрд., не 29 млрд., а именно 31?
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28.06.2020 12:04 Відповісти
Самая дорогая летучая мышь в истории человечества
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28.06.2020 12:22 Відповісти
Хахах
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01.07.2020 12:37 Відповісти
Чомусь більше всіх серед газет довіряю Цензор
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28.06.2020 12:27 Відповісти
Все специалисты и знатоки уже в ленте отметились. Уже каникулы в школе?
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28.06.2020 12:31 Відповісти
(- 10\20 % ВОЗу за услуги посредника)
Озвучена сумма для выплаты создателям вируса.
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28.06.2020 12:40 Відповісти
ГЫГЫ бред сивой кобылы...что вы пишите.и что и откуда такая сумма? да кто знает что какой то лаборант смешает там какую то (зелёнку) с сывороткой какой то к примеру на 2 бакса и получится о ЧУДО! всё гениальное всегда просто! 31 миллиард. это что завезут лекарственные химикаты с марса или с чёрной дыры посылку от инопланетных фармацевтов?
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28.06.2020 13:05 Відповісти
Надеюсь, Трамп пошлет эту обезьяну в пешее эротическое путешествие.
Ваще непонятно какое отношение ВОЗ имеет к разработке вакцин. У них нет своих институтов и производственных площадок, только куча чиновников которые распределяют денежные потоки.
Вакцины разрабатываются или частными фирмами или государственными организациями, которые разрабатывают ее без указок от дармоедов из ВОЗ.
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28.06.2020 13:20 Відповісти
пошлет 100% и многие другие
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28.06.2020 14:37 Відповісти
хах а наш давав 1 лімон
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28.06.2020 13:58 Відповісти
нифигасе, новый способ тырить бабло
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28.06.2020 14:09 Відповісти
Ну и херня
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28.06.2020 14:36 Відповісти
Так ось із за чого ''всесвітня пандемія''. Знову бабло...
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28.06.2020 15:13 Відповісти
А эту бесполезную свору не разорвёт? Судя по нынешним зелёным чинушам нет
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28.06.2020 16:04 Відповісти
Впарили гоям карантин - теперь пусть хавают ещё наценку на вакцину.
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28.06.2020 17:03 Відповісти
этих сук из ВОЗа отправить в Гулаг, так они бы вакцину и бесплатно создали бы....
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28.06.2020 17:04 Відповісти
Это ВОЗ должна теперь всем жителям Земли за все псевдо пандемии свиного, куриного и прочих гриппов. Слушайте Гебрейшу дальше. Он сделает свою эфиопскую морду кирпичом
будет вещать всё, чему учила бабушка по маминой линии.
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28.06.2020 17:08 Відповісти
Гнилая контора, не даром США прекратили финансировать эту банду аферистов.
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28.06.2020 19:17 Відповісти
Может скинемся ?!
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28.06.2020 21:12 Відповісти
и вертолёт.
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29.06.2020 08:00 Відповісти
Это дерьмо возникло в КНР, значит пускай китайозы и скидываются
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01.07.2020 12:33 Відповісти
 
 