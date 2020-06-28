Для розробки вакцини від COVID-19 необхідно зібрати понад $31 млрд, - ВООЗ
Всі інструменти запобігання, виявлення і лікування коронавірусу мають бути доступними для всіх, а не тільки для тих , хто може дозволити собі за них заплатити.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус.
"Багато з тих заходів у сфері громадської охорони здоров'я, які привели до успіху в боротьбі з лихоманкою Ебола, - наприклад, виявлення випадків захворювання, ізоляції, тестування, відстеження контактів і надання допомоги - це ті ж заходи, які застосовуються наразі проти COVID- 19. Але серед інструментів для боротьби з Еболлою була ефективна вакцина, якої у нас поки немає для боротьби з COVID-19", - підкреслив Гебреєсус.
Без вакцини, за його словами, хворих і померлих від Еболи було б набагато більше.
"Очевидно, що для забезпечення контролю над COVID-19 і порятунку життів нам потрібні ефективні вакцини, засоби діагностики та лікування. І все це потрібно в безпрецедентних масштабах і в безпрецедентно стислі терміни", - сказав гендиректор ВООЗ.
Він додав, що всі ці інструменти запобігання, виявлення і лікування коронавірусу мають бути доступними для всіх, а не тільки тим, хто може дозволити собі за них заплатити.
Головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан зазначила, що зазвичай процес розробки і виробництва ефективної вакцини займає до 10 років. Але в нинішніх умовах, за її словами, діяти треба швидко.
"Ми відводимо на це (розробку і виробництво вакцини від коронавіруса. - Ред.) 12, максимум 18 місяців. І це буде безпрецедентно", - сказала Свамінатан. Вона повідомила, що на сьогодні є 200 кандидатів вакцин і всі вони перебувають на різних стадіях розробки і клінічних випробувань. Приблизно 15 з них проходять вже випробування на людях.
Зазначається, що для розробки вакцини і пошуку ефективних ліків від нового коронавірусу необхідно зібрати понад 31 млрд доларів.
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Оценили "платежеспособность" клиента и назвали сумму.
Она же бодро махала хвостом что мол все в порядке(как сказал китайский генсек), потом обосралась, а теперь делает вид что так и нужно было.
Украина как всегда - в самой большой ж. оказалась.
Украинская ракетная программа тоже стоила в разработке около 10млн долларов всего. Развернуть производство уже на порядок дороже. Ну а освоено под это дело будут миллиарды
Озвучена сумма для выплаты создателям вируса.
Ваще непонятно какое отношение ВОЗ имеет к разработке вакцин. У них нет своих институтов и производственных площадок, только куча чиновников которые распределяют денежные потоки.
Вакцины разрабатываются или частными фирмами или государственными организациями, которые разрабатывают ее без указок от дармоедов из ВОЗ.
будет вещать всё, чему учила бабушка по маминой линии.