Для розробки вакцини від COVID-19 необхідно зібрати понад $31 млрд, - ВООЗ

Всі інструменти запобігання, виявлення і лікування коронавірусу мають бути доступними для всіх, а не тільки для тих , хто може дозволити собі за них заплатити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус.

"Багато з тих заходів у сфері громадської охорони здоров'я, які привели до успіху в боротьбі з лихоманкою Ебола, - наприклад, виявлення випадків захворювання, ізоляції, тестування, відстеження контактів і надання допомоги - це ті ж заходи, які застосовуються наразі проти COVID- 19. Але серед інструментів для боротьби з Еболлою була ефективна вакцина, якої у нас поки немає для боротьби з COVID-19", - підкреслив Гебреєсус.

Без вакцини, за його словами, хворих і померлих від Еболи було б набагато більше.

"Очевидно, що для забезпечення контролю над COVID-19 і порятунку життів нам потрібні ефективні вакцини, засоби діагностики та лікування. І все це потрібно в безпрецедентних масштабах і в безпрецедентно стислі терміни", - сказав гендиректор ВООЗ.

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Він додав, що всі ці інструменти запобігання, виявлення і лікування коронавірусу мають бути доступними для всіх, а не тільки тим, хто може дозволити собі за них заплатити.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан зазначила, що зазвичай процес розробки і виробництва ефективної вакцини займає до 10 років. Але в нинішніх умовах, за її словами, діяти треба швидко.

"Ми відводимо на це (розробку і виробництво вакцини від коронавіруса. - Ред.) 12, максимум 18 місяців. І це буде безпрецедентно", - сказала Свамінатан. Вона повідомила, що на сьогодні є 200 кандидатів вакцин і всі вони перебувають на різних стадіях розробки і клінічних випробувань. Приблизно 15 з них проходять вже випробування на людях.

Зазначається, що для розробки вакцини і пошуку ефективних ліків від нового коронавірусу необхідно зібрати понад 31 млрд доларів.