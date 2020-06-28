Для разработки вакцины от COVID-19 необходимо собрать более $31 млрд, - ВОЗ

Все инструменты предотвращения, выявления и лечения коронавируса должны быть доступными для всех, а не только тем, кто может позволить себе за них заплатить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"Многие из тех мер в сфере общественного здравоохранения, которые привели к успеху в борьбе с лихорадкой Эбола, - например, выявление случаев заболевания, изоляция, тестирование, отслеживание контактов и оказание помощи – это те же меры, которые применяются в настоящее время против COVID-19. Но среди инструментов для борьбы с Эболой была эффективная вакцина, которой у нас пока нет для борьбы с COVID-19", - подчеркнул Гебрейесус.

Без вакцины, по его словам, заболевших и умерших от Эболы было бы гораздо больше.

"Очевидно, что для обеспечения контроля над COVID-19 и спасения жизней нам нужны эффективные вакцины, средства диагностики и лечения. И все это нужно в беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки", - сказал гендиректор ВОЗ.

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Он добавил, что все эти инструменты предотвращения, выявления и лечения коронавируса должны быть доступными для всех, а не только тем, кто может позволить себе за них заплатить.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет. Но в нынешних условиях, по ее словам, действовать надо быстро.

"Мы отводим на это (разработку и производство вакцины от коронавируса. - Ред.) 12, максимум 18 месяцев. И это будет беспрецедентно", - сказала Сваминатан. Она сообщила, что на сегодняшний день есть 200 кандидатов вакцин и все они находятся на разных стадиях разработки и клинических испытаний. Примерно 15 из них проходят уже испытания на людях.

Отмечается, что для разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от нового коронавируса необходимо собрать более 31 млрд долларов.

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