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Новости Коронавирус и карантин
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вакцина (3777) ВОЗ (776) карантин (16728) эбола (7) Гебрейесус (158) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Для разработки вакцины от COVID-19 необходимо собрать более $31 млрд, - ВОЗ

Для разработки вакцины от COVID-19 необходимо собрать более $31 млрд, - ВОЗ

Все инструменты предотвращения, выявления и лечения коронавируса должны быть доступными для всех, а не только тем, кто может позволить себе за них заплатить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"Многие из тех мер в сфере общественного здравоохранения, которые привели к успеху в борьбе с лихорадкой Эбола, - например, выявление случаев заболевания, изоляция, тестирование, отслеживание контактов и оказание помощи – это те же меры, которые применяются в настоящее время против COVID-19. Но среди инструментов для борьбы с Эболой была эффективная вакцина, которой у нас пока нет для борьбы с COVID-19", - подчеркнул Гебрейесус.

Без вакцины, по его словам, заболевших и умерших от Эболы было бы гораздо больше.

"Очевидно, что для обеспечения контроля над COVID-19 и спасения жизней нам нужны эффективные вакцины, средства диагностики и лечения. И все это нужно в беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки", - сказал гендиректор ВОЗ.

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Он добавил, что все эти инструменты предотвращения, выявления и лечения коронавируса должны быть доступными для всех, а не только тем, кто может позволить себе за них заплатить.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет. Но в нынешних условиях, по ее словам, действовать надо быстро.

"Мы отводим на это (разработку и производство вакцины от коронавируса. - Ред.) 12, максимум 18 месяцев. И это будет беспрецедентно", - сказала Сваминатан. Она сообщила, что на сегодняшний день есть 200 кандидатов вакцин и все они находятся на разных стадиях разработки и клинических испытаний. Примерно 15 из них проходят уже испытания на людях.

Отмечается, что для разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от нового коронавируса необходимо собрать более 31 млрд долларов.

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Топ комментарии
+31
Чем мотивирована такая сумма , почему например не 5 678 987 451 ,78 ?
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28.06.2020 10:42
+24
Обычный рэкет.
Оценили "платежеспособность" клиента и назвали сумму.
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28.06.2020 10:47
+17
Наличием числа чиновников ВОЗ и их аппетитами.
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28.06.2020 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Чем мотивирована такая сумма , почему например не 5 678 987 451 ,78 ?
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28.06.2020 10:42 Ответить
Обычный рэкет.
Оценили "платежеспособность" клиента и назвали сумму.
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28.06.2020 10:47 Ответить
Ну можна каждому жителю Земли сшить повязку из пятидолларовой купюри)
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28.06.2020 10:50 Ответить
Наличием числа чиновников ВОЗ и их аппетитами.
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28.06.2020 10:51 Ответить
а ты в курсе сколько на вакцинах от гриппа бабла рубят ?
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28.06.2020 12:08 Ответить
А Зе предлагал 1 миллион гривен, за разработку!
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28.06.2020 22:07 Ответить
Не все научные задачи можно решить только с помощью денег.
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28.06.2020 10:43 Ответить
Спорно.
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28.06.2020 10:52 Ответить
сейчас скинемся смсками
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28.06.2020 10:43 Ответить
Эфиоп почувствовал вкус бабла.
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28.06.2020 10:47 Ответить
Эта обезьяна с рабской фамилией еще не на бутылке?
Она же бодро махала хвостом что мол все в порядке(как сказал китайский генсек), потом обосралась, а теперь делает вид что так и нужно было.
Украина как всегда - в самой большой ж. оказалась.
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28.06.2020 10:47 Ответить
Коронобесие и разводняк для лохов, которые послушно носят намордники.
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28.06.2020 10:47 Ответить
Иди, дебил, на лента.сру! Там тибе прогулы ставлят!( Нам вистарчає своїх недоумків, так ще всяка кацапська срань лізе)!
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28.06.2020 10:55 Ответить
Я представляю твое воспитание и сожалею о том, что тебя не было кому научить культуре и вежливости, поэтому этот спич милосердно проигнорю, позволяя существоть вместе с другой такой же биомассой.
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28.06.2020 11:00 Ответить
Тибе,дебил, до моего воспитания и мировозрения, как до Кієва рачки! Жуй сопли молча, не показуй дурь свою!
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28.06.2020 11:05 Ответить
Ни чем не мотивированно оскорбляя человека, ты показываешь что дебил это ты, дебил и жлоб.
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28.06.2020 19:06 Ответить
цікаво, а скільки витрачається на нові розробки проти онкології, гепатиту, туберкульозу, серцево-судинних захворювань..?
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28.06.2020 10:50 Ответить
Так от них уже не умирают. Вирус, ****, всех пациентов под себя подгрёб.
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28.06.2020 10:56 Ответить
Не всех
Для розробки вакцини від COVID-19 необхідно зібрати понад $31 млрд, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5007
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28.06.2020 12:07 Ответить
Морда не трісне?
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28.06.2020 10:51 Ответить
для разработки нужно 10 пробирок и 100 бомжей
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28.06.2020 10:51 Ответить
Серьезно? Вы что за вакциной полетите на Альфацентавру? Если вакцину найдут то ее себестоимость будет всего несколько млн. долларов. Все остальное ето накрутки фармацевтических компаний. Я даже боюсь представить по сколько они ее будут продавать, если они уже со старта зарядили астрономическую сумму.
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28.06.2020 10:52 Ответить
Насчёт себестоимости разработки в несколько млн долларов полностью согласен. В любом случае это коллектив из нескольких человек-исследователей и полгода-год времени. Таких лабораторий правда по всему миру десятки если не сотни.
Украинская ракетная программа тоже стоила в разработке около 10млн долларов всего. Развернуть производство уже на порядок дороже. Ну а освоено под это дело будут миллиарды
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28.06.2020 11:01 Ответить
Имеется ввиду 30 ярдов для бесплатной вакцинации всей планеты. по 4 бакса с носа. Хватит везде зраду видеть. Я бы вообще таким упоротым как ты не давал бы вакцину ни за какие деньги.
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28.06.2020 13:05 Ответить
запахло великим гешефтом. Уже видимо есть планы впарить вакцину по дороже.
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28.06.2020 10:54 Ответить
ещк 3 волны- а потом уже можно и вакцину....
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28.06.2020 10:57 Ответить
нравятся мне эти ТРУТНИ -паразиты из из ВОЗ, и нашего МОЗ....
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28.06.2020 10:56 Ответить
Вообще то за такую сумму можно 15 АВИАНОСЦЕВ построить! Они на космической базе на спутнике Юпитера будут вакцину разрабатывать? Я думаю даже это было бы дешевле в разы!
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28.06.2020 10:56 Ответить
"Для разработки вакцины от COVID-19 необходимо собрать более $31 млрд, - ВОЗ" - дайте Хабаду бумагу с краской и он напечатает сколько нужно. ФРС США принадлежит Хабаду. http://evrazia.org/article/974 С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в неограниченных количествах.
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28.06.2020 10:58 Ответить
нет такой суммы, которую чиновничья орава не освоит. "Мы не сеем, не пашем, не строим..." (с)
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28.06.2020 10:58 Ответить
Нет это брехня,нужно100млрд.Это дно.
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28.06.2020 11:00 Ответить
Казали що вже винайшли.
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28.06.2020 11:06 Ответить
эфиоптваюмать,раскажи сколько лярдов баксов собраных всем миром денег ,было потрачено ВОЗ совместно с китайскими аферистами для производсва вирусни и сейчас снова мир должен заплатить аферистам за вакцину ,которорую придумывать не надо...Ибо когда навязывается мысль ,о необходимости большой суммы денег , то уже это указывает на очень крупную мировую аферу...
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28.06.2020 11:09 Ответить
Чекайте тепер таких прибуткових "пандемій кожні три роки, а може і через рік. Ну, дуже солодка тема для когось, дуже!!! Скільки дає напрямків для маніпуляції стадом і для того щоб стригти його, а воно при тому не бекало.
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28.06.2020 11:18 Ответить
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28.06.2020 11:36 Ответить
а е..ло не треснет?
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28.06.2020 11:27 Ответить
За 31 лярд я вам сам вакцину разработаю вместе с чипом! Может вам еще 31 триллиард подарить под шумок? Если уже 15 вакцин на стадии испытаний, а 200 еще есть в запасе, то нахй тогда эти миллиарды? В карман продажным чиновникам ВОЗ, которые привыкли продаваться с потрохами мировым олигархам и фармацевтическим ТНК.
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28.06.2020 11:43 Ответить
Напевно недосконало розтлумачили.31 ярд потрібно щоб розтиражувати вдалу вакцину на все населення планети.Бо ще не хватало 3ї світової через вакцину.
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28.06.2020 11:44 Ответить
а это типа расход денежный у всех стран вместе взятых на производжство. Ну напишут заглавие в цензоре, что мысли совсем другие.
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28.06.2020 14:40 Ответить
И еще 50 млрд. надо на разработку механизма анального чипирования скотостада упоротого! Деньги на бочку!
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28.06.2020 11:45 Ответить
странная цифра. почему не 310 млрд., не 29 млрд., а именно 31?
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28.06.2020 12:04 Ответить
Самая дорогая летучая мышь в истории человечества
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28.06.2020 12:22 Ответить
Хахах
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01.07.2020 12:37 Ответить
Чомусь більше всіх серед газет довіряю Цензор
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28.06.2020 12:27 Ответить
Все специалисты и знатоки уже в ленте отметились. Уже каникулы в школе?
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28.06.2020 12:31 Ответить
(- 10\20 % ВОЗу за услуги посредника)
Озвучена сумма для выплаты создателям вируса.
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28.06.2020 12:40 Ответить
ГЫГЫ бред сивой кобылы...что вы пишите.и что и откуда такая сумма? да кто знает что какой то лаборант смешает там какую то (зелёнку) с сывороткой какой то к примеру на 2 бакса и получится о ЧУДО! всё гениальное всегда просто! 31 миллиард. это что завезут лекарственные химикаты с марса или с чёрной дыры посылку от инопланетных фармацевтов?
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28.06.2020 13:05 Ответить
Надеюсь, Трамп пошлет эту обезьяну в пешее эротическое путешествие.
Ваще непонятно какое отношение ВОЗ имеет к разработке вакцин. У них нет своих институтов и производственных площадок, только куча чиновников которые распределяют денежные потоки.
Вакцины разрабатываются или частными фирмами или государственными организациями, которые разрабатывают ее без указок от дармоедов из ВОЗ.
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28.06.2020 13:20 Ответить
пошлет 100% и многие другие
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28.06.2020 14:37 Ответить
хах а наш давав 1 лімон
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28.06.2020 13:58 Ответить
нифигасе, новый способ тырить бабло
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28.06.2020 14:09 Ответить
Ну и херня
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28.06.2020 14:36 Ответить
Так ось із за чого ''всесвітня пандемія''. Знову бабло...
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28.06.2020 15:13 Ответить
А эту бесполезную свору не разорвёт? Судя по нынешним зелёным чинушам нет
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28.06.2020 16:04 Ответить
Впарили гоям карантин - теперь пусть хавают ещё наценку на вакцину.
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28.06.2020 17:03 Ответить
этих сук из ВОЗа отправить в Гулаг, так они бы вакцину и бесплатно создали бы....
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28.06.2020 17:04 Ответить
Это ВОЗ должна теперь всем жителям Земли за все псевдо пандемии свиного, куриного и прочих гриппов. Слушайте Гебрейшу дальше. Он сделает свою эфиопскую морду кирпичом
будет вещать всё, чему учила бабушка по маминой линии.
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28.06.2020 17:08 Ответить
Гнилая контора, не даром США прекратили финансировать эту банду аферистов.
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28.06.2020 19:17 Ответить
Может скинемся ?!
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28.06.2020 21:12 Ответить
и вертолёт.
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29.06.2020 08:00 Ответить
Это дерьмо возникло в КНР, значит пускай китайозы и скидываются
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01.07.2020 12:33 Ответить
 
 