Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба. ФОТО

Найманці РФ перешкоджають роботі КПВВ "Новотроїцьке", 28 червня жодна людина не прибула з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Громадяни ж, що прибувають до КПВВ з боку контрольованої території, інформуються українськими прикордонниками про можливе блокування російсько-окупаційною владою руху громадян на в'їзд та виїзд. Цивільні особи, отримавши цю інформацію, відмовляються від подорожування.

Наголошуємо, у разі непропуску НЗФ громадян – при поверненні на контрольовану територію, останні мають в обов'язковому порядку встановити додаток "Дій вдома" та пройти двотижневу самоізоляцію. Водночас – громадян, які не мають можливості встановити додаток "Дій вдома", за їхньої згоди направляють на обсервацію в заклади, визначені місцевими органами влади.

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Уповноважені службові особи Держприкордонслужби, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 (зі змінами), відмовляють у пропуску під час виїзду з ТОТУ тим особам, що не надали згоду на самоізоляцію з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" та відмовилися від обсервації.