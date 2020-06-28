Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба. ФОТО
Найманці РФ перешкоджають роботі КПВВ "Новотроїцьке", 28 червня жодна людина не прибула з тимчасово окупованої території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Громадяни ж, що прибувають до КПВВ з боку контрольованої території, інформуються українськими прикордонниками про можливе блокування російсько-окупаційною владою руху громадян на в'їзд та виїзд. Цивільні особи, отримавши цю інформацію, відмовляються від подорожування.
Наголошуємо, у разі непропуску НЗФ громадян – при поверненні на контрольовану територію, останні мають в обов'язковому порядку встановити додаток "Дій вдома" та пройти двотижневу самоізоляцію. Водночас – громадян, які не мають можливості встановити додаток "Дій вдома", за їхньої згоди направляють на обсервацію в заклади, визначені місцевими органами влади.
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.А по пенсии звиздуйте к хутену .. .