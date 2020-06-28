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Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба. ФОТО

Найманці РФ перешкоджають роботі КПВВ "Новотроїцьке", 28 червня жодна людина не прибула з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ Новотроїцьке, - Держприкордонслужба 01

Громадяни ж, що прибувають до КПВВ з боку контрольованої території, інформуються українськими прикордонниками про можливе блокування російсько-окупаційною владою руху громадян на в'їзд та виїзд. Цивільні особи, отримавши цю інформацію, відмовляються від подорожування.

Наголошуємо, у разі непропуску НЗФ громадян – при поверненні на контрольовану територію, останні мають в обов'язковому порядку встановити додаток "Дій вдома" та пройти двотижневу самоізоляцію. Водночас – громадян, які не мають можливості встановити додаток "Дій вдома", за їхньої згоди направляють на обсервацію в заклади, визначені місцевими органами влади.

Також читайте: Понад 40 людей, що застрягли в "сірій зоні" на Донбасі, відправлять на двотижневу обсервацію, - ОДА

Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ Новотроїцьке, - Держприкордонслужба 02

Уповноважені службові особи Держприкордонслужби, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 (зі змінами), відмовляють у пропуску під час виїзду з ТОТУ тим особам, що не надали згоду на самоізоляцію з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" та відмовилися від обсервації.

Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ Новотроїцьке, - Держприкордонслужба 03
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Топ коментарі
+20
Вот тут хорошо
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28.06.2020 14:32
+14
Сивоха,а ну на Новотроицкое со штанами на флагштоке. Биндеравцы издеваются над "тамшенашилюдьми".
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28.06.2020 14:37
+12
Треба закрити усі КПВВ років на 20.
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28.06.2020 14:42
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28.06.2020 14:32 Відповісти
У тебе в дупі хорошо? Тоді"еще".
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28.06.2020 17:23 Відповісти
Сивоха,а ну на Новотроицкое со штанами на флагштоке. Биндеравцы издеваются над "тамшенашилюдьми".
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28.06.2020 14:37 Відповісти
Чому кордон України із окупантом досі відкритий ?!?! Чому заручників і колабораціоністів пускають назад на окуповані території ?!?!
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28.06.2020 14:40 Відповісти
Треба закрити усі КПВВ років на 20.
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28.06.2020 14:42 Відповісти
Как же вы будете с ключевым партнёром торговать? Или перекрыть КПВВ только с оккупированными территориями но не с самой Московией?
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28.06.2020 14:56 Відповісти
Спитай своїх родичів у владі. Тобто любого при владі. Там всі ваші.
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28.06.2020 15:04 Відповісти
Пацан с России, что прятался от службы в армии, наши доблестные погранцы на днях выдали россиянам. Знай, мол, наших силовиков . Не хочешь в украинцев стрелять? Ах ты ж гад, мы заставим.
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28.06.2020 14:54 Відповісти
Вот и отличненько .! Ибо ---
Наемники РФ блокируют пропуск граждан через КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7994 .А по пенсии звиздуйте к хутену .. .
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28.06.2020 14:58 Відповісти
Рух повинен бути одностороннім: в сторону орків. Назад нікого не пускати під любими приводами.
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28.06.2020 15:06 Відповісти
НеКУЙ сюды шастать!
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28.06.2020 15:12 Відповісти
Задрали уже шастать туда-сюда через эти КПВВ! Их вообще надо закрыть!
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28.06.2020 15:12 Відповісти
А нафига им в Украину ведь пенсии и выплаты еще не дают.
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28.06.2020 15:21 Відповісти
Они когда голосовали на референдумах за отделение от Украины, что, не понимали, что отрезают себя сами от Украины тем самым? Чем они вообще думали? Они что, думали, что теперь будут сосать две матки - и Украину и Россию, и беспрепятственно ездить туда-сюда? О чём вообще всегда думает вата? Нет, даже не так. ЧЕМ вата думает? Жопой? Желудком? Ваши варианты?
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28.06.2020 15:38 Відповісти
Ти нах нужен,а мені моя пенсія потрібна
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28.06.2020 17:27 Відповісти
эти дураки оказались умнее наших дураков
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28.06.2020 17:14 Відповісти
так откройте тогда все границы с рефией и пусть без паспортов шастают. Это все равно что пропускать с оккупированной территории с двумя паспортами.
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28.06.2020 17:16 Відповісти
 
 