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Наемники РФ блокируют пропуск граждан через КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба. ФОТО

Наемники РФ препятствуют работе КПВВ "Новотроицкое", 28 июня ни один человек не прибыл с временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Наемники РФ блокируют пропуск граждан через КПВВ Новотроицкое, - Госпогранслужба 01

"КПВВ "Новотроицкое" продолжает осуществлять пропускные операции граждан ежедневно с 7.00 до 18.00. При этом, никаких гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет. 

Граждане же, которые прибывают на КПВВ со стороны контролируемой территории, информируются украинскими пограничниками о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения граждан на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию, отказываются от поездки.

Наемники РФ блокируют пропуск граждан через КПВВ Новотроицкое, - Госпогранслужба 02

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Также в ведомстве обращают внимание, что в случае непропуска оккупантами граждан при возвращении на контролируемую территорию Украины они должны в обязательном порядке должны установить приложение "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию. Граждан, которые не имеют возможности установить приложение "Дій вдома", с их согласия направляют на обсервацию в учреждения, определенные местными органами власти.

Наемники РФ блокируют пропуск граждан через КПВВ Новотроицкое, - Госпогранслужба 03

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Топ комментарии
+20
Вот тут хорошо
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28.06.2020 14:32
+14
Сивоха,а ну на Новотроицкое со штанами на флагштоке. Биндеравцы издеваются над "тамшенашилюдьми".
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28.06.2020 14:37
+12
Треба закрити усі КПВВ років на 20.
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28.06.2020 14:42
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Вот тут хорошо
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28.06.2020 14:32 Ответить
У тебе в дупі хорошо? Тоді"еще".
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28.06.2020 17:23 Ответить
Сивоха,а ну на Новотроицкое со штанами на флагштоке. Биндеравцы издеваются над "тамшенашилюдьми".
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28.06.2020 14:37 Ответить
Чому кордон України із окупантом досі відкритий ?!?! Чому заручників і колабораціоністів пускають назад на окуповані території ?!?!
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28.06.2020 14:40 Ответить
Треба закрити усі КПВВ років на 20.
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28.06.2020 14:42 Ответить
Как же вы будете с ключевым партнёром торговать? Или перекрыть КПВВ только с оккупированными территориями но не с самой Московией?
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28.06.2020 14:56 Ответить
Спитай своїх родичів у владі. Тобто любого при владі. Там всі ваші.
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28.06.2020 15:04 Ответить
Пацан с России, что прятался от службы в армии, наши доблестные погранцы на днях выдали россиянам. Знай, мол, наших силовиков . Не хочешь в украинцев стрелять? Ах ты ж гад, мы заставим.
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28.06.2020 14:54 Ответить
Вот и отличненько .! Ибо ---
Наемники РФ блокируют пропуск граждан через КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7994 .А по пенсии звиздуйте к хутену .. .
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28.06.2020 14:58 Ответить
Рух повинен бути одностороннім: в сторону орків. Назад нікого не пускати під любими приводами.
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28.06.2020 15:06 Ответить
НеКУЙ сюды шастать!
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28.06.2020 15:12 Ответить
Задрали уже шастать туда-сюда через эти КПВВ! Их вообще надо закрыть!
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28.06.2020 15:12 Ответить
А нафига им в Украину ведь пенсии и выплаты еще не дают.
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28.06.2020 15:21 Ответить
Они когда голосовали на референдумах за отделение от Украины, что, не понимали, что отрезают себя сами от Украины тем самым? Чем они вообще думали? Они что, думали, что теперь будут сосать две матки - и Украину и Россию, и беспрепятственно ездить туда-сюда? О чём вообще всегда думает вата? Нет, даже не так. ЧЕМ вата думает? Жопой? Желудком? Ваши варианты?
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28.06.2020 15:38 Ответить
Ти нах нужен,а мені моя пенсія потрібна
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28.06.2020 17:27 Ответить
эти дураки оказались умнее наших дураков
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28.06.2020 17:14 Ответить
так откройте тогда все границы с рефией и пусть без паспортов шастают. Это все равно что пропускать с оккупированной территории с двумя паспортами.
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28.06.2020 17:16 Ответить
 
 