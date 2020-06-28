Наемники РФ блокируют пропуск граждан через КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба. ФОТО

Наемники РФ препятствуют работе КПВВ "Новотроицкое", 28 июня ни один человек не прибыл с временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"КПВВ "Новотроицкое" продолжает осуществлять пропускные операции граждан ежедневно с 7.00 до 18.00. При этом, никаких гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет.

Граждане же, которые прибывают на КПВВ со стороны контролируемой территории, информируются украинскими пограничниками о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения граждан на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию, отказываются от поездки.

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Также в ведомстве обращают внимание, что в случае непропуска оккупантами граждан при возвращении на контролируемую территорию Украины они должны в обязательном порядке должны установить приложение "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию. Граждан, которые не имеют возможности установить приложение "Дій вдома", с их согласия направляют на обсервацию в учреждения, определенные местными органами власти.

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