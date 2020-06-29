Політв'язня Сейтумерова доставили в психіатричну лікарню в окупованому Сімферополі і примушували проголосувати за поправки до конституції РФ, - адвокат Семедляєв
Бахчисарайського активіста Сейтумера Сейтумерова, який перебуває під слідством, 25 червня доставили зі слідчого ізолятора до психіатричної лікарні окупованого Сімферополя.
Як розповів "Кримській солідарності" адвокат Едем Семедляєв, на другу добу йому запропонували взяти участь у голосуванні щодо змін до Конституції РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Його перевезли в психіатричну лікарню для проходження примусової стаціонарної психіатричної експертизи 25 червня. Вже наступного дня з ним почали спілкуватися лікарі. У п'ятницю принесли йому папір для того, щоб він висловив свою думку з приводу голосування щодо змін до Конституції", - розповів захисник .
Адвокат повідомив, що Сейтумер Сейтумеров відмовився від участі в голосуванні, з чим співробітники лікарні не погоджувалися і наполягали на тому, щоб заарештований кримський татарин переписав заяву.
"Він написав, що є політв'язнем, є кримським татарином і громадянином України. Не бажає брати участь у будь-яких голосуваннях, тим більше в голосуванні за виправлення з внесення змін до Конституції Російської Федерації. Це дуже сильно обурило співробітників психіатричної лікарні. Вони попросили його переписати цю заяву без вказівки того, що він є політв'язнем, що він є кримським татарином, але він категорично відмовився, вказавши на те, що у всіх заявах з моменту арешту він це вказує і буде вказувати і надалі", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, Сейтумер Сейтумеров був затриманий у Бахчисараї 11 березня 2020 року в ході чергових обшуків у будинках кримських татар мусульман. 12 березня Київський районний суд в окупованому Сімферополі заарештував його і двох його родичів: рідного молодшого брата і дядька. Так з'явилася "третя бахчисарайська група" у справі Хізб ут-Тахрір.
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Чертовы кацапские садисты!
https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384027/ Яэль Ильински в один и тот же день смогла проголосовать трижды.
https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384027/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384027/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384027/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384027/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384027/ https://pluso.ru/
Израильтянка Яэль Ильински может стать объектом преследования российских властей - за то, что вскрыла недостатки системы голосования по референдуму о поправках в российской конституции. Теперь ей беспрестанно звонят из российского консульства в Хайфе, а секретарь ЦИК РФ заявила, что ей может грозить уголовное преследование, пишут https://detaly.co.il/izrailtyanka-dokazala-chto-rossijskij-referendum-eto-posmeshishhe/?utm_source=AB&utm_medium=ArBa&utm_campaign=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC «Детали» .
Дело в том, что вместо одного раза Ильински в один и тот же день проголосовать трижды: в электронном виде и на обоих избирательных участках - в Хайфе и в Тель-Авиве. Более того: проголосовать позволили и ее дочери, хотя ей еще не исполнилось 18 лет. Такие «проколы», вызывающие сомнения в результатах всего процесса голосования (как минимум, по Израилю) должны, наверное, стоить места кому-то из сотрудников российского посольства, ведь они - наглядное доказательство халатности (в лучшем случае) или создания условий для подтасовок результатов референдума. Но пока неприятности грозят лишь самой Яэль Ильински.
- 28 июня поздно вечером мне позвонили из консульства в Хайфе. Их прежде всего беспокоила моя дочь. Ей будет 18 лет только через две недели. Но у нее возникло желание проголосовать, она дала паспорт - и ей выдали бюллетень, ничего не проверив, включая возраст. И она проголосовала, - рассказала Яэль Ильински в интервью «Деталям». - Я думаю, что они там, в консульстве в Хайфе, получили за это по голове. И стали сильно нервничать.