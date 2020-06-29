Политзаключенного Сейтумерова доставили в психбольницу в оккупированном Симферополе и принуждали проголосовать за поправки в конституцию РФ, - адвокат Семедляев

Находящегося под следствием бахчисарайского активиста Сейтумера Сейтумерова 25 июня доставили из следственного изолятора в психиатрическую больницу оккупированного Симферополя.

Как рассказал "Крымской солидарности" адвокат Эдем Семедляев, на вторые сутки ему предложили принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Его перевезли в психиатрическую больницу для прохождения принудительной стационарной психиатрической экспертизы 25 июня. Уже на следующий день с ним начали общаться врачи. В пятницу принесли ему бумагу для того, чтобы он высказал свое мнение по поводу голосования по изменениям в Конституции", - рассказал защитник.

Адвокат сообщил, что Сейтумер Сейтумеров отказался от участия в голосовании, с чем сотрудники больницы не соглашались и настаивали на том, чтобы арестованный крымский татарин переписал заявление.

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"Он написал, что является политзаключенным, является крымским татарином и гражданином Украины. Не желает участвовать в каких-либо голосованиях, тем более в голосовании за исправление по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Это очень сильно возмутило сотрудников психиатрической больницы. Они попросили его переписать данное заявление без указания того, что он является политзаключенным, что он является крымским татарином, но он категорически отказался, указав на то, что во всех заявлениях с момента ареста он это указывает и будет указывать и в последствии", - сообщил адвокат.

Напомним, Сейтумер Сейтумеров был задержан в Бахчисарае 11 марта 2020 года в ходе очередных обысков в домах крымских татар мусульман. 12 марта Киевский районный суд в оккупированном Симферополе арестовал его и двух его родственников: родного младшего брата и дядю. Так появилась "третья бахчисарайская группа" по делу Хизб ут-Тахрир.