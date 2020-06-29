Місцеві жителі побили керівництво національного парку "Тузловські лимани" на Одещині
29 червня в Одеській області місцеві жителі побили керівництво національного природного парку "Тузловські лимани", яке проводило інспекцію заповідника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці заявив відомий еколог, заступник директора заповідника Іван Русєв, а також деякі громадські активісти.
За його словами, напад стався, коли співробітники заповідника інспектували територію разом із декількома активістами. Він зазначає, що напад здійснило подружжя Саченків, які, як стверджують екологи, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на 30 га лебедівського лісу нацпарку. Зокрема, як зазначив Русев, подружжя разом із групою зловмисників, які називають себе працівниками охоронного агентства, напали на керівника нацпарку Ірину Вихристюк, на Русеєа і начальника відділу держохорони заповідника Віталія Димова.
"Це відбувалося під час обстеження території нацпарку. Поки наші інспектори вгамовували нападників, Світлана Саченко увірвалася в машину держохорони нацпарку, де сиділа і працювала Ірина Вихристюк, і била її палицею, а також рвала її волосся...", - написав Русєв. Він пояснює, що громадські працівники та інші співробітники заповідника не змогли припинити побиття директора, оскільки автомобіль оточило "охоронне агентство". "Ми зазнали травм... Дали свідчення поліції, їдемо на судмедекспертизу", - заявив Русєв.
Як повідомив у Фейсбуці лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул, у понеділок скоєно напад на команду парку "Тузловські лимани", яка кілька років бореться проти свавілля на заповідних територіях. "Цього разу на них чинили фізичний тиск представники охоронної фірми "Транс-Експорт", за вказівкою браконьєра Саченка", - написав Ганул.
"Тузловські лимани" - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.
Будь ласка, зачекайте...
"По предварительной информации, титушки имеют отношение к охранной фирме "Транс-Экспорт" и работают по заказу семьи Санченко, которая претендует на завладение 30 гектарами территории национального парка" - apostrophe.ua
https://www.facebook.com/rusevivan?__tn__=lC-R&eid=ARCUTsP3duI-lsXzdDuT54xhC2-mKh1HAp6maDtzVNVxyR0bzTuh8CoPfveZwwWPnJsTq_qHLWRB6kws&hc_ref=ARTVO1tA6FX8ZRT2WR6EtNjY6jw6uHPmV0-kJxRHUMt7lQq_7-OCCHZ6uwAxyoA_jkM&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Ivan Rusev знаходиться в https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-432082570182393/?__xts__%5B0%5D=68.ARDpAbBphMWWUr6BZyjqabgaDk27DM-NcAHjyWClSUXshlMbwLBVTZBRcaZ1Fcw_l_xC2w9KFPnxcflOkhhEC_Vno-Zm5i1QGVC1zr8zTie_BUyczcxcWaXzt9I_-1****************************************************************************************************************************-FxTgaz0-pPyF9rxiSO0kaxGeQc5Sx4d_Uw1iz49CQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=kC-R&eid=ARCF7hEzdXK1FYcj22t0A8hsnnBiVBYVeKx66nISCdv77fLKXXg1oATiW49vrxPcYsXl6vZEt4LfAxoX&hc_ref=ARTVO1tA6FX8ZRT2WR6EtNjY6jw6uHPmV0-kJxRHUMt7lQq_7-OCCHZ6uwAxyoA_jkM&ref=nf_target&fref=tag Національний природний парк "Тузлівські лимани" .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463574833828604&set=a.455151204670977&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=-R 6 год · https://www.facebook.com/pages/Tatarbunary/108379282519105?__xts__%5B0%5D=68.ARDpAbBphMWWUr6BZyjqabgaDk27DM-NcAHjyWClSUXshlMbwLBVTZBRcaZ1Fcw_l_xC2w9KFPnxcflOkhhEC_Vno-Zm5i1QGVC1zr8zTie_BUyczcxcWaXzt9I_-1****************************************************************************************************************************-FxTgaz0-pPyF9rxiSO0kaxGeQc5Sx4d_Uw1iz49CQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=-R&eid=ARB9b30w9o0q2wfT-4dmK3IGM33X4G90mxTQ-hnoaJKB_fZri7rqClJg5LrgYGkJnyjixhhg6BvM5NbK Tatarbunary, Одеська область ·
БАНДА ОТМОРОЗКОВ НАПАЛА НА СОТРУДНИКОВ НПП "ТУЗЛОВСКИЕ ЛИМАНЫ"
Пишу по горячим следам.... Захватчики 30 га Лебедевского леса нацпарка, семейка Саченко и группа их бандитской поддержки виртуального охранного агентства, сегодня напала на руководителя нацпарка Ирину https://www.facebook.com/csd.tat?__tn__=K-R&eid=ARAdInWDeDN4uGK-a7ZwrUL6csjdXUlYoVsESQKs0cVUfbS934EhQ_Ye2Zlyfjj3vnix_6lM32sLWUle&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Ирина Выхристюк , меня и начальника отдела госохраны нацпарка https://www.facebook.com/profile.php?id=100004680376842&__tn__=K-R&eid=**********************-FhSv-jDC1MgE8Gq6mO8W5jLjk7jZoYXJz4nAFIVQ4ntyUv3qGV57vvh22&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Віталій Дімов . Это происходило во аремя обследования территории нацпарка. Пока наши инспектора усмиряли нападающих, вместе с несколькими парнями из нацкорпуса, саченко светлана ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала ее волосы.... прорваться к машине нам было сложно, практически невозможно, ее оцепили отморозки охранного агентства... мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу. Детали и фото с места событий могут появиться позже.
На фото саченки из другой противоправной деятельности
-Да ,василий Иванович и пулемёт сверху.
-А пулемёт-то зачем?
=Дык,что бы консервы не 3.14 ..ли.
6 год
В поліції, де самі поліцейські були СВІДКАМИ злочину подають на загал інфо не чітко вказуючи факти, а "обтєкаємо". Там зумисне не вказують, що це територія об'єкту природно-заповідного фонду України - НПП "Тузлівські лимани", що це державна земля. Подають так неначе це взагалі якийсь безгосп.
За 5 років слідчі Татарбунарського відділу не спромоглися вивчити територію нацпарку. Фактично в районі територія Парку єдина ДЕРЖАВНА.
Наступне. Вони зумисне застосовують слово "конфлікт", навіть маючи в наявності підтверджуючі документи, що ми були НА РОБОЧОМУ МІСЦі і виконували свої посадові обов'язки.
При цьому протиставляючи працівників Парку підприємцю (апріорі постраждалому).
Якщо це підприємець, він має в законний спосіб здійснювати діяльність. Отже, якщо за твердженням поліцейських Саченко підприємець, тоді має привести у відповідність свої документи, отримати ліміт і головне заплатити борг до місцевого бюджету - біля 1 млн грн за оренду земельної ділянки.
Натомість поліцейські не вказують скільки заяв було лише з Парку стосовно порушень. І звичайно вони ж не напишуть, що саме їх бездіяльність (не розслідування справ) і непокарання порушників, призводить до таких випадків.
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-432082570182393/?__xts__%5B0%5D=68.*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************************************************************************&__xts__%5B1%5D=68.ARDRn7jbQPaxaN9jOFGR-uq2Fyo33ziwF1rsOFBwOO50uONwGOcGClgOMqnzLoG9441uQKE2GFpjlZrlGfApk6xrRJECu2_Own23TL7yHId2VazHS1C2UDxwpniZ369HXt3LJhSW3OZPPN8nGoVZT0_gYWdxKsJR1oYgf3YDgAqv9yA4VvKKZcX_GpSQ0lCJ9MVFQDtunrdxRQNNiEsf1iCOsloQDWlokCFebb3YIlOzKXhG2AXL5djgz9oQpGedwuKq_xZ_icxEo0ks2bD-gFwQWiW0NpTGgF41Yq3hTkinHdnvblPamAfvVKM9uQS3IqOgOArxl_MOfeqEQ3fZnA&__tn__=kC-R&eid=ARAf2aBZ_Ttn_sCe67Vvw9eUVpkZPvqopzOPEHb7Lf8xNdFH_qq4cYqPCoGDxu6FaRkoKwnYKqQIg_-A&hc_ref=ARTpoFaeqFA9dxxoc0GTbOzwOvOyTfRmRIx9Q5yJA1Qux2f5aII81Teigm6W1eTQ9U4&fref=nf Національний природний парк "Тузлівські лимани"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3322271804496774&id=432082570182393&__xts__%5B0%5D=68.ARDRn7jbQPaxaN9jOFGR-uq2Fyo33ziwF1rsOFBwOO50uONwGOcGClgOMqnzLoG9441uQKE2GFpjlZrlGfApk6xrRJECu2_Own23TL7yHId2VazHS1C2UDxwpniZ369HXt3LJhSW3OZPPN8nGoVZT0_gYWdxKsJR1oYgf3YDgAqv9yA4VvKKZcX_GpSQ0lCJ9MVFQDtunrdxRQNNiEsf1iCOsloQDWlokCFebb3YIlOzKXhG2AXL5djgz9oQpGedwuKq_xZ_icxEo0ks2bD-gFwQWiW0NpTGgF41Yq3hTkinHdnvblPamAfvVKM9uQS3IqOgOArxl_MOfeqEQ3fZnA&__tn__=-R 43 хв · https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3322271804496774&id=432082570182393&__tn__=K-R#
ХТО ДРУГ, А ХТО ВОРОГ українського громадянина, або ЧОМУ ДЕЯКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ БРЕШУТЬ?
Всі зацікавлені особи вже в курсі події, що відбулася вчора на теренах Лебедівського лісу в межах національного природного парку «Тузлівські лимани», коли порушники чинного законодавства України, «підприємці» саченки, які самовільно займають ділянку лісу (ні мало, ні багато - 28,8 га) та отримують незаконний прибуток, збираючі гроші з відпочивальників, що зупиняються на цій території, напали на керівних співробітників національного природного парку, що виконували свої посадові обов'язки. При цьому на боці саченків виступало місцеве охоронне агентство «Транс-варта».
Я продивилася стрічку новин на https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fukr.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mNMKYiIf220XQP3VP5tH0znzqP66rtOfqmID7fyyg_b9DcdZU-hzFfcE&h=AT33jvIUx_tlNKZzNoZ9lDchxJ4Ox32PZQh5XRBKeE-IzzCjpsAV8OlmGZ1EYX-****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-gBUqpwiirozdOU9qWUf0stTri1Yif4aODXc6mpLk30t85hKi35Ps9d7rGu7DxG4HsUaxrb0vMR2Sjc93iuyjx8u8Q0LWCp9vxKdQRMvtvCxO1gXQm-XmgEYUJd5tqvU5s6_oQsAlt7Gu67DrayqyAgSnGVCZ4_PiNoFYGSyWsBQA0HYpqakJKgq32xIJsNjA2I3CHXjSKpzsyNToHHo08hpvGmo0C8mll3y1kZOp-mSeDu_VeM8ANd2DTsdQmrJRZmEbGPIakcgiwKaWcv9AbW0TbPDk ukr.net. І зрозуміла: якщо ви хочете дізнатися ВСЕ про різні (або деякі) ЗМІ, слід прочитати їхні заголовки стосовно однієї події.
Деякі ЗМІ дають нейтральні заголовки стосовно виключно саме факту події (як вони і мають це робити, тобто їхню діяльність з подачі інформації можна назвати дружньою до громадян України - інформація про подію поширюється і стає відомою громадянам):
• В «Тузловских лиманах» избили известного эколога и директора нацпарка (Odessa.online)
• В нацпарке напали на руководство "Тузловских лиманов" (УСИ)
• В Одесской области напали на известного эколога (Рупор Одессы)
• В «Тузловских лиманах» избили известного эколога и директора нацпарка (Informer.od.ua)
• В НПП «Тузловские лиманы» избили представителей администрации (Правда за Одессу)
• В Одеській області під час інспекції напали на керівництво нацпарку "Тузловські лимани" (ТСН)
• Руководство заповедника «Тузловские лиманы» избили во время инспектирования территории (Украина криминальная)
• На Одещині побили керівницю заповідника Тузлівські лимани (Главком)
• На Одещині "тітушки" побили очільницю заповідника парку Тузлівські лимани: подробиці (Прямий)
• На Одещині напали на керівництво нацпарку "Тузлівські лимани" (Українська правда)
• На Одещині напали на керівництво нацпарку "Тузловські лимани" (depo.ua)
(Примітка. Я вже втратила надію навчити всіх журналістів, що постійно пишуть про нашу область, що «Тузлівські лимани» - то НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК, А НЕ ЗАПОВІДНИК, бо ці категорії природно-заповідного фонду України розрізняються за багатьма ознаками.)
Але деякі ЗМІ вдаються до ФАНТАЗІЙ та ВІДВЕРТОЇ БРЕХНІ. Зокрема:
• На керівництво нацпарку "Тузловські лимани" під час інспекції напали невідомі (АСПІ). НАПАЛИ ДУЖЕ ДОБРЕ ВІДОМІ ОСОБИ
• Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине (Цензор.Нет) САЧЕНКІВ ВАЖКО НАЗВАТИ МІСЦЕВИМИ МЕШКАНЦЯМИ, ТОМУ ЩО ВОНИ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ У БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ, ХОЧА МАЮТЬ ЖИТЛО І В БАЗАР'ЯНЦІ.
• На Одещині стався конфлікт між представниками парку "Тузловські лимани" та місцевими підприємцями (UNN). САЧЕНКИ - НЕ МІСЦЕВІ ТА НЕ ПІДПРИЄМЦІ. БО ПІДПРИЄМЦЯМИ МОЖУТЬ НАЗИВАТИСЯ ЛИШЕ ТІ, ХТО ДІЄ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.
• На Одещині стався конфлікт між керівництвом парку "Тузлівські лимани" і підприємцями (Укрінформ)
• Татарбунарські правоохоронці встановлюють обставини конфлікту на території лісового урочища в селі Лебедівка (Стопкор)
• Драка в Национальном парке: полиция выясняет причину конфликта в «Тузловских лиманах» (Одесская жизнь)
ТО НЕ Є «КОНФЛІКТ». Конфли́кт (лат. conflictus - столкнувшийся) - наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями[1], выходящий за рамки правил и норм.
Конфлі́кт (лат. conflictus - зіткнення, сутичка) - зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що приводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями; ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.
Тобто ці ЗМІ ставлять саченків і національний парк на одну лінію і роблять їх рівними сторонами конфлікту. Хоча СУТНІСТЬ ЗОВСІМ ІНША: ПАРК ВИКОНУЄ СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ ЗГІДНО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, САЧЕНКИ ЦІ ЗАКОНИ ВІДВЕРТО ПОРУШУЮТЬ.
Ну і далі:
• Керівництво нацпарку Тузловські лимани заявило, що на них напали «бандити» та побили (НВ)
• Керівництво одеського нацпарку «Тузлівські лимани» заявило про побиття «загарбниками лісу» (Hromadske.ua)
Тобто керівництво «заявило», а що відбулося насправді - то невідомо, чи може, те, що на керівництво напали, хоча воно про це заявило, - то зовсім брехня. Ще й «загарбники лісу» взяли у лапки.
Ось такий розклад. Тобто читайте, та вибирайте, які ЗМІ гідні вашої уваги, а які ні. А журналісти відповідних видань, мабуть, на одні трійки вчилися та так і не навчилися професійно працювати. А між іншим, побили двох членів Союзу журналістів України.
Попова О.М.
А ти визначся у чому ти не далекий? Оборона? "експерт пля", "правоохоронна діяльність і судочинство"? "повний ... експерт", та куди не плюнь - у любій піз.ді затичка.
Я, на відміну від тебе, живу у реальній Україні і як воно в реальному житті, в курсі.
Коли я чую про "зразок чесного та відданого справі державного чиновника, який пострійно ризикує життям в боротьби з бидлом та мафією" я не можу зрозуміти, а як так сталось, що це "самородок" з'явився у цій конченій, пронизаній із низу до верху корупцією, брехнею та лицемірством країні?
И это не так плохо, как кажется на првый взгляд
Чем указанные супруги отличаются от своих исторических прототипов.
Считаю, нужно повторить, а то куда не плюнь уже дворяне поместные из под мусорщиков атб толпами повалили...
Замість того, щоби боронити Україну, він х.нею займався.
https://www.youtube.com/watch?v=jqmeNRWO5zI
Вот только один пример. Влиятельные люди (судьи, прокуроры и т.д.) отхапали у Академии наук (НАНУ) земельный участок в 7 Га под коттеджи в районе парка Феофания просто на основе одного письма! Землю выделили еще в конце 90-х, легализовали при Черновецком и застроили дорогими особняками. Теперь там закрытый элитный поселок.
А управляющего делами НАНУ Валерия Арсенюка, который своим решением незаконно отдал 7 Га земли под коттеджи, в 2008 году прямо в центре Киева застрелил киллер. Так что спрашивать за эту историю уже не с кого.
Так и стоит незаконный коттеджный поселок на улице Метрологической уже 20 лет. И никому нет до этого дела. А сколько всего госсобственности (земли и всевозможных активов) было вот так разворовано - не сосчитать.
суде. Мы живем не в природный способ по сути. А по форме все нормально.
2 тебе по биологии.
Муравьи и пчёлы работают не по принципу созидательного сознания, а по принципу наркотической зависимости от феромонов, выделяемых маткой
Ты понятия не имеешь, что значит термин созидательное сознание.
Сейчас вот коронобесы появились для вакцины почву подготавливают под клики и гики не жалея ни денег ни сил. Для чего? Ради власти. Намордники,в стойло потом вакцина. И,т.д.
у вас напрочь отсутствует логическое строение мыслей.
Местное население...