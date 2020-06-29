Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине
29 июня в Одесской области местные жители избили руководство национального природного парка "Тузловские лиманы", которое проводило инспекцию заповедника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил известный эколог, заместитель директора заповедник Иван Русев, а также ряд общественных активистов.
По его словам, нападение произошло, когда сотрудники заповедника инспектировали территорию вместе с несколькими активистами. Он отмечает, что нападение совершили супруги Саченко, которые, как утверждают экологи, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на 30 га Лебедевского леса нацпарка. В частности, как отметил Русев, супруги вместе с группой злоумышленников, которые называют себя сотрудниками охранного агентства, напала на руководителя нацпарка Ирину Выхристюк, на Русева и начальника отдела госохраны заповедника Виталия Димова.
"Это происходило во время обследования территории нацпарка. Пока наши инспекторы усмиряли нападающих, Светлана Саченко ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала ее волосы...", - написал Русев. Он поясняет, что общественники и другие сотрудники заповедника не смогли прекратить избиение директора, так как автомобиль оцепило "охранное агентство". "Мы получили травмы… Дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу", - заявил Русев.
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Как сообщил в Фейсбуке лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул, в понедельник совершено нападение на команду парка "Тузловские лиманы", которая несколько лет борется против произвола на заповедных территориях. "На этот раз на них оказывали физическое давление представители охранной фирмы "Транс-Экспорт", по указанию браконьера Саченко", - написал Ганул.
"Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.
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"По предварительной информации, титушки имеют отношение к охранной фирме "Транс-Экспорт" и работают по заказу семьи Санченко, которая претендует на завладение 30 гектарами территории национального парка" - apostrophe.ua
https://www.facebook.com/rusevivan?__tn__=lC-R&eid=ARCUTsP3duI-lsXzdDuT54xhC2-mKh1HAp6maDtzVNVxyR0bzTuh8CoPfveZwwWPnJsTq_qHLWRB6kws&hc_ref=ARTVO1tA6FX8ZRT2WR6EtNjY6jw6uHPmV0-kJxRHUMt7lQq_7-OCCHZ6uwAxyoA_jkM&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Ivan Rusev знаходиться в https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-432082570182393/?__xts__%5B0%5D=68.ARDpAbBphMWWUr6BZyjqabgaDk27DM-NcAHjyWClSUXshlMbwLBVTZBRcaZ1Fcw_l_xC2w9KFPnxcflOkhhEC_Vno-Zm5i1QGVC1zr8zTie_BUyczcxcWaXzt9I_-1****************************************************************************************************************************-FxTgaz0-pPyF9rxiSO0kaxGeQc5Sx4d_Uw1iz49CQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=kC-R&eid=ARCF7hEzdXK1FYcj22t0A8hsnnBiVBYVeKx66nISCdv77fLKXXg1oATiW49vrxPcYsXl6vZEt4LfAxoX&hc_ref=ARTVO1tA6FX8ZRT2WR6EtNjY6jw6uHPmV0-kJxRHUMt7lQq_7-OCCHZ6uwAxyoA_jkM&ref=nf_target&fref=tag Національний природний парк "Тузлівські лимани" .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463574833828604&set=a.455151204670977&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=-R 6 год · https://www.facebook.com/pages/Tatarbunary/108379282519105?__xts__%5B0%5D=68.ARDpAbBphMWWUr6BZyjqabgaDk27DM-NcAHjyWClSUXshlMbwLBVTZBRcaZ1Fcw_l_xC2w9KFPnxcflOkhhEC_Vno-Zm5i1QGVC1zr8zTie_BUyczcxcWaXzt9I_-1****************************************************************************************************************************-FxTgaz0-pPyF9rxiSO0kaxGeQc5Sx4d_Uw1iz49CQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=-R&eid=ARB9b30w9o0q2wfT-4dmK3IGM33X4G90mxTQ-hnoaJKB_fZri7rqClJg5LrgYGkJnyjixhhg6BvM5NbK Tatarbunary, Одеська область ·
БАНДА ОТМОРОЗКОВ НАПАЛА НА СОТРУДНИКОВ НПП "ТУЗЛОВСКИЕ ЛИМАНЫ"
Пишу по горячим следам.... Захватчики 30 га Лебедевского леса нацпарка, семейка Саченко и группа их бандитской поддержки виртуального охранного агентства, сегодня напала на руководителя нацпарка Ирину https://www.facebook.com/csd.tat?__tn__=K-R&eid=ARAdInWDeDN4uGK-a7ZwrUL6csjdXUlYoVsESQKs0cVUfbS934EhQ_Ye2Zlyfjj3vnix_6lM32sLWUle&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Ирина Выхристюк , меня и начальника отдела госохраны нацпарка https://www.facebook.com/profile.php?id=100004680376842&__tn__=K-R&eid=**********************-FhSv-jDC1MgE8Gq6mO8W5jLjk7jZoYXJz4nAFIVQ4ntyUv3qGV57vvh22&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Віталій Дімов . Это происходило во аремя обследования территории нацпарка. Пока наши инспектора усмиряли нападающих, вместе с несколькими парнями из нацкорпуса, саченко светлана ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала ее волосы.... прорваться к машине нам было сложно, практически невозможно, ее оцепили отморозки охранного агентства... мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу. Детали и фото с места событий могут появиться позже.
На фото саченки из другой противоправной деятельности
-Да ,василий Иванович и пулемёт сверху.
-А пулемёт-то зачем?
=Дык,что бы консервы не 3.14 ..ли.
6 год
В поліції, де самі поліцейські були СВІДКАМИ злочину подають на загал інфо не чітко вказуючи факти, а "обтєкаємо". Там зумисне не вказують, що це територія об'єкту природно-заповідного фонду України - НПП "Тузлівські лимани", що це державна земля. Подають так неначе це взагалі якийсь безгосп.
За 5 років слідчі Татарбунарського відділу не спромоглися вивчити територію нацпарку. Фактично в районі територія Парку єдина ДЕРЖАВНА.
Наступне. Вони зумисне застосовують слово "конфлікт", навіть маючи в наявності підтверджуючі документи, що ми були НА РОБОЧОМУ МІСЦі і виконували свої посадові обов'язки.
При цьому протиставляючи працівників Парку підприємцю (апріорі постраждалому).
Якщо це підприємець, він має в законний спосіб здійснювати діяльність. Отже, якщо за твердженням поліцейських Саченко підприємець, тоді має привести у відповідність свої документи, отримати ліміт і головне заплатити борг до місцевого бюджету - біля 1 млн грн за оренду земельної ділянки.
Натомість поліцейські не вказують скільки заяв було лише з Парку стосовно порушень. І звичайно вони ж не напишуть, що саме їх бездіяльність (не розслідування справ) і непокарання порушників, призводить до таких випадків.
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-432082570182393/?__xts__%5B0%5D=68.*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************************************************************************&__xts__%5B1%5D=68.ARDRn7jbQPaxaN9jOFGR-uq2Fyo33ziwF1rsOFBwOO50uONwGOcGClgOMqnzLoG9441uQKE2GFpjlZrlGfApk6xrRJECu2_Own23TL7yHId2VazHS1C2UDxwpniZ369HXt3LJhSW3OZPPN8nGoVZT0_gYWdxKsJR1oYgf3YDgAqv9yA4VvKKZcX_GpSQ0lCJ9MVFQDtunrdxRQNNiEsf1iCOsloQDWlokCFebb3YIlOzKXhG2AXL5djgz9oQpGedwuKq_xZ_icxEo0ks2bD-gFwQWiW0NpTGgF41Yq3hTkinHdnvblPamAfvVKM9uQS3IqOgOArxl_MOfeqEQ3fZnA&__tn__=kC-R&eid=ARAf2aBZ_Ttn_sCe67Vvw9eUVpkZPvqopzOPEHb7Lf8xNdFH_qq4cYqPCoGDxu6FaRkoKwnYKqQIg_-A&hc_ref=ARTpoFaeqFA9dxxoc0GTbOzwOvOyTfRmRIx9Q5yJA1Qux2f5aII81Teigm6W1eTQ9U4&fref=nf Національний природний парк "Тузлівські лимани"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3322271804496774&id=432082570182393&__xts__%5B0%5D=68.ARDRn7jbQPaxaN9jOFGR-uq2Fyo33ziwF1rsOFBwOO50uONwGOcGClgOMqnzLoG9441uQKE2GFpjlZrlGfApk6xrRJECu2_Own23TL7yHId2VazHS1C2UDxwpniZ369HXt3LJhSW3OZPPN8nGoVZT0_gYWdxKsJR1oYgf3YDgAqv9yA4VvKKZcX_GpSQ0lCJ9MVFQDtunrdxRQNNiEsf1iCOsloQDWlokCFebb3YIlOzKXhG2AXL5djgz9oQpGedwuKq_xZ_icxEo0ks2bD-gFwQWiW0NpTGgF41Yq3hTkinHdnvblPamAfvVKM9uQS3IqOgOArxl_MOfeqEQ3fZnA&__tn__=-R 43 хв · https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3322271804496774&id=432082570182393&__tn__=K-R#
ХТО ДРУГ, А ХТО ВОРОГ українського громадянина, або ЧОМУ ДЕЯКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ БРЕШУТЬ?
Всі зацікавлені особи вже в курсі події, що відбулася вчора на теренах Лебедівського лісу в межах національного природного парку «Тузлівські лимани», коли порушники чинного законодавства України, «підприємці» саченки, які самовільно займають ділянку лісу (ні мало, ні багато - 28,8 га) та отримують незаконний прибуток, збираючі гроші з відпочивальників, що зупиняються на цій території, напали на керівних співробітників національного природного парку, що виконували свої посадові обов'язки. При цьому на боці саченків виступало місцеве охоронне агентство «Транс-варта».
Я продивилася стрічку новин на https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fukr.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mNMKYiIf220XQP3VP5tH0znzqP66rtOfqmID7fyyg_b9DcdZU-hzFfcE&h=AT33jvIUx_tlNKZzNoZ9lDchxJ4Ox32PZQh5XRBKeE-IzzCjpsAV8OlmGZ1EYX-****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-gBUqpwiirozdOU9qWUf0stTri1Yif4aODXc6mpLk30t85hKi35Ps9d7rGu7DxG4HsUaxrb0vMR2Sjc93iuyjx8u8Q0LWCp9vxKdQRMvtvCxO1gXQm-XmgEYUJd5tqvU5s6_oQsAlt7Gu67DrayqyAgSnGVCZ4_PiNoFYGSyWsBQA0HYpqakJKgq32xIJsNjA2I3CHXjSKpzsyNToHHo08hpvGmo0C8mll3y1kZOp-mSeDu_VeM8ANd2DTsdQmrJRZmEbGPIakcgiwKaWcv9AbW0TbPDk ukr.net. І зрозуміла: якщо ви хочете дізнатися ВСЕ про різні (або деякі) ЗМІ, слід прочитати їхні заголовки стосовно однієї події.
Деякі ЗМІ дають нейтральні заголовки стосовно виключно саме факту події (як вони і мають це робити, тобто їхню діяльність з подачі інформації можна назвати дружньою до громадян України - інформація про подію поширюється і стає відомою громадянам):
• В «Тузловских лиманах» избили известного эколога и директора нацпарка (Odessa.online)
• В нацпарке напали на руководство "Тузловских лиманов" (УСИ)
• В Одесской области напали на известного эколога (Рупор Одессы)
• В «Тузловских лиманах» избили известного эколога и директора нацпарка (Informer.od.ua)
• В НПП «Тузловские лиманы» избили представителей администрации (Правда за Одессу)
• В Одеській області під час інспекції напали на керівництво нацпарку "Тузловські лимани" (ТСН)
• Руководство заповедника «Тузловские лиманы» избили во время инспектирования территории (Украина криминальная)
• На Одещині побили керівницю заповідника Тузлівські лимани (Главком)
• На Одещині "тітушки" побили очільницю заповідника парку Тузлівські лимани: подробиці (Прямий)
• На Одещині напали на керівництво нацпарку "Тузлівські лимани" (Українська правда)
• На Одещині напали на керівництво нацпарку "Тузловські лимани" (depo.ua)
(Примітка. Я вже втратила надію навчити всіх журналістів, що постійно пишуть про нашу область, що «Тузлівські лимани» - то НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК, А НЕ ЗАПОВІДНИК, бо ці категорії природно-заповідного фонду України розрізняються за багатьма ознаками.)
Але деякі ЗМІ вдаються до ФАНТАЗІЙ та ВІДВЕРТОЇ БРЕХНІ. Зокрема:
• На керівництво нацпарку "Тузловські лимани" під час інспекції напали невідомі (АСПІ). НАПАЛИ ДУЖЕ ДОБРЕ ВІДОМІ ОСОБИ
• Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине (Цензор.Нет) САЧЕНКІВ ВАЖКО НАЗВАТИ МІСЦЕВИМИ МЕШКАНЦЯМИ, ТОМУ ЩО ВОНИ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ У БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ, ХОЧА МАЮТЬ ЖИТЛО І В БАЗАР'ЯНЦІ.
• На Одещині стався конфлікт між представниками парку "Тузловські лимани" та місцевими підприємцями (UNN). САЧЕНКИ - НЕ МІСЦЕВІ ТА НЕ ПІДПРИЄМЦІ. БО ПІДПРИЄМЦЯМИ МОЖУТЬ НАЗИВАТИСЯ ЛИШЕ ТІ, ХТО ДІЄ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.
• На Одещині стався конфлікт між керівництвом парку "Тузлівські лимани" і підприємцями (Укрінформ)
• Татарбунарські правоохоронці встановлюють обставини конфлікту на території лісового урочища в селі Лебедівка (Стопкор)
• Драка в Национальном парке: полиция выясняет причину конфликта в «Тузловских лиманах» (Одесская жизнь)
ТО НЕ Є «КОНФЛІКТ». Конфли́кт (лат. conflictus - столкнувшийся) - наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями[1], выходящий за рамки правил и норм.
Конфлі́кт (лат. conflictus - зіткнення, сутичка) - зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що приводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями; ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.
Тобто ці ЗМІ ставлять саченків і національний парк на одну лінію і роблять їх рівними сторонами конфлікту. Хоча СУТНІСТЬ ЗОВСІМ ІНША: ПАРК ВИКОНУЄ СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ ЗГІДНО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, САЧЕНКИ ЦІ ЗАКОНИ ВІДВЕРТО ПОРУШУЮТЬ.
Ну і далі:
• Керівництво нацпарку Тузловські лимани заявило, що на них напали «бандити» та побили (НВ)
• Керівництво одеського нацпарку «Тузлівські лимани» заявило про побиття «загарбниками лісу» (Hromadske.ua)
Тобто керівництво «заявило», а що відбулося насправді - то невідомо, чи може, те, що на керівництво напали, хоча воно про це заявило, - то зовсім брехня. Ще й «загарбники лісу» взяли у лапки.
Ось такий розклад. Тобто читайте, та вибирайте, які ЗМІ гідні вашої уваги, а які ні. А журналісти відповідних видань, мабуть, на одні трійки вчилися та так і не навчилися професійно працювати. А між іншим, побили двох членів Союзу журналістів України.
Попова О.М.
А ти визначся у чому ти не далекий? Оборона? "експерт пля", "правоохоронна діяльність і судочинство"? "повний ... експерт", та куди не плюнь - у любій піз.ді затичка.
Я, на відміну від тебе, живу у реальній Україні і як воно в реальному житті, в курсі.
Коли я чую про "зразок чесного та відданого справі державного чиновника, який пострійно ризикує життям в боротьби з бидлом та мафією" я не можу зрозуміти, а як так сталось, що це "самородок" з'явився у цій конченій, пронизаній із низу до верху корупцією, брехнею та лицемірством країні?
И это не так плохо, как кажется на првый взгляд
Чем указанные супруги отличаются от своих исторических прототипов.
Считаю, нужно повторить, а то куда не плюнь уже дворяне поместные из под мусорщиков атб толпами повалили...
Замість того, щоби боронити Україну, він х.нею займався.
https://www.youtube.com/watch?v=jqmeNRWO5zI
Вот только один пример. Влиятельные люди (судьи, прокуроры и т.д.) отхапали у Академии наук (НАНУ) земельный участок в 7 Га под коттеджи в районе парка Феофания просто на основе одного письма! Землю выделили еще в конце 90-х, легализовали при Черновецком и застроили дорогими особняками. Теперь там закрытый элитный поселок.
А управляющего делами НАНУ Валерия Арсенюка, который своим решением незаконно отдал 7 Га земли под коттеджи, в 2008 году прямо в центре Киева застрелил киллер. Так что спрашивать за эту историю уже не с кого.
Так и стоит незаконный коттеджный поселок на улице Метрологической уже 20 лет. И никому нет до этого дела. А сколько всего госсобственности (земли и всевозможных активов) было вот так разворовано - не сосчитать.
суде. Мы живем не в природный способ по сути. А по форме все нормально.
2 тебе по биологии.
Муравьи и пчёлы работают не по принципу созидательного сознания, а по принципу наркотической зависимости от феромонов, выделяемых маткой
Ты понятия не имеешь, что значит термин созидательное сознание.
Сейчас вот коронобесы появились для вакцины почву подготавливают под клики и гики не жалея ни денег ни сил. Для чего? Ради власти. Намордники,в стойло потом вакцина. И,т.д.
у вас напрочь отсутствует логическое строение мыслей.
Местное население...