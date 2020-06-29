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заповедник (154) избиение (9756)

Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине

Местные жители избили руководство национального парка

29 июня в Одесской области местные жители избили руководство национального природного парка "Тузловские лиманы", которое проводило инспекцию заповедника.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил известный эколог, заместитель директора заповедник Иван Русев, а также ряд общественных активистов.

По его словам, нападение произошло, когда сотрудники заповедника инспектировали территорию вместе с несколькими активистами. Он отмечает, что нападение совершили супруги Саченко, которые, как утверждают экологи, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на 30 га Лебедевского леса нацпарка. В частности, как отметил Русев, супруги вместе с группой злоумышленников, которые называют себя сотрудниками охранного агентства, напала на руководителя нацпарка Ирину Выхристюк, на Русева и начальника отдела госохраны заповедника Виталия Димова.

"Это происходило во время обследования территории нацпарка. Пока наши инспекторы усмиряли нападающих, Светлана Саченко ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала ее волосы...", - написал Русев. Он поясняет, что общественники и другие сотрудники заповедника не смогли прекратить избиение директора, так как автомобиль оцепило "охранное агентство". "Мы получили травмы… Дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу", - заявил Русев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальный природный парк горел в Одесской области. ФОТОрепортаж

Как сообщил в Фейсбуке лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул, в понедельник совершено нападение на команду парка "Тузловские лиманы", которая несколько лет борется против произвола на заповедных территориях. "На этот раз на них оказывали физическое давление представители охранной фирмы "Транс-Экспорт", по указанию браконьера Саченко", - написал Ганул.

"Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.


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+37
Офис х#Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине - Цензор.НЕТ 7785йла в Краматорске
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29.06.2020 22:25
+36
куда ни плюнь в стране полный "бэзлад"
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29.06.2020 22:23
+32
Раньше помнится из истории подобных сапиенсов заставляли в буквальном смысле есть землю, на которые они претендовали. Так вот - ели до тех пор, пока не умирали.
Чем указанные супруги отличаются от своих исторических прототипов.
Считаю, нужно повторить, а то куда не плюнь уже дворяне поместные из под мусорщиков атб толпами повалили...
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29.06.2020 22:25
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куда ни плюнь в стране полный "бэзлад"
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29.06.2020 22:23 Ответить
"В понедельник вечером, 29 июня, во время инспекции территории нацпарка "Тузловские лиманы" титушки избили работников заповедной зоны и инспекторов."
"По предварительной информации, титушки имеют отношение к охранной фирме "Транс-Экспорт" и работают по заказу семьи Санченко, которая претендует на завладение 30 гектарами территории национального парка" - apostrophe.ua
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29.06.2020 22:30 Ответить
Це не місцеві мешканці, а місцеві бандити під прикриттям ментів, прокурорів та тітушок, які захопили 30 гектарів заповідного лісу і без жодного дозволу чи погодження Нацпарку Тузлівські лимани ведуть там свою господарську діяльність, яка знищує заповідний ліс!

https://www.facebook.com/rusevivan?__tn__=lC-R&eid=ARCUTsP3duI-lsXzdDuT54xhC2-mKh1HAp6maDtzVNVxyR0bzTuh8CoPfveZwwWPnJsTq_qHLWRB6kws&hc_ref=ARTVO1tA6FX8ZRT2WR6EtNjY6jw6uHPmV0-kJxRHUMt7lQq_7-OCCHZ6uwAxyoA_jkM&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Ivan Rusev знаходиться в https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-432082570182393/?__xts__%5B0%5D=68.ARDpAbBphMWWUr6BZyjqabgaDk27DM-NcAHjyWClSUXshlMbwLBVTZBRcaZ1Fcw_l_xC2w9KFPnxcflOkhhEC_Vno-Zm5i1QGVC1zr8zTie_BUyczcxcWaXzt9I_-1****************************************************************************************************************************-FxTgaz0-pPyF9rxiSO0kaxGeQc5Sx4d_Uw1iz49CQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=kC-R&eid=ARCF7hEzdXK1FYcj22t0A8hsnnBiVBYVeKx66nISCdv77fLKXXg1oATiW49vrxPcYsXl6vZEt4LfAxoX&hc_ref=ARTVO1tA6FX8ZRT2WR6EtNjY6jw6uHPmV0-kJxRHUMt7lQq_7-OCCHZ6uwAxyoA_jkM&ref=nf_target&fref=tag Національний природний парк "Тузлівські лимани" .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463574833828604&set=a.455151204670977&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=-R 6 год · https://www.facebook.com/pages/Tatarbunary/108379282519105?__xts__%5B0%5D=68.ARDpAbBphMWWUr6BZyjqabgaDk27DM-NcAHjyWClSUXshlMbwLBVTZBRcaZ1Fcw_l_xC2w9KFPnxcflOkhhEC_Vno-Zm5i1QGVC1zr8zTie_BUyczcxcWaXzt9I_-1****************************************************************************************************************************-FxTgaz0-pPyF9rxiSO0kaxGeQc5Sx4d_Uw1iz49CQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg&__tn__=-R&eid=ARB9b30w9o0q2wfT-4dmK3IGM33X4G90mxTQ-hnoaJKB_fZri7rqClJg5LrgYGkJnyjixhhg6BvM5NbK Tatarbunary, Одеська область ·

БАНДА ОТМОРОЗКОВ НАПАЛА НА СОТРУДНИКОВ НПП "ТУЗЛОВСКИЕ ЛИМАНЫ"
Пишу по горячим следам.... Захватчики 30 га Лебедевского леса нацпарка, семейка Саченко и группа их бандитской поддержки виртуального охранного агентства, сегодня напала на руководителя нацпарка Ирину https://www.facebook.com/csd.tat?__tn__=K-R&eid=ARAdInWDeDN4uGK-a7ZwrUL6csjdXUlYoVsESQKs0cVUfbS934EhQ_Ye2Zlyfjj3vnix_6lM32sLWUle&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Ирина Выхристюк , меня и начальника отдела госохраны нацпарка https://www.facebook.com/profile.php?id=100004680376842&__tn__=K-R&eid=**********************-FhSv-jDC1MgE8Gq6mO8W5jLjk7jZoYXJz4nAFIVQ4ntyUv3qGV57vvh22&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5KsftEylXsD2bq8w87tipm_YPhu4ufLGFp6rLmmM76qoUa4dSEAY11xphzN6rGwbxisnFvcIG5P3f1LGpVehlI3IQ34vWJo8ChIg3RrlzPz54FIbn4bt71fxDOtwyL5Yp1b9igi5iTI2L-0GXtN-4rcR1hyt1Fvgobg1KFoYlSnsaNRsOnzb0jt9kY-OHRaHJtHq4HDxdXqHO48h4bQ1n6KAlsshcruTXI40nlXuBmiRkLExQ7ylCAOaP-ZC6rpuIJqi63mE_I9ObiAkqtKy4MksUb9hTCpg Віталій Дімов . Это происходило во аремя обследования территории нацпарка. Пока наши инспектора усмиряли нападающих, вместе с несколькими парнями из нацкорпуса, саченко светлана ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала ее волосы.... прорваться к машине нам было сложно, практически невозможно, ее оцепили отморозки охранного агентства... мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу. Детали и фото с места событий могут появиться позже.

На фото саченки из другой противоправной деятельности
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29.06.2020 23:53 Ответить
працівники нацпарків повинні бути озброєні і мати перевагу в самозахисті на території парків
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30.06.2020 07:59 Ответить
-Вот кончится война Петька,консерваторию откроем.
-Да ,василий Иванович и пулемёт сверху.
-А пулемёт-то зачем?
=Дык,что бы консервы не 3.14 ..ли.
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30.06.2020 08:14 Ответить
https://www.facebook.com/csd.tat?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDpsP1L8EWJAi7BRmxP9_iZW3nCnfzIqpWhgzFneagpDUxeIWApg5aS4twcuFqDRyu7uMUnnOkJFpK9&hc_ref=ARQ6COIqeeJ_erVfC-1YFpbW5TuGGFF37ppn4JNJNBN-8G92eU4TFsbOabPJPBv1u7g&fref=nf Ірина Вихристюк
6 год
В поліції, де самі поліцейські були СВІДКАМИ злочину подають на загал інфо не чітко вказуючи факти, а "обтєкаємо". Там зумисне не вказують, що це територія об'єкту природно-заповідного фонду України - НПП "Тузлівські лимани", що це державна земля. Подають так неначе це взагалі якийсь безгосп.
За 5 років слідчі Татарбунарського відділу не спромоглися вивчити територію нацпарку. Фактично в районі територія Парку єдина ДЕРЖАВНА.
Наступне. Вони зумисне застосовують слово "конфлікт", навіть маючи в наявності підтверджуючі документи, що ми були НА РОБОЧОМУ МІСЦі і виконували свої посадові обов'язки.
При цьому протиставляючи працівників Парку підприємцю (апріорі постраждалому).
Якщо це підприємець, він має в законний спосіб здійснювати діяльність. Отже, якщо за твердженням поліцейських Саченко підприємець, тоді має привести у відповідність свої документи, отримати ліміт і головне заплатити борг до місцевого бюджету - біля 1 млн грн за оренду земельної ділянки.
Натомість поліцейські не вказують скільки заяв було лише з Парку стосовно порушень. І звичайно вони ж не напишуть, що саме їх бездіяльність (не розслідування справ) і непокарання порушників, призводить до таких випадків.
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30.06.2020 14:00 Ответить
Цензор розмістив недостовірну новину, нападники-бандити, яки били директора НПП Тузлівцські лимани Ірину Вихристюк, а екс директора НПП Тузлівські лимани Івана Русева - це не місцеві мешканці, вони мешкають за 100км від нацпарку і є звичайними бандитами!

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-432082570182393/?__xts__%5B0%5D=68.*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************************************************************************&__xts__%5B1%5D=68.ARDRn7jbQPaxaN9jOFGR-uq2Fyo33ziwF1rsOFBwOO50uONwGOcGClgOMqnzLoG9441uQKE2GFpjlZrlGfApk6xrRJECu2_Own23TL7yHId2VazHS1C2UDxwpniZ369HXt3LJhSW3OZPPN8nGoVZT0_gYWdxKsJR1oYgf3YDgAqv9yA4VvKKZcX_GpSQ0lCJ9MVFQDtunrdxRQNNiEsf1iCOsloQDWlokCFebb3YIlOzKXhG2AXL5djgz9oQpGedwuKq_xZ_icxEo0ks2bD-gFwQWiW0NpTGgF41Yq3hTkinHdnvblPamAfvVKM9uQS3IqOgOArxl_MOfeqEQ3fZnA&__tn__=kC-R&eid=ARAf2aBZ_Ttn_sCe67Vvw9eUVpkZPvqopzOPEHb7Lf8xNdFH_qq4cYqPCoGDxu6FaRkoKwnYKqQIg_-A&hc_ref=ARTpoFaeqFA9dxxoc0GTbOzwOvOyTfRmRIx9Q5yJA1Qux2f5aII81Teigm6W1eTQ9U4&fref=nf Національний природний парк "Тузлівські лимани"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3322271804496774&id=432082570182393&__xts__%5B0%5D=68.ARDRn7jbQPaxaN9jOFGR-uq2Fyo33ziwF1rsOFBwOO50uONwGOcGClgOMqnzLoG9441uQKE2GFpjlZrlGfApk6xrRJECu2_Own23TL7yHId2VazHS1C2UDxwpniZ369HXt3LJhSW3OZPPN8nGoVZT0_gYWdxKsJR1oYgf3YDgAqv9yA4VvKKZcX_GpSQ0lCJ9MVFQDtunrdxRQNNiEsf1iCOsloQDWlokCFebb3YIlOzKXhG2AXL5djgz9oQpGedwuKq_xZ_icxEo0ks2bD-gFwQWiW0NpTGgF41Yq3hTkinHdnvblPamAfvVKM9uQS3IqOgOArxl_MOfeqEQ3fZnA&__tn__=-R 43 хв · https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3322271804496774&id=432082570182393&__tn__=K-R#

ХТО ДРУГ, А ХТО ВОРОГ українського громадянина, або ЧОМУ ДЕЯКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ БРЕШУТЬ?
Всі зацікавлені особи вже в курсі події, що відбулася вчора на теренах Лебедівського лісу в межах національного природного парку «Тузлівські лимани», коли порушники чинного законодавства України, «підприємці» саченки, які самовільно займають ділянку лісу (ні мало, ні багато - 28,8 га) та отримують незаконний прибуток, збираючі гроші з відпочивальників, що зупиняються на цій території, напали на керівних співробітників національного природного парку, що виконували свої посадові обов'язки. При цьому на боці саченків виступало місцеве охоронне агентство «Транс-варта».
Я продивилася стрічку новин на https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fukr.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mNMKYiIf220XQP3VP5tH0znzqP66rtOfqmID7fyyg_b9DcdZU-hzFfcE&h=AT33jvIUx_tlNKZzNoZ9lDchxJ4Ox32PZQh5XRBKeE-IzzCjpsAV8OlmGZ1EYX-****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-gBUqpwiirozdOU9qWUf0stTri1Yif4aODXc6mpLk30t85hKi35Ps9d7rGu7DxG4HsUaxrb0vMR2Sjc93iuyjx8u8Q0LWCp9vxKdQRMvtvCxO1gXQm-XmgEYUJd5tqvU5s6_oQsAlt7Gu67DrayqyAgSnGVCZ4_PiNoFYGSyWsBQA0HYpqakJKgq32xIJsNjA2I3CHXjSKpzsyNToHHo08hpvGmo0C8mll3y1kZOp-mSeDu_VeM8ANd2DTsdQmrJRZmEbGPIakcgiwKaWcv9AbW0TbPDk ukr.net. І зрозуміла: якщо ви хочете дізнатися ВСЕ про різні (або деякі) ЗМІ, слід прочитати їхні заголовки стосовно однієї події.
Деякі ЗМІ дають нейтральні заголовки стосовно виключно саме факту події (як вони і мають це робити, тобто їхню діяльність з подачі інформації можна назвати дружньою до громадян України - інформація про подію поширюється і стає відомою громадянам):
• В «Тузловских лиманах» избили известного эколога и директора нацпарка (Odessa.online)
• В нацпарке напали на руководство "Тузловских лиманов" (УСИ)
• В Одесской области напали на известного эколога (Рупор Одессы)
• В «Тузловских лиманах» избили известного эколога и директора нацпарка (Informer.od.ua)
• В НПП «Тузловские лиманы» избили представителей администрации (Правда за Одессу)
• В Одеській області під час інспекції напали на керівництво нацпарку "Тузловські лимани" (ТСН)
• Руководство заповедника «Тузловские лиманы» избили во время инспектирования территории (Украина криминальная)
• На Одещині побили керівницю заповідника Тузлівські лимани (Главком)
• На Одещині "тітушки" побили очільницю заповідника парку Тузлівські лимани: подробиці (Прямий)
• На Одещині напали на керівництво нацпарку "Тузлівські лимани" (Українська правда)
• На Одещині напали на керівництво нацпарку "Тузловські лимани" (depo.ua)
(Примітка. Я вже втратила надію навчити всіх журналістів, що постійно пишуть про нашу область, що «Тузлівські лимани» - то НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК, А НЕ ЗАПОВІДНИК, бо ці категорії природно-заповідного фонду України розрізняються за багатьма ознаками.)
Але деякі ЗМІ вдаються до ФАНТАЗІЙ та ВІДВЕРТОЇ БРЕХНІ. Зокрема:
• На керівництво нацпарку "Тузловські лимани" під час інспекції напали невідомі (АСПІ). НАПАЛИ ДУЖЕ ДОБРЕ ВІДОМІ ОСОБИ
• Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине (Цензор.Нет) САЧЕНКІВ ВАЖКО НАЗВАТИ МІСЦЕВИМИ МЕШКАНЦЯМИ, ТОМУ ЩО ВОНИ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ У БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ, ХОЧА МАЮТЬ ЖИТЛО І В БАЗАР'ЯНЦІ.
• На Одещині стався конфлікт між представниками парку "Тузловські лимани" та місцевими підприємцями (UNN). САЧЕНКИ - НЕ МІСЦЕВІ ТА НЕ ПІДПРИЄМЦІ. БО ПІДПРИЄМЦЯМИ МОЖУТЬ НАЗИВАТИСЯ ЛИШЕ ТІ, ХТО ДІЄ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.
• На Одещині стався конфлікт між керівництвом парку "Тузлівські лимани" і підприємцями (Укрінформ)
• Татарбунарські правоохоронці встановлюють обставини конфлікту на території лісового урочища в селі Лебедівка (Стопкор)
• Драка в Национальном парке: полиция выясняет причину конфликта в «Тузловских лиманах» (Одесская жизнь)
ТО НЕ Є «КОНФЛІКТ». Конфли́кт (лат. conflictus - столкнувшийся) - наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями[1], выходящий за рамки правил и норм.
Конфлі́кт (лат. conflictus - зіткнення, сутичка) - зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що приводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями; ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.
Тобто ці ЗМІ ставлять саченків і національний парк на одну лінію і роблять їх рівними сторонами конфлікту. Хоча СУТНІСТЬ ЗОВСІМ ІНША: ПАРК ВИКОНУЄ СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ ЗГІДНО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, САЧЕНКИ ЦІ ЗАКОНИ ВІДВЕРТО ПОРУШУЮТЬ.
Ну і далі:
• Керівництво нацпарку Тузловські лимани заявило, що на них напали «бандити» та побили (НВ)
• Керівництво одеського нацпарку «Тузлівські лимани» заявило про побиття «загарбниками лісу» (Hromadske.ua)
Тобто керівництво «заявило», а що відбулося насправді - то невідомо, чи може, те, що на керівництво напали, хоча воно про це заявило, - то зовсім брехня. Ще й «загарбники лісу» взяли у лапки.
Ось такий розклад. Тобто читайте, та вибирайте, які ЗМІ гідні вашої уваги, а які ні. А журналісти відповідних видань, мабуть, на одні трійки вчилися та так і не навчилися професійно працювати. А між іншим, побили двох членів Союзу журналістів України.
Попова О.М.
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30.06.2020 17:10 Ответить
так то воно так, але я не здивуюсь, якщо ці "співробітники" просто не зійшлись у розмірі відкату із нападниками... Це ж Україна, тут білого і чорного не має.
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30.06.2020 10:47 Ответить
Національний парк Тузлівські лимани це зразковий парк в Україні, який створювали і очолюють фанати своєї справи, науковці міжнародного рівня, найвідоміші та безкомпромісні борці з мафією та бракон'єрами! Іван Русєв, колишній директор НПП Тузлівські лимани, це людина з кришталево чистою репутацією, доктор наук, широко відомий за кордоном, активний борець за екологію та збереження природи! Скільки разів Русєва били бандити, намагались втопити його сина, погрожували вбити родину! Немає в Україні більшого екоактивіста ніж Іван Русєв. Русєв боровся з забрудненням довкілля з часів СРСР, боровся колишнім губернатором Гриневецьким проти забудови Дністровських плавнів котеджними приватними поселеннями, боровся з рибною мафією яка виловлює все живе в Тузлівських лиманах під прикриттям народних депутатів, ментів, прокурорів та суддів! Іван Русєв це людина легенда! Говорити що Русєв переслідує якісь особситі корупційні інтереси, це потрібно бути повним уродом або взагалі бути далеким від захисту природи в Україні! Ірина Вихристюк діючий керівник НПП Тузлівські лимани, це ще один зразок чесного та відданого справі державного чиновника, який пострійно ризикує життям в боротьби з бидлом та мафією, які знищують унікальну природу Тузлівських лиманів! Я навіть не міг подумати що Ви таке можете ляпнути!
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30.06.2020 11:43 Ответить
або взагалі бути далеким від захисту природи в Україні!

А ти визначся у чому ти не далекий? Оборона? "експерт пля", "правоохоронна діяльність і судочинство"? "повний ... експерт", та куди не плюнь - у любій піз.ді затичка.
Я, на відміну від тебе, живу у реальній Україні і як воно в реальному житті, в курсі.
Коли я чую про "зразок чесного та відданого справі державного чиновника, який пострійно ризикує життям в боротьби з бидлом та мафією" я не можу зрозуміти, а як так сталось, що це "самородок" з'явився у цій конченій, пронизаній із низу до верху корупцією, брехнею та лицемірством країні?
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30.06.2020 11:48 Ответить
Я визначився ще під час вступу в інститут в чому я буду експертом. І в своїй професії я професіонал. Але людина цивілізована має мати широкий кругозор, а не тільки варитись в своїй спеціальності.
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30.06.2020 14:02 Ответить
Якщо людина є професіоналом у чомусь, вона ніколи не буде вважати, що знає усе інше.
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30.06.2020 15:49 Ответить
Бэзлад это есть парядак парасиськи.
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29.06.2020 23:03 Ответить
Если вы не заметили, у нас так все последние 30 лет (не то чтоб при союзе было луше, просто иначе). Сейчас начало активно вылазить. Чем слабее власть, тем больше такие рога и копыта вылазят
И это не так плохо, как кажется на првый взгляд
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30.06.2020 00:38 Ответить
Повылазили,когда проверять действительно начали,а не за конверты.
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30.06.2020 08:16 Ответить
Раньше помнится из истории подобных сапиенсов заставляли в буквальном смысле есть землю, на которые они претендовали. Так вот - ели до тех пор, пока не умирали.
Чем указанные супруги отличаются от своих исторических прототипов.
Считаю, нужно повторить, а то куда не плюнь уже дворяне поместные из под мусорщиков атб толпами повалили...
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29.06.2020 22:25 Ответить
Офис х#Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине - Цензор.НЕТ 7785йла в Краматорске
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29.06.2020 22:25 Ответить
Беспред - типова буденність неофеодалізму..
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29.06.2020 22:26 Ответить
а будку медведчукчи пошатать некому...
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29.06.2020 22:28 Ответить
быдло рулит
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29.06.2020 22:31 Ответить
Естественно - ведь у него даже ныне свой зэзидент «кэруе» прямо из ютюба шуточками/прибауточками...
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29.06.2020 22:33 Ответить
Старый ментовский погон торчит
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29.06.2020 22:35 Ответить
Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине - Цензор.НЕТ 1707
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29.06.2020 22:39 Ответить
Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине - Цензор.НЕТ 2708
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29.06.2020 22:40 Ответить
Нашого Махна не чіпай, своїми пишайся, мокшанець
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29.06.2020 22:46 Ответить
так Нестор Махно вроде как с востока? (граница Днепропетровской и Донецкой областей)
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29.06.2020 22:54 Ответить
Это не за Махно, а за мокшанца.
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29.06.2020 22:55 Ответить
Нам всеодно звідки ти, мокшанець
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29.06.2020 22:59 Ответить
махно из гуляйполя родом. а ты мокшанин
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29.06.2020 22:55 Ответить
ПНХ
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29.06.2020 22:56 Ответить
да, путин ваш хозяин (Путин Наш Хозяин), я правильно аббревиатуру расшифровал.
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29.06.2020 23:00 Ответить
він з дупи родом
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30.06.2020 08:00 Ответить
Ви під шкіряну свірєль пуйла давно підлаштовані, навчиться жити своєю країною
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29.06.2020 23:01 Ответить
Понаїхали після голодомору твої родичі, тепер вам Україна тільки на заході. А Україна - це і Крим, і Донбас, і Приазов'я, а "танцевать" під кремлівського упиря - геть на мокшандію.
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29.06.2020 23:06 Ответить
Я читаю новости папуаского племени или европейской страны? Как такое возможно? Как так? В Украине есть власть, законы, и те, кто обязан следить чтобы законы исполнялись и не нарушались? Есть система правосудия, система наказаний? Что за махновщина и беспредел? Кого нам надо посадить в кресла Рады, Президента чтобы, наконец, воцарил порядок, законность, справедливость и неотвратимость наказания? Ей Богу, достало! И стыдно, обидно за Державу.
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29.06.2020 22:44 Ответить
Махновщина і безпредєл різні речі. Не повторюй камуняцькі штампи.
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29.06.2020 22:49 Ответить
Это как-то меняет суть новости и смысл написанного Светланой?
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29.06.2020 22:54 Ответить
Егеж. З її допису виходить що Махно був бандюком, гопником.
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29.06.2020 22:57 Ответить
По сути новости есть что сказать?
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29.06.2020 23:29 Ответить
Таки да
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30.06.2020 09:22 Ответить
Місцеві жителі побили керівництво національного парку "Тузловські лимани" на Одещині - Цензор.НЕТ 5006
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30.06.2020 09:28 Ответить
Это что за безграмотный высер?
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30.06.2020 10:57 Ответить
Це махновський прапор.
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30.06.2020 11:19 Ответить
Махно любив комуняк. Тому заплатив за власну дурість з повна.
Замість того, щоби боронити Україну, він х.нею займався.
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30.06.2020 11:56 Ответить
Посмотрел недавно брата Капранова про Махна. Очень неоднозначная, мягко говоря, личность. Вот сцыла:
https://www.youtube.com/watch?v=jqmeNRWO5zI
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29.06.2020 23:07 Ответить
Беспредел это чиновники корумпрованого государства а махновщина это самоуправление и опир от поборов и мародерства местных феодалов в лице ментов прокуров судьев и их челяди. Республика громад и смена системя барыг шанс сохранить страну.
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30.06.2020 06:08 Ответить
Какой ужас Вы описали. " Республика громад")))))Свят, свят, свят...
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30.06.2020 08:01 Ответить
Що там громади, по хуторам сидіти треба ). Вже бачимо на що здатен нарід, загалом вибрали блазня на царство )) На півночі 86% відсоткі голосувало за покидька *****. Треба систему РОЗУМНИХ виборців, як це має місце в Америці.
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30.06.2020 08:55 Ответить
Місцеві жителі побили керівництво національного парку "Тузловські лимани" на Одещині - Цензор.НЕТ 206
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29.06.2020 22:51 Ответить
ох харя в синем, на фото.., жуть... когда Бог создавал, забыл интеллект вдуть... харя, что за кусок ливерки и мать родную удушит.
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29.06.2020 22:53 Ответить
Люди відчули себе феодалами, бо все можна купити-продати, причому такому життю їх навчив зовсім не український народ. Роками за хабарі вирішували всі проблеми, а зараз волають про справедливість. Вона прийде, але з часом. Тривалість її така сама, як і занедбання її
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29.06.2020 23:10 Ответить
Нічого за 300 років не змінилось. А такі були сподівання...
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30.06.2020 01:30 Ответить
Та це ж ваш метод працює, за 350 років поневолення ще і манкуртів додалося
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30.06.2020 06:55 Ответить
И как это возможно заниматься предпринимательськой деятельностю на територии национального парка,кто выдал разрешение?Уверен что без разрешительной бумажки их бы давно отселили,значит есть крыша и заинтересованые люди а именно те кто выдал разрешение.А что власти читать не умеют кто выдал?
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29.06.2020 23:04 Ответить
Кому-то платят .
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29.06.2020 23:38 Ответить
А возможно что-то изготовляю подальше от людских глаз зная то туда никто чужой или случайный не сунется.
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30.06.2020 05:49 Ответить
Реакция должна быть быстрой и неотвратимой, немедленно отправить на нары дегенератов, а потом разбираться.
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29.06.2020 23:28 Ответить
Денис Казанский

Вот только один пример. Влиятельные люди (судьи, прокуроры и т.д.) отхапали у Академии наук (НАНУ) земельный участок в 7 Га под коттеджи в районе парка Феофания просто на основе одного письма! Землю выделили еще в конце 90-х, легализовали при Черновецком и застроили дорогими особняками. Теперь там закрытый элитный поселок.

А управляющего делами НАНУ Валерия Арсенюка, который своим решением незаконно отдал 7 Га земли под коттеджи, в 2008 году прямо в центре Киева застрелил киллер. Так что спрашивать за эту историю уже не с кого.

Так и стоит незаконный коттеджный поселок на улице Метрологической уже 20 лет. И никому нет до этого дела. А сколько всего госсобственности (земли и всевозможных активов) было вот так разворовано - не сосчитать.
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30.06.2020 00:00 Ответить
Незаконное разрешение можно законно отобрать.
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30.06.2020 08:22 Ответить
Нет слов. Вот просто есть желание все конфисковать. а этих гнид расстрелять. Почему нет расстрела за экономические преступления? Пора. Давно пора
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30.06.2020 08:39 Ответить
Чем слабее власть, тем больше говна вылазит на белый свет Все и раньше было, только лучше организовано. При Кучме вон сразу уголовные дела на непонятливых, или в лес на беседу.... И делали все что хотели...
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30.06.2020 00:42 Ответить
Феодализм. Какие будут действия Рюкзакова? У кого какие есть предположения?
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30.06.2020 02:33 Ответить
Выполнять конституцию власнисть народа в распоряжении громад.
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30.06.2020 06:12 Ответить
Так-то оно так,но кто возглавляет те громады?А возглавляют те, кто больше всех конвертов собрал и конвертировал в свою посаду.
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30.06.2020 08:24 Ответить
Громада не народ. для заповедников и заказников есть законы Украины, а не Конституция. Несешь тупую чушь, юра лонг.
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30.06.2020 09:05 Ответить
Институту громад тысячи лет. Изучайте матчасть. ОТГ -это не громады. Спотворено само название чтоб не отдавать им власнисть по конституции.
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30.06.2020 09:16 Ответить
Юра, не смеши, про какие тысячи лет ты говоришь. крепостничество отменили в 1861 году, прошло чуть больше 150 лет, ты наверное щыро думаешь что крипакы на что то влияли? и принимали решения?
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30.06.2020 09:51 Ответить
как впрочем и сейчас... вотчины местных "князьков".
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30.06.2020 09:52 Ответить
Природное общество у муравьев муравейник у пчел улей у людей громада. А насчет влияния в 16 веке паны имели практику решать споры между собой в суде громад а не в городском,
суде. Мы живем не в природный способ по сути. А по форме все нормально.
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30.06.2020 10:30 Ответить
Природное общество у муравьев муравейник у пчел улей у людей громада


2 тебе по биологии.

Муравьи и пчёлы работают не по принципу созидательного сознания, а по принципу наркотической зависимости от феромонов, выделяемых маткой
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30.06.2020 21:47 Ответить
Созидательное сознание приводит человека к тому что делают окружающие, будет бегать на четвереньках и лакать воду как собака или лазить по деревьям. Случаи уже были.
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01.07.2020 03:56 Ответить
2 тебе по философии

Ты понятия не имеешь, что значит термин созидательное сознание.
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01.07.2020 10:49 Ответить
Еще Аристотель сказал я знаю, что я ничего не знаю. Так что догмы это к сектантам. Практика опыт ошибок трудных показыет как только люди отходят от своего природного поведения (это примерно 10 заповедей) то появляется то гитлер то полпот или сталин.
Сейчас вот коронобесы появились для вакцины почву подготавливают под клики и гики не жалея ни денег ни сил. Для чего? Ради власти. Намордники,в стойло потом вакцина. И,т.д.
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01.07.2020 11:49 Ответить
я боюсь таких людей, как ты.

у вас напрочь отсутствует логическое строение мыслей.
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01.07.2020 11:55 Ответить
Необоснованые страхи и неподтвержденые заявления и есть попрание логики.
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01.07.2020 13:10 Ответить
Да неизвестно, что там такое. В Украине что не заповедник - то кучи мусора и бурьяна. Т.ск. нетронутая территория - всякие директора заповедники только грабят, а чтобы убрать или сохранять - этого нет.
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30.06.2020 04:12 Ответить
Посадить этих Саченко. А в СИЗО пусть повесятся. Твари
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30.06.2020 08:37 Ответить
Это - другая сторона медали вырубки Карпат....
Местное население...
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30.06.2020 09:40 Ответить
Клоун Шмаркля анулировал государство.
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30.06.2020 09:56 Ответить
Власти на одесчине нет.Есть есть сращивание госструктур с бандитами.Мафиозное кубло в Украине.
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30.06.2020 10:47 Ответить
 
 