Местные жители избили руководство национального парка "Тузловские лиманы" на Одесчине

29 июня в Одесской области местные жители избили руководство национального природного парка "Тузловские лиманы", которое проводило инспекцию заповедника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил известный эколог, заместитель директора заповедник Иван Русев, а также ряд общественных активистов.

По его словам, нападение произошло, когда сотрудники заповедника инспектировали территорию вместе с несколькими активистами. Он отмечает, что нападение совершили супруги Саченко, которые, как утверждают экологи, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на 30 га Лебедевского леса нацпарка. В частности, как отметил Русев, супруги вместе с группой злоумышленников, которые называют себя сотрудниками охранного агентства, напала на руководителя нацпарка Ирину Выхристюк, на Русева и начальника отдела госохраны заповедника Виталия Димова.

"Это происходило во время обследования территории нацпарка. Пока наши инспекторы усмиряли нападающих, Светлана Саченко ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала ее волосы...", - написал Русев. Он поясняет, что общественники и другие сотрудники заповедника не смогли прекратить избиение директора, так как автомобиль оцепило "охранное агентство". "Мы получили травмы… Дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу", - заявил Русев.



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Как сообщил в Фейсбуке лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул, в понедельник совершено нападение на команду парка "Тузловские лиманы", которая несколько лет борется против произвола на заповедных территориях. "На этот раз на них оказывали физическое давление представители охранной фирмы "Транс-Экспорт", по указанию браконьера Саченко", - написал Ганул.

"Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.





