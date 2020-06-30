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Новини Силовики
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Київ (19130) МВС (3473) паркування (286) ПДР (468) Правоохоронні органи (2699) силовики (2512) патрульна поліція (1433) Білошицький Олексій (116)

На київських дорогах з'явилися "місця для любителів штрафів", - Білошицький

Патрульна поліція не обмежується штрафами для порушників правил паркування, а й ініціювала нанесення написів "Місце для любителів штрафів" на дорогах Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Саме таким незвичайним і дещо іронічним чином ми вирішили нагадати водіям, що паркуватися потрібно згідно з ПДД. А інакше - любити платити штраф", - зазначив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, патрульні притягують до відповідальності порушників правил паркування, проте "будь-яка проблема вимагає комплексного підходу".

"Від початку року поліцейські винесли близько 40 тисяч постанов за порушення водіями транспортних засобів правил паркування. Але важливо ще й достукатися до свідомості кожного водія, зокрема, й ось такими превентивними заходами. Зараз таких написів у столиці - 65, а буде понад 100. Вибирали з тих місць, де водії найчастіше люблять паркуватися неправильно. Нехай ця яскрава "розмітка" буде нагадуванням для водіїв про те, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху і паркуватися правильно", - заявив Білошицький.

На київських дорогах зявилися місця для любителів штрафів, - Білошицький 01

Читайте також: 9065 машин, що порушили паркування, евакуювали за три місяці в Києві: сума штрафів - 4,93 млн. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+4
В Киеве есть где припарковаться???, нее ну если приехать на работу на 7-00 и в подземный паркинг успеть...
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30.06.2020 19:28
+3
Когда то мусора снимали номера! Очень эффективное средство борьбы, но к сожалению 100% дичь!
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30.06.2020 20:12
+1
Шумахери не встигатимуть прочитати що там написано.
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30.06.2020 19:29
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В Киеве есть где припарковаться???, нее ну если приехать на работу на 7-00 и в подземный паркинг успеть...
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30.06.2020 19:28 Відповісти
тогда просто вместо тебя другой не успеет. Это не решение.
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30.06.2020 19:32 Відповісти
Конечно! Очень много газонов, тротуаров, дворов, подворотен, мест с каким-то дурацким знаком в виде кирпича в красном кружочке...
Теперь без сарказма.
Очень надеюсь, что помимо штрафа полиция будет заставлять нарушителей немедленно прекратить нарушение, а за неподчинение законным требованиям (в т.ч. при попытках быковать) тут же штрафовать на гораздо более крупную сумму...
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30.06.2020 19:57 Відповісти
Когда то мусора снимали номера! Очень эффективное средство борьбы, но к сожалению 100% дичь!
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30.06.2020 20:12 Відповісти
А еще когда-то шныряли разного рода "парковщики", я когда-то стал наполовину под знак платной стоянки и "добился" от этого мутного типа половину "цены", лет 15 назад...
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30.06.2020 20:49 Відповісти
так парковщики и сейчас шныряют.
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30.06.2020 22:34 Відповісти
Тротуары как и дороги не резиновые.. Места мало.... Сейчас каждый второй обсос уже на машине и творит чудеса стоимостью в человечемкую жизнь не только на парковке, но и на дороге.. В нашей стране любая машина должна быть роскошью, как при совке, потому что это оружие массового поражения...
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30.06.2020 23:10 Відповісти
омг... еще один дебил-совкодрочер! Едь нахрен на колыму там нету машин место как раз для тебя!
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30.06.2020 23:57 Відповісти
12 лет езжу и соответственно паркуюсь в Киеве, всегда по правилам и никаких особых проблем с поиском законного паркоместа никогда не испытывал
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30.06.2020 20:22 Відповісти
это причина парковатся там где запрещено?
Вначале надо найти место для парковки а потом уже покупать машину
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30.06.2020 21:04 Відповісти
Нет конечно, но городским властям вместо стеба, надо бы обязать нищих застройщиков хотя бы свои трц оборудовать подземными паркингами и переходами, а не розмалевывать асфальт....
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30.06.2020 22:12 Відповісти
большинство так и делает
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01.07.2020 20:26 Відповісти
Шумахери не встигатимуть прочитати що там написано.
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30.06.2020 19:29 Відповісти
неловко как-то... White Shitskie... как при холере
ну сменил бы имя, ходил бы как Алексей Говно...
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30.06.2020 19:31 Відповісти
у нас эвакуатор, эвакуирует машину с перекреста, а за ним стоит машина, что бы встать на место эвакуируемого!), я серьезно!)))
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30.06.2020 19:39 Відповісти
я паркуюсь по дворам и не про какие штрафы и не знаю...
а еще есть места при полицейских участках. Все эти "полицейские парковки" можно найти на гугл картах и зараннее спланировать парковку
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30.06.2020 19:39 Відповісти
Білошицький такій самий брехун і подонок як Аваков, шкуряк. Антоніна та іньша сабіквська наволоч.
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30.06.2020 20:03 Відповісти
був на багатьох континентах,в детках кран,але такого "беспредела" з виконанням ПДР майже не бачив,навіть в Африці. головне скрізь---неминучість покарання.
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30.06.2020 20:39 Відповісти
В десятках країн.
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30.06.2020 20:40 Відповісти
По закону-правильно. Но! Подземных паркингов,как в нормальных европейских городах в Украине -практически нет. Т.к Мэрам-это не надо.Вон в Киеве, Воры-мэры,вместо паркинга под Крещатиком настроили магазинов. И так во всех миллионниках.
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30.06.2020 21:05 Відповісти
Покупая автомобиль, автолюбитель должен знать, куда он будет ездить, где заправляться, хранить автомобиль и парковаться.
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30.06.2020 22:03 Відповісти
Ну вы загнули!!! Вы ещё пдд вспомните!!!)))
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30.06.2020 22:14 Відповісти
 
 