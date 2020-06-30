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Новости Силовики
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Киев (24773) МВД (9155) парковка (275) ПДД (532) правоохранительные органы (2961) силовики (2797) патрульная полиция (1805) Билошицкий (112)

На киевских дорогах появились "места для любителей штрафов", - Билошицкий

Патрульная полиция не ограничивается штрафами для нарушителей правил парковки, но и инициировала нанесение надписей "Місце для любителів штрафів" на дорогах Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Именно таким необычным и несколько ироничный образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно согласно ПДД. А иначе - любить платить штраф", - отметил первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, патрульные привлекают ответственности нарушителей правил парковки, однако "любая проблема требует комплексного подхода".

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"С начала года полицейские вынесли около 40 тысяч постановлений за нарушение водителями транспортных средств правил парковки. Но важно еще и достучаться до сознания каждого водителя, в частности, и вот такими превентивными мерами. Сейчас таких надписей в столице - 65, но будет больше 100. Выбирали из тех мест, где водители наиболее часто любят парковаться неправильно. Пусть эта яркая "разметка" будет напоминанием для водителей о том, что нужно соблюдать ПДД и парковаться правильно", - заявил Билошицкий.

На киевских дорогах появились места для любителей штрафов, - Билошицкий 01

Также смотрите: 9065 нарушивших парковку машин эвакуировали за три месяца в Киеве: сумма штрафов - 4,93 млн. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+4
В Киеве есть где припарковаться???, нее ну если приехать на работу на 7-00 и в подземный паркинг успеть...
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30.06.2020 19:28
+3
Когда то мусора снимали номера! Очень эффективное средство борьбы, но к сожалению 100% дичь!
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30.06.2020 20:12
+1
Шумахери не встигатимуть прочитати що там написано.
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30.06.2020 19:29
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В Киеве есть где припарковаться???, нее ну если приехать на работу на 7-00 и в подземный паркинг успеть...
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30.06.2020 19:28 Ответить
тогда просто вместо тебя другой не успеет. Это не решение.
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30.06.2020 19:32 Ответить
Конечно! Очень много газонов, тротуаров, дворов, подворотен, мест с каким-то дурацким знаком в виде кирпича в красном кружочке...
Теперь без сарказма.
Очень надеюсь, что помимо штрафа полиция будет заставлять нарушителей немедленно прекратить нарушение, а за неподчинение законным требованиям (в т.ч. при попытках быковать) тут же штрафовать на гораздо более крупную сумму...
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30.06.2020 19:57 Ответить
Когда то мусора снимали номера! Очень эффективное средство борьбы, но к сожалению 100% дичь!
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30.06.2020 20:12 Ответить
А еще когда-то шныряли разного рода "парковщики", я когда-то стал наполовину под знак платной стоянки и "добился" от этого мутного типа половину "цены", лет 15 назад...
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30.06.2020 20:49 Ответить
так парковщики и сейчас шныряют.
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30.06.2020 22:34 Ответить
Тротуары как и дороги не резиновые.. Места мало.... Сейчас каждый второй обсос уже на машине и творит чудеса стоимостью в человечемкую жизнь не только на парковке, но и на дороге.. В нашей стране любая машина должна быть роскошью, как при совке, потому что это оружие массового поражения...
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30.06.2020 23:10 Ответить
омг... еще один дебил-совкодрочер! Едь нахрен на колыму там нету машин место как раз для тебя!
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30.06.2020 23:57 Ответить
12 лет езжу и соответственно паркуюсь в Киеве, всегда по правилам и никаких особых проблем с поиском законного паркоместа никогда не испытывал
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30.06.2020 20:22 Ответить
это причина парковатся там где запрещено?
Вначале надо найти место для парковки а потом уже покупать машину
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30.06.2020 21:04 Ответить
Нет конечно, но городским властям вместо стеба, надо бы обязать нищих застройщиков хотя бы свои трц оборудовать подземными паркингами и переходами, а не розмалевывать асфальт....
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30.06.2020 22:12 Ответить
большинство так и делает
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01.07.2020 20:26 Ответить
Шумахери не встигатимуть прочитати що там написано.
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30.06.2020 19:29 Ответить
неловко как-то... White Shitskie... как при холере
ну сменил бы имя, ходил бы как Алексей Говно...
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30.06.2020 19:31 Ответить
у нас эвакуатор, эвакуирует машину с перекреста, а за ним стоит машина, что бы встать на место эвакуируемого!), я серьезно!)))
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30.06.2020 19:39 Ответить
я паркуюсь по дворам и не про какие штрафы и не знаю...
а еще есть места при полицейских участках. Все эти "полицейские парковки" можно найти на гугл картах и зараннее спланировать парковку
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30.06.2020 19:39 Ответить
Білошицький такій самий брехун і подонок як Аваков, шкуряк. Антоніна та іньша сабіквська наволоч.
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30.06.2020 20:03 Ответить
був на багатьох континентах,в детках кран,але такого "беспредела" з виконанням ПДР майже не бачив,навіть в Африці. головне скрізь---неминучість покарання.
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30.06.2020 20:39 Ответить
В десятках країн.
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30.06.2020 20:40 Ответить
По закону-правильно. Но! Подземных паркингов,как в нормальных европейских городах в Украине -практически нет. Т.к Мэрам-это не надо.Вон в Киеве, Воры-мэры,вместо паркинга под Крещатиком настроили магазинов. И так во всех миллионниках.
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30.06.2020 21:05 Ответить
Покупая автомобиль, автолюбитель должен знать, куда он будет ездить, где заправляться, хранить автомобиль и парковаться.
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30.06.2020 22:03 Ответить
Ну вы загнули!!! Вы ещё пдд вспомните!!!)))
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30.06.2020 22:14 Ответить
 
 