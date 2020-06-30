На киевских дорогах появились "места для любителей штрафов", - Билошицкий
Патрульная полиция не ограничивается штрафами для нарушителей правил парковки, но и инициировала нанесение надписей "Місце для любителів штрафів" на дорогах Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Именно таким необычным и несколько ироничный образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно согласно ПДД. А иначе - любить платить штраф", - отметил первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, патрульные привлекают ответственности нарушителей правил парковки, однако "любая проблема требует комплексного подхода".
"С начала года полицейские вынесли около 40 тысяч постановлений за нарушение водителями транспортных средств правил парковки. Но важно еще и достучаться до сознания каждого водителя, в частности, и вот такими превентивными мерами. Сейчас таких надписей в столице - 65, но будет больше 100. Выбирали из тех мест, где водители наиболее часто любят парковаться неправильно. Пусть эта яркая "разметка" будет напоминанием для водителей о том, что нужно соблюдать ПДД и парковаться правильно", - заявил Билошицкий.
Пожалуйста, подождите...
Теперь без сарказма.
Очень надеюсь, что помимо штрафа полиция будет заставлять нарушителей немедленно прекратить нарушение, а за неподчинение законным требованиям (в т.ч. при попытках быковать) тут же штрафовать на гораздо более крупную сумму...
Вначале надо найти место для парковки а потом уже покупать машину
ну сменил бы имя, ходил бы как Алексей Говно...
а еще есть места при полицейских участках. Все эти "полицейские парковки" можно найти на гугл картах и зараннее спланировать парковку