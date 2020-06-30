На киевских дорогах появились "места для любителей штрафов", - Билошицкий

Патрульная полиция не ограничивается штрафами для нарушителей правил парковки, но и инициировала нанесение надписей "Місце для любителів штрафів" на дорогах Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Именно таким необычным и несколько ироничный образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно согласно ПДД. А иначе - любить платить штраф", - отметил первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, патрульные привлекают ответственности нарушителей правил парковки, однако "любая проблема требует комплексного подхода".

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"С начала года полицейские вынесли около 40 тысяч постановлений за нарушение водителями транспортных средств правил парковки. Но важно еще и достучаться до сознания каждого водителя, в частности, и вот такими превентивными мерами. Сейчас таких надписей в столице - 65, но будет больше 100. Выбирали из тех мест, где водители наиболее часто любят парковаться неправильно. Пусть эта яркая "разметка" будет напоминанием для водителей о том, что нужно соблюдать ПДД и парковаться правильно", - заявил Билошицкий.

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