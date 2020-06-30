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Зеленський (22456) Саакашвілі Міхеіл (2153) митниця (1852) Національна рада реформ (54)

Нацрада реформ під головуванням Зеленського розглянула концепцію реформування митниці

Нацрада реформ під головуванням Зеленського розглянула концепцію реформування митниці

Під час засідання Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням президента України Володимира Зеленського, обговорили концепцію реформування митної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На засіданні було представлено концепцію реформування митниці. Наголошувалося, що митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу. Створення мережі "відкритих митних просторів" сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць, відбудеться автоматизація та діджиталізація митної системи.

"Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампу й перетворюємо це на платний сервіс", – зазначив голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

Реформа також передбачає посилення відповідальності за контрабанду. Крім того, пропонується уніфікувати митні ставки. Нині Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

"Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас має бути менеджер – це керівник митниці, який зможе впровадити реформу у життя", – сказав Зеленський у заключному слові. Глава держави наголосив, що людина, яка відповідає за реалізацію реформи, має також відповідати за терміни її впровадження.

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Топ коментарі
+11
Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни - Цензор.НЕТ 8810
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30.06.2020 20:58
+6
Просто Бубке нужно еще 100 500 дней дать!
Шибко сложно закрутили ПАПИРЕДНИКИ...
ОМАН не потянет)))
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30.06.2020 21:01
+6
Судя по всему, суть реформы будет в появлении на таможне нескольких обязательных админуслуг, которые естественно будут платными.
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30.06.2020 21:02
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Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни - Цензор.НЕТ 8810
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30.06.2020 20:58 Відповісти
Просто Бубке нужно еще 100 500 дней дать!
Шибко сложно закрутили ПАПИРЕДНИКИ...
ОМАН не потянет)))
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30.06.2020 21:01 Відповісти
Чому всі реформи і закони від "слуг народа" обертаються проти народа?
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30.06.2020 21:59 Відповісти
Судя по всему, суть реформы будет в появлении на таможне нескольких обязательных админуслуг, которые естественно будут платными.
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30.06.2020 21:02 Відповісти
Чи є сенс виставляти це в стрічку новин ? Ну яким результатом буде це балабольство ? Нуль ! Зеро ! 95 квартал !
Чому кишнули Нєфьодова ? Бо місце головмитника банально продали ,й тепер цю корівку доять потрібні люди.
Але перейменувати посаду голови Державної митної служби в якогось менеджера офісу-гарна ідея автоматизатори-діджиталізатори,сук..
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30.06.2020 21:04 Відповісти
Шо, пришло время лысого?))
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30.06.2020 21:04 Відповісти
Создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы.Источник: https://censor.net/n3205209

а государству то какая от этого польза,диджитализаторы?то вы наверное с тотализатором попутали...
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30.06.2020 21:05 Відповісти
таможенников всех надо расКОНФИСКОВАТЬ сначала спросив НА ЧТО ВСЕ ЭТО КУПЛЕНО !
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30.06.2020 21:06 Відповісти
Ага, надо. Если вам так хочецца,власть каждые полгода будет устраивать цырк для плебса- "раскулачивать" то таможенников,то лодочников,только по сути ничего не поменяется. Кроме видосиков для украинского нарида.
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30.06.2020 21:23 Відповісти
Да, мне хочется этого!
Кагда какую нибудь проворовавшуюся государственную рожу посадят, то мне становиться легче сводить концы с концами.
О! А Вы не знаете - Арбузова посадили или нет? Его же еще при Порошенко в камеру посадили до выяснения...
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30.06.2020 21:29 Відповісти
Арбузова никто никуда не сажал. Он сбежал вместе с основными регионалами.
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30.06.2020 22:25 Відповісти
значит садить тех кто его выпустил !!!
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30.06.2020 23:54 Відповісти
Не смешите. В феврале 2014 Яукович президент. И Азаров м Клюев и Копатько и Портонв -спокойно садятся в личные самолеты и за кордон. Портнов вернулся-чего вы его не садите?
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01.07.2020 08:21 Відповісти
То есть,Елена,вам просто хочется периодически наблюдать шоу,как какую нибудь проворовавшихся рожу будут тянуть на суд,но при этом вся проворовавшаяся система в целом будет жить и работать,и вам это будет приносить облегчение?Так зе-власть так и пытается делать - возглавить коррупционную систему и периодически показывать пиплу шоу о борьбе с коррупцией.
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01.07.2020 05:38 Відповісти
Будут брать долю с таможенников.
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30.06.2020 21:06 Відповісти
Шо, АПЯТЬ таможня?!!
Зе-нарик же с её "реформирования" НАЧИНАЛ ещё год назад!
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30.06.2020 21:06 Відповісти
Засідає нарада бовдурів...
Зеля не зміг виправити нічого з того, в чому обвинувачував Петю.
Обіцянок своїх взагалі не виконав.
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30.06.2020 21:09 Відповісти
Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни - Цензор.НЕТ 6852
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30.06.2020 21:09 Відповісти
Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни - Цензор.НЕТ 8921
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30.06.2020 21:11 Відповісти
под председательством Зеленского рассмотрел концепцию/Янукович и слова такого не знает- "концепция" а проффесор. Быть пианисту академиком .
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30.06.2020 21:11 Відповісти
На Украинскую таможню надо варягов звать. Причем на все должности, вiд гори до низу.
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30.06.2020 21:13 Відповісти
Тут от задачи зависит. Если задачу не менять-можно хоть роботов садить. Программу нужную им впишут.
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30.06.2020 21:25 Відповісти
Мені було гидко вже читати новини при Овоці і я читав анекдоти про Владу. Коли вони закінчувались, я для себе закривав читання в тому числі цензора і робив далі свої справи.
При Порошенко я кожну новину ковтав і чекав іншої.
При ЗЕ... Вибачте, навіть анекдотів немає... Гидота одна.
Це мені одному так корячить, чи є співучасники.
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30.06.2020 21:15 Відповісти
Давно пора... и судейскую (бары)потужно-отреформированную ситему пенделями поразгонять. И посадить главного неудачника охреневшего от жадности и безнаказанности - кучерявого петушка
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30.06.2020 21:22 Відповісти
це ти про другана *********** толяна шарія?
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30.06.2020 21:28 Відповісти
Там вже працювати немає кому, це вже пята "реформа" . З митниці, яка була не найгірша в ЄС зробили повне лайно і відстій.
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30.06.2020 21:35 Відповісти
Согласен. Таможня в стране реформами давно убита
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01.07.2020 11:02 Відповісти
Нацрада реформ під головуванням Зеленського розглянула концепцію реформування митниці - Цензор.НЕТ 8213
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30.06.2020 21:36 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1278018134394515463 1 ч

В условиях олигархическо-кланового строя, это всё-имитация.
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30.06.2020 21:50 Відповісти
Для шоколада Михо был проблемой, бес путлер потребовал от своего васала, шоколада, убрать михо, который у путлера был, как кость в горле, но зермак самостоятельный игрок, от беса не зависит, тогда можно надеяться на положительный результат работы Михо.
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30.06.2020 22:04 Відповісти
https://youtu.be/zj4pggowgeA Порошенко - самый жадный президент на планете Земля
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30.06.2020 22:05 Відповісти
Нацрада реформ під головуванням Зеленського розглянула концепцію реформування митниці - Цензор.НЕТ 570
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01.07.2020 00:23 Відповісти
 
 