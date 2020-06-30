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Зеленский (19064) Саакашвили (3210) таможня (1925) Национальный совет реформ (58)

Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни

Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни

Во время заседания Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, обсудили концепцию реформирования таможенной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На заседании была представлена ​​концепция реформирования таможни. Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса. Создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - отметил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Смотрите: Нет смысла делать ротацию жуликов, институт таможенников надо отменять, - Саакашвили. ВИДЕО

Реформа также предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу в жизнь", - сказал Зеленский в заключительном слове. Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня

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Топ комментарии
+11
Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни - Цензор.НЕТ 8810
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30.06.2020 20:58
+6
Просто Бубке нужно еще 100 500 дней дать!
Шибко сложно закрутили ПАПИРЕДНИКИ...
ОМАН не потянет)))
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30.06.2020 21:01
+6
Судя по всему, суть реформы будет в появлении на таможне нескольких обязательных админуслуг, которые естественно будут платными.
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30.06.2020 21:02
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Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни - Цензор.НЕТ 8810
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30.06.2020 20:58 Ответить
Просто Бубке нужно еще 100 500 дней дать!
Шибко сложно закрутили ПАПИРЕДНИКИ...
ОМАН не потянет)))
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30.06.2020 21:01 Ответить
Чому всі реформи і закони від "слуг народа" обертаються проти народа?
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30.06.2020 21:59 Ответить
Судя по всему, суть реформы будет в появлении на таможне нескольких обязательных админуслуг, которые естественно будут платными.
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30.06.2020 21:02 Ответить
Чи є сенс виставляти це в стрічку новин ? Ну яким результатом буде це балабольство ? Нуль ! Зеро ! 95 квартал !
Чому кишнули Нєфьодова ? Бо місце головмитника банально продали ,й тепер цю корівку доять потрібні люди.
Але перейменувати посаду голови Державної митної служби в якогось менеджера офісу-гарна ідея автоматизатори-діджиталізатори,сук..
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30.06.2020 21:04 Ответить
Шо, пришло время лысого?))
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30.06.2020 21:04 Ответить
Создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы.Источник: https://censor.net/n3205209

а государству то какая от этого польза,диджитализаторы?то вы наверное с тотализатором попутали...
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30.06.2020 21:05 Ответить
таможенников всех надо расКОНФИСКОВАТЬ сначала спросив НА ЧТО ВСЕ ЭТО КУПЛЕНО !
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30.06.2020 21:06 Ответить
Ага, надо. Если вам так хочецца,власть каждые полгода будет устраивать цырк для плебса- "раскулачивать" то таможенников,то лодочников,только по сути ничего не поменяется. Кроме видосиков для украинского нарида.
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30.06.2020 21:23 Ответить
Да, мне хочется этого!
Кагда какую нибудь проворовавшуюся государственную рожу посадят, то мне становиться легче сводить концы с концами.
О! А Вы не знаете - Арбузова посадили или нет? Его же еще при Порошенко в камеру посадили до выяснения...
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30.06.2020 21:29 Ответить
Арбузова никто никуда не сажал. Он сбежал вместе с основными регионалами.
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30.06.2020 22:25 Ответить
значит садить тех кто его выпустил !!!
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30.06.2020 23:54 Ответить
Не смешите. В феврале 2014 Яукович президент. И Азаров м Клюев и Копатько и Портонв -спокойно садятся в личные самолеты и за кордон. Портнов вернулся-чего вы его не садите?
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01.07.2020 08:21 Ответить
То есть,Елена,вам просто хочется периодически наблюдать шоу,как какую нибудь проворовавшихся рожу будут тянуть на суд,но при этом вся проворовавшаяся система в целом будет жить и работать,и вам это будет приносить облегчение?Так зе-власть так и пытается делать - возглавить коррупционную систему и периодически показывать пиплу шоу о борьбе с коррупцией.
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01.07.2020 05:38 Ответить
Будут брать долю с таможенников.
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30.06.2020 21:06 Ответить
Шо, АПЯТЬ таможня?!!
Зе-нарик же с её "реформирования" НАЧИНАЛ ещё год назад!
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30.06.2020 21:06 Ответить
Засідає нарада бовдурів...
Зеля не зміг виправити нічого з того, в чому обвинувачував Петю.
Обіцянок своїх взагалі не виконав.
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30.06.2020 21:09 Ответить
Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни - Цензор.НЕТ 6852
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30.06.2020 21:09 Ответить
Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни - Цензор.НЕТ 8921
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30.06.2020 21:11 Ответить
под председательством Зеленского рассмотрел концепцию/Янукович и слова такого не знает- "концепция" а проффесор. Быть пианисту академиком .
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30.06.2020 21:11 Ответить
На Украинскую таможню надо варягов звать. Причем на все должности, вiд гори до низу.
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30.06.2020 21:13 Ответить
Тут от задачи зависит. Если задачу не менять-можно хоть роботов садить. Программу нужную им впишут.
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30.06.2020 21:25 Ответить
Мені було гидко вже читати новини при Овоці і я читав анекдоти про Владу. Коли вони закінчувались, я для себе закривав читання в тому числі цензора і робив далі свої справи.
При Порошенко я кожну новину ковтав і чекав іншої.
При ЗЕ... Вибачте, навіть анекдотів немає... Гидота одна.
Це мені одному так корячить, чи є співучасники.
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30.06.2020 21:15 Ответить
Давно пора... и судейскую (бары)потужно-отреформированную ситему пенделями поразгонять. И посадить главного неудачника охреневшего от жадности и безнаказанности - кучерявого петушка
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30.06.2020 21:22 Ответить
це ти про другана *********** толяна шарія?
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30.06.2020 21:28 Ответить
Там вже працювати немає кому, це вже пята "реформа" . З митниці, яка була не найгірша в ЄС зробили повне лайно і відстій.
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30.06.2020 21:35 Ответить
Согласен. Таможня в стране реформами давно убита
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01.07.2020 11:02 Ответить
Нацрада реформ під головуванням Зеленського розглянула концепцію реформування митниці - Цензор.НЕТ 8213
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30.06.2020 21:36 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1278018134394515463 1 ч

В условиях олигархическо-кланового строя, это всё-имитация.
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30.06.2020 21:50 Ответить
Для шоколада Михо был проблемой, бес путлер потребовал от своего васала, шоколада, убрать михо, который у путлера был, как кость в горле, но зермак самостоятельный игрок, от беса не зависит, тогда можно надеяться на положительный результат работы Михо.
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30.06.2020 22:04 Ответить
https://youtu.be/zj4pggowgeA Порошенко - самый жадный президент на планете Земля
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30.06.2020 22:05 Ответить
Нацрада реформ під головуванням Зеленського розглянула концепцію реформування митниці - Цензор.НЕТ 570
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01.07.2020 00:23 Ответить
 
 