Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни
Во время заседания Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, обсудили концепцию реформирования таможенной службы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На заседании была представлена концепция реформирования таможни. Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса. Создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы.
"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - отметил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.
Реформа также предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.
"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу в жизнь", - сказал Зеленский в заключительном слове. Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.
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Шибко сложно закрутили ПАПИРЕДНИКИ...
ОМАН не потянет)))
Чому кишнули Нєфьодова ? Бо місце головмитника банально продали ,й тепер цю корівку доять потрібні люди.
Але перейменувати посаду голови Державної митної служби в якогось менеджера офісу-гарна ідея автоматизатори-діджиталізатори,сук..
а государству то какая от этого польза,диджитализаторы?то вы наверное с тотализатором попутали...
Кагда какую нибудь проворовавшуюся государственную рожу посадят, то мне становиться легче сводить концы с концами.
О! А Вы не знаете - Арбузова посадили или нет? Его же еще при Порошенко в камеру посадили до выяснения...
Зе-нарик же с её "реформирования" НАЧИНАЛ ещё год назад!
Зеля не зміг виправити нічого з того, в чому обвинувачував Петю.
Обіцянок своїх взагалі не виконав.
При Порошенко я кожну новину ковтав і чекав іншої.
При ЗЕ... Вибачте, навіть анекдотів немає... Гидота одна.
Це мені одному так корячить, чи є співучасники.
бары)потужно-отреформированную ситему пенделями поразгонять. И посадить главного неудачника охреневшего от жадности и безнаказанности - кучерявого петушка
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Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1278018134394515463 1 ч
В условиях олигархическо-кланового строя, это всё-имитация.