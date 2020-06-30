Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни

Во время заседания Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, обсудили концепцию реформирования таможенной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На заседании была представлена ​​концепция реформирования таможни. Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса. Создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - отметил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

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Реформа также предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу в жизнь", - сказал Зеленский в заключительном слове. Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.

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