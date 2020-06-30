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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Європарламент (1029) Крим (14083) Франція (2906) Точицький Микола (72)

Незаконний візит французьких євродепутатів в окупований Крим: Точицький просить керівництво Європарламенту відреагувати

Незаконний візит французьких євродепутатів в окупований Крим: Точицький просить керівництво Європарламенту відреагувати

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький закликав керівництво Європейського парламенту засудити незаконний візит французьких депутатів до окупованого Росією Криму.

Посол звернувся з листом до президента Європейського Парламенту Давіда Сассолі та голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Девіда Макалістера із закликом рішуче засудити та відреагувати належним чином на незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва України при ЄС.

"Микола Точицький відзначив, що організація цього візиту є черговою марною спробою Росії легітимізувати свої незаконні дії на українській території, зокрема проведення протиправного "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації. Окрім того, такий візит окремих французьких євродепутатів не лише порушує законодавство України, але й суперечить офіційній позиції Європейського Союзу щодо безумовної підтримки територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

"З 2014 року Європейський Парламент у численних резолюціях неодноразово підкреслював непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Невизнання спроби анексії Криму, ситуація з правами людини та мілітаризація півострова постійно перебувають на його порядку денному. Відтак, я переконаний, що Європарламент не повинен бути частиною гібридних спроб Росії легітимізувати спробу анексії Криму та варварську політику щодо незалежних країн", – наголосив Микола Точицький.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном 30 червня звернула увагу на інформацію про візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані в окупований Росією Крим і попросила офіційної реакції.

Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму
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Топ коментарі
+3
У нас свои депутаты летают в Москву и про русофобию рассказывают...после всего, что после этого требовать от французов
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30.06.2020 21:34
+2
Вы уточните, они возможно ездили голосовать за так называемую конституцию! Тогда можно!
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30.06.2020 21:25
+2
Або Зе може їх нагородити.
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30.06.2020 21:25
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Да на кол их посадить и всего делов.. ))
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30.06.2020 21:23 Відповісти
Або Зе може їх нагородити.
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30.06.2020 21:25 Відповісти
Зе артисток из России нарушивших правила въезда в Крым прощает. И это простит. А то получится дескриминация: каким-то лядям можно, а французским незя.
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30.06.2020 21:49 Відповісти
Я теж про послідовність поганих зевчинків.
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30.06.2020 21:52 Відповісти
Вы уточните, они возможно ездили голосовать за так называемую конституцию! Тогда можно!
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30.06.2020 21:25 Відповісти
Пусть он ещё Бубочке детоксикацию сделает, от срача с дальнобойщиками оторвет и выпросит ПРОРЕАГИРОВАТЬ!
А то, Зе-нарик похоже до сих пор не знает, чем именно должен заниматься Президент!
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30.06.2020 21:31 Відповісти
визит французских депутатов в оккупированный Россией Крым / Делегаций путинских проституток стало на одну больше.Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым. / В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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30.06.2020 21:31 Відповісти
У нас свои депутаты летают в Москву и про русофобию рассказывают...после всего, что после этого требовать от французов
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30.06.2020 21:34 Відповісти
смотрела интервью Панина Гордону
"Алексей Панин. Покаяние перед украинцами, Путин, Крым, нога, собаки. "В гостях у Гордона"

он тоже в Крым без разрешения ездил.
Оказывается панин хороший парень! Его можно простить. А намцев взять и арестовать за нарушение Укр. границы...
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30.06.2020 21:38 Відповісти
******** евро-депутаты поехали без разрешения Украины в оккупированный кацапами Крым, за деньги кремлядей. Кацапы за такое бы отравили новичком, у нас люди цивилизованные, на миротворец их разместят..
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30.06.2020 21:41 Відповісти
Французские корабельные сосны
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30.06.2020 21:42 Відповісти
Мы вроде недавно сетовали, что русня не пускает в Крым международные организации?
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30.06.2020 21:45 Відповісти
Макрон позвал Зе, чтобы оценить его, как преза, и сделал вывод, что Зе слабак по сравнению с бесом путлером, значит, можно его кидать.
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30.06.2020 22:11 Відповісти
Как при Порохе ездили, так и при Зеленухе ездят. Все также крайне возмущены, гневно реагируем протестными нотами и писульками, и очень решительно осуждаем!
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30.06.2020 22:14 Відповісти
Вот придурки жабоеды-пошли на поводу у извергов орды,грёбаных рашистов.И история ничему не научила(Из воспоминаний французов в 1812-м:"Поджигатели победоносно сновали по воспламенившимся улицам, их ловили в то время, как они, вооруженные факелами, старались распространить пожар; для того, чтобы вырвать у них эти факелы, приходилось ударами сабли отрубать им руки. Все говорили, что эти бандиты были выпущены из тюрем cрусскими властями, чтобы сжечь Москву и что в самом деле столь великое и столь крайнее решение могло быть подсказано лишь патриотизмом и выполнено лишь рукой преступника."
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01.07.2020 05:45 Відповісти
Как показала вторая мировая- предательство - это на генетическом уровне французской нации. И любовь подчиняться диктаторам и их баблу осталась неизменной, как у еврошлюх.
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01.07.2020 07:49 Відповісти
Несколько дней тому біло поведано публике о разговоре Макрона с окурком. А не о согласии ли Макрона на такую поездку его граждан в Крым просил окурок?
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01.07.2020 11:26 Відповісти
 
 