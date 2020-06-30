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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым: Точицкий просит руководство Европарламента отреагировать

Незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым: Точицкий просит руководство Европарламента отреагировать

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить незаконный визит французских депутатов в оккупированный Россией Крым.

Посол обратился с письмом к президенту Европейского парламента Давиду Сассоли и председателю Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом решительно осудить и отреагировать должным образом на незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крыму, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства Украины при ЕС.

"Николай Точицкий отметил, что организация этого визита является очередной тщетной попыткой России легитимизировать свои незаконные действия на украинской территории, в частности проведение противоправного "голосования" о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Кроме того, такой визит отдельных французских евродепутатов не только нарушает законодательство Украины, но и противоречит официальной позиции Европейского союза по безусловной поддержке территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

"С 2014 года Европейский парламент в многочисленных резолюциях неоднократно подчеркивал непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Непризнание попытки аннексии Крыма, ситуация с правами человека и милитаризация полуострова постоянно находятся на его повестке дня. Поэтому, я убежден, что Европарламент не должен быть частью гибридных попыток России легитимизировать попытку аннексии Крыма и варварскую политику в отношении независимых стран", - подчеркнул Николай Точицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужен Крым, а не компенсация от России за захваченный полуостров, - Кулеба

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.

Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джеппар по поездке французских депутатов Европарламента в Крым.

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Топ комментарии
+3
У нас свои депутаты летают в Москву и про русофобию рассказывают...после всего, что после этого требовать от французов
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30.06.2020 21:34
+2
Вы уточните, они возможно ездили голосовать за так называемую конституцию! Тогда можно!
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30.06.2020 21:25
+2
Або Зе може їх нагородити.
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30.06.2020 21:25
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Правила форума Совет форумчан
Да на кол их посадить и всего делов.. ))
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30.06.2020 21:23 Ответить
Або Зе може їх нагородити.
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30.06.2020 21:25 Ответить
Зе артисток из России нарушивших правила въезда в Крым прощает. И это простит. А то получится дескриминация: каким-то лядям можно, а французским незя.
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30.06.2020 21:49 Ответить
Я теж про послідовність поганих зевчинків.
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30.06.2020 21:52 Ответить
Вы уточните, они возможно ездили голосовать за так называемую конституцию! Тогда можно!
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30.06.2020 21:25 Ответить
Пусть он ещё Бубочке детоксикацию сделает, от срача с дальнобойщиками оторвет и выпросит ПРОРЕАГИРОВАТЬ!
А то, Зе-нарик похоже до сих пор не знает, чем именно должен заниматься Президент!
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30.06.2020 21:31 Ответить
визит французских депутатов в оккупированный Россией Крым / Делегаций путинских проституток стало на одну больше.Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым. / В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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30.06.2020 21:31 Ответить
У нас свои депутаты летают в Москву и про русофобию рассказывают...после всего, что после этого требовать от французов
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30.06.2020 21:34 Ответить
смотрела интервью Панина Гордону
"Алексей Панин. Покаяние перед украинцами, Путин, Крым, нога, собаки. "В гостях у Гордона"

он тоже в Крым без разрешения ездил.
Оказывается панин хороший парень! Его можно простить. А намцев взять и арестовать за нарушение Укр. границы...
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30.06.2020 21:38 Ответить
******** евро-депутаты поехали без разрешения Украины в оккупированный кацапами Крым, за деньги кремлядей. Кацапы за такое бы отравили новичком, у нас люди цивилизованные, на миротворец их разместят..
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30.06.2020 21:41 Ответить
Французские корабельные сосны
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30.06.2020 21:42 Ответить
Мы вроде недавно сетовали, что русня не пускает в Крым международные организации?
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30.06.2020 21:45 Ответить
Макрон позвал Зе, чтобы оценить его, как преза, и сделал вывод, что Зе слабак по сравнению с бесом путлером, значит, можно его кидать.
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30.06.2020 22:11 Ответить
Как при Порохе ездили, так и при Зеленухе ездят. Все также крайне возмущены, гневно реагируем протестными нотами и писульками, и очень решительно осуждаем!
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30.06.2020 22:14 Ответить
Вот придурки жабоеды-пошли на поводу у извергов орды,грёбаных рашистов.И история ничему не научила(Из воспоминаний французов в 1812-м:"Поджигатели победоносно сновали по воспламенившимся улицам, их ловили в то время, как они, вооруженные факелами, старались распространить пожар; для того, чтобы вырвать у них эти факелы, приходилось ударами сабли отрубать им руки. Все говорили, что эти бандиты были выпущены из тюрем cрусскими властями, чтобы сжечь Москву и что в самом деле столь великое и столь крайнее решение могло быть подсказано лишь патриотизмом и выполнено лишь рукой преступника."
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01.07.2020 05:45 Ответить
Как показала вторая мировая- предательство - это на генетическом уровне французской нации. И любовь подчиняться диктаторам и их баблу осталась неизменной, как у еврошлюх.
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01.07.2020 07:49 Ответить
Несколько дней тому біло поведано публике о разговоре Макрона с окурком. А не о согласии ли Макрона на такую поездку его граждан в Крым просил окурок?
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01.07.2020 11:26 Ответить
 
 