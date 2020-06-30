Незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым: Точицкий просит руководство Европарламента отреагировать

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить незаконный визит французских депутатов в оккупированный Россией Крым.

Посол обратился с письмом к президенту Европейского парламента Давиду Сассоли и председателю Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом решительно осудить и отреагировать должным образом на незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крыму, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства Украины при ЕС.

"Николай Точицкий отметил, что организация этого визита является очередной тщетной попыткой России легитимизировать свои незаконные действия на украинской территории, в частности проведение противоправного "голосования" о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Кроме того, такой визит отдельных французских евродепутатов не только нарушает законодательство Украины, но и противоречит официальной позиции Европейского союза по безусловной поддержке территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

"С 2014 года Европейский парламент в многочисленных резолюциях неоднократно подчеркивал непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Непризнание попытки аннексии Крыма, ситуация с правами человека и милитаризация полуострова постоянно находятся на его повестке дня. Поэтому, я убежден, что Европарламент не должен быть частью гибридных попыток России легитимизировать попытку аннексии Крыма и варварскую политику в отношении независимых стран", - подчеркнул Николай Точицкий.

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Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.

Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джеппар по поездке французских депутатов Европарламента в Крым.