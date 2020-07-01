Від сьогодні в Житомирській ОТГ послаблюють карантинні заходи, - ОДА

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради ухвалили рішення про послаблення обмежувальних заходів на території Житомирської міської ОТГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

Таким чином з 1 липня відновлять роботу:

поліклініки та амбулаторії (попередній електронний запис до лікарів обов’язковий), також на період карантину керівникам закладів охорони здоров’я рекомендувати забезпечити обмеження контактів з відвідувачами медичного персоналу, віком 65 років і більше;

заклади торговельно-розважальних центрі (крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат та з обмеженням часу роботи до 22-00 години);

заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали, фітнес-центрів, закладів культури з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

заклади з розміщення (готелі, хостели).

Також дозволено проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра. Спортивні заходи проводяться без глядачів.

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