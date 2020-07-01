С сегодняшнего дня в Житомирской ОТГ ослабляют карантинные меры, - ОГА

На внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета приняли решение о ослабление ограничительных мер на территории Житомирской городской ОТГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

Таким образо с 1 июля возобновят работу:

- поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна), а также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендуют обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше;

- учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22:00);

- учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учрежденя культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

- учреждения по размещению (гостиницы, хостелы).

Также разрешено проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), на которой проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственен за соблюдение дистанции между участниками не менее 1,5 метра. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

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