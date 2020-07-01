США виводять із Німеччини 9500 військовослужбовців: Трамп затвердив план

Президент США Дональд Трамп затвердив план виведення з Німеччини 9500 американських військовослужбовців.

Про це повідомив представник Пентагону Джонатан Гоффман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

"Міністр оборони і голова Об'єднаного комітету начальників штабів вчора повідомили президенту (Трампу. - Ред.) про плани передислокувати 9500 військовослужбовців із Німеччини. Пропозиція була затверджена", - сказав Гоффман.

Тепер план обговорять у комітеті з питань оборони Конгресу США. Також Штати планують провести консультації з союзниками в НАТО.

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"Затверджена пропозиція не тільки відповідає директиві президента, вона також посилить стримування Росії, зміцнить НАТО, заспокоїть союзників, поліпшить стратегічну гнучкість США і оперативну гнучкість Європейського командування США, а також подбає про наших військовослужбовців та їхні родини", - додав Гоффман.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за словами джерел у Пентагоні, частина з 9500 американських солдатів повернуться з Німеччини в США, а частина буде перекинута в країни колишнього Східного блоку.

Під час зустрічі з президентом Польщі Дудою лідер США Трамп повідомив, що частина солдатів будуть перекинуті до Польщі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про часткове виведення військ з Німеччини на початку червня.