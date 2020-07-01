США виводять із Німеччини 9500 військовослужбовців: Трамп затвердив план
Президент США Дональд Трамп затвердив план виведення з Німеччини 9500 американських військовослужбовців.
Про це повідомив представник Пентагону Джонатан Гоффман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.
"Міністр оборони і голова Об'єднаного комітету начальників штабів вчора повідомили президенту (Трампу. - Ред.) про плани передислокувати 9500 військовослужбовців із Німеччини. Пропозиція була затверджена", - сказав Гоффман.
Тепер план обговорять у комітеті з питань оборони Конгресу США. Також Штати планують провести консультації з союзниками в НАТО.
"Затверджена пропозиція не тільки відповідає директиві президента, вона також посилить стримування Росії, зміцнить НАТО, заспокоїть союзників, поліпшить стратегічну гнучкість США і оперативну гнучкість Європейського командування США, а також подбає про наших військовослужбовців та їхні родини", - додав Гоффман.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за словами джерел у Пентагоні, частина з 9500 американських солдатів повернуться з Німеччини в США, а частина буде перекинута в країни колишнього Східного блоку.
Під час зустрічі з президентом Польщі Дудою лідер США Трамп повідомив, що частина солдатів будуть перекинуті до Польщі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про часткове виведення військ з Німеччини на початку червня.
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Щас немцы почухают затылки...
А если случится наоборот? Если после этого Германия еще больше сблизится с Россией, а трещина между США и Германией (по сути с ЕС) еще больше увеличится?
Об этом не думается никому?
Это на пользу Украине?
Что касается Европы, то у меня большие сомнения даже в том, что сработает ст. 5 Устава НАТО, если обнуленный полезет в Прибалтику, например. А уж об Украине вообще речи нет.
Да и не до этого сейчас ни республиканцам, ни демократам. Ни тем более Трампу. Выборы на носу.
Для России сложилась идеальная ситуация. И потому учения "Кавказ 2020" меня вот лично настораживают. Учитывая тот факт, что Крым задыхается без воды. Особенно дислоцированные там воинские части.
Точно, поляки будут грудью защищать немцев от росс танков. Как это амеры до этого только сейчас додумались.
РФ считает Германию своей вотчиной, да вот беда - присоединить ее не получается территориально, между Кенигсбергом (Калининградом) и Германией находится Польша, и потому основные усилия Кремля направлены именно на Польшу.
Сколько Кремль влил денег в покупку польских политиков, то я не знаю, а вот то, что появились блогеры в youtube, поляки-полиглоты, ведущие каналы на русском языке - вот те каналы я сама смотрела.
Речь ведут об одном - "дружбе народов".
И что характерно, ведут эти развогоры с северо-востока Польши.
"Панславизм" - так это дело называется, 25 июня, если не ошибаюсь, "день единения славян" (или как он там называется).
Не плохих поляков, говорят нам блогеры (завербованные ГРУ МО РФ 4 года назад на международных спортивных соревнованиях в городе Москве), нет плохих русских, короче, "миф и дружба" на века.
Так что именно в Польшу стремятся АсвАбАдители, давно не АсвАабАждали поляков, и в Польше выросло поколение, которое забыло, как это оно, когда АсвАбАждают, и даже Донбасс им для них не является уроком. И деды-бабки их им задницы не надерут лозиной, сняв портки, чтобы напомнить им, как это оно - жизнь при АсвАбАдителях.
Что же касается Германии - то здорово устроились тевтоны, должна сказать. Бизнес хотят с РФ вести вести, получая из РФ сырье (особенно газ и нефть) и поставляя в РФ турбины Сименса, автомобили престижных марок, стиральные машины, пылесосы и пивко с сосисками, а военную защиту тевтонам должны предоставить американцы за америнские же деньги. Между РФ и Германией еще с середины 70-х годов установлены тесные бизнес-связи., что подтвержается зарплатой, которую РФ платит "глав-нефтянику" и "глав-газовщику" Германии, Шредеру со Штайнмайером.
Меня не касается, если тетноны хотят "гАварить пА-русски" - это их дело, но большинство населения Польши "единения" с "однинароТом" не желает, причем категорически, и именно в Польше и находится передовая "фронта" (а можно и без кавычек писать).
Те все - поляки, литовцы, лытыши итд на защиту немцев от русс танков.
Вам не кажется, что это уже когда-то проходили?
Зачем немцам выделять доп деньги на защиту? Посмотрите на карту: территорию Германии прекрасно защитят с запада амеры, поляки, словаки и венгры. Ну и украинцы. Немцам осталось прикрыть юг от ненадежных австияков и швейцарцев, ну и заминировать Балтику. Так это недорого )))))
Хотят Северный Поток-2 - пусть изущут деньги на обороны.
Нашлись деньги на завоз чернож*пых гоменидов в Германию? Вот теперь на армию найдут.
А в первых рядях - Шредер со Штайнмаером, их в РФ любят и не обидят.
Деньги на оборону - это деньги на ЯО у Германии, без ЯО оборона от РФ пшик. А ЯО у Германии никого не устраивает. Тупик.
Нашли деньги самолетами Бундесвера африканских чернож*пых в Германию возить, найдете деньги и на армию.
Вам надо - вы и воюйте.
А то ловко строились: как торговать - так с РФ, а как помирать за вас - так америкнацы.
Вы за себя сами умирайте.
Это согласно какому-такому соглашению?
Будапешский меморандум не предусматривает, чтобы американцы за "бубочек" воевали.
А инструкторов и оружие США присылали и прислают в Украину достаточно.
А "товарищи" твои в овраге лошадь дохлую глодают.
Хотят украинские олигархи торговать в РФ, продали Порошенко - пусть к ним идут АсвАбАдители, я очень одобряю, если латифундистов херсонских на подвал потащат, самое им там место.
Вам надо - вы и воюйте.
Чтоб воевать с РФ - нужно ЯО. А против ЯО у Германии амеры будут одни из первых. Потому что наиболее вероятная тема гипотетических серьезных боданий РФ и ФРГ - это очередной передел Европы, а это не мелочи и без всего что возможно применить врядли обойдется. Вот и получается: без ЯО трата денег Германии на оборону - деньги на ветер, толку мало без ядерной крыши Штатов. А если будут амерские войска в Польше - так амерская ядерная крыша и так есть, зачем деньги тратить....
Амерские войска в Польше - факт или обозначение рубежа или заложники: если по ним долбанет РФ=большая война с ЯО, ибо боевые возможности всех 30 т амерских войск в Европе при серьезной заварушке оч малы.
все только начинается
А кто там стоит с другой стороны?
Где, где стоят эти орды? На каком участке польской границы?
На передовий кордон у протистоянні з агресором Московською ордою виходить Україна.......
а тому необхідно щоби спину надійно хтось боронив.
Поляки, молдавани, вже мова не йде про сябрів, не дають надії - бо їх лідери також залежні від ФСБ як і зелена пліснява.
Те на передовых рубежах обороны США от росс танков....