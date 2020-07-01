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Новости Агрессия России против Украины
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США выводят из Германии 9500 военнослужащих: Трамп утвердил план

США выводят из Германии 9500 военнослужащих: Трамп утвердил план

Президент США Дональд Трамп утвердил план вывода из Германии 9500 американских военнослужащих.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

"Министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов вчера сообщили президенту (Трампу. - Ред.) о планах передислоцировать 9500 военнослужащих из Германии. Предложение было утверждено", - сказал Хоффман.

Теперь план обсудят в комитете по вопросам обороны Конгресса США. Также Штаты планируют провести консультации с союзниками в НАТО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP

"Утвержденное предложение не только отвечает директиве президента, оно также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, улучшит стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования США, а также позаботится о наших военнослужащих и их семьях", - добавил Хоффман.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по словам источников в Пентагоне, часть 9500 американских солдат вернутся из Германии в США, а часть будет переброшена в страны бывшего Восточного блока.

Также на Цензор.НЕТ: Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг

Во время встречи с президентом Польши Дудой лидер США Трамп сообщил, что часть солдат будут переброшены в Польшу.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о частичном выводе войск из Германии в начале июня.

Автор: 

Германия (6973) Пентагон (1461) США (26743) Трамп Дональд (5320)


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Топ комментарии
+15
Это конкретное предупреждение другим не понимающим в Европе странам, по поводу ответных санкций меркель@Co в сторону США....
Щас немцы почухают затылки...
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01.07.2020 11:18
+10
А німці хай приймають коханих "братів" - москалів. Поляки молодці. Це вже 1000%, що москалі навіть і не подумають туди сунутися.А лякати вони будуть всіх, то їх фішка, ще вони можуть брехати і гадити і все!
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01.07.2020 11:27
+7
щас манька-облигация дёрнет стопку и заявит, шо на Польшу будут направлены ржачные искандеры.
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01.07.2020 11:15
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Правила форума Совет форумчан
щас манька-облигация дёрнет стопку и заявит, шо на Польшу будут направлены ржачные искандеры.
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01.07.2020 11:15 Ответить
Это конкретное предупреждение другим не понимающим в Европе странам, по поводу ответных санкций меркель@Co в сторону США....
Щас немцы почухают затылки...
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01.07.2020 11:18 Ответить
Всем бы Ваш оптимизм...
А если случится наоборот? Если после этого Германия еще больше сблизится с Россией, а трещина между США и Германией (по сути с ЕС) еще больше увеличится?
Об этом не думается никому?
Это на пользу Украине?
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01.07.2020 12:50 Ответить
для Штатов это самый страшный сон - сближение Германии с рашкой. И они не допустят этого любым способом, даже если придётся начать войну.
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01.07.2020 14:10 Ответить
Для Штатов страшный сон - сближение России с Китаем. Вот этому они будут противодействовать.
Что касается Европы, то у меня большие сомнения даже в том, что сработает ст. 5 Устава НАТО, если обнуленный полезет в Прибалтику, например. А уж об Украине вообще речи нет.
Да и не до этого сейчас ни республиканцам, ни демократам. Ни тем более Трампу. Выборы на носу.
Для России сложилась идеальная ситуация. И потому учения "Кавказ 2020" меня вот лично настораживают. Учитывая тот факт, что Крым задыхается без воды. Особенно дислоцированные там воинские части.
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01.07.2020 18:47 Ответить
таки, трам-пам-пам з ****** поділили сфери впливу... Америка злила Україну як побачила шо ми вибрали в пріЗє!дєнти
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01.07.2020 11:26 Ответить
А німці хай приймають коханих "братів" - москалів. Поляки молодці. Це вже 1000%, що москалі навіть і не подумають туди сунутися.А лякати вони будуть всіх, то їх фішка, ще вони можуть брехати і гадити і все!
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01.07.2020 11:27 Ответить
А німці хай приймають коханих "братів" - москалів. Поляки молодці. Це вже 1000%, що москалі навіть і не подумають туди сунутися.

Точно, поляки будут грудью защищать немцев от росс танков. Как это амеры до этого только сейчас додумались.
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01.07.2020 12:55 Ответить
Поляки будуть захищати Польшу. А москалі залізуть через Балтійське море по своєму газопроводу підлодками ві кораблями прямо в серце Німеччини і вони будуть праві, вони будуть охороняти свій газопровід. На ньому вони звичайно наситавлять різних приладів і будуть шпигувати за НАТО. Невже цього німці не знали? Знали, але думали, що самі хитрі.
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01.07.2020 13:22 Ответить
шредеру в "грязьпроме" стало немного скучнее...
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01.07.2020 11:43 Ответить
Выполнение "соцобязательств" Трампопона взятые на себя перед "светлоликим" фраером петербургских подворотен. ( даже если это будет его единственный срок, то США , Западу в целом и Украине в частности еще долго это будет это "икаться", с ужасом можно представить последствия " второго срока".. Это ж нужно было миру так вляпаться в такой сложный геополитический момент сначала нерешительный Обама , а за ним креатура Кремля , дуралом, ряженный фазан и нарцисс в одном лице. Да уж как тут не вспомнить Маккейна...
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01.07.2020 11:47 Ответить
Не пиши о чем не знаешь.

РФ считает Германию своей вотчиной, да вот беда - присоединить ее не получается территориально, между Кенигсбергом (Калининградом) и Германией находится Польша, и потому основные усилия Кремля направлены именно на Польшу.
Сколько Кремль влил денег в покупку польских политиков, то я не знаю, а вот то, что появились блогеры в youtube, поляки-полиглоты, ведущие каналы на русском языке - вот те каналы я сама смотрела.
Речь ведут об одном - "дружбе народов".
И что характерно, ведут эти развогоры с северо-востока Польши.
"Панславизм" - так это дело называется, 25 июня, если не ошибаюсь, "день единения славян" (или как он там называется).
Не плохих поляков, говорят нам блогеры (завербованные ГРУ МО РФ 4 года назад на международных спортивных соревнованиях в городе Москве), нет плохих русских, короче, "миф и дружба" на века.
Так что именно в Польшу стремятся АсвАбАдители, давно не АсвАабАждали поляков, и в Польше выросло поколение, которое забыло, как это оно, когда АсвАбАждают, и даже Донбасс им для них не является уроком. И деды-бабки их им задницы не надерут лозиной, сняв портки, чтобы напомнить им, как это оно - жизнь при АсвАбАдителях.

Что же касается Германии - то здорово устроились тевтоны, должна сказать. Бизнес хотят с РФ вести вести, получая из РФ сырье (особенно газ и нефть) и поставляя в РФ турбины Сименса, автомобили престижных марок, стиральные машины, пылесосы и пивко с сосисками, а военную защиту тевтонам должны предоставить американцы за америнские же деньги. Между РФ и Германией еще с середины 70-х годов установлены тесные бизнес-связи., что подтвержается зарплатой, которую РФ платит "глав-нефтянику" и "глав-газовщику" Германии, Шредеру со Штайнмайером.
Меня не касается, если тетноны хотят "гАварить пА-русски" - это их дело, но большинство населения Польши "единения" с "однинароТом" не желает, причем категорически, и именно в Польше и находится передовая "фронта" (а можно и без кавычек писать).
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01.07.2020 12:13 Ответить
Я бы был не против если бы сообщение звучало так " США выводит из Германии 10 тыс военнослужащих и одновременно перебрасывает в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию 30 тысяч и еще 10 тысяч в Румынию Это про линию фронта ( без ковычек) Но к сожалению Маккейна уже нет и он не президент.
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01.07.2020 12:33 Ответить
Я бы был не против если бы сообщение звучало так " США выводит из Германии 10 тыс военнослужащих и одновременно перебрасывает в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию

Те все - поляки, литовцы, лытыши итд на защиту немцев от русс танков.

Вам не кажется, что это уже когда-то проходили?
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01.07.2020 12:58 Ответить
Ви пане Росс, як попугай. США знають, що роблять і знають інші, що роблять. А німцям зараз прийдеться виділяти кошти на захист своєї країни від москалів. Раніше за них за свої кошти це робили американці. А німці підторговували з цими ж москалями і шкодили США.
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01.07.2020 13:24 Ответить
США знають, що роблять і знають інші, що роблять. А німцям зараз прийдеться виділяти кошти на захист своєї країни від москалів.
Зачем немцам выделять доп деньги на защиту? Посмотрите на карту: территорию Германии прекрасно защитят с запада амеры, поляки, словаки и венгры. Ну и украинцы. Немцам осталось прикрыть юг от ненадежных австияков и швейцарцев, ну и заминировать Балтику. Так это недорого )))))
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01.07.2020 14:00 Ответить
Здорово устроились тевтоны: как торговать - так с РФ, а как воевать - так пусть за них американцы воюют.
Хотят Северный Поток-2 - пусть изущут деньги на обороны.
Нашлись деньги на завоз чернож*пых гоменидов в Германию? Вот теперь на армию найдут.
А в первых рядях - Шредер со Штайнмаером, их в РФ любят и не обидят.
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02.07.2020 05:58 Ответить
Хотят Северный Поток-2 - пусть изущут деньги на обороны.
Деньги на оборону - это деньги на ЯО у Германии, без ЯО оборона от РФ пшик. А ЯО у Германии никого не устраивает. Тупик.
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02.07.2020 10:04 Ответить
Там гражданин не ЯО просит у США, а войск 30 тысяч.
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02.07.2020 11:08 Ответить
"А німцям зараз прийдеться виділяти кошти на захист своєї країни від москалів."

Нашли деньги самолетами Бундесвера африканских чернож*пых в Германию возить, найдете деньги и на армию.
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02.07.2020 05:54 Ответить
Чужими руками привыкли каштаны из огня доставать.
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02.07.2020 05:51 Ответить
Американцы за вас воевать не будут.
Вам надо - вы и воюйте.
А то ловко строились: как торговать - так с РФ, а как помирать за вас - так америкнацы.
Вы за себя сами умирайте.
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02.07.2020 05:53 Ответить
Что вы"товариш" когда читаете думаете что то свое.. Я по моему не писал что бы американцы присылали войска в Украину. ( о чем вы так надрывно намекаете). Я сказал о восточном фланге НАТО, а США были основным модератором и создателем этой военно политической организации ( и страны Прибалтики были приняты туда не без участия США, так же как и бывшие страны Варшавского договора) Так что " воевать" американцам не нужно.. А вот их присутствие это будет сдерживающим фактором. Что по Украине, то может США что то ( пусть морально) обязана Украине, когда она ликвидировала третий ядерный арсенал в Мире направленный в основном именно на США. Ну а вообще в вашей мнимой "заботе" об американцах, явно просматриваются " рашен рожки"., так что не светитесь так "товарыШ"
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02.07.2020 08:54 Ответить
Я "надрывно намекаю" о присылке американских войск в Украину?
Это согласно какому-такому соглашению?
Будапешский меморандум не предусматривает, чтобы американцы за "бубочек" воевали.
А инструкторов и оружие США присылали и прислают в Украину достаточно.

А "товарищи" твои в овраге лошадь дохлую глодают.
Хотят украинские олигархи торговать в РФ, продали Порошенко - пусть к ним идут АсвАбАдители, я очень одобряю, если латифундистов херсонских на подвал потащат, самое им там место.
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02.07.2020 11:11 Ответить
Ну Ты то свою ишака уже видимо давно сожрал. " оа.. оа.. оа"., аж уши заложило... Читай внимательно, я за усиление американского контингента в странах НАТО ( Польше, Прибалтике и Румынии).. про Украину ни слова..., а ты все переводишь на Украину.. Вот потому и просматривается " товарыШ" тамбовский.
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02.07.2020 11:17 Ответить
Американцы за вас воевать не будут.
Вам надо - вы и воюйте.
Чтоб воевать с РФ - нужно ЯО. А против ЯО у Германии амеры будут одни из первых. Потому что наиболее вероятная тема гипотетических серьезных боданий РФ и ФРГ - это очередной передел Европы, а это не мелочи и без всего что возможно применить врядли обойдется. Вот и получается: без ЯО трата денег Германии на оборону - деньги на ветер, толку мало без ядерной крыши Штатов. А если будут амерские войска в Польше - так амерская ядерная крыша и так есть, зачем деньги тратить....
Амерские войска в Польше - факт или обозначение рубежа или заложники: если по ним долбанет РФ=большая война с ЯО, ибо боевые возможности всех 30 т амерских войск в Европе при серьезной заварушке оч малы.
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02.07.2020 10:28 Ответить
Янки, гоу хоум! Война закончилась 75 лет назад
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01.07.2020 11:51 Ответить
Yankees get closer to Moscow !!!


все только начинается
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01.07.2020 12:12 Ответить
В данном случае Трампушка все делает правильно, с одной стороны недвусмысленный сигнал германской советской республике, с другой защита гораздо более близкого идеологически польского государства именно у границ которого и стоят орды параши. Ну и к нам поближе - это тоже плюс. А в Германии они занимали пассивное положение и не могли быть использованы по назначению, быстро напр. для защиты тех же поляков.
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01.07.2020 12:28 Ответить
...защита гораздо более близкого идеологически польского государства именно у границ которого и стоят орды параши.
А кто там стоит с другой стороны?
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01.07.2020 12:59 Ответить
А з другої сторони стоять московити і їх брати білоруси. Поляки попросили, американці допомогли. Так має бути, бо вони знаходяться в одлному альянсі і добре розуміють, чим обернуться ті кошти, які мізерно виділять московити німцям, як хабар газом.
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01.07.2020 13:28 Ответить
защита гораздо более близкого идеологически польского государства именно у границ которого и стоят орды параши.
Где, где стоят эти орды? На каком участке польской границы?
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01.07.2020 14:03 Ответить
А що загрожує Німеччині?????????
На передовий кордон у протистоянні з агресором Московською ордою виходить Україна.......
а тому необхідно щоби спину надійно хтось боронив.
Поляки, молдавани, вже мова не йде про сябрів, не дають надії - бо їх лідери також залежні від ФСБ як і зелена пліснява.
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01.07.2020 14:46 Ответить
На передовий кордон у протистоянні з агресором Московською ордою виходить Україна.......
Те на передовых рубежах обороны США от росс танков....
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02.07.2020 17:31 Ответить
 
 