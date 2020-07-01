США выводят из Германии 9500 военнослужащих: Трамп утвердил план

Президент США Дональд Трамп утвердил план вывода из Германии 9500 американских военнослужащих.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

"Министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов вчера сообщили президенту (Трампу. - Ред.) о планах передислоцировать 9500 военнослужащих из Германии. Предложение было утверждено", - сказал Хоффман.

Теперь план обсудят в комитете по вопросам обороны Конгресса США. Также Штаты планируют провести консультации с союзниками в НАТО.

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"Утвержденное предложение не только отвечает директиве президента, оно также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, улучшит стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования США, а также позаботится о наших военнослужащих и их семьях", - добавил Хоффман.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по словам источников в Пентагоне, часть 9500 американских солдат вернутся из Германии в США, а часть будет переброшена в страны бывшего Восточного блока.

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Во время встречи с президентом Польши Дудой лидер США Трамп сообщил, что часть солдат будут переброшены в Польшу.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о частичном выводе войск из Германии в начале июня.