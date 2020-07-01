Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Печерському суді Києва відбувається чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

Раніше, 18 червня, засідання Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку було перенесено на 14:00 1 липня.

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