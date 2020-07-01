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Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Печерському суді Києва відбувається чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

Раніше, 18 червня, засідання Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку було перенесено на 14:00 1 липня.

Читайте також: Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну

Автор: 

Порошенко Петро (15180) суд (11693)


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Топ коментарі
+81
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку - Цензор.НЕТ 3502
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01.07.2020 14:16
+71
Президент и полшестого

Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко - Цензор.НЕТ 6393
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01.07.2020 14:11
+51
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко - Цензор.НЕТ 5513
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01.07.2020 14:11
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Кто спонсировать будет, ты?
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02.07.2020 00:09 Відповісти
Слів немає, таке враження,що шість років вся гидота яка знаходилась в "бігах" планувала помсту. І тепер, при нинішньому "зеленому непорозумінні" цей реванш і відбувається.
Сумно. Чекаю на "Збір"
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01.07.2020 19:24 Відповісти
Пригласите еще Свинарчука и иже с ним,которые 6 лет крали как в последний день,под урководством мародера.
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01.07.2020 19:34 Відповісти
Узкий мир у них украли. Страдают болезные.
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01.07.2020 19:42 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что ваше пожелание может исполнится Слабо верю, что у нынешней власти хватит ума для расследования, но глазки горят решительностью
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01.07.2020 19:44 Відповісти
Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Мозги включи, если они конечно есть.
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01.07.2020 19:46 Відповісти
Религия оно, конечно дело хорошее
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01.07.2020 20:08 Відповісти
Мозгов нет, прелестно.
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01.07.2020 20:10 Відповісти
Я тебе задал конкретные, четкие вопросы. Что ты съезжаешь как трусливая падаль? Отвечать, за свой пустой треп, кишка тонка? Трус? Моника хрипастая ссыкливая?
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01.07.2020 20:21 Відповісти
Тобто 28-м років Україна цвіла і пахла?Супер.
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01.07.2020 20:29 Відповісти
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку - Цензор.НЕТ 7140
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01.07.2020 19:36 Відповісти
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01.07.2020 23:19 Відповісти
А хорошо, что с Пороха спросят за назначение Семочко, с явными связями с рашей. Там еще очень много есть за что спросить... Вообще хорошая традиция начинается - спрашивать с предшественников за их косяки. Десокрализация власти вообще хорошо

Я, правда, сильно сомневаюсь в результатах Даже судья Волк уже не тот Ссытся...
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01.07.2020 19:40 Відповісти
К сожалению даже прокурор требует только домашний арест, это все сговор и заказуха Слуг и ПЕС.
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01.07.2020 19:48 Відповісти
Да тут, как бы, и домашний арест не требуется. Зачем? Тут важно само дело и ответы на поставленные вопросы.
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01.07.2020 20:05 Відповісти
Что я говорю уже пол года ! Ничего Пепсу не будет . олигархов у нас не сажают .Это театр для нарИда .А скормят вате Стерненка и др .
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01.07.2020 20:15 Відповісти
"Ну, не шмогла я, не шмогла..." - Венедиктова.
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01.07.2020 20:42 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1278354046869540864 2 ч

Кривавий пастор Турчинов оголосив про формування бази даних зрадників, які неминуче будуть покарані за продажність і зраду України. Цікаво, скільки суддів напишуть заяву про загрозу життю, як Зеленський писав на Федину? А сам Зеленський вже написав заяву на Турчинова?
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01.07.2020 20:47 Відповісти
Сегодня зебанаты все таки выслужились на спасибо -лучше такой пиар площадки трудно найти)
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01.07.2020 20:55 Відповісти
Суд будут переносить до тех пор. пока возле суда не перестанет собираться народ, а он не перестанет...
Что делать пацанчику?!
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01.07.2020 20:59 Відповісти
оторваться на дальнобоях ?
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02.07.2020 00:36 Відповісти
Зебанда не зупиниться, бо спирається на підтримку багаточисельних ''українських гнід''.
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01.07.2020 21:37 Відповісти
Пороха потрібно головою ВР ставити,а потім в.о.президента.Тобто треба починати шевелитись,тому що часу,за інфою розвідки і т.д.,в обмаль.
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01.07.2020 21:50 Відповісти
Не так я люблю Пороха, но это дно, что с ним делает Зеля! Пацанчик заигрался.
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01.07.2020 22:20 Відповісти
зебилы - неблагонадёжны, это зыбкий, ненадёжный пласт общества, трясина, на которую украинская нация не может опереться... давно понятно, что зебилы предадут идеи Майдана - сдадут Майдан начисто, с лёгкой душой...зебилам необходимы: большинство, все до одного СМИ, гарантии от врагов, любые финансы, невзирая на их происхождение, выгодно сложившая ситуация и др. условия ...если зебил, задумывается над вопросом предать или не
предать - то в конце концов он обязательно предаст, потому что, всякая мысль-стремится
к завершению заложенных в ней возможностей. тчк
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01.07.2020 22:42 Відповісти
говорил я тогда в 2014-м Пороху, за ужином:
- Не жалей ты говорю, рыгов недобитых, Петя, кацапы вот кричат "хунта"..."хунта" - значит хунта, стань Пиночетом, собери их всех на НСК "Олимпийском", заставь расстаться с ворованным и в кутузку...а не то, они- оклимаются и через несколько годков - сожрут тебя Петя, так нет...это не по- европейски, не по -закону, нецивилизованно, вот у "слуг" теперь ..."по-закону"
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01.07.2020 23:06 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЕТ С ЕКС ПРЕЗИДЕНТОМ.
НЕ С ПУТИНЫМ, НЕ С АГРЕССОРОМ А С ЭКС ПРЕЗИДЕНТОМ.
ПОРОХ СТРАШНЕЕ ВОЙНЫ И ВВ.
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01.07.2020 23:29 Відповісти
Руки проч от Пороха (Настоящего Президента) усрачи ЗЕленожопые!!!.
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01.07.2020 23:30 Відповісти
Дуже добре, що у Петра Олексійовича так підтримка, буде кому передачки носити.
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01.07.2020 23:42 Відповісти
конечно,буде..
зебилья сядет немеряно - кому фартанёт..
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02.07.2020 00:38 Відповісти
прийшла шмаркля-малоросс...здаємо свої території,здаємо свої позиції, приймаємо умови пуйла, заглядаємо в його "шакаладний глаз",шмаркля ловить побажання пуйла і готова зійтись десь посередині Дніпра... збито літак,міжнародна підтримка України зменшилась в рази, коронавірус, падіння економіки, величезна дірка у бюджеті,
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...

кругом звільнення,скорочення,грошей нема...

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...

ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?

Згадаємо, як ще було рік назад...
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02.07.2020 00:35 Відповісти
Порошенко великолепный оратор и дипломат, который больше всех сделал для Украины и это неоспоримый факт.


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02.07.2020 02:29 Відповісти
Точно!Больше кровищи ни при ком небыло!
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02.07.2020 07:46 Відповісти
После работы Порошенко у людей скопился долг 70 лярдов за ЖКХ !
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02.07.2020 09:39 Відповісти
Это Порошенко жег газ и свет в квартирах этих людей?
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02.07.2020 12:20 Відповісти
Нет, это его команда устроила грабительские тарифы ((
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02.07.2020 17:45 Відповісти
Не мьітьем так катаньем, єти сраньіе слуги не решатся арестовать порошенко пока собирается столько людей, вот они и будут еще н-ное количество раз переносить заседания, пока люди не вьідохнуться
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02.07.2020 08:57 Відповісти
Вдруге повторюю для кацапів які маскуються під зебілів. Всі звинувачення Порошенка в корупції та зраді висмоктані вами з причинного місця пукіна для того щоб привести до влади його шістку - Зеленського.
Відсутність впроваджень за такими звинуваченнями - прямий доказ мого твердження.
Всі ваші твердження про злочинність Порошенко примітивна лжа в стилі Гебельса.
Останнє не дивно бо вчителі цього німецького політика з кремля.
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02.07.2020 09:09 Відповісти
https://i.gifer.com/fy3c.mp4 Классное шоу замутили Порох с ЗЕбилом. Интересно, какая цена вопроса?
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02.07.2020 09:10 Відповісти
Ще одне зебілятко - з хворої голови на здорову.
Йди маніпулюй в кацапщину - там грунт для цього більш придатний - раби.
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02.07.2020 09:12 Відповісти
Бубочка опять жидко обосралась. Это уже хроническая форма.
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02.07.2020 09:27 Відповісти
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