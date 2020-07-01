Уряд звільнив чотирьох заступників міністра освіти
Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 1 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, уряд звільнив першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича, а також заступників міністрів Максима Ярмистого, Єгора Стадного та Петра Коржевського.
Таким чином, у міністерстві залишаються працювати виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет і заступник міністра освіти Любомира Мандзій та Світлана Даниленко.
Топ коментарі
+18 Герхард
показати весь коментар01.07.2020 14:38
+11 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар01.07.2020 14:44
+6 Алла Новосад #194524
показати весь коментар01.07.2020 14:45
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У зебилов усі гарні закінчилися, а розумних не було.
Говнокоманда - не послухать, не подивиться.
якось згадалось..
У Швейцарії - 8, в Україні - 27 з "причепом": погляньте, скільки міністрів та їх слуг годуються з вашої зарплати
Найбагатша країна - найменше чиновників. У нас все з точністю навпакиhttps://znaj.ua/politics/193632-u-shveycariji-8-v-ukrajini-27-z-prichepom-poglyante-skilki-ministriv-ta-jih-slug-goduyutsya-z-vashoji-zarplati
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Зеленський нагадує не троянського коня руського міра, а підкинуте пташеня зозулі, яке під проукраїнським гаслом "Слава Україні" влізло в наше родинне гніздо і намагається викинути звідти патріотів лишивши від української ідеї порожній симукляр, наповнений антиукраїнським змістом.
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
Сторонникам Зеленского именно такие скрепы по душе.