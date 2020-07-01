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Уряд звільнив чотирьох заступників міністра освіти

Уряд звільнив чотирьох заступників міністра освіти

Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 1 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, уряд звільнив першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича, а також заступників міністрів Максима Ярмистого, Єгора Стадного та Петра Коржевського.

Таким чином, у міністерстві залишаються працювати виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет і заступник міністра освіти Любомира Мандзій та Світлана Даниленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може". ДОКУМЕНТ

Автор: 

Кабмін (14097) Міносвіти (1414) Стадний Єгор (11) Полюхович Юрій (5) Мандзій Любомир (54) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+18
Расчитка места под гнездо Шкарапета.
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01.07.2020 14:38
+11
нужны голоса студентов и преподов на местных, вот поляну под своих проверенных кадров рыгоАналов и зачищают. Янелох оказался даже большей гнидой чем я ожидал
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01.07.2020 14:44
+6
https://twitter.com/SerhiySPulsar
https://twitter.com/SerhiySPulsar Pulsarman Project
https://twitter.com/SerhiySPulsar @SerhiySPulsar

Зеленський нагадує не троянського коня руського міра, а підкинуте пташеня зозулі, яке під проукраїнським гаслом "Слава Україні" влізло в наше родинне гніздо і намагається викинути звідти патріотів лишивши від української ідеї порожній симукляр, наповнений антиукраїнським змістом.

https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
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01.07.2020 14:45
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Расчитка места под гнездо Шкарапета.
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01.07.2020 14:38 Відповісти
нужны голоса студентов и преподов на местных, вот поляну под своих проверенных кадров рыгоАналов и зачищают. Янелох оказался даже большей гнидой чем я ожидал
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01.07.2020 14:44 Відповісти
https://twitter.com/tarasskinn Тарас https://twitter.com/tarasskinn @tarasskinn https://twitter.com/tarasskinn/status/1278156387336491011 9 ч

У зебилов усі гарні закінчилися, а розумних не було.

Говнокоманда - не послухать, не подивиться.
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01.07.2020 14:58 Відповісти
А понюхати?
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01.07.2020 23:12 Відповісти
новая метла метет по-новому )))
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01.07.2020 14:41 Відповісти
4 заступники міністра..?
якось згадалось..

У Швейцарії - 8, в Україні - 27 з "причепом": погляньте, скільки міністрів та їх слуг годуються з вашої зарплати
Найбагатша країна - найменше чиновників. У нас все з точністю навпакиhttps://znaj.ua/politics/193632-u-shveycariji-8-v-ukrajini-27-z-prichepom-poglyante-skilki-ministriv-ta-jih-slug-goduyutsya-z-vashoji-zarplati
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01.07.2020 14:42 Відповісти
ты, зебил, тут не юли. Понятно же, что меньше замов не станет, а ими станут рыги для того, что бы гнать студентов на местные выборы. То, что корабельная сосна тебе лайкнула - еще одно доказательство, что работаете вы с одной запоребриковой помойки
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01.07.2020 14:47 Відповісти
СССР-2 готовят
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01.07.2020 14:43 Відповісти
Сколько еще рыгов не пристроенных. Зельцману Сцыкливому нужны голоса на местных выборах, и ему пообещали их сделать за счет студентов и преподов. Так, что привет рыгам! Янелох, не шифруйся, когда Азирова вернешь?
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01.07.2020 14:43 Відповісти
"ЗЕЛЬЦМАН СЦЫКЛИВЫЙ-ОМАНСКИЙ" - супер! Почти, как "Бендер-Задунайский"...
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01.07.2020 15:12 Відповісти
https://twitter.com/SerhiySPulsar
https://twitter.com/SerhiySPulsar Pulsarman Project
https://twitter.com/SerhiySPulsar @SerhiySPulsar

Зеленський нагадує не троянського коня руського міра, а підкинуте пташеня зозулі, яке під проукраїнським гаслом "Слава Україні" влізло в наше родинне гніздо і намагається викинути звідти патріотів лишивши від української ідеї порожній симукляр, наповнений антиукраїнським змістом.

https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
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01.07.2020 14:45 Відповісти
у коня только очень большие уши и сам он ростом взрослому мужику по ....пояс
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01.07.2020 14:48 Відповісти
Поэтому и написано, что никакой он не конь, а кукушкин подкидыш.
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01.07.2020 14:50 Відповісти
Правительство уволило четырех заместителей министра образования - Цензор.НЕТ 5400
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01.07.2020 14:55 Відповісти
https://censor.net/news/3205368/pravitelstvo_uvolilo_chetyreh_zamestiteleyi_ministra_obrazovaniya,наверное Табачник вернулся, который ещё не все картины вывез из Украины
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01.07.2020 15:02 Відповісти
Це ж що виходить?! У владі зявиться ще 4 сосни?
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01.07.2020 15:26 Відповісти
Расчищает место для табачникофилов (вроде себя)?
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01.07.2020 16:15 Відповісти
з лугандону десант завезуть
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01.07.2020 16:18 Відповісти
Всё правильно, при Зеленском Министерство образования должно быть на сто процентов пророссийским и на двести процентов коррумпированным.
Сторонникам Зеленского именно такие скрепы по душе.
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01.07.2020 18:03 Відповісти
Ну а призначать кого ? Затуліна ? Дугіна ? Мураєва ?
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01.07.2020 20:44 Відповісти
 
 