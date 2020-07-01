Уряд звільнив чотирьох заступників міністра освіти

Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 1 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, уряд звільнив першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича, а також заступників міністрів Максима Ярмистого, Єгора Стадного та Петра Коржевського.

Таким чином, у міністерстві залишаються працювати виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет і заступник міністра освіти Любомира Мандзій та Світлана Даниленко.

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