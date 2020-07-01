Правительство уволило четырех заместителей министра образования

Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра образования и науки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 1 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, правительство уволило первого замминистра образования Юрия Полюховича, а также замминистров Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.

Таким образом, в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и замминистра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

Также на Цензор.НЕТ: Ряд ученых обратился к Зеленскому не назначать Шкарлета главой МОН: "Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может". ДОКУМЕНТ