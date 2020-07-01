Правительство уволило четырех заместителей министра образования
Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра образования и науки.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 1 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, правительство уволило первого замминистра образования Юрия Полюховича, а также замминистров Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.
Таким образом, в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и замминистра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.
Также на Цензор.НЕТ: Ряд ученых обратился к Зеленскому не назначать Шкарлета главой МОН: "Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может". ДОКУМЕНТ
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+18 Герхард
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+6 Алла Новосад #194524
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У зебилов усі гарні закінчилися, а розумних не було.
Говнокоманда - не послухать, не подивиться.
якось згадалось..
У Швейцарії - 8, в Україні - 27 з "причепом": погляньте, скільки міністрів та їх слуг годуються з вашої зарплати
Найбагатша країна - найменше чиновників. У нас все з точністю навпакиhttps://znaj.ua/politics/193632-u-shveycariji-8-v-ukrajini-27-z-prichepom-poglyante-skilki-ministriv-ta-jih-slug-goduyutsya-z-vashoji-zarplati
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Зеленський нагадує не троянського коня руського міра, а підкинуте пташеня зозулі, яке під проукраїнським гаслом "Слава Україні" влізло в наше родинне гніздо і намагається викинути звідти патріотів лишивши від української ідеї порожній симукляр, наповнений антиукраїнським змістом.
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
Сторонникам Зеленского именно такие скрепы по душе.