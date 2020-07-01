Столичних водіїв штрафуватимуть за їзду смугою громадського транспорту, - Геращенко

У Києві почали в тестовому режимі фіксувати нові порушення ПДР. Протягом липня планується притягнення до відповідальності водіїв, які їздять смугою громадського транспорту.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Геращенко зазначив, що протягом липня планується запуск ініціативи і притягнення до відповідальності водіїв, які їздять смугою громадського транспорту.

"До кінця року плануємо запустити фіксацію порушення правил зупинки і стоянки. Також буде запущена фіксація проїзду на заборонний знак світлофора, виїзду на зустрічну смугу, проїзду по тротуарах і пішохідних доріжках, а також порушення правил руху через залізничний переїзд", - повідомив Геращенко.

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За його словами, в цьому році відомство планує закупити ще 300 відеокамер для використання на державних дорогах.

"У містах ми рекомендуємо ставити коштом місцевих бюджетів. Протягом двох років ми плануємо, щоб було близько 2 тисяч камер на дорогах України", - додав він.