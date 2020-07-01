Столичних водіїв штрафуватимуть за їзду смугою громадського транспорту, - Геращенко
У Києві почали в тестовому режимі фіксувати нові порушення ПДР. Протягом липня планується притягнення до відповідальності водіїв, які їздять смугою громадського транспорту.
Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Геращенко зазначив, що протягом липня планується запуск ініціативи і притягнення до відповідальності водіїв, які їздять смугою громадського транспорту.
"До кінця року плануємо запустити фіксацію порушення правил зупинки і стоянки. Також буде запущена фіксація проїзду на заборонний знак світлофора, виїзду на зустрічну смугу, проїзду по тротуарах і пішохідних доріжках, а також порушення правил руху через залізничний переїзд", - повідомив Геращенко.
За його словами, в цьому році відомство планує закупити ще 300 відеокамер для використання на державних дорогах.
"У містах ми рекомендуємо ставити коштом місцевих бюджетів. Протягом двох років ми плануємо, щоб було близько 2 тисяч камер на дорогах України", - додав він.
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- Скоро мы начнём штрафовать за проезд на красный свет
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ну чудеса ))))
На трёх мостах в Киеве движение реализовано исключительно по одной полосе - педалик коммуниздит бабло, выполняя капитальный ремонт дороги а четвертый раз за четыре года.
То бишь, частники должны пересесть на вертолеты?
Там идет крайняя правая для общ. транспорта, и съезжая с моста, нужна катапульта, чтобы прыгнуть сразу во 2ой ряд.
2ой ряд идет потоком и х*кто пропускает, приходится долго тащиться в полосе для транспорта, ибо невозможно перестроиться. Или будут штрафовать тех, кто не пропускает?
Отличная кормушка! Прям золотое дно!
ни в одной норм. стране мира такого нет!!