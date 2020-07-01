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Столичних водіїв штрафуватимуть за їзду смугою громадського транспорту, - Геращенко

Столичних водіїв штрафуватимуть за їзду смугою громадського транспорту, - Геращенко

У Києві почали в тестовому режимі фіксувати нові порушення ПДР. Протягом липня планується притягнення до відповідальності водіїв, які їздять смугою громадського транспорту.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Геращенко зазначив, що протягом липня планується запуск ініціативи  і притягнення до відповідальності водіїв, які їздять смугою громадського транспорту.

"До кінця року плануємо запустити фіксацію порушення правил зупинки і стоянки. Також буде запущена фіксація проїзду на заборонний знак світлофора, виїзду на зустрічну смугу, проїзду по тротуарах і пішохідних доріжках, а також порушення правил руху через залізничний переїзд", - повідомив Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водії заплатили майже 32 млн грн штрафів і стали в 4 рази рідше ганяти на дорогах, - Геращенко. ІНФОГРАФІКА

За його словами, в цьому році відомство планує закупити ще 300 відеокамер для використання на державних дорогах.

"У містах ми рекомендуємо ставити коштом місцевих бюджетів. Протягом двох років ми плануємо, щоб було близько 2 тисяч камер на дорогах України", - додав він.

Автор: 

авто (6176) ПДР (476) камера (106) Геращенко Антон (935) штраф (1865)


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Топ коментарі
+9
новости от зебаранов:
- Скоро мы начнём штрафовать за проезд на красный свет
- Скоро мы запретим заплывать за буйки
- Скоро мы законом обяжем солнце вставать на востоке
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01.07.2020 14:50
+6
а за езду на красный свет? тоже будете???
ну чудеса ))))
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01.07.2020 14:54
+5
серьезно???!!! А ДО ЭТОГО что было - премию выдавали или талоны на бесплатное питание?
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01.07.2020 14:48
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серьезно???!!! А ДО ЭТОГО что было - премию выдавали или талоны на бесплатное питание?
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01.07.2020 14:48 Відповісти
новости от зебаранов:
- Скоро мы начнём штрафовать за проезд на красный свет
- Скоро мы запретим заплывать за буйки
- Скоро мы законом обяжем солнце вставать на востоке
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01.07.2020 14:50 Відповісти
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01.07.2020 15:02 Відповісти
Поэтому покупать тачку нужно только с рук по техпаспорту
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01.07.2020 14:49 Відповісти
А что до этого так можно было?
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01.07.2020 14:50 Відповісти
Можно, краски просто не было
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01.07.2020 15:26 Відповісти
а за езду на красный свет? тоже будете???
ну чудеса ))))
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01.07.2020 14:54 Відповісти
Видно солнце нарекли сильно Антонине...
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01.07.2020 14:55 Відповісти
Приезжие кабы не в курсе.
На трёх мостах в Киеве движение реализовано исключительно по одной полосе - педалик коммуниздит бабло, выполняя капитальный ремонт дороги а четвертый раз за четыре года.
То бишь, частники должны пересесть на вертолеты?
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01.07.2020 14:56 Відповісти
Жесть, скоро за то что сел в машину штрафовать будут 🤮
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01.07.2020 14:56 Відповісти
намалювали ці смуги де треба і не треба..зате на Бесарабці у напрямку Басейної з Шевченка замість трьох смуг фактично є лише одна..
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01.07.2020 14:57 Відповісти
І не тільки на Бесарабці.
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01.07.2020 17:39 Відповісти
...антонина, а как тогда выезжать на проспект Победы с примыкающих улиц - перепрыгивать через полосу? ...лучше продолжай лизать тарелки
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01.07.2020 15:04 Відповісти
тот же вопрос про съезд с моста на Бульвар Дружбы Народов в сторону моста Патона.
Там идет крайняя правая для общ. транспорта, и съезжая с моста, нужна катапульта, чтобы прыгнуть сразу во 2ой ряд.
2ой ряд идет потоком и х*кто пропускает, приходится долго тащиться в полосе для транспорта, ибо невозможно перестроиться. Или будут штрафовать тех, кто не пропускает?
Отличная кормушка! Прям золотое дно!
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01.07.2020 17:02 Відповісти
А євробляхам все рівно!
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01.07.2020 15:16 Відповісти
Интересно, а сам общественный транспорт планируется запускать в городе? Или проходящий раз в пол часа троллейбус по общественной полосе считается господином Геращенко общественным транспортом (желтые скотовозки в расчет вообще не берутся). Полосы как нарисовали с осени прошлого года дружбы народов колом стоит целый день от лыбедской, а возле стелы удалые полицаи стоят на полосе этого общественного транспорта и пытаются кому-то что-то доказать
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01.07.2020 16:48 Відповісти
скотовозки вообще должны быть запрещены! позорище!
ни в одной норм. стране мира такого нет!!
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01.07.2020 17:04 Відповісти
...упс, с такими постами надо осторожнее, а то зелепузые могут запилить один лайфхак для обеспечения заполнения рабочих мест
Столичних водіїв штрафуватимуть за їзду смугою громадського транспорту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4773
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01.07.2020 17:08 Відповісти
Почему только столичных?
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01.07.2020 17:33 Відповісти
а не столичных не будут. ура!
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01.07.2020 18:45 Відповісти
Коли вже буде не говорильня і дії. Тисячі добросовісних водіїв їдуть по свом полоскам.а десяток "найрозумніших" мчать по полосах для міського транспорту. Це плювок не тільки на ПДР,а і на тих хто добросовісно їх виконує До речі--це і на очах патрульних.
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01.07.2020 18:50 Відповісти
 
 