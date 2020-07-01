Євросоюз не визнає голосування про путінське "обнулення" в окупованому Криму

Європейський союз не визнає проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок у російську Конституцію. Євросоюз також закликає не брати участі у "голосуванні" жителів окупованого Донбасу.

Про це представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. Тому ЄС не визнає проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", - заявив він.

Стано також констатував, що "аналогічним чином, власники російських паспортів, виданих у районах, які в даний час не перебувають під контролем українського уряду, всупереч мінській угоді, не повинні брати участь у виборах, організованих Російською Федерацією".

"Європейський Союз залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - підсумував він.

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