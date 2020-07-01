Евросоюз не признает голосование о путинском "обнулении" в оккупированном Крыму
Европейский союз не признает проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. Евросоюз также призывает не участвовать в "голосовании" жителей оккупированного Донбасса.
Об этом представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.
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Стано также констатировал, что "аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией".
"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключил он.
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В демократической стране Путин был бы вынужден вначале идти на выборы, обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста. Или необходимость поправок в конституцию. И только выиграв выборы, получил бы мандат на эти действия. Но в диктатуре все не так - согласие народа не требуется. Требуется только иллюзия этого согласия. Легитимация решения. Соучастие в преступлении.
https://el-murid.livejournal.com/
Оппозиция, надрываясь в обсуждении мероприятия по легитимации конституционных поправок, действует в том поле, которое заложено решением Путина. А потому заведомо отстает и неизбежно проигрывает. Прямые решения в этом случае бессмысленны - участие или неучастие в голосовании, за или против поправок - в правовом смысле это не играет ни малейшей роли. Уже все решено и все сделано. Народ здесь - просто зритель на шоу, статист, которому разрешили поверить в то, что он его участник. Технически остается лишь один выход - нравственный, готовы ли вы стать соучастником преступления. Но в юридическом смысле ни голосование за, ни голосование против, ни бойкот на самом деле ничего не решают. Это прямое решение, а в ситуации неприемлемого выбора оно не работает. Или требует чудовищных ресурсов, которые будут несоразмерными результату. Бойкот в этом смысле - не юридическое решение, а исключительно этическое, нравственное. Которое оставляет чистыми руки, но не совесть. Остальные решения помимо совести пачкают еще и руки.
Когда возникает неразрешимая проблема, единственным верным решением становится непрямое. Непрямое решение в данном случае - это ликвидация самого источника проблем, то есть, мафиозного режима. Если он является бесконечным генератором проблем, то либо мы будем постоянно их пытаться решать (причем по его правилам, а значит - безрезультатно), либо должен уйти в ничто сам генератор - режим. Другого рационального решения здесь нет. При этом нужно сразу понимать, что сам он уходить не будет. Не нужно иллюзий. Его придется "уходить".
Вне зависимости от того, что скажет ворона лисе, сыр все равно выпадет из ее клюва. Так и с путинскими поправками - всё равно, где именно вы черканете свой крестик. Даже если вам кажется, что ваше мнение крайне важно.
Лисе вообще плевать, что именно ворона каркнет, её интересует только сыр, который выпадет, как только ворона откроет свой клюв. Именно так и работает технология отвлечения на негодный предмет. Или "ложный флаг", как ее называют.
"Дезориентация - основная концепция магии" (фильм "Иллюзия обмана" (Now You See Me)
Пустой и бесполезный вброс Евросоюза.