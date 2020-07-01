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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евросоюз не признает голосование о путинском "обнулении" в оккупированном Крыму

Евросоюз не признает голосование о путинском

Европейский союз не признает проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. Евросоюз также призывает не участвовать в "голосовании" жителей оккупированного Донбасса.

Об этом представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Европарламент не отправлял депутатов в оккупированный Крым

Стано также констатировал, что "аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией".

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключил он.

Также на Цензор.НЕТ: Незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым: Точицкий просит руководство Европарламента отреагировать

Автор: 

Крым (26404) россия (95629) Евросоюз (17135)


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Топ комментарии
+5
Не признают. Но это всего лишь слова и они ничего не изменят.
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01.07.2020 16:22
+4
Евросоюз не признает голосование о путинском "обнулении" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5983
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01.07.2020 16:39
+2
надеюсь, что все страны не признают этот фарс и хотелки ху*ла
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01.07.2020 16:19
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надеюсь, что все страны не признают этот фарс и хотелки ху*ла
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01.07.2020 16:19 Ответить
Не признают. Но это всего лишь слова и они ничего не изменят.
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01.07.2020 16:22 Ответить
Євросоюз не визнає голосування про путінське "обнулення" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1924

В демократической стране Путин был бы вынужден вначале идти на выборы, обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста. Или необходимость поправок в конституцию. И только выиграв выборы, получил бы мандат на эти действия. Но в диктатуре все не так - согласие народа не требуется. Требуется только иллюзия этого согласия. Легитимация решения. Соучастие в преступлении.
https://el-murid.livejournal.com/
Оппозиция, надрываясь в обсуждении мероприятия по легитимации конституционных поправок, действует в том поле, которое заложено решением Путина. А потому заведомо отстает и неизбежно проигрывает. Прямые решения в этом случае бессмысленны - участие или неучастие в голосовании, за или против поправок - в правовом смысле это не играет ни малейшей роли. Уже все решено и все сделано. Народ здесь - просто зритель на шоу, статист, которому разрешили поверить в то, что он его участник. Технически остается лишь один выход - нравственный, готовы ли вы стать соучастником преступления. Но в юридическом смысле ни голосование за, ни голосование против, ни бойкот на самом деле ничего не решают. Это прямое решение, а в ситуации неприемлемого выбора оно не работает. Или требует чудовищных ресурсов, которые будут несоразмерными результату. Бойкот в этом смысле - не юридическое решение, а исключительно этическое, нравственное. Которое оставляет чистыми руки, но не совесть. Остальные решения помимо совести пачкают еще и руки.

Когда возникает неразрешимая проблема, единственным верным решением становится непрямое. Непрямое решение в данном случае - это ликвидация самого источника проблем, то есть, мафиозного режима. Если он является бесконечным генератором проблем, то либо мы будем постоянно их пытаться решать (причем по его правилам, а значит - безрезультатно), либо должен уйти в ничто сам генератор - режим. Другого рационального решения здесь нет. При этом нужно сразу понимать, что сам он уходить не будет. Не нужно иллюзий. Его придется "уходить".
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01.07.2020 16:48 Ответить
Но в целом комиссары выборы признают, как и все прошлые выборы. (Равно как и полеты "Аэрофлота" в Крым, которому отменили санкции непонятно чего).
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01.07.2020 16:32 Ответить
Обещания *****
Евросоюз не признает голосование о путинском "обнулении" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6329
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01.07.2020 16:35 Ответить
Евросоюз не признает голосование о путинском "обнулении" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5983
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01.07.2020 16:39 Ответить
Когда уже Евросоюз признает Путина мировым брехуном и официально заявит об этом ?
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01.07.2020 16:39 Ответить
https://el-murid.livejournal.com/4499898.html https://el-murid.livejournal.com/4499898.html Чем вы ближе, тем меньше вы видите
Вне зависимости от того, что скажет ворона лисе, сыр все равно выпадет из ее клюва. Так и с путинскими поправками - всё равно, где именно вы черканете свой крестик. Даже если вам кажется, что ваше мнение крайне важно.
Євросоюз не визнає голосування про путінське "обнулення" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6884
Лисе вообще плевать, что именно ворона каркнет, её интересует только сыр, который выпадет, как только ворона откроет свой клюв. Именно так и работает технология отвлечения на негодный предмет. Или "ложный флаг", как ее называют.

"Дезориентация - основная концепция магии" (фильм "Иллюзия обмана" (Now You See Me)
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01.07.2020 16:43 Ответить
И все? А озабоченность?
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01.07.2020 17:45 Ответить
И толку "що не визнає?" Уже смешно. Что ,Путина самозванцем признают и прекратят с ним и Россией все дип.отношения?
Пустой и бесполезный вброс Евросоюза.
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01.07.2020 19:40 Ответить
 
 