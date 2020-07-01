Евросоюз не признает голосование о путинском "обнулении" в оккупированном Крыму

Европейский союз не признает проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. Евросоюз также призывает не участвовать в "голосовании" жителей оккупированного Донбасса.

Об этом представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

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Стано также констатировал, что "аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией".

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключил он.

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