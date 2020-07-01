Европарламент не отправлял депутатов в оккупированный Крым

Визит депутатов Европарламента в оккупированный Крым является частным, у делегации нет официального статуса, и Европарламент не имеет к визиту никакого отношения.

Об этом представитель Европарламента заявил в ответ на запрос издания Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.

"Если это (информация о визите. - Ред.) подтвердится, то это частный визит, который никоим образом не обязывает парламент", - заявил представитель организации.

"Это не официальная делегация Европейского парламента", - добавил он.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.

Также на Цензор.НЕТ: Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым, - МИД

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить незаконный визит французских депутатов в оккупированный Россией Крым.