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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Европарламент не отправлял депутатов в оккупированный Крым

Европарламент не отправлял депутатов в оккупированный Крым

Визит депутатов Европарламента в оккупированный Крым является частным, у делегации нет официального статуса, и Европарламент не имеет к визиту никакого отношения.

Об этом представитель Европарламента заявил в ответ на запрос издания Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.

"Если это (информация о визите. - Ред.) подтвердится, то это частный визит, который никоим образом не обязывает парламент", - заявил представитель организации.

"Это не официальная делегация Европейского парламента", - добавил он.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.

Также на Цензор.НЕТ: Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым, - МИД

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить незаконный визит французских депутатов в оккупированный Россией Крым.

Автор: 

Европарламент (1800) Крым (26404)


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Топ комментарии
+6
Якщо вони все ж таки їздили всупереч рішенням Європарламенту - то позбавте їх повноважень євродепутатів! І всі діла...
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01.07.2020 13:33
+5
это как с турбинами: они сами в Крым пришли.
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01.07.2020 13:35
+4
Я не я и хата не моя
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01.07.2020 13:29
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Я не я и хата не моя
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01.07.2020 13:29 Ответить
До Криму їздили *************.
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01.07.2020 13:32 Ответить
Гордон послав на флешку інфи назбирать )))
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01.07.2020 14:12 Ответить
"Это не официальная делегация Европейского парламента", - добавил он.Источник: https://censor.net/n3205338»

Ну, тоді напишіть, що це делагація оплачена Путіним.
Теж підходить під таке формулювання.
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01.07.2020 13:32 Ответить
Якщо вони все ж таки їздили всупереч рішенням Європарламенту - то позбавте їх повноважень євродепутатів! І всі діла...
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01.07.2020 13:33 Ответить
это как с турбинами: они сами в Крым пришли.
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01.07.2020 13:35 Ответить
Ну, тоді напишіть, що це делагація оплачена Путіним.
Мало того, Путин ещё оплатил недавний телефонный разговор с Макроном о Украине......
Как страшно жить....
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01.07.2020 13:37 Ответить
Але їздили саме євродепутати, тому Європарламент повинен засудити та направити в суд справу про порушення кордонів України цими депутатами.
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01.07.2020 13:37 Ответить
Если мы сами не будем подавать в Интерпол, кричать об оправдании фашизма и т.д,, ничего не будет. Повозмущаемся и пойдем в Ашан за покупками.
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01.07.2020 13:41 Ответить
А ми не можемо подавати до Інтерполу, бо керують зелені.
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01.07.2020 13:42 Ответить
кста, зелень не подасть і проект резолюції Європарламенту про позбавлення порушників мандату.
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01.07.2020 13:58 Ответить
Недаром Путин разрешает только Нормандский формат с Францией и Германией.
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01.07.2020 13:38 Ответить
Ну, рудому теж папіри принесли про замовлення та сплату вбивст американських солдат в Афганістані - реакції ноль, справа під сукном...
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01.07.2020 13:42 Ответить
При чем тут частный или не частный визит?! Они въехали в Крым нарушив Закон Украины!!! С каких пор депутатам да еще и Европарламента позволительно нарушать законы другой страны да еще в вопросе аннексии территории другого государства?!!

Может они еще и спонсированием терроризма будут не возбранно заниматься?! Разумеется в "частном порядке"?! Какой ты в жопу депутат, если нарушаешь законы?! Тогда и турбина от Сименс была в Крым доставлена в "частном порядке", а чо не так?
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01.07.2020 14:18 Ответить
А может и не подтвердится... А может это не депутаты...
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02.07.2020 13:10 Ответить
 
 