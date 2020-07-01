Европарламент не отправлял депутатов в оккупированный Крым
Визит депутатов Европарламента в оккупированный Крым является частным, у делегации нет официального статуса, и Европарламент не имеет к визиту никакого отношения.
Об этом представитель Европарламента заявил в ответ на запрос издания Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.
"Если это (информация о визите. - Ред.) подтвердится, то это частный визит, который никоим образом не обязывает парламент", - заявил представитель организации.
"Это не официальная делегация Европейского парламента", - добавил он.
Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.
Также на Цензор.НЕТ: Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым, - МИД
Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить незаконный визит французских депутатов в оккупированный Россией Крым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, тоді напишіть, що це делагація оплачена Путіним.
Теж підходить під таке формулювання.
Мало того, Путин ещё оплатил недавний телефонный разговор с Макроном о Украине......
Как страшно жить....
Может они еще и спонсированием терроризма будут не возбранно заниматься?! Разумеется в "частном порядке"?! Какой ты в жопу депутат, если нарушаешь законы?! Тогда и турбина от Сименс была в Крым доставлена в "частном порядке", а чо не так?