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Європарламент не відправляв депутатів в окупований Крим

Європарламент не відправляв депутатів в окупований Крим

Візит депутатів Європарламенту в окупований Крим є приватним, у делегації немає офіційного статусу, і Європарламент не має до візиту жодного стосунку.

Про це представник Європарламенту заявив у відповідь на запит видання Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це (інформація про візит. - Ред.) підтвердиться, то це приватний візит, який жодним чином не зобов'язує парламент", - заявив представник організації.

"Це не офіційна делегація Європейського парламенту", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джаппарова на зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном 30 червня звернула увагу на інформацію про візит групи французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до окупованого Росією Криму і попросила офіційної реакції.

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький закликав керівництво Європейського парламенту засудити незаконний візит французьких депутатів до окупованого Росією Криму.

Автор: 

Європарламент (1046) Крим (14168)


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Топ коментарі
+6
Якщо вони все ж таки їздили всупереч рішенням Європарламенту - то позбавте їх повноважень євродепутатів! І всі діла...
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01.07.2020 13:33
+5
это как с турбинами: они сами в Крым пришли.
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01.07.2020 13:35
+4
Я не я и хата не моя
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01.07.2020 13:29
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Я не я и хата не моя
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01.07.2020 13:29 Відповісти
До Криму їздили *************.
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01.07.2020 13:32 Відповісти
Гордон послав на флешку інфи назбирать )))
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01.07.2020 14:12 Відповісти
"Это не официальная делегация Европейского парламента", - добавил он.Источник: https://censor.net/n3205338»

Ну, тоді напишіть, що це делагація оплачена Путіним.
Теж підходить під таке формулювання.
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01.07.2020 13:32 Відповісти
Якщо вони все ж таки їздили всупереч рішенням Європарламенту - то позбавте їх повноважень євродепутатів! І всі діла...
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01.07.2020 13:33 Відповісти
это как с турбинами: они сами в Крым пришли.
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01.07.2020 13:35 Відповісти
Ну, тоді напишіть, що це делагація оплачена Путіним.
Мало того, Путин ещё оплатил недавний телефонный разговор с Макроном о Украине......
Как страшно жить....
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01.07.2020 13:37 Відповісти
Але їздили саме євродепутати, тому Європарламент повинен засудити та направити в суд справу про порушення кордонів України цими депутатами.
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01.07.2020 13:37 Відповісти
Если мы сами не будем подавать в Интерпол, кричать об оправдании фашизма и т.д,, ничего не будет. Повозмущаемся и пойдем в Ашан за покупками.
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01.07.2020 13:41 Відповісти
А ми не можемо подавати до Інтерполу, бо керують зелені.
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01.07.2020 13:42 Відповісти
кста, зелень не подасть і проект резолюції Європарламенту про позбавлення порушників мандату.
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01.07.2020 13:58 Відповісти
Недаром Путин разрешает только Нормандский формат с Францией и Германией.
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01.07.2020 13:38 Відповісти
Ну, рудому теж папіри принесли про замовлення та сплату вбивст американських солдат в Афганістані - реакції ноль, справа під сукном...
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01.07.2020 13:42 Відповісти
При чем тут частный или не частный визит?! Они въехали в Крым нарушив Закон Украины!!! С каких пор депутатам да еще и Европарламента позволительно нарушать законы другой страны да еще в вопросе аннексии территории другого государства?!!

Может они еще и спонсированием терроризма будут не возбранно заниматься?! Разумеется в "частном порядке"?! Какой ты в жопу депутат, если нарушаешь законы?! Тогда и турбина от Сименс была в Крым доставлена в "частном порядке", а чо не так?
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01.07.2020 14:18 Відповісти
А может и не подтвердится... А может это не депутаты...
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02.07.2020 13:10 Відповісти
 
 