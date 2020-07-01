Європарламент не відправляв депутатів в окупований Крим

Візит депутатів Європарламенту в окупований Крим є приватним, у делегації немає офіційного статусу, і Європарламент не має до візиту жодного стосунку.

Про це представник Європарламенту заявив у відповідь на запит видання Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це (інформація про візит. - Ред.) підтвердиться, то це приватний візит, який жодним чином не зобов'язує парламент", - заявив представник організації.

"Це не офіційна делегація Європейського парламенту", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джаппарова на зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном 30 червня звернула увагу на інформацію про візит групи французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до окупованого Росією Криму і попросила офіційної реакції.

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький закликав керівництво Європейського парламенту засудити незаконний візит французьких депутатів до окупованого Росією Криму.