Європарламент не відправляв депутатів в окупований Крим
Візит депутатів Європарламенту в окупований Крим є приватним, у делегації немає офіційного статусу, і Європарламент не має до візиту жодного стосунку.
Про це представник Європарламенту заявив у відповідь на запит видання Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо це (інформація про візит. - Ред.) підтвердиться, то це приватний візит, який жодним чином не зобов'язує парламент", - заявив представник організації.
"Це не офіційна делегація Європейського парламенту", - додав він.
Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джаппарова на зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном 30 червня звернула увагу на інформацію про візит групи французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до окупованого Росією Криму і попросила офіційної реакції.
Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький закликав керівництво Європейського парламенту засудити незаконний візит французьких депутатів до окупованого Росією Криму.
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Ну, тоді напишіть, що це делагація оплачена Путіним.
Теж підходить під таке формулювання.
Мало того, Путин ещё оплатил недавний телефонный разговор с Макроном о Украине......
Как страшно жить....
Может они еще и спонсированием терроризма будут не возбранно заниматься?! Разумеется в "частном порядке"?! Какой ты в жопу депутат, если нарушаешь законы?! Тогда и турбина от Сименс была в Крым доставлена в "частном порядке", а чо не так?