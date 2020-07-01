Росія в 2019 році пропонувала Білорусі віддати 95% своєї влади
Москва на переговорах у лютому 2019 року пропонувала Мінську 95% повноважень "на наднаціональний рівень".
Про це на брифінгу, присвяченому Дню Незалежності Білорусі, розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".
"Я згадую 13 лютого 2019 року, коли в Сочі нам виклали першу пропозицію (не буду називати авторів з російської сторони). І коли ми подивилися і її передали президенту, президент запросив мене, і я кажу: ну, це повне "руки вгору" називається. Я навіть не буду далі епітети продовжувати: там було все віддати нагору і, по-моєму, залишалося кілька моментів таких, як у нас міліція, у вас поліція і так далі. Але так не може бути", - розповів Семашко.
Посол вважає, що передача повноважень на наднаціональний рівень має відбуватися "в розумних межах, без шкоди суверенітету", і наводить як приклад Європейський союз.
"Коли проаналізуєш функції національні і наднаціональні, я нарахував тільки 18%, які віддані були на наднаціональний рівень, інші функції залишалися національними. А в тому документі, який нам 13 лютого 2019 року запропонували, я нарахував 95% функцій наднаціональних", - сказав він.
"Треба розумно підійти до цього питання, ні в Росії, ні в Білорусі ніхто не хоче втрачати свій національний суверенітет", - резюмував посол Семашко.
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https://mobile.twitter.com/MarchDok Ледовый лоцман https://mobile.twitter.com/MarchDok @MarchDok https://mobile.twitter.com/MarchDok/status/1278299662781419522 5 ч
А вы думали у них после Грузии, Украины, отжатия Крыма и оккупации Донбасса не вырастут аппетиты?.
Боюсь, что беларусам стоит готовиться к сложным временам.
Ошибок кремлёвская спецуха больше не допустит - Беларусь они будут брать сразу всю. Сейчас выжидание подходящего момента.
ха-ха, дак расея свой суверенитет и не собирается терять, а вот ваш они подомнут и не подавятся!
До чого тут ЄС? Це не спільна держава.
что будет делать Белорусь ?. Новые зелёные человечики ?