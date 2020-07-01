Россия в 2019 году предлагала Беларуси отдать 95% своей власти

Москва на переговорах в феврале 2019 года предлагала Минску 95% полномочий "на наднациональный уровень".

Об этом на брифинге, приуроченном ко Дню Независимости Беларуси, рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

"Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну, это полное "руки вверх" называется. Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", - рассказал Семашко.

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Посол считает, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить "в разумных пределах, без ущерба суверенитету", и приводит в качестве примера Европейский союз.

"Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные, я насчитал только 18%, которые отданы были на наднациональный уровень, остальные функции оставались национальными. А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных", - сказал он.

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"Надо разумно подойти к этому вопросу, ни в России, ни в Беларуси никто не хочет терять свой национальный суверенитет", - резюмировал посол Семашко.