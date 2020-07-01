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Россия в 2019 году предлагала Беларуси отдать 95% своей власти

Россия в 2019 году предлагала Беларуси отдать 95% своей власти

Москва на переговорах в феврале 2019 года предлагала Минску 95% полномочий "на наднациональный уровень".

Об этом на брифинге, приуроченном ко Дню Независимости Беларуси, рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

"Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну, это полное "руки вверх" называется. Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", - рассказал Семашко.

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Посол считает, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить "в разумных пределах, без ущерба суверенитету", и приводит в качестве примера Европейский союз.

"Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные, я насчитал только 18%, которые отданы были на наднациональный уровень, остальные функции оставались национальными. А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: За ними кукловоды стоят, а у нас нет ядерной боеголовки, чтобы ею размахивать: Лукашенко обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

"Надо разумно подойти к этому вопросу, ни в России, ни в Беларуси никто не хочет терять свой национальный суверенитет", - резюмировал посол Семашко.

Автор: 

Беларусь (7898) россия (95629)


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Топ комментарии
+25
Фактично ви вже давно під росією.
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01.07.2020 16:40
+19
Лукашенко , а в чем проблема ? Ты же сам говорил , шо москали ваши братья навечно . ********** , долбойоб
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01.07.2020 16:45
+8
95% від нуля - нуль.
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01.07.2020 16:41
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Фактично ви вже давно під росією.
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01.07.2020 16:40 Ответить
Ой не скажіть...Скоріше ми під Росією,аніж той старий хитрий жук бацька...І в нас,до речі,був през,який косив під хитрого - Кравчук - але він тільки косив і його разом з нами обкрутили круг пальця всі...А бацька косить під дурника,простака,а насправді...Повезло бульбашам...але й у них не бігали ідіоти і не кричали "Білорусія понад усе","смерть ворогам","без мови нема народу" і тому подібне...
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01.07.2020 18:06 Ответить
95% від нуля - нуль.
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01.07.2020 16:41 Ответить
Рабское племя !
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01.07.2020 16:44 Ответить
Хрін там, білоруси будуть впиратись, от побачите.
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01.07.2020 16:50 Ответить
Литвини будуть, бiлоруси - нi.
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01.07.2020 17:07 Ответить
Лукашенко , а в чем проблема ? Ты же сам говорил , шо москали ваши братья навечно . ********** , долбойоб
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01.07.2020 16:45 Ответить
Беларусь уже давно под рашистским сапогом. Можно не суетиться. После обнуления ботоксного ****** начнется веселуха везде. Будут долги в орду возвращать.
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01.07.2020 16:48 Ответить
Починай літні збори резервістів Лука, не чекай. А там і добровольці підтянуться з інших країн.
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01.07.2020 16:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/MarchDok

https://mobile.twitter.com/MarchDok Ледовый лоцман https://mobile.twitter.com/MarchDok @MarchDok https://mobile.twitter.com/MarchDok/status/1278299662781419522 5 ч

А вы думали у них после Грузии, Украины, отжатия Крыма и оккупации Донбасса не вырастут аппетиты?.
Боюсь, что беларусам стоит готовиться к сложным временам.
Ошибок кремлёвская спецуха больше не допустит - Беларусь они будут брать сразу всю. Сейчас выжидание подходящего момента.
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01.07.2020 21:06 Ответить
Московити не хтять втрачати суверинітет московії? Від кого??? Від чого суверинітет??? Ну, хіба що від здорового глузуд! Д.Б. (с)
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01.07.2020 16:49 Ответить
"..Надо разумно подойти к этому вопросy..." - durak.
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01.07.2020 17:01 Ответить
"ни в России, ни в Беларуси никто не хочет терять свой национальный суверенитет"
ха-ха, дак расея свой суверенитет и не собирается терять, а вот ваш они подомнут и не подавятся!
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01.07.2020 17:03 Ответить
и приводит в качестве примера Европейский союз

До чого тут ЄС? Це не спільна держава.
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01.07.2020 17:06 Ответить
Боюсь я за здоровье Батьки.
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01.07.2020 17:14 Ответить
так мишкін і чепіга ... вже в путінському раю...по-моєму, зразу ж після інтерв`ю симонян...?? а кращих на роSSії ще не "виростили"
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01.07.2020 17:54 Ответить
А если Россия потребует вернуть территории переданные в 1921 году,
что будет делать Белорусь ?. Новые зелёные человечики ?
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01.07.2020 17:18 Ответить
карочи, предлагали узаконить беларусь, как 95-й квартал, сразу, если та 95% полномочий отдаст ))
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01.07.2020 17:23 Ответить
********* не может успокоиться никак.... имперство так и прёт
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01.07.2020 17:53 Ответить
Русское чудовище пожирающее всех,с кем соприкасается.Даже Лука стал нациком.Перенял многие методы работы с кпемлёвским чудищем у Украины.Но для Украины Лукашенко по прежнему враг.
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01.07.2020 18:28 Ответить
Беларусь давно уже под Россией, всё что имела просрала и проела, а сегодняшние возмущения, это просто выкибрики колхозника Лукашенко!! Поздно батенька !! Пора платить по долгам !!! бесплатный сыр давно кончился!!
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01.07.2020 18:47 Ответить
"Москва на переговорах в феврале 2019 года предлагала Минску 95% полномочий Источник: https://censor.net/n3205414" - предлагают, уговаривают, правда пока!!!!!
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01.07.2020 18:48 Ответить
Позорные сябры продались мацкалам на все 100% и давно потеряли свою страну - ими теперь чечены и всякие иные горные обезьяны командуют. А Украина свою страну отстояла в бою!
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01.07.2020 19:26 Ответить
Росія як Орда хворіє на імперський метеоризм. Вона і ії громадяни не знає де її кордони, і як чорна дірка поглинає сусідів, доки не вибухне, а потім все по новій теж саме. Лукашенко сам винуватий, долобизався, спочатку він повірив в новий союз, де йому сказали - не лізь в президенти союзу Б з РФ, це для зовнішнього вжитку, а всередині ми Старший Брат, а ви Бе тут ніхто. Замість впровадження рідної білоруської мови і ідентифікації білорусів як білорусів, він виховував безбатченків-колаборантів, які говорять мовою окупантів і цілують героїв окупантів. Ось і догрався, а далі цар Володимир захапає всю цю колаборанську совкову Білорусь і буде її використовувати як гарматне м'ясо в численних війнах імперії.
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01.07.2020 19:36 Ответить
білорусь, білорусь… не знаю...
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01.07.2020 19:47 Ответить
Зустрічав "білорусів" … Кажу, привіт, сябри, розмовляйте рідною мовою... У відповідь - ми не знаємо... Ось так вже 50 відсотків у нас...
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01.07.2020 19:50 Ответить
РАКОВА ПУХЛИНА на тілі цивілізації під назвою КАЦАПСЬКА ********* може розширюватись тільки за рахунок повної смерті інших здорових держав! РАКОВА ПУХЛИНА на тілі цивілізації під назвою КАЦАПСЬКА ********* ПОВИННА БУТИ ЗРУЙНОВАНА!!!!
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01.07.2020 20:39 Ответить
 
 