Показники захворюваності COVID-19 стабілізувалися після місяця безперервного зростання, - МОЗ

Зниження кількості тих, хто захворіли на COVID-19 в Україні в останні три дні зумовили стабілізацію важливих показників розвитку епідемії в Україні після місяця безперервного зростання.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, зокрема, максимум середньої за два тижні добової захворюваності в першу хвилю епідемії становив 474 особи й був зафіксований у день перших послаблень карантину - 10 травня, а другий максимум припав на 29 червня - 547 осіб. Між ними був локальний мінімум у 382 осіб 29 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, 29 травня Україна також вийшла на локальний мінімум усередненої за тиждень добової захворюваності в 375 осіб після першого піку в 476 осіб на початку травня. Після майже місяця безперервного зростання новий пік був досягнутий 27 червня - 917 осіб.

На початок липня ці показники знизилися до 840 осіб - середнє за два тижні та 855 осіб - середнє за тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Крім цього, майже в усіх країнах у вихідні кількість реєстрованих хворих значно знижується з адміністративних причин. Тому у світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останній один і два тижні.

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Серед інших показників, які стабілізувалися останніми днями, кількість госпіталізованих за добу: 201 у середньому за тиждень і 187 - у середньому за два тижні, тоді як до цього вони майже безперервно зростали з показників 100-110 наприкінці травня – на початку червня.

Припинилося також зростання такого показника як відношення кількості хворих до кількості ПЛР-тестів, усереднене за тиждень. Воно повернулося на рівень початку травня і становить наразі 8,5% при визначеному урядом граничному показнику для окремих регіонів 11%, хоча місяць тому опускався нижче 4%.

Як і раніше, досить сильно коливаються графіки, що відображають кількість померлих від COVID-19. На 28 червня вони сягнули максимумів від початку епідемії: майже 18 осіб у середньому за два тижні й понад 19 осіб у середньому за тиждень, проте в останні три дні знижуються, повернувшись на рівень початку травня.

Водночас поки що не вдається зупинити ще одну важливу криву - кількість хворих COVID-19 на зараз. У результаті на середину півріччя цей показник в Україні сягнув 24,3 тис., хоча місяцем раніше він був 13,6 тис. і тримався навколо цього рівня близько півмісяця.

У результаті Україна ввійшла у визначену урядом "червону" зону захворюваності - понад 40 осіб на 100 тис. населення з поточним значенням цього показника близько 58.

Крім того, за кількістю хворих за останні два тижні Україна поки що також далека від таких самих показників у Європі, які ЄС враховує при відкритті кордонів. Останніми днями в Україні це значення стабілізувався на рівні близько 28 осіб на 100 тис. населення, проте це приблизно вдвічі вище за європейський рівень.