Показники захворюваності COVID-19 стабілізувалися після місяця безперервного зростання, - МОЗ
Зниження кількості тих, хто захворіли на COVID-19 в Україні в останні три дні зумовили стабілізацію важливих показників розвитку епідемії в Україні після місяця безперервного зростання.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, зокрема, максимум середньої за два тижні добової захворюваності в першу хвилю епідемії становив 474 особи й був зафіксований у день перших послаблень карантину - 10 травня, а другий максимум припав на 29 червня - 547 осіб. Між ними був локальний мінімум у 382 осіб 29 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, 29 травня Україна також вийшла на локальний мінімум усередненої за тиждень добової захворюваності в 375 осіб після першого піку в 476 осіб на початку травня. Після майже місяця безперервного зростання новий пік був досягнутий 27 червня - 917 осіб.
На початок липня ці показники знизилися до 840 осіб - середнє за два тижні та 855 осіб - середнє за тиждень.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Крім цього, майже в усіх країнах у вихідні кількість реєстрованих хворих значно знижується з адміністративних причин. Тому у світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останній один і два тижні.
Серед інших показників, які стабілізувалися останніми днями, кількість госпіталізованих за добу: 201 у середньому за тиждень і 187 - у середньому за два тижні, тоді як до цього вони майже безперервно зростали з показників 100-110 наприкінці травня – на початку червня.
Припинилося також зростання такого показника як відношення кількості хворих до кількості ПЛР-тестів, усереднене за тиждень. Воно повернулося на рівень початку травня і становить наразі 8,5% при визначеному урядом граничному показнику для окремих регіонів 11%, хоча місяць тому опускався нижче 4%.
Як і раніше, досить сильно коливаються графіки, що відображають кількість померлих від COVID-19. На 28 червня вони сягнули максимумів від початку епідемії: майже 18 осіб у середньому за два тижні й понад 19 осіб у середньому за тиждень, проте в останні три дні знижуються, повернувшись на рівень початку травня.
Водночас поки що не вдається зупинити ще одну важливу криву - кількість хворих COVID-19 на зараз. У результаті на середину півріччя цей показник в Україні сягнув 24,3 тис., хоча місяцем раніше він був 13,6 тис. і тримався навколо цього рівня близько півмісяця.
У результаті Україна ввійшла у визначену урядом "червону" зону захворюваності - понад 40 осіб на 100 тис. населення з поточним значенням цього показника близько 58.
Крім того, за кількістю хворих за останні два тижні Україна поки що також далека від таких самих показників у Європі, які ЄС враховує при відкритті кордонів. Останніми днями в Україні це значення стабілізувався на рівні близько 28 осіб на 100 тис. населення, проте це приблизно вдвічі вище за європейський рівень.
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https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
таким чином "плр-тести на коронавірус" є підробкою, фальшивкою, оскільки невідомо, на що вони насправді позитивно реагують
вся статистика є намальованою, взятою зі стелі
організації, відповідальні за статистику, "паляться" на постійній брехні
наприклад, в Україні за даними ЦГЗ з 26 на 27 червня кількість госпіталізованих збільшилась на 228 чоловік, а кількість зайнятих ліжок на 458, отже було нахабно намальовано 230 хворих "мертвих душ" (за припущення, що ніхто не виписався)
в США відповідні органи фальсифікували кількість смертей в окремих будинках для людей похилого віку в 30 разів
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967
в Канаді, Британії та інших країнах людина, що вмерла через будь-яку причину, офіційно вважається "загиблою від ковід-19", якщо протягом останніх 4 тижнів зроблений нею тест на коронавірус був позитивним
в Італії 25000 смертей, що списані на коронавірус, сталися через інші причини, як повідомив депутат в парламенті, заведено сотні кримінальних справ, прем'єр-міністру Конте загрожує 50 років арешту за організацію масштабних фальсифікацій в цій країні
https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw
де поділися українські вчені? вони мовчать, бо з них взято підписки про нерозголошення? чому єдиним джерелом даних про вірус є люди, на яких заведено в ДБР та СБУ кримінальні справи (Степанов, Ляшко, Шмигаль)? люди, що визнали, що спецоперація "ковід-19" - є експериментом над людьми, зокрема, психологічним? чому люди вірять імбецилу В. Кличко, який видає себе за "вірусолога"?
політики можуть говорити все, що завгодно, але вірити, що вони турбуються про життя та здоров'я населення - це наївність аж до дебілізму
Ждём отставки Степанова и Ляшко.