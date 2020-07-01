Показатели заболеваемости COVID-19 стабилизировались после месяца непрерывного роста, - Минздрав
Снижение числа заболевших COVID-19 в Украине в последние три дня привели к стабилизации важных показателей развития эпидемии в Украине после месяца непрерывного роста.
Согласно данным Министерства здравоохранения, в частности, максимум средней за две недели суточной заболеваемости в первую волну эпидемии составил 474 чел. и был зафиксирован в день первых послаблений карантина – 10 мая, а второй максимум пришелся на 29 июня – 547 чел. Между ними был локальный минимум в 382 чел. 29 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как свидетельствуют данные Минздрава, 29 мая Украина также вышла на локальный минимум усредненной за неделю суточной заболеваемости в 375 чел. после первого пика в 476 чел. в начале мая. После почти месяца непрерывного роста новый пик был достигнут 27 июня – 917 человек.
К началу июля эти показатели снизились до 840 чел. – среднее за две недели и 855 чел. – среднее за неделю.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах на выходные число регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.
Среди других показателей, который стабилизировались в последние дни, число госпитализированных в сутки: 201 в среднем за неделю и 187 – в среднем за две недели, тогда как до этого они почти непрерывно росли с показателей 100-110 в конце мая-начале июня.
Прекратился также рост такого показателя как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. Он вернулся на уровень начала мая и составляет сейчас 8,5% при определенном правительстве граничном показатели для отдельных регионов 11%, хотя месяц назад опускался ниже 4%.
По-прежнему, достаточно сильно колеблются графики, отражающие число умерших от COVID-19. На 28 июня они достигли максимумов с начала эпидемии: почти 18 чел. в среднем за две недели и более 19 чел. в среднем за неделю, однако в последние три дня снижаются, вернувшись на уровень начала мая.
В то же время пока не удается остановить еще одну важную кривую – число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате к середине полугодия этот показатель в Украине достиг 24,3 тыс., хотя месяцем ранее он был 13,6 тыс. и держался вокруг этого уровня около полумесяца.
В результате Украина вошла в определенную правительством "красную" зону заболеваемости – свыше 40 чел. на 100 тыс. населения с текущим значением этого показателя около 58.
Помимо того, по числу заболевших за последние две недели Украина пока также далека от таких же показателей в Европе, которые ЕС учитывает при открытии границ. В последние дни в Украине это значение стабилизировалось на уровне около 28 чел. на 100 тыс. населения, однако это примерно вдвое выше европейского уровня.
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https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
таким чином "плр-тести на коронавірус" є підробкою, фальшивкою, оскільки невідомо, на що вони насправді позитивно реагують
вся статистика є намальованою, взятою зі стелі
організації, відповідальні за статистику, "паляться" на постійній брехні
наприклад, в Україні за даними ЦГЗ з 26 на 27 червня кількість госпіталізованих збільшилась на 228 чоловік, а кількість зайнятих ліжок на 458, отже було нахабно намальовано 230 хворих "мертвих душ" (за припущення, що ніхто не виписався)
в США відповідні органи фальсифікували кількість смертей в окремих будинках для людей похилого віку в 30 разів
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967
в Канаді, Британії та інших країнах людина, що вмерла через будь-яку причину, офіційно вважається "загиблою від ковід-19", якщо протягом останніх 4 тижнів зроблений нею тест на коронавірус був позитивним
в Італії 25000 смертей, що списані на коронавірус, сталися через інші причини, як повідомив депутат в парламенті, заведено сотні кримінальних справ, прем'єр-міністру Конте загрожує 50 років арешту за організацію масштабних фальсифікацій в цій країні
https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw
де поділися українські вчені? вони мовчать, бо з них взято підписки про нерозголошення? чому єдиним джерелом даних про вірус є люди, на яких заведено в ДБР та СБУ кримінальні справи (Степанов, Ляшко, Шмигаль)? люди, що визнали, що спецоперація "ковід-19" - є експериментом над людьми, зокрема, психологічним? чому люди вірять імбецилу В. Кличко, який видає себе за "вірусолога"?
політики можуть говорити все, що завгодно, але вірити, що вони турбуються про життя та здоров'я населення - це наївність аж до дебілізму
Ждём отставки Степанова и Ляшко.