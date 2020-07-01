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Один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував на 2 липня акцію під СБУ з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія

Один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував на 2 липня акцію під СБУ з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія

Керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін анонсував акцію націоналістів під СБУ та Міністерством юстиції 2 липня. Головна вимога - заборона партії ОПЗЖ і партії Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Жорін написав у Фейсбуці.

"Трохи дивно, що нам сьогодні, як і шість років тому, доводиться боротися з проросійськими силами всередині країни. За цей час багато що змінилося, але тим не менше, сьогодні досить комфортно почуваються у політичному полі такі відверто проросійські партії як, наприклад, ОПЗЖ або Партія Шарія", - заявив глава штабу Нацкорпусу у своєму відеозверненні.

Крім того, він зазначив, що в Україні досі є люди, які "довіряють цим старим злодіям-регіоналам або проєкту Шарія", і назвав його "щуром, який навіть боїться повернутися в Україну".

Згадав Жорін і нинішній епізод із сайтом Шарій.net: "Нещодавно вони заявляли, що є господарями вулиці, але на вулиці їх загнали під плінтус. Вони вважали себе невловимими блогерами, але сьогодні невідомі патріоти зламали сайт Шарія".

Нагадаємо, що сьогодні на сайті політичної сили Анатолія Шарія з'явилася новина з вибаченнями перед Національним Корпусом: "Я був неправий. Прошу припинити переслідування моїх прихильників, оскільки у всьому, що сталося, винен я, а не вони. Також хочу вибачитися перед членами "Партії Шарія", здоров'я і життя яких опинилися в небезпеці через мої дії".

Після цього, невідомі "поклали" сайт, залишивши там гіфку. Якщо зображення досить швидко прибрали, то новина з вибаченнями "провисіла" на ресурсі кілька годин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хочу попросити вибачення у Нацкорпусу": на сайті Шарія з'явилася несподівана заява. ФОТО

Автор: 

Національний корпус (390) Шарій Анатолій (227) Жорін Максим (47) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+35
Поддерживаю
ОПЗЖ за "поребрик" 😀😀😀!
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01.07.2020 19:38
+25
"Наша провина, що ми недобили цю нечисть у 2014 році" - Турчинов "кровавий Пастор"

"Ми маємо використовувати всі можливості, щоб зупинити діяльність відверто антиукраїнських сил", - один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував акцію з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія - Цензор.НЕТ 5220
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01.07.2020 20:17
+24
Сумнівно, що Аваков хоче заборонити шаріївщину і медведчуківщину🙄
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01.07.2020 19:38
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Никогда не интересовался Шарием и его идеологией, но корпусники его так раскрутили, что обязательно посмотрю поподробнее, а что оно такое.
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01.07.2020 20:13 Відповісти
Якщо когось і забороняти, то це - нацюків і різних там продажних псевдо-патрійотів!
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01.07.2020 20:14 Відповісти
Я же ці собаки паляться. ОПЗЖ, Шарій відверто проросійські сили, а СН - не відверта проросійська сила, бо ховає своє проросійськке нутро, але з кожним місяцем це виходить все важче і важче.
Я не дивуюсь чого так сполошились в офісі Президена - бо Шарій та ОПЗЖ відбирають такі дорогоцінні відсотки в "Слуги народу".
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01.07.2020 20:14 Відповісти
73% вы также против опзж?
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01.07.2020 20:16 Відповісти
Мугу, промычали 73%.
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01.07.2020 23:54 Відповісти
давно пора!нужно еще прикрыть или спалить ватные каналы 112/zik/newsone/интер!
и так и сделаем!
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01.07.2020 20:17 Відповісти
"Наша провина, що ми недобили цю нечисть у 2014 році" - Турчинов "кровавий Пастор"

"Ми маємо використовувати всі можливості, щоб зупинити діяльність відверто антиукраїнських сил", - один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував акцію з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія - Цензор.НЕТ 5220
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01.07.2020 20:17 Відповісти
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01.07.2020 20:19 Відповісти
серьезная тема !

Ave Pastor !
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01.07.2020 20:21 Відповісти
Ну дык вам это говоили все 5 лет, а вы Семочков назначали.... Теперь есть резонные вопросы почему вы их назначали???
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01.07.2020 20:33 Відповісти
Отож!) Такой тёплой ванны после Майдана не ожидали даже сами рыги. Иначе не сигали бы из окон поначалу. Именно при Петре зашевелилась мумия Медведчука. Антиукраинская шелупонь оклемалась, беспрепятственно ребрендировались, скупила каналы...
Но у порохобота память как у рыбки Гуппи.)
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01.07.2020 20:51 Відповісти
Ну не то, шо сейчас, правда?
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01.07.2020 23:08 Відповісти
С Зеленского какой спрос? Он пришёл к власти путём обычных очередных президентских выборов. Мало того, существенная доля его избирателей это электорат ОПЗЖ. А вот Петро пришёл к власти на волне революции, ценой человеческих жизней. Его электорат требовал возмездия для тех, кто довёл страну до крайности. Ещё не остыли трупы Небесной Сотни, а рыги уже начали распаковывать чемоданы и отменять чартеры, поняв что с Петром очень даже можно договориться.
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02.07.2020 09:22 Відповісти
Не пля, а Пороха военная Хунта назначила а не избиратели.
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02.07.2020 09:46 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель?(с) Я тебе в том числе и об избирателях намисал.
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02.07.2020 09:57 Відповісти
А чим тобі Семочко заважає ? Кого треба було ? Може оцього Жоріка ?
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01.07.2020 21:15 Відповісти
так , це ваша провина ,тому геть з пол1тики , бо ви всрались , тому що в1д ол1гархату працюэте .
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01.07.2020 21:00 Відповісти
Идея хорошая, только почему раньше у них такой мысли не возникало?
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01.07.2020 20:32 Відповісти
"Ми маємо використовувати всі можливості, щоб зупинити діяльність відверто антиукраїнських сил", - один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував акцію з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія - Цензор.НЕТ 9820

У нас другая беда - президент еврей. Зёма.
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01.07.2020 20:39 Відповісти
Он не еврей, он аморфная шпана еврейского происхождения!
Евреи это те, кто на ближнем Востоке построили одно из самых развитых в мире государств.
Разбили в 100 крат преобладающие орды исламистов, вооруженных до зубов москальским режимом. Из-под земли достали, судили и казнили нацистских преступников, покарали исламских террористов за теракт 1972 года.
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01.07.2020 21:18 Відповісти
Ты шо поц?? провокатору отвечаешь...
В то же время если еврейская диаспора если не организуется и не потребует устранить представителей воровского капитала, то в случае массовых беспорядков советское быдло (и не только) всю злость сорвет на тех еврееях, кто не сумел вовремя уехать
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01.07.2020 23:36 Відповісти
Хорошее дело !
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01.07.2020 20:51 Відповісти
Популистское требование, и они об этом прекрасно знают. Очередной пар в свисток.
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01.07.2020 20:51 Відповісти
нам до зарезу нужен закон об антиукраинской деятельности. Свой Маккартни, своя охота на ведьм. Походу, в историческом развитии нельзя перепрыгивать через этапы, их только можно проходить скорее или медленее
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01.07.2020 20:52 Відповісти
Не верю я этим националистам, выползают по заказу по предоплате.
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01.07.2020 20:54 Відповісти
..и заметьте - все !
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01.07.2020 21:01 Відповісти
Без националистов будет не нация, а сброд с девизом "какая разница".
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01.07.2020 21:08 Відповісти
Последним националистом был Черновол, все остальное- жалкая подделка. Поняла это сравнительно недавно.
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01.07.2020 21:23 Відповісти
А кого еще знаешь из " всех остальных"? Неужто ВСЕ так плохи?
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01.07.2020 22:13 Відповісти
Это очень глубокая тема. Но в данном случае я согласна, что опзж - это чистой воды кремлевский проект, который уже слишком далеко зашёл к тому же.
Во время пандемии, во время учений путлера в крыму и на белорусском направлении созывать людей против опзж? Почему именно сейчас? Возможно, опзж и есть заказчики такой акции, которые они способны озвучить, как преследование оппозиции, что они несомненно и сделают. Наводит на определенные мысли.
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01.07.2020 22:54 Відповісти
Ні,шановний.УКРи-це УніяКиєРусів,як US-11-ть націй,UK-4-и нації.Унія,а не нація.А те,що ви бачите- це просто 4-а сила(Авака)яка є проти ЕС та НАТО і зараз перед виборами піариться.Їхня абсолютна бездіяльність проти продажу 10 000 га української землі в одні руки(в Ізраїлі 93%-и землі у власності держави і не продається,а продається тільки право на оренду) це доказала.Але ніщо їм не мішає заявляти:"Нац.Корп.заблокував Порошенко намір ввести особливий статус Донбасу і амністію бойовиків ОРДЛО. Вважаємо, що розпочате Порошенко може закінчити Зеленський.Наше завдання - не допустити договорняка вчорашніх з сьогоднішніми і реваншу позавчорашніх"Ну і ну-х... гну,неначе совіцькі махновці,а не націоналісти.І хто їм зараз повірить,коли ніша "ПетяШарій" давно зайнята ПОПоОПами-грабують,аж дрантя сиплеться?
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01.07.2020 22:13 Відповісти
битва нанайських мальчіков
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01.07.2020 20:57 Відповісти
Та ты че?????Шел седьмой год войны.Быстро однако отреагировали
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01.07.2020 20:57 Відповісти
А хіба цим не повинні займатись спецслужби ?
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01.07.2020 21:00 Відповісти
..Так ......*семочки * де ?
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01.07.2020 21:10 Відповісти
Ці з нацкорпусу і привели до влади зеленського який привів за собою всих цих ригів і сепаратистів-насолоджуйтесь тепер скоро і до вас доберуться разом з аваковим
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01.07.2020 21:16 Відповісти
Смерть коллаборантам!!!
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01.07.2020 21:24 Відповісти
Всех, кто способствует расколу Украины запретить посадить, герб и флаг в Украине один, националистов, пока они не стали нацистами запретить.
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01.07.2020 21:41 Відповісти
Пока ти не став педофілом, тебе потрібно стерелізувати.
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01.07.2020 22:03 Відповісти
Нацкорпус не потрібно бла-бла. Ви починайте і ми вас в цьому підтримаємо.
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01.07.2020 22:02 Відповісти
Не-не, на завтра не занимать. Там будут чудеса с гривной. Люди будут пытаться поменять ее на валюту. И без вас будет ажиотаж.
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01.07.2020 22:03 Відповісти
Ну, нарешті! Не пройшло і 6 років війни. Але це тільки прохання до реальної заборони і посадок агентів та зрадників навряд чи дійде....
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01.07.2020 22:08 Відповісти
То і ЕСовців треба заборонити, ті самі ригоанальні сепари
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01.07.2020 22:57 Відповісти
надо было перед президентскими выборами чмырить медведчука,а не пороха.а теперь у портнова идите требуйте.
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01.07.2020 23:02 Відповісти
Косить, пока косы не затупятся, наточить и дальше косить.
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01.07.2020 23:59 Відповісти
Идея хорошая, но увы - невыполнима.
еще при шлюхе ПАРАШАнка партию шария зарегистрировали и допустили к выборам. Что уже нонсенс !!!
СРАКОблок не закроют
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02.07.2020 07:25 Відповісти
Её зарегистрировали 05.06.2019, то есть на рассвете епохи зебелизма, гмм. Неувязочка
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02.07.2020 17:55 Відповісти
Шариёв надо п..здить
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02.07.2020 09:26 Відповісти
Що Аваков дав команду трішечки підігнути медведчуківців?
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02.07.2020 11:36 Відповісти
Есть не менее опасный внутренний враг Украины - московская церковь УПЦ (МП).
Слепо верующий без анализа воспринимает слова священника как догму.
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30.07.2020 15:39 Відповісти
Ну наехать на опзжопу у него кишка тонка, даже у хозяина тонка...а вот партию петушария можно и в суд не ходить, а банально ********* бейсбольными битами...и чем раньше тем лучше, пока эта мразь не окрепла....
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30.07.2020 15:42 Відповісти
Низка громадських організацій та партій звернулися до громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою заборонити діяльність проросійських «Опозиційної платформи - За життя» та «Партії Шарія». Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою вони виступили сьогодні на прес-конференції.
За словами керівника штабу партії «Національний корпус» Максима Жоріна, дещо раніше його політична сила звернулася з вимогою заборонити ці дві партії до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, а також подала позов щодо заборони «Партії Шарія» до Окружного адміністративного суду Києва. Однак, сказав він, станом на сьогодні жодної відповіді від цих трьох установ ще не отримано. Сьогодні ж, наголосив Жорін, від політичних партій та громадських організацій до громадської ради при Міністерстві юстиції передано аналогічну вимогу про заборону Партії Шарія та ОПЗЖ. Він переконаний, що існують всі законодавчі підстави скасувати реєстрацію цих двох партій, «оскільки їхня діяльність загрожує територіальній цілісності та суверенітету України».
В свою чергу правозахисниця Ольга Касьян зазначила, що ці обидві політичні сили ніяк не ототожнюють себе з Україною, а ОПЗЖ як парламентська партія, продукує антиукраїнські законопроекти, зокрема, щодо урівняння статусу загиблих та побитих «майданівців» з «беркутівцями» та іншими правоохоронцями, які «били та вбивали учасників Революції гідності». Окрім того, зауважила вона, в ОПЗЖ хочуть урівняти в правах пенсіонерів з вільних територій України та з окупованих.
Представник ВГО «Сокіл» Руслан Андрійко заявив, що особливість гібридної війни, яку веде Росія проти України, є культивування проросійських політичних сил всередині України. І за таких обставин дуже важко протистояти гібридній агресії. Він додав, що вимогою заборонити ОПЗЖ та «Партію Шарія» проукраїнські партії та громадські організації схиляють владу до захисту територіальної цілісності та суверенітету України.
На думку представника Руху ветеранів України Антона Колумбета, нині в Україні відчувається реванш проросійських сил у рамках провадження Росією гібридної агресії і, відповідно, на таку агресію має бути аналогічна гібридна протидія держави Україна, яка має заборонити діяльність будь-яких проросійських партій в Україні. Він вважає, що зараз вистачає правових механізмів щодо заборони «Партії Шарія», навіть не враховуючи її політичну спрямованість. За його словами, йдеться про непрозорість фінансування, коли кошти від російських спонсорів партії перекидають на ФОПи, які нібито роблять пожертви для цієї партії.
Окрім того він заявив, що спеціально для проросійських політиків вже придбано 4 сертифікати на платні камери у слідчому ізоляторі Києва. Ці сертифікати призначені для проросійських політиків Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича та Анатолія Шарія.
«Ми всі сповідуємо гуманістичні принципи, тому після того, як ворогам української держави буде надана правова оцінка і вони займуть заслужене місце в слідчих ізоляторах, ми дізналися, що Міністерство юстиції запустило нову послугу - покращення умов перебування у слідчих ізоляторах для найбільш поважних клієнтів. Ми скинулися і придбали 4 сертифікати у державну установу «Київський слідчий ізолятор». Оплатили послуги наперед за покращені умови перебування у СІЗО. У нас є 4 чудових сертифікати. До них прикладається ще заява на конкретне прізвище. Пане Бойко, пане Медведчук, пане Рабинович і пане Шарій, вас чекають комфортні зручні слідчі ізолятори Києва, де ви будете повністю захищені від коронавірусної хвороби", - сказав Колумбет.
В свою чергу голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук в коментарі УНІАН зазначив, що сьогоднішня заява щодо заборони ОПЗЖ та «Партії Шарія» буде розглянута громадською радою наступного тижня і за результатами розгляду буде звернення як до Міністерства юстиції, так і до інших державних органів з вимогою скасувати реєстрацію цих двох політичних сил.
В цілому ж учасники прес-конференції заявили, що хочуть вичерпати весь правовий арсенал протидії антиукраїнським політичним силам. Вони сподіваються, що держава дослухається і заборонить діяльність цих партій. Якщо ж цього не станеться, «то й політичні сили, і громадські організації, будуть змушені вдатися до вуличних акцій щоб спонукати державу захистити свій суверенітет».

https://www.unian.ua/politics/sizo-u-podarunok-aktivisti-pridbali-kvitki-dlya-medvedchuka-shariya-boyka-ta-rabinovicha-novini-ukrajina-11095022.html
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30.07.2020 15:45 Відповісти
Низка громадських організацій та партій звернулися до громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою заборонити діяльність проросійських партій, зокрема «Опозиційної платформи - За життя» та «Партії Шарія».
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=V0jC1TxM_gY
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30.07.2020 15:46 Відповісти
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