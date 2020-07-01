Один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував на 2 липня акцію під СБУ з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія

Керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін анонсував акцію націоналістів під СБУ та Міністерством юстиції 2 липня. Головна вимога - заборона партії ОПЗЖ і партії Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Жорін написав у Фейсбуці.

"Трохи дивно, що нам сьогодні, як і шість років тому, доводиться боротися з проросійськими силами всередині країни. За цей час багато що змінилося, але тим не менше, сьогодні досить комфортно почуваються у політичному полі такі відверто проросійські партії як, наприклад, ОПЗЖ або Партія Шарія", - заявив глава штабу Нацкорпусу у своєму відеозверненні.

Крім того, він зазначив, що в Україні досі є люди, які "довіряють цим старим злодіям-регіоналам або проєкту Шарія", і назвав його "щуром, який навіть боїться повернутися в Україну".

Згадав Жорін і нинішній епізод із сайтом Шарій.net: "Нещодавно вони заявляли, що є господарями вулиці, але на вулиці їх загнали під плінтус. Вони вважали себе невловимими блогерами, але сьогодні невідомі патріоти зламали сайт Шарія".

Нагадаємо, що сьогодні на сайті політичної сили Анатолія Шарія з'явилася новина з вибаченнями перед Національним Корпусом: "Я був неправий. Прошу припинити переслідування моїх прихильників, оскільки у всьому, що сталося, винен я, а не вони. Також хочу вибачитися перед членами "Партії Шарія", здоров'я і життя яких опинилися в небезпеці через мої дії".

Після цього, невідомі "поклали" сайт, залишивши там гіфку. Якщо зображення досить швидко прибрали, то новина з вибаченнями "провисіла" на ресурсі кілька годин.

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