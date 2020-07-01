Один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував на 2 липня акцію під СБУ з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія
Керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін анонсував акцію націоналістів під СБУ та Міністерством юстиції 2 липня. Головна вимога - заборона партії ОПЗЖ і партії Шарія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Жорін написав у Фейсбуці.
"Трохи дивно, що нам сьогодні, як і шість років тому, доводиться боротися з проросійськими силами всередині країни. За цей час багато що змінилося, але тим не менше, сьогодні досить комфортно почуваються у політичному полі такі відверто проросійські партії як, наприклад, ОПЗЖ або Партія Шарія", - заявив глава штабу Нацкорпусу у своєму відеозверненні.
Крім того, він зазначив, що в Україні досі є люди, які "довіряють цим старим злодіям-регіоналам або проєкту Шарія", і назвав його "щуром, який навіть боїться повернутися в Україну".
Згадав Жорін і нинішній епізод із сайтом Шарій.net: "Нещодавно вони заявляли, що є господарями вулиці, але на вулиці їх загнали під плінтус. Вони вважали себе невловимими блогерами, але сьогодні невідомі патріоти зламали сайт Шарія".
Нагадаємо, що сьогодні на сайті політичної сили Анатолія Шарія з'явилася новина з вибаченнями перед Національним Корпусом: "Я був неправий. Прошу припинити переслідування моїх прихильників, оскільки у всьому, що сталося, винен я, а не вони. Також хочу вибачитися перед членами "Партії Шарія", здоров'я і життя яких опинилися в небезпеці через мої дії".
Після цього, невідомі "поклали" сайт, залишивши там гіфку. Якщо зображення досить швидко прибрали, то новина з вибаченнями "провисіла" на ресурсі кілька годин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я не дивуюсь чого так сполошились в офісі Президена - бо Шарій та ОПЗЖ відбирають такі дорогоцінні відсотки в "Слуги народу".
и так и сделаем!
Ave Pastor !
Но у порохобота память как у рыбки Гуппи.)
У нас другая беда - президент еврей. Зёма.
Евреи это те, кто на ближнем Востоке построили одно из самых развитых в мире государств.
Разбили в 100 крат преобладающие орды исламистов, вооруженных до зубов москальским режимом. Из-под земли достали, судили и казнили нацистских преступников, покарали исламских террористов за теракт 1972 года.
В то же время если еврейская диаспора если не организуется и не потребует устранить представителей воровского капитала, то в случае массовых беспорядков советское быдло (и не только) всю злость сорвет на тех еврееях, кто не сумел вовремя уехать
Во время пандемии, во время учений путлера в крыму и на белорусском направлении созывать людей против опзж? Почему именно сейчас? Возможно, опзж и есть заказчики такой акции, которые они способны озвучить, как преследование оппозиции, что они несомненно и сделают. Наводит на определенные мысли.
еще при шлюхе ПАРАШАнка партию шария зарегистрировали и допустили к выборам. Что уже нонсенс !!!
СРАКОблок не закроют
Слепо верующий без анализа воспринимает слова священника как догму.
За словами керівника штабу партії «Національний корпус» Максима Жоріна, дещо раніше його політична сила звернулася з вимогою заборонити ці дві партії до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, а також подала позов щодо заборони «Партії Шарія» до Окружного адміністративного суду Києва. Однак, сказав він, станом на сьогодні жодної відповіді від цих трьох установ ще не отримано. Сьогодні ж, наголосив Жорін, від політичних партій та громадських організацій до громадської ради при Міністерстві юстиції передано аналогічну вимогу про заборону Партії Шарія та ОПЗЖ. Він переконаний, що існують всі законодавчі підстави скасувати реєстрацію цих двох партій, «оскільки їхня діяльність загрожує територіальній цілісності та суверенітету України».
В свою чергу правозахисниця Ольга Касьян зазначила, що ці обидві політичні сили ніяк не ототожнюють себе з Україною, а ОПЗЖ як парламентська партія, продукує антиукраїнські законопроекти, зокрема, щодо урівняння статусу загиблих та побитих «майданівців» з «беркутівцями» та іншими правоохоронцями, які «били та вбивали учасників Революції гідності». Окрім того, зауважила вона, в ОПЗЖ хочуть урівняти в правах пенсіонерів з вільних територій України та з окупованих.
Представник ВГО «Сокіл» Руслан Андрійко заявив, що особливість гібридної війни, яку веде Росія проти України, є культивування проросійських політичних сил всередині України. І за таких обставин дуже важко протистояти гібридній агресії. Він додав, що вимогою заборонити ОПЗЖ та «Партію Шарія» проукраїнські партії та громадські організації схиляють владу до захисту територіальної цілісності та суверенітету України.
На думку представника Руху ветеранів України Антона Колумбета, нині в Україні відчувається реванш проросійських сил у рамках провадження Росією гібридної агресії і, відповідно, на таку агресію має бути аналогічна гібридна протидія держави Україна, яка має заборонити діяльність будь-яких проросійських партій в Україні. Він вважає, що зараз вистачає правових механізмів щодо заборони «Партії Шарія», навіть не враховуючи її політичну спрямованість. За його словами, йдеться про непрозорість фінансування, коли кошти від російських спонсорів партії перекидають на ФОПи, які нібито роблять пожертви для цієї партії.
Окрім того він заявив, що спеціально для проросійських політиків вже придбано 4 сертифікати на платні камери у слідчому ізоляторі Києва. Ці сертифікати призначені для проросійських політиків Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича та Анатолія Шарія.
«Ми всі сповідуємо гуманістичні принципи, тому після того, як ворогам української держави буде надана правова оцінка і вони займуть заслужене місце в слідчих ізоляторах, ми дізналися, що Міністерство юстиції запустило нову послугу - покращення умов перебування у слідчих ізоляторах для найбільш поважних клієнтів. Ми скинулися і придбали 4 сертифікати у державну установу «Київський слідчий ізолятор». Оплатили послуги наперед за покращені умови перебування у СІЗО. У нас є 4 чудових сертифікати. До них прикладається ще заява на конкретне прізвище. Пане Бойко, пане Медведчук, пане Рабинович і пане Шарій, вас чекають комфортні зручні слідчі ізолятори Києва, де ви будете повністю захищені від коронавірусної хвороби", - сказав Колумбет.
В свою чергу голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук в коментарі УНІАН зазначив, що сьогоднішня заява щодо заборони ОПЗЖ та «Партії Шарія» буде розглянута громадською радою наступного тижня і за результатами розгляду буде звернення як до Міністерства юстиції, так і до інших державних органів з вимогою скасувати реєстрацію цих двох політичних сил.
В цілому ж учасники прес-конференції заявили, що хочуть вичерпати весь правовий арсенал протидії антиукраїнським політичним силам. Вони сподіваються, що держава дослухається і заборонить діяльність цих партій. Якщо ж цього не станеться, «то й політичні сили, і громадські організації, будуть змушені вдатися до вуличних акцій щоб спонукати державу захистити свій суверенітет».
https://www.unian.ua/politics/sizo-u-podarunok-aktivisti-pridbali-kvitki-dlya-medvedchuka-shariya-boyka-ta-rabinovicha-novini-ukrajina-11095022.html
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=V0jC1TxM_gY