"Енергоатом" хоче через суд змінити статут підприємства

НАЕК "Енергоатом", що об'єднує всі атомні електростанції України, звернувся до господарського суду Києва з позовом, в якому просить визнати недійсними окремі пункти чинного статуту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Фінансові виклики, які стоять перед ЕА, потребують кардинальних змін, зокрема й у проведенні кадрових реформ та зміні структури компанії. Але чинна редакція Статуту повністю унеможливлює такі зміни", - сказано в повідомленні.

В "Енергоатомі" стверджують, що кілька разів зверталися до Міністерства енергетики з новим проєктом статуту, але отримали відмову.

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Чинну редакцію статуту було ухвалено 5 грудня 2019 року. В "Енергоатомі" стверджують, що вона "не відповідає Господарському кодексу України та законодавству про управління об'єктами державної власності. Крім того - містить значну кількість положень, які порушують права і законні інтереси Компанії, а також створюють перешкоди і роблять неможливою нормальну і ефективну роботу підприємства - суб'єкта ринку електричної енергії - державного підприємства".

"Проблеми, які зараз доводиться вирішувати Енергоатому, - системні і утворилися не сьогодні і навіть не вчора. Якщо не виправити цю ситуацію і не повернути процес в законне і логічне русло - рухатися далі буде практично неможливо", - написав у фейсбуці співробітник НАЕК "Енергоатом" Олег Слободян.

Віцепрезидент НАЕК з розвитку Герман Галущенко розповів виданню "Енергореформа",що звернення до Госпсуду пов'язано з наміром компанії оптимізувати структуру і провести кадрові реформи, а не вийти з-під контролю міністерства.

"Тут немає ніяких конспірологічних теорій і змови. Все дуже просто: ми хочемо оперативно оптимізувати структуру підприємства, оскільки питання команди термінове", - сказав Галущенко.