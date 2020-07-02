"Энергоатом" хочет через суд изменить устав предприятия

НАЭК "Энергоатом", объединяющий все атомные электростанции Украины, обратился в хозяйственный суд Киева с иском, в котором просит признать недействительными отдельные пункты действующего устава.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Финансовые вызовы, которые стоят перед ЭА, требуют кардинальных изменений, в том числе и в проведении кадровых реформ и изменении структуры компании. Но действующая редакция Устава полностью исключает такие изменения", - сказано в сообщении.

В "Энергоатоме" утверждают, что несколько раз обращались к Министерству энергетики с новым проектом устава, но получили отказ.

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Действующая редакция устава была принята 5 декабря 2019 года. В "Энергоатоме" утверждают, что она "не соответствует Хозяйственному кодексу Украины и законодательству об управлении объектами государственной собственности. Кроме того - содержит значительное количество положений, нарушающих права и законные интересы Компании, а также создающих препятствия и делающих невозможным нормальную и эффективную работу предприятия - субъекта рынка электрической энергии - государственного предприятия".

"Проблемы, которые сейчас приходится решать Энергоатому - системные и образовались не сегодня и даже не вчера. Если не исправить эту ситуацию и не вернуть процесс в законное и логичное русло - двигаться дальше будет практически невозможно", - написал в Фейсбуке сотрудник НАЭК "Энергоатом" Олег Слободян.

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Вице-президент НАЭК по развитию Герман Галущенко рассказал изданию "Энергореформа", что обращение в Хозсуд связано с с намерением компании оптимизировать структуру и провести кадровые реформы, а не выйти из-под контроля министерства.

"Здесь нет никаких конспирологических теорий и сговора. Все очень просто: мы хотим оперативно оптимизировать структуру предприятия, поскольку вопрос команды срочный", - сказал Галущенко.