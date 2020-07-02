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Новини Оборона
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ДБР підриває систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК на ціль, - Командування Повітряних сил ЗСУ

ДБР підриває систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК на ціль, - Командування Повітряних сил ЗСУ

Слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили із зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ прилади (клістрони), що є одними з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

Про це заявляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію", - говориться в заяві.

У Службі зв’язків з громадськістю Повітряних сил України зазначають, що слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йдеться про вилучення, а лише "про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів".

Читайте також: Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну

"Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836). Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…", - підкреслили в Командуванні.

У Повітряних силах пояснюють, що надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ приладів, у разі виходу з ладу ЗРК, дозволяє швидко відновити їх боєздатність.

"Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави. Ніхто не перешкоджає неупередженому розслідуванню справи, водночас закликаємо усі правові інстанції ухвалювати виважені рішення, які б не суперечили національним інтересам держави", -наголошують у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

ДБР підриває систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК на ціль, - Командування Повітряних сил ЗСУ 01
ДБР підриває систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК на ціль, - Командування Повітряних сил ЗСУ 02

Автор: 

оборона (4790) обшук (1973) ЗСУ (7572) ДБР (3503)


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Топ коментарі
+123
Увидев системное падение рейтинга, зеленые диверсанты пошли в наступление на госудасртво в открытую, пока еще часть упоротых лохов по своей тупорылости думает, что эта власть от народа
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02.07.2020 17:32
+76
зеленые окончательно *********?
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02.07.2020 17:33
+74
Чітко працюють. І не підкопаєшсья.
А без клістронів, ці радари ЗРК - купа металолому.
Клістрон в радіолокаторі, це те ж саме, що процессор в компьютері.
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02.07.2020 17:33
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Не розумію який смисл в вилученні тих клістронів - вакуумних приладів для генерації СВЧ випромінювання, які застосовуються в радіолокаційних системах. До речі, ці прилади та інші прилади СВЧ техніки виробляли на київському заводі "Генератор", що на вулиці Вікентія Хвойки. В 1973-1976 роках я працював на філії цього заводу. Як зараз, не знаю.
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02.07.2020 20:39 Відповісти
ДБР показало свою тупость и очередной раз доказало, что высокая зарплата не означает высокого ума и высоких профессиональных навыков.
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02.07.2020 20:43 Відповісти
Курви, не гони пурги, клистрон весьма надежная и долгоиграющая хрень, на складах и в зипах их в ассортименте еще с совковых времен и нет как такового их дефицита, количество и ассортимент в сети https://prom.ua/Klistrony.html зашкаливает , и очевидно речь то идет про конкретную сделку на которой хорошо нагрели руки, при закупке приборов для зипа.
Так что все это стенания, вернее воровские отмазки из серии "а если бы он патроны вез".
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02.07.2020 22:29 Відповісти
Изымать, даже в качестве вещественных доказательств, оборудование из воинских частей. во время войны - измена Родине, в чистом виде.

Так что не гоните глупости, в попытке защитить предателей - по Аккерман вы сами становитесь изменником!
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04.07.2020 16:41 Відповісти
Клистроны (отражательные) используются в гетеродине приемников ГСН и гарантийный срок на все изделие по совейскому стандарту, 25 лет, в случае выхода изделия из строя, их не ремонтируют на месте а отправляют изготовителю, по рекламации. Изделия периодически проверяют на стендах в местах эксплуатации, тогда и обнаруживают отказы.

То бишь в зипах клистроны бывают но шоб их наколенке меняли, нонсенс.
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02.07.2020 22:56 Відповісти
А забрать оборудование из ЗИПа, это значит уже не диверсия?
Только при попытке незаконного проникновения на ту воинскую часть, где я проходил службу, караул сначала мордами в асфальт всех положил, стволы направил, да еще и попинал для удовольствия. Ну а потом уже подъехали командир и военная контрразведка.
личному составу караула, в неформальной обстановке была выражена благодарность.
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04.07.2020 16:45 Відповісти
Скорее даже не зипа, зип комплектуется изготовителем, а просто со склада, тем более что выход из строя клистрона невероятная вещь и даже если она произойдет то на коленке их не меняют, только изготовитель. И ни, ни диверсия, в отличии от воровства, ведь воруют везде и на всем, система такая, воровская, и по сути это вещдоки, по этому и конфисковали, оставь их на завтра вместо них будут ведра под указанную сумму, ну не те показали, апшиблись.

И бог с тобою, какие попытки проникновения, все делается по уставу, в порядке подчиненности, иначе дествительно мордой в землю. Ну и кто тебе сказал что вторжение было нахрапом а не по инстанции?

Хотя согласен, не всегда делается так как надо, вот в крыму так и делали, и это тебе не клистроны и следствие анексия территории. Но почему то это ни кого не заботит.

Ну и взагали, о чем же речь идет, о расследовании воровства на военном имуществе и воры прячутся за обороноздатностью и и сегодня уже отмазывает весь мир, хорошо устроились, у одних политические преследования у других в отмазке обороноздатнисть.
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04.07.2020 21:35 Відповісти
Для проведения экспертизы достаточно изъять всего два образца, а остальное опломбировать своими пломбами. А тут как минимум тупость, причем за денежное удовольствие, в разы превышающее денежное довольствие командира бригады.
И кроме того, не бригада заказывает запчасти, ловить надо начиная с Муженко, но он как раз на свободе.
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05.07.2020 09:12 Відповісти
Вот тебе ситуация-
Ой, глубоко извиняйте, но прапор, наш завхоз, тупе створиння и ни хрена не разбирается в технике, для него и унитаз за клистрон сойдет, а вот они, те клистроны что нужно, просто прапор не то всунул.
А клистроны тем временем позаимствуют на время прохождения следствия.

И множество иных вариантов, в то же время у следаков свои предписания и порядки ведения следствия, где вещдокам отводится чуть ли не решающая роль.

Ты ж не будешь им предлагать оставить какой нить пистолетик иль яйко фаберже, опломбировав их своими пломбами.

Да и суть то в чем, ведь мы то ни зрена не знаем что там и как было в реальности, да и не можем этого знать, да и квалиикацией соответствующей мы не обладаем и так далее, все что до нас доходит это визги и стенания "пострадавших" воров.

Ну и вернули потом, сто пудов после неких юридических процедур зафиксировавших факт, но не факт что после этого они прокатят в суде.

" Однако За время пути. Собака Могла подрасти!" и дешевые клистроны превратиться в супер дорогие.

Наша компетентность не позволяет из этого делать какие то выводы и тем более верить обвиняемым. Собственно по этому и существуют упал намоченные органы.

Демократия основана на принятии(терпимости) меньшиством решений большинства, в то время как нетерпимость есть одним из видов насилия, и демократии в таком виде быть не может, ей на смену приходит тоталитаризм. Меньшинство продолжает пускать поезда под откос а большинство решает возникающие проблемы применением силы.

И вот сегодня все уже и прокуроры и следствия и суды, приняв на себя экслюзивные права госорганов на применеие силы и обязательные решения.

Ну и само собою все это исключает какую либо возможность народовоаствия, прямой демократии, исключает возможность принятия общих решений, решения примут по процедуре большинством а меньшинство будет партизанить не принимая и не терпя принятого решения, по этому и смысла в этом нет. Путь к тоталитаризму.
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05.07.2020 14:11 Відповісти
Это вы тут сказочку, как возможные варианты написали, а я вам расскажу быль.

Когда верхушка КГБ решила развалить СССР и прикарманить в личную собственность доходы, а народу оставить убытки, то на их пути стояла СА. Чекисты хорошо помнили, как визжали их руководители в подвалах, на допросах армейских разведчиков после провала путча Берии - я это слышал от своего отца, а он от непосредственных участников срыва переворота.

Потому, чекисты сначала решили выбить верхушку СА, а для этого провести провокацию.

Немец, по фамилии Руст "пошел в обычный киоск и купил там карту СССР". Вот правда он пролетал как раз на стыках зон ответственности ДЕЖУРНЫХ РЛС. Это было сделано для того, чтобы каждый командир воинской части перекладывал на другого свою ответственность. А после сбитого корейского Боинга был приказ Горбачева, что "кто собьет гражданский борт, того расстреляют", ну кому шею охота подставлять.
Кроме того, ну как на грех, возможно Руст просто "угадал" день перелета, Главком ПВО был как раз в лесу на охоте и естественно без связи, а крайним его генералы становиться не хотели, потому спортивный самолетик облетали истребителями, но не подняли боевые вертолеты, которые строят на вооружении Сухопутных войск, а звонить Главкому Сухопутный войск привилегия Главкома ПВО.

После посадки Руста на Кузнецком мосту ( с которого я, вот какая досада, ушел за 40 минут до события) были сняты Министр обороны, НГШ, Главком ПВО и пониже. Министром обороны назначили полную ( в военном плане) бездарность Язова, не пользовавшегося в армии ни каплей авторитета и с которого просто посмеивались армейские офицеры, ибо он, приезжая с проверками в воинские части чуть покруче автомобильного батальона показывал свою полную тупость своими вопросами. Ну вот реальный пример - спросить при всех офицерах, командира особо важного военного объекта, особенности которого резко отличаются от пехотного полка -" доложите обязанности командира полка".

Вот я и думаю, если Зеленский снял Смолия и поставил ВРИО представителя кацапского ВТБ Рожкову...
Я предполагаю, что Зеленский наносит удар по преданным Украине генералам и старшим офицерам и такое предположение имеет под собою гораздо более сильную почву, чем ваши предположения.
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05.07.2020 15:47 Відповісти
Ну случай с рустом я помню, и причины вполне обычные, одна система устарев стала переходить в другую, если помнишь было такое слово, перестройка. Ну и как сегодня, тоже перестройка системы, помнишь - "шоб ты жил в эпоху перемен", ото ж то и воно.

Для тебя естественно во всем усматривать теории заговоров, для меня же все это объясняется состоянием систем, не злой волей какой то групки людей а общим состоянием возникающего бедлама в системе

Вот и у нас сегодня, очередная серия https://www.youtube.com/watch?v=YZo2duWKj5E марлезонского балета .
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05.07.2020 22:24 Відповісти
Никакой теории заговора.
Такие данные были только в Главном штабе ПВО и в военной контрразведке. Внутреннее следствие установило, что утечки из армии не было. Кроме того, чекисты передав информацию, по сути передали противнику оптимальный маршрут полета крылатой ракеты по Москве.
Да, я это знал еще тогда, от своих генералов. И генералы это уже знали, но не было понимания, куда вести развалившуюся экономику, да и поддерживать Горбачева никто не хотел, потому что армия его массово презирала. Кстати, в Форосе армия могла легко его деблокировать, вот только никто за меченного заступаться не хотел.
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05.07.2020 22:47 Відповісти
Ну ты ж только подтверждаешь мои слова, что дело в смене системы, смена то и происходит по той причине что многие уже не хотят жить по старому, в массе своей.
Ну и еще одно, всякие изменения приводят к перераспределению бабла в природе.
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05.07.2020 23:20 Відповісти
Нет, тогда дело было не в системе, а в гнусности той нации, что захватила власть создав "глубинное государство", только на самом деле не государство в государстве, а государственную правящую надстройку НАД государством. Они же остались у власти и после 1991-го года, остались до сих пор, так что система их обмана, через СМИ коренного населения, такой же и осталась, изменилось лишь то, что они стали жрать еще сладче и зачищают нашу территорию от нас, для своих *********.
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05.07.2020 23:51 Відповісти
Ну вот, а говорил что теории заговоров не при чем.
А реально это смена системы, из совковой в воровскую, сегодня же воровская меняется на иную, такую какая получится в ходе изменений. То же что ты выделяешь есть лишь переходным периодом.
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06.07.2020 00:28 Відповісти
Бляха муха!!! А совковая, значит не была воровской????? Была!!!! И у власти стояли те воры-евреи, что привёз с собою Троцкий. И главным ворьем были ЦК, обкомы, райкомы и стоящие над ними чекисты, которые во время обысков забирали себе немало ценностей.
Так что, как была воровской, так и осталась. Лишь воровать стали более открыто, потому что обещания "светлого будущего для остальных" как-то поистрепалось за 70 лет использования.
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06.07.2020 12:24 Відповісти
Совковая, нет, воровской не была.
Воры были, а вот системы воровской небыло.
Соглавсно теории оседлого бандита мансура олсона, совок и был оседлым бандитом а не кочевым, как клептократия, по этому и следил за восполнением ресурсов. По этому и продержался столько лет.
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06.07.2020 21:04 Відповісти
Это вы просто не в курсе того, что были спец пайки, спец магазины, спец талоны, спецобслуживание, спецпсихушки, очереди на квартиры и машины...
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06.07.2020 23:26 Відповісти
Ну, курви, ты что то такое сморозил что и сам нипонял.
Ты столо бысть в курсе, а я жил при этом, и представь себе то же пользовался этими спец, существовала система перераспределения, ну типа табели о рангах, где на каждом уровне существовали свои блага, и не только для сильных мира того. Спецмагазины на территории важных предприятий, службы быта и прочее прочее. Даже ребенка родить в ведомственном роддоме а на в городской конюшне, и не не по блату чи воровству, а через профком, идешь и берешь направление. Санатории профилактории по смешным ценам, ну про столовые и говорить нечего, но это заслуга прокомов. Большие мощные преприятия всегда обрастали подобными заведениями.

Да и до сего дня на некоторых предприятиях сохранились столовые со смешными почти совейскими ценами, для своих рабочих ну и любого кто туда заглянет. Так в начале 2000 можно было отобедать по смешным ценам в столовой мида, доводилось.

Ну а про Елиту и говорить нечего, там всегда был полный фарш и мож еще и доплачивали.
Воровство и блат конечно же были но не были частью государства, свойством ее системы.
Хоть от туда и зародилась клептократия, вот был такой себе инвалид, замдиректора по быту, бродский, настали времена перестройки и выросла целая империя денди, засветилась тогда когда перешла дорогу нацбанку с курсом валют. Сынуля его засветился тогда когда пришли работяги его знающие и начали рассказывать что миша на центральном стадионе рекэтом занимается.
Вчкорости инвалид почил, и империя досталась мише, которую он благоплучно просрал.

Был такой себе ивашко, занимал единственную и не повторимую должность, настали времена гкчп, форос и иже, и укрыл его от невзгод режима будущий финансовый хений тигипко обретя за это свой первый лимон.

А затем, "расцвела буйным цветом малина" сначала под крылом партхозпрофком аппарата, таская для него каштаны из огня, в то же время на даунбасах малина сама стала властью, которую затем и распространила на весь страна, адин палка два стуна, подмяв под себя весь аппарат.
Начался рост клептократической системы, воры стали у власти.

И вот, говоря о системе власти, совок был стационарным бандитом а постосовок мигрирующим, нахватал нахватал и в ростов...

А сейчас вновь эпоха перемен.
Там грабили в соответствии с табелью о рангах а тут по беспределу, кому как удастся, в том и состоит разница между стационарным и кочевым бандитами. Там грабили по правилам а тут без них.
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07.07.2020 12:28 Відповісти
Именно ЧАСТЬЮ системы. И именно для элиты, когда в блокадном Ленинграде от голода умирали люди, а обкомовские жрали паюсную икру, когда в Крыму бросили 160 тысяч бойцов, но чекистов и комиссаров вывезли подводными лодками и самолетами.

Ну а позже, когда ты покупал сливочное масло по 3,6 рубля, то в обкомовском магазине оно стоило 92 коп и т.д и т.п.
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07.07.2020 16:51 Відповісти
Тут речь идет, вернее ты ее завел о социальной справедливости, которой ни когда ни где не было нет и не будет.
А собственно диалог то у нас на тему являлся ли совок воровским государством и ответ на него, нет не являлся.

==масло по 3,6 рубля, то в обкомовском магазине оно стоило 92 коп

"мож еще и доплачивали" ж тебе говорил система перераспределения согласно табели о рангах, ну и в те времена проблемы были не в наличии денех а в наличии товаров.

Так и в профилакториях платили за время проживания с трехразовым питанием, а гамузом все по смешным ценам выходило, если разложить по элементам. Но тут опять таки профсоюз покрывал.
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07.07.2020 17:32 Відповісти
Это не система распределения, а система воровства, основанная на идеологическом оболванивании масс
https://www.youtube.com/watch?v=dDtef3B_X_8

Вот эти, в видео, как раз и аналогия "советской системы распределения". Ты же наверняка помнишь это произведение, но так и не осознал его глубины. Ничего, подумаешь над сказанным мною и поймёшь, что не одна Роуз может быть права )))
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07.07.2020 18:23 Відповісти
Это твоя личная эмоциональная оценка, на которую ты имеешь право, но все это были чисто государственные предприятия, организованные и обслуживаемые государством, то бишь вполне легально и законно.

Мы же не говорим о преимуществах и недостатках систем, их справедливости а о их классификации.

Недавно, сидели за столом со старинными друзьями вспоминая прошлое совковое время, я подавил всех одним аргументом, сказав посмотрите на стол и на себя, мы при совке о таком и мечтать не могли. Хотя это заслуга вовсе не системы но времени.

Так что объективно, протухшая воровская система реально оказалась лучше и сытнее неворовской свковой, при прямом сравнении. Так что тут объективно и сравнивать то нечего, все равно что средневековье и современность.

Но пойми, все это не влияет на классификацию, и воровскими с глубокой древности были только пиратские республики, да современные постсовковые, африканские да латиноамериканские. Относимые к "кочевому бандиту" а все остальное к стационарному.
И это вовсе не роуз а мансур олсон.

Если образно, один, кочевой, паразитирует на стаде пока полностью егоне сожрет а второй, стационарный, жрет столько что бы стадо до скончания веков могло его прокормить, было возобновляемым ресурсом. Вот и вся разница, в которой трудно усмотреть что либо хорошее ибо все плохое.

Ряассматриваемая область на столь широка что ее описывают лишь частично, какую либо ее сторону, и роуз и олсон и многие многие иные.

Так что мы маэмо и демократию, ибо решения принимаются коллективно, и клептократию - власть воров и олигархию - власть немногих, и парламентско президентскую республику и хрен знает еще сколько сторон и названий, все они и описывают то единое целое которое мы имеем.

Ибо все это не исключает друг друга, являясь сторонами, свойствами единого целого - государственной системы.

Я просто наивно думал что ты это понимаешь, небольшое количество(олигархия) воров(клептократия) принимающих согласованные коллективные решения(демократия) посредством парламентско президентской формы реализации власти(республика), разделяющие часть власти с местными воровскими объединениями(самоуправление).
Ну и так далее, описание может быть сколь угодно длинным и подробным, использующие средства массовой информации для оболванивания лохтората и отвлечения его от его истинных проблем..., представительская демократия, на высшую должность в государстве и в раду избирают голосованием лохтората.. Чем детальней описание тем больше тексту.

И тут у тебя банальность - "не одна Роуз может быть права".
И ты тужишся это доказать, ну как слепые старцы ощупавщие слона, каждый прав, но описывает лишь часть оного зверя...
Ни чего то и доказывать не нужно, это и так очевидно.
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07.07.2020 20:32 Відповісти
Да, чуть не забыл написать.
Чем вам не нравится украинское слово "прапор"? В переводе на рюссский оно означает Знамя, Флаг.
Знаменосец - то есть лучший, то есть тот, кому доверяли нести Боевое Знамя в бою, одним из первых влезть на крепостную стену противника и в ознаменовании захвата вражеской крепости водрузить Боевое Знамя на её бастионе.
Отсюда прапорщик - знаменосец, это один из самых лучших, самых подготовленных и самых опасных для противника воинов полка. Потому при СССР, журнал для прапорщиков так и назывался - "Знаменосец"!!!
А вы их с каким-то завхозом сравниваете - тьфу, гыдота.
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05.07.2020 16:48 Відповісти
Ну не слово, вовсе не слово, а затасканный персонаж, таскающий "прапора" вовсе не туда и не от туда куда надо, дэловары совейского периода.
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05.07.2020 22:31 Відповісти
Когда слышишь такие вопли, приходит четкое понимание: воровали по полной.
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02.07.2020 21:02 Відповісти
"На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного суда С. Баева, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъято четыре СВЧ прибора (клистрона) и соответствующую сопровождающую документацию".

Опять русская фамилия
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02.07.2020 21:02 Відповісти
А ти з українським прізвищем, що робиш в Німеччині? Державу захищаєш?
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02.07.2020 21:18 Відповісти
Ты бы меньше ******, огрызок ватноголовый, лучше бы делом занялся.
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02.07.2020 21:39 Відповісти
Це все, на що ти здатний? Коз.л!
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02.07.2020 21:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Bu2sFJ6xc \

.
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03.07.2020 16:47 Відповісти
я не понял две вещи:
1. Почему при ПОПЫТКЕ снять оборудование с боевого вооружения, находящегося на боевом дежурстве, ответственные лица не открыли огонь.
2. Почему до сих пор не сидят в СИЗО вся цепочка - от отдавших приказ до исполнителей самого нижнего звена?
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02.07.2020 21:22 Відповісти
отож
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03.07.2020 14:15 Відповісти
Удивляюсь наивности тех, кто задает глупые вопросы типа: "Да как это можно?" "Да зачем они это делают?" И массу других тупых вопросов.
Ответ один, они подготавливают благодатную почву для бомбардировок русской авиацией украинских городов.

Вместо этих безмозглых вопросов лучше бы готовили бомбоубежища. А еще лучше если бы вышли на майдан, удавили бы зеленую Тварь и объявили всеобщую мобилизацию
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02.07.2020 21:36 Відповісти
Экс-глава Госкомтелерадио времен Януковича возглавил Службу по вопросам информационной политики Офиса президента https://thebabel.com.ua/ru/news/46517-eks-glava-goskomteleradio-vremen-yanukovicha-vozglavil-sluzhbu-po-voprosam-informacionnoy-politiki-ofisa-prezidenta
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03.07.2020 08:16 Відповісти
ЗЕлені чоловічки знищують Україну зсередини
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02.07.2020 21:39 Відповісти
це ж таке неймовірне бажання лизнути дупу сцарьку зеленому, наривши хоч щось на Пороха, що дійшло до державної зради...
якщо бубочка зараз їх під суд не віддасть, то пізніше сам, разом з ними, сяде...
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02.07.2020 21:50 Відповісти
Оно 🤢🤡и так уже давно заработало
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03.07.2020 09:08 Відповісти
Нужно ПВО восстановить! РФ готовится к атаке скидывать с самолетов десант, а у нас ПВО отключают. Ну не верю я, что это совпадение. Нужно ПВО срочно добиться восстановить, а тот, кто с ПВО приборы вынул и отключил их, за это расстрелять надо за гос измену и работу на врага! Такая наглая диверсионная деятельность прямо без напряга пришли вырубили ПВО. Такое возможно только в Украине! Предали во всей власти и всех партиях и во всех органах и службах! РФ купила все! гниды продажные, чтоб вас всех под экзекуцию и мучали самыми страшными муками до смерти! гнидойды! как же я вас сук ненавижу. фу грязь!
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02.07.2020 22:06 Відповісти
ЗЕ мразь разрушает ВСУ = задание пуйла
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02.07.2020 22:13 Відповісти
они наверное такие - на клистронах написано Цена 5 рублей, а купили их дороже...
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02.07.2020 22:17 Відповісти
Зєля - шпигун російський.
Зєлю геть. Дострокові.
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02.07.2020 22:26 Відповісти
бубочкою це падло було до сьогодні. після диверсії проти підрозділів ппо зсу-- це вже відвертий ворог. останні ілюзії розвіяні. навіть уявити складно яку ціну ми заплатимо щоб позбутись всієї цієї напасті.
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02.07.2020 22:27 Відповісти
От наркомана уже и яйцеголовые отворачиваются чтобы успеть сдать частоты перехвата зеленое недоразумение пошло на очередное преступление оставив Украину без ПВО.
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02.07.2020 22:37 Відповісти
Мені просто цікаво з якого джерела взята ця інформація яка на мою думку повинна складати військову таємницю, якщо допустити що такий факт відбувся. І чи повинен автор поста нести відповідальність за розголошення?
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02.07.2020 22:38 Відповісти
Заскулила ЗЕбил крыса..хотела по тихому здать Украину без шума, а тут заверещала кто рассказал??? , срочна судить в печерскам суде!!
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02.07.2020 23:10 Відповісти
пане, узбагойся. Коцап-козни у нас не пройдут.
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03.07.2020 06:23 Відповісти
ЗЕсепар шобла целенаправленно разоружает Украину..
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02.07.2020 23:00 Відповісти
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2809123959365666
УСІ КЛІСТРОНИ БУДЕ ПОВЕРНУТО У ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ!
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02.07.2020 23:11 Відповісти
в якому стані?
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03.07.2020 04:09 Відповісти
Клистроны - очень нежные и точные приборы.Попади они в руки неумех - придется везти на калибровку на завод изготовитель. А в ГБР умехеми явно не пахнет. Там скорее смердит
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03.07.2020 08:36 Відповісти
Такі дії називаються диверсією..........
Поставити приціли на місце не проблема, проблема у калібруванні та пристрілюванні, а це вже великі гроші. Хто за це буде відовідати.
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02.07.2020 23:18 Відповісти
Рассия создала на границе с Украиной три группировки войск, способных к внезапному наступлению.

Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации https://inforesist.org/tag/vsu/ ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

вдоль границы Украины, Росия осуществляет активное формирование новых воинских частей и реорганизацию существующих военных формирований с целью наращивания их боевого потенциала. Также завершается формирование трех новых объединений - двух армий и армейского корпуса, «которые в течение 2020-2021 года планируют достичь полной оперативной готовности», заявил он. В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военных, до 1100 единиц танков, до 1100 артиллерийских систем, до 360 РСЗО. А Зе в глазах Пуйла все видит мир..

--- https://inforesist.org/rossiya-sozdala-na-granicze-s-ukrainoj-tri-gruppirovki-vojsk-sposobnyh-k-vnezapnomu-nastupleniyu/

ДБР підриває систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК на ціль, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 8772
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02.07.2020 23:19 Відповісти
3Енукович работает на рф, а не "в глазах Пуйла все видит мир". Ау, очнись!
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02.07.2020 23:41 Відповісти
Зеля голый король, а это работа адвоката Януковича, которого Ермак поставил в ГБР с чисто украинской фамилией(((
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02.07.2020 23:33 Відповісти
Де той їбанько білецький, коханівський, ярош, борисенко...Де та піздота, що за ПОРОХОМ ганялась?????????? Де, ви уроди, язики свої сховали?Руб за сто даю, мене забанять.
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02.07.2020 23:40 Відповісти
они за деньгу работают.. все нацжоны оплачиваются лишь когда П.Ровокаторам-зельцманам выгодно
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03.07.2020 14:12 Відповісти
Коли владою керують делитанти ..,, люди які найскоріше ніколи не були в армії ... можна чекати все...., хто їх назначив під час війни...
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02.07.2020 23:44 Відповісти
Ошибаетесь , они враги ,переставшие даже маскироваться
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03.07.2020 09:13 Відповісти
Следователи гбр изъвшие средства ПВО должны быть немедленно арестованы за измену Родины! Где грёбанноле СБУ?
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03.07.2020 00:01 Відповісти
А военные свободно отдавшие то, что даже в решении суда не прописано не должны быть арестованы? Будут как в 14-ом сдавать оружие и рассказывать какие они герои?
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03.07.2020 01:13 Відповісти
lда єто 5 колонна надо бьіло в бригадн расстрелять к ******.!
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03.07.2020 00:04 Відповісти
єти твари не дураки-єто д и в е р с и я !
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03.07.2020 00:06 Відповісти
А где наша военная прокуратура ?
А где охрана данных военных объектов ?
Это прямая диверсия против нашей ПВО на самом удароопасном направлении.
Охрана должна была задержать "ИЗЫМАТЕЛЕЙ" или пристрелить на месте как врагов.
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03.07.2020 00:46 Відповісти
Я думал только меня эта мысль посетила. Военные охраняющие, в частности, военное оборудование запросто отдают части этого оборудования, даже не смотря на то, что это не прописано в решении суда... Теперь надо еще уголовное дело на этих военных, а не только на следователей открывать...
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03.07.2020 01:12 Відповісти
Зебєня воєнну прокуратуру заборонив, тепер вони з Єрмаком розпоряджаються. ДБР хотіли "із'ять" і картини в музеї, та їм не дали. Тепер шкодять в обороні перед наступом російських окупантів. Фабрикують кримінальні справи проти захисників України.
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03.07.2020 05:50 Відповісти
ТЮ. Это знали все после выбора зе нарида. Завтра будет издан "указ" об отмене и ликвидации ВСУ в связи с их ненадобностью и стремлением к миру на земле.
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03.07.2020 01:00 Відповісти
И кто тут нарушает закон? В решении суда написано одно, а люди с оружием позволяют делать другое.... Это че за циирк??? Шо, как в 14-ом сдали оружие и пошли песни петь???
Им для этого народ доверил оружие???
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03.07.2020 01:09 Відповісти
Зеленский , забери своих шавок от армии , а то тебя быстро отклистронят!
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03.07.2020 03:39 Відповісти
зеленые твари вредительствуют и разваливают армию и это перед возможным наступлением *****
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03.07.2020 07:24 Відповісти
ДБР підриває систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК на ціль, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 3198
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03.07.2020 07:37 Відповісти
дело было тут
ДБР підриває систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК на ціль, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 2319
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03.07.2020 08:39 Відповісти
А где бакланов и сбу?
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03.07.2020 08:03 Відповісти
Они соучастники запомните
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03.07.2020 09:16 Відповісти
Страна дебілів в керівництві...Як так "изьяли" ,часовий перший вгору,а далі скільки магазинів по ДБР..,всеодно філія фсб....СБУ тоже мандець,скоро теж стане філією фсб....
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03.07.2020 08:48 Відповісти
В нашей стране, титушки и ЧОПы лучше защищают стройки ТРЦ, чем военные защищают стратегические объекты.
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03.07.2020 09:03 Відповісти
Всі дії зеленої влади на чолі с зе-нещастям спрямовані на свідомий навмисний підрив обороноздатності країни, адже для того вони й були інстал'овані в державу на виборах із використанням тупісти и недолугісти населення, заздалегідь обробленого каналами Медведчуків и інших зрадників й агентів.
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03.07.2020 10:25 Відповісти
p.s. в совковую бытность, был в летке случай, когда начальник училища в чине генерал-майор приперся на охраняемый обьект без знания пароля, так вот солдатик отреагировал на сей факт нервно - положил его брюхом в лужу и ждал распоряжений от начальника караула ...., отпуском наградили чувака
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03.07.2020 10:27 Відповісти
тоже слышал такие истории от курсантов)) мол еще и приказал осветить лицо, а у того мордой в луже и спички все отмокли)) красота
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03.07.2020 14:09 Відповісти
ДА ВЫ ЧТО, ****.................?????????????????????????

ВЫВЕЛИ ИЗ БОЕГОТОВНОСТИ три бригады ЗРВ ????
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ?????

Да в советское время вас, сук, на месите бы расстреляли!
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03.07.2020 10:50 Відповісти
уже объяснили . что на самом деле происходит . эти клистроны есть только в раше и их покупают \ли\ через серые схемы с оплатой наличкой . вот твари зебильные и уцепились за возможность дое%тся - документов ведь на них не может быть априори . и попутно сдать кацпскому фсб тех кто у них продал нам эти клистроны .
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03.07.2020 11:18 Відповісти
Мародерівцям головне вкинути кістку.
А насправді все так:
Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 г. провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, ЕЩЕ 4 ПРИБОРА БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ СЕГОДНЯ", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3205724
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Клістрони із'ялі, ідентифікували, задокументували як доказ, серійні номери, паспорти, фотографії, то, сьо, і віддали у війська.
І слідство піде далі. Вияснить, де, як, по якій ціні були закуплені ці електронні радіолампи. І хто це робив. Через яких посередників. Скільки ДЕРЖАВНИХ ГРОШЕЙ витрачено. Яка була процедура закупки, чи була вона законною, хто відповідальний за закупку.
Але судячи з неймовірної істерики, полку мародерівців прибуде. Бо крадіжка - бензин мародерівської націонал-політмашинки. Не украдеш - не поїдеш.
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03.07.2020 11:58 Відповісти
Дурнику, це тобі не мікрохвильовка де можна просто відкрити каталог і вибрати з десятків пропозицій.
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03.07.2020 12:33 Відповісти
Баране, ти впевнене, що в **********, де роблять клістрони до РЛС, не внесли в його конструкцію певні зміни, які при випробуванні покажуть, що все добре, а в бойових умовах швидко виведуть його з ладу? Хитро зіпсували, і через зажерливих, або й продажних мародерівців, а може й кремлівських шпигунів, продали тобі?
Контррозвідка розбереться, хто, де, як купляв, і скільки державних грошей витрачено. А саме головне - скільки осіло в кишенях посередників-"патріотів". Свинарчуківська справа не закінчена. І не всі свинарчуки ще виведені на чисту воду.
Але ти далі рубай Карпати і верещи про патріотизм.
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03.07.2020 14:47 Відповісти
Нах мені твоє зелене відстале поняття патріотизму. Проблема в тому що слідчі ДБР розуміються на військовій техніці так само як ти дурнику. Шапку з фольги не забудь одягти.
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03.07.2020 15:05 Відповісти
А ты знешь....
\Я\ тебе верью \ .. \
Ты еще напиши нам , что Порошенко барыга ...\..\ . . . ..... . . .И я еще раз --поверю..\.\
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03.07.2020 17:02 Відповісти
Замість розробки нових ЗРК зелене бидло виводить з ладу старі.
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03.07.2020 12:25 Відповісти
Зе - враг Укранины, работает на кремль.
А что были сомнения по этому поводу?
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03.07.2020 13:04 Відповісти
а вы точно "мин-обороны"??
разве скулить нада?? приказ о дисциплинарном взыскании нарушившим Устав караульной службы!! что б следующий раз положить на подходах перекрестным огнем!
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03.07.2020 14:06 Відповісти
Паложить на падходах пірєкрьосним агньом.
Прівосходящімі сіламі взять в клєщі.
Біспакоящім агньом усипіть бдітельность і атаковать с флангов.
Совіршіть масірований артнальот і маршбрасок по тилам зєлібобіков.
Фольга кріпка і наші стули бистри. Ми шоколадом мужество вскармім!
Впірьод нісьом с сіропом ми каністри, залльом петровой ліпкостью ми ЗМІ!
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03.07.2020 14:55 Відповісти
Уверен , эти с дбр ужэ подают показания в СБУ... . .. По другому - просто не возможно.. ... ИЛИ ЗЕ_ ПРЕДАТЕЛЬ ??
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03.07.2020 16:54 Відповісти
У мене просте запитання. Якщо все таки ворог московія піде війною проти України, то де будуть "зелені", на передовій, чи на задній? Де буде головнокомандувач і його штаб? Вони зразу замінять деморалізованих бійців ракетних військ, чи будуть драпати? А де буде Беня? На передовій грабувати нафтопроводи, чи в Ізраїлі?
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04.07.2020 11:55 Відповісти
Как какие-то мудаки могли ВОЙТИ на территорию воинской части?
КТО отдал приказ их пропустить?
Это армия или пивной ларёк?
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04.07.2020 12:30 Відповісти
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