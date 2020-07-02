Міські лікарні Івано-Франківська не прийматимуть інфікованих коронавірусом через епідеміологічну ситуацію, - мер Марцінків

Міські лікарні Івано-Франківська поки не прийматимуть пацієнтів із коронавірусом через погіршення епідемічної статистики.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву в ранковому прямому ефірі зробив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, повідомляє "Галицький кореспондент".

За його словами, в міських лікарнях зараз перебуває 281 особа з коронавірусом. "Тривожні цифри, бо це показник кінця квітня, тоді у нас було найбільше хворих. Тому прийняли рішення, що поки не будемо приймати пацієнтів. Будемо їх направляти в обласну інфекційну лікарню, а також до Калуської міської лікарні. Робимо це для того, щоб частину пацієнтів виписати", - зазначив міський голова.

За словами Марцінківа, в обласній інфекційній лікарні є 46 франківців: 4 поступили за минулу добу. А 13 пацієнтів вчора госпіталізували до міських лікарень із коронавірусом. У реанімації перебуває 14 пацієнтів, на апараті ШВЛ один пацієнт. Мер зазначив, що в червні була найбільша кількість смертей. Торік у червні поховали 97 осіб, в 2018 році - 100 осіб, а цього року - 130 осіб.

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