У ЗНО з фізики взяли участь майже 23 тисячі осіб, - Міносвіти

У зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) з фізики, яке відбулося в четвер, 2 липня, взяли участь 22 284 особи, що становить 79,3% від загальної кількості зареєстрованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"В пункти ЗНО не допустили 10 учасників ЗНО, з них 2 - через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів", - сказано в повідомленні.

Так, результати ЗНО з фізики будуть визначені до 16 липня. Результати з'являться на сторінках учасників до 17 липня.

Учасники, які не змогли взяти участь в основній сесії тестування з фізики з причин, не залежних від них, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії. Інструкція, як це зробити, розміщена на сайті УЦОЯО.

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У Міносвіти нагадали, що наступне тестування - з іспанської, німецької та французької мов - відбудеться в понеділок, 6 липня.

7 липня відбудеться ЗНО з англійської мови.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2020 стартувала в безпечному режимі 25-го червня тестуванням з математики. 30 червня відбулося ЗНО з української мови та літератури.

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