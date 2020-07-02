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Новости Вступительная кампания
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В ВНО по физике приняли участие почти 23 тысячи человек, - Минобразования

В ВНО по физике приняли участие почти 23 тысячи человек, - Минобразования

Во внешнем независимом оценивании (ВНО) по физике, которое состоялось в четверг, 2 июля, приняли участие 22 284 человека, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В пункты ВНО не допустили 10 участников ВНО, из них 2 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей", - сказано в сообщении.

Так, результаты ВНО по физике будут определены до 16 июля. Результаты появятся на страницах участников до 17 июля.

Участники, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по физике по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Инструкция, как это сделать, размещена на сайте УЦОКО.

В Минобразования напомнили, что следующее тестирование - по испанскому, немецкому и французскому языкам - состоится в понедельник, 6 июля.

7 июля пройдет ВНО по английскому языку.

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2020 стартовала в безопасном режиме 25 июня тестированием по математике. 30 июня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К сдаче ВНО по украинскому языку из 275 тысяч не допустили 143 детей, - Минобразования

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вступительная кампания (288) физика (23) ВНО (417)


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Это статистика, а не новость.
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02.07.2020 21:20 Ответить
слабо. В России 140 тыс. приняли участие.
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02.07.2020 21:47 Ответить
Физики стране давно не нужны. Нет задач, нет финансирования. Хорошо подумайте, прежде чем идти в этом направлении.
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02.07.2020 22:09 Ответить
а он на росії, при голо-совании, якщо у людини скринили температуру, то відправляли у окрему кімнату голо-совать.
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02.07.2020 23:57 Ответить
 
 