Патрульний зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації в Кременчуці, - прокуратура

Кременчуцька місцева прокуратура почала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, які супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, співробітники батальйону патрульної поліції в м. Кременчук приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації. Один із патрульних заламав чоловікові руки за спину та силоміць вдягнув кайданки. У результаті такого застосування спецзасобу потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у вигляді перелому кісток передпліччя.

Місцева прокуратура проводить подальшу перевірку зазначеного факту

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік підпалив колишню дружину в одному з магазинів Кременчука, від зазнаних опіків жінка померла