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Патрульний зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації в Кременчуці, - прокуратура

Патрульний зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації в Кременчуці, - прокуратура

Кременчуцька місцева прокуратура почала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, які супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, співробітники батальйону патрульної поліції в м. Кременчук приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації. Один із патрульних заламав чоловікові руки за спину та силоміць вдягнув кайданки. У результаті такого застосування спецзасобу потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у вигляді перелому кісток передпліччя.

Місцева прокуратура проводить подальшу перевірку зазначеного факту

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік підпалив колишню дружину в одному з магазинів Кременчука, від зазнаних опіків жінка померла

Автор: 

Кременчук (293) Нацполіція (15196) прокуратура (3685) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+8
Тепер точно госпіталізують, як з травмпункта випустять.
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03.07.2020 10:30
+7
Не ассоциируй нас с Европой, не обманывай себя. Уже год, как понятно, что мы нечто другое, не стану подбирать формулировки(чтоб надежда не подохла).
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03.07.2020 10:39
+6
не обязательно . новость преподнесена просто ни как . может шизоид в стадии обострения и нужно подождать когда он газовой печкой побалуется или с балкона телевизор на голову кому нибудь бросит ?
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03.07.2020 10:53
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Тепер точно госпіталізують, як з травмпункта випустять.
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03.07.2020 10:30 Відповісти
Не "як", а "коли".
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03.07.2020 10:33 Відповісти
То вже смаколики. І так поїдять.
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03.07.2020 10:35 Відповісти
- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!.. (с)
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03.07.2020 10:39 Відповісти
Мусік, кагда будет готов гусік?
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03.07.2020 10:44 Відповісти
-- Пошел вон, обжора! -- ответили из комнаты.(с)
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03.07.2020 10:49 Відповісти
Ахахаха, с подозрением на ковид? 😂
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03.07.2020 10:30 Відповісти
Нечисть пишет что в Украине людей насильно не госпитализируют. Такого нет нигде в Европе.
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03.07.2020 10:31 Відповісти
Хоть на улицах еще массово "больных" не отлавливают.
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03.07.2020 10:35 Відповісти
Не ассоциируй нас с Европой, не обманывай себя. Уже год, как понятно, что мы нечто другое, не стану подбирать формулировки(чтоб надежда не подохла).
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03.07.2020 10:39 Відповісти
свинособаки уже давно подобрали формулировку
Патрульний зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації в Кременчуці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7216
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03.07.2020 11:11 Відповісти
Патрульный уволен за противоправные действия?
Заболевший отказывающийся от госпитализации не преступник, чтобы к нему применялась сила
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03.07.2020 10:32 Відповісти
не обязательно . новость преподнесена просто ни как . может шизоид в стадии обострения и нужно подождать когда он газовой печкой побалуется или с балкона телевизор на голову кому нибудь бросит ?
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03.07.2020 10:53 Відповісти
От і я про це саме подумав... Може так виявиться, що сам "потерпілий", своїми діями сприяв отриманню травми... Особливо, коли "під дозою" чи "білочка" прийшла... Вони ж не розуміють самі, що творять, а болі не відчувають - що наркота, що алкоголь "гасять" больові відчуття... Був випадок, на рибалці, коли після застілля товариші "побороться" вирішили... Так один другого згріб у обійми, та так придавив, що у обох ребра потріскались. А потім ходили в "тугих" пов"язках, і кашлянуть, чхнуть, чи засміяться боялися...
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03.07.2020 11:12 Відповісти
https://censor.net/user/420666 Может, патрульный был, под наркотой? Сломанная рука - уголовное дело, автоматом.
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03.07.2020 14:32 Відповісти
А, може, розібраться, спочатку, треба, а не "винного призначать"?
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03.07.2020 14:45 Відповісти
https://censor.net/user/420666 Так а что разбираться-то? Сломал руку человеку - в тюрьму. Телесное повреждение средней тяжести, не шутки.
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03.07.2020 16:08 Відповісти
Татишо?!!! А я і не знав... А ти про "необхідну оборону", що-небудь, чув? А там сказано, що для негайного припинення злочинних дій допускається спричинення шкоди злочинцю. А про "крайню необхідність", чув? Лікар, що пробиває дірку в трахеї людини, яка вмирає від дифтерії, щоб людина дихать могла - теж злочинець? А реаніматор? При непрямому масажі серця, щоб його запустить, чи при "штучному диханні", у половини реванімованих - тріщини та переломи ребер... Це тобі який-завгодно лікар, скаже... Реаніматори - теж "злочинці"?... (не додумайся мене "у сраку клюнуть "реаніматором" - я різницю між "реаніматором" і "реаніматологом",знаю...).
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03.07.2020 16:24 Відповісти
Для шизоидов есть санитары с смирительной рубашкой из психиатрической клиники.
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03.07.2020 11:48 Відповісти
как раз таки спецбригады скорой помощи и просят ментов помочь с шизоидами . пока менты не наденут наручники санитар не сможет сделать свой укольчик .
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03.07.2020 11:56 Відповісти
думаєте мусора накажуть?...сумніваюсь
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03.07.2020 10:34 Відповісти
А могли еще изнасиловать. В Украине только палюция Авакова имеет ексклюзивное право на насилие. Сначала подчиняйся а потом обжалуй.
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03.07.2020 10:35 Відповісти
слабак.
дефіцит кальцію в організмі. вимито горілкою.
треба їсти крейду
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03.07.2020 10:38 Відповісти
почему "превышение", а не "нанесение телесных повреждений", "служебная халатность","нарушение ТБ и инструкций", " несчастный случай", "самопадение потерпевшего с высоты человеческого роста на спину"?
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03.07.2020 10:39 Відповісти
Якщо дивитися ширше - то карантинні заходи являються прямим порушенням конституційних прав громадян. У нормальних країнах теж є так поступають, але там держава компенсує ці "незручності". В Україні ми маємо феномен - уся бротьба з вірусом проводиться виключно за рахунок громадян - їх правами і власними статками. За це має хтось відповісти. Роблю наводку - хто в Україні гарант Конституції?))
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03.07.2020 10:41 Відповісти
В Монголии разгулялась бубонная чума.Люди не хотят изоляции.
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03.07.2020 11:01 Відповісти
"...Среди заболевших - 27-летний мужчина и женщина, возраст которой неизвестен. Установлено, что оба заболевших ели сырое мясо тарбагана - местного сурка. Эти животные считаются главными переносчиками чумной бактерии Yersinia Pestis...".

Действительно, "разгулялась"...
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03.07.2020 12:56 Відповісти
У Вас усечённая информация
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03.07.2020 14:04 Відповісти
А якщо це було загострення психічного розладу, яке загрожувало оточуючим? Чому про це ніхто не пише, і якщо б поліція не затримала, а той комусь наніс тілесні ушкодження або вбив, то був би галас що поліція також не виконує своїх функцій.
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03.07.2020 10:50 Відповісти
вот. хоть одна здравая мысль . а то уже выводы понаделали с с двух предложений без подробностей .
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03.07.2020 10:56 Відповісти
То не треба брати на роботу в полцію тих у кого буває порушення психічного розладу.
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03.07.2020 10:57 Відповісти
Ну , если про расстройство психики не пишут , то наверное это не было расстройством . В случаях проблем с психикой ,вызывают санитаров со смирительной рубашкой , а не полицию . .
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03.07.2020 11:04 Відповісти
https://censor.net/user/472536 Надеюсь, что и тебя так будут "задерживать".
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03.07.2020 14:34 Відповісти
https://censor.net/user/472536 А якщо це був напад іншопланетян?
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03.07.2020 16:23 Відповісти
А почему сразу не пристрелил?
И медиков, как свидетелей.
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03.07.2020 10:52 Відповісти
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03.07.2020 11:26 Відповісти
Буває.Але міру треба знати.Чи мав право патрульний на застосування сили?
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03.07.2020 10:59 Відповісти
если у пациента белка, то патрульным не позавидуешь
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03.07.2020 11:16 Відповісти
как вызываю патрульных - так при столкновении с каким-то человеческим отребьем. Им не позавидуешь - каждый день иметь дело с мусором - поневоле запачкаешься.
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03.07.2020 11:24 Відповісти
https://censor.net/user/413192 А в пластиковые патрульные не отребье набирали?
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03.07.2020 16:10 Відповісти
- Сестра, куда вы меня везете?
- В морг!
- Так я же не умер!
- Доктор сказал в морг значит в морг!
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03.07.2020 11:33 Відповісти
А, реФФормована макаківська мусорня розважається...
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03.07.2020 11:54 Відповісти
А в Америке за то шо негра заломали начались погромы. Вот что значит крепкий министр-хозяйственник Аваков!!!
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03.07.2020 12:39 Відповісти
 
 