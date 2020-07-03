Патрульний зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації в Кременчуці, - прокуратура
Кременчуцька місцева прокуратура почала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, які супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавщини.
За даними слідства, співробітники батальйону патрульної поліції в м. Кременчук приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації. Один із патрульних заламав чоловікові руки за спину та силоміць вдягнув кайданки. У результаті такого застосування спецзасобу потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у вигляді перелому кісток передпліччя.
Місцева прокуратура проводить подальшу перевірку зазначеного факту
Топ коментарі
+8 Костянтин Залізняк
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+7 Splav
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+6 Гена Крокодил #431043
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Заболевший отказывающийся от госпитализации не преступник, чтобы к нему применялась сила
дефіцит кальцію в організмі. вимито горілкою.
треба їсти крейду
Действительно, "разгулялась"...
И медиков, как свидетелей.
- В морг!
- Так я же не умер!
- Доктор сказал в морг значит в морг!