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Новини Коронавірус і карантин
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Летальність від COVID-19 в Україні одна з найнижчих у Європі, - Степанов

Летальність від COVID-19 в Україні одна з найнижчих у Європі, - Степанов

Показник летальності через COVID-19 в Україні є одним із найнижчих у Європі.

Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За цей час, за 3 місяці, ми дуже зміцнили стан лікарень. Це стосується і апаратів штучної вентиляції легень, і підготовки фахівців. Я хочу нагадати, що в нас дуже хороші показники щодо процесу лікування хворих від коронавірусної хвороби, зокрема такий показник, як летальність. Він є одним із найнижчих у Європі. І це все завдяки саме нашим фахівцям", - сказав Максим Степанов.

Також читайте: Ляшко про масове тестування на COVID-19: Україні не вистачить потужностей і фахівців

Автор: 

карантин (18172) смерть (6757) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
давай давай, вливай тупарезам мысль, что можно забить на карантин.. мало смертей вам?
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03.07.2020 10:58
+3
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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03.07.2020 11:09
+1
надо ісправіть пєрєгнать щоб царь ***** зрадів...єпьона мать
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03.07.2020 10:59
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живучие мы,.скоро одни останемся
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03.07.2020 10:57 Відповісти
остальные помирают исключительно от счастья
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03.07.2020 11:52 Відповісти
давай давай, вливай тупарезам мысль, что можно забить на карантин.. мало смертей вам?
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03.07.2020 10:58 Відповісти
надо ісправіть пєрєгнать щоб царь ***** зрадів...єпьона мать
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03.07.2020 10:59 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25255986.html Долбое@изм международен

Летальность из-за COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе, - Степанов - Цензор.НЕТ 5033

«У меня вчера был тяжелый день. Я говорил вам, ребята, что я не очень хорошо себя чувствовал.
Мне стало хуже, мне пришлось пойти в отделение неотложной помощи.
Я думал, что у меня действительно был инсульт ... оказывается, это был Covid..."

Основатель движения за отмену карантина в Мэриленде (Reopen Maryland), Тим Уолтерс, https://edition.cnn.com/2020/06/27/politics/reopen-maryland-tim-walters-coronavirus/index.html заразился коронавирусом , но отказывается рассказывать о своих контактах
Маску носить он тоже отказывается.
https://www.facebook.com/vkornilov/posts/10214185522590817 Владимир Корнилов
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03.07.2020 11:00 Відповісти
Так може медаль міністру? Ну можна й орден! А шо?
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03.07.2020 11:03 Відповісти
Тока посмертно!
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03.07.2020 11:05 Відповісти
Щас нам Степанов с Ляшко пояснят, почему летальность связана с ношением масок
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03.07.2020 11:04 Відповісти
Только что в Раде и Шмыгаль заявил, что главная задача общества - носить маски. Можете представить себе уровень его интеллекта и знаний?
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03.07.2020 11:24 Відповісти
Вот это и есть программа нашего правительства. И оно с ней справится!
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03.07.2020 11:31 Відповісти
Поэтому эти профнепригодные личности и подали В Раду предложения о введении наказания за не ношение масок здоровыми людьми в разряд административных нарушений. Конституция и права человека для них ничто. Действуют по тоталитарному принципу - кто правит, тот и прав.
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03.07.2020 11:38 Відповісти
нєдадім удовлєтворєнья Зе власті!!

назло єй заразімся і заразім блізкіх!!
а можна ещьо много ходіть в гості...
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03.07.2020 13:49 Відповісти
Не дадим, на улице только в ОЗК, никаких гостей - все по подвалам.
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03.07.2020 14:01 Відповісти
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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03.07.2020 11:09 Відповісти
А во что превращает легкие туберкулез и онкология у курильщиков почему не рассказал?
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03.07.2020 11:26 Відповісти
Потому, что туберкулез и онкология не имеют такого прогрессивно нарастающего количества заболевших.
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03.07.2020 12:30 Відповісти
Плохо статистику знаете, Украина в Европе в первых рядах по заболеваемости и смертности от туберкулеза и онкологии.
По данным нашего госстата, только за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1345 человек, среди них туберкулез - 581, от СПИДа умерло 576.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти 13 307 граждан.
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03.07.2020 13:33 Відповісти
степанова сюда и немедленно.
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03.07.2020 11:10 Відповісти
Чет не видно очередей со всяких франций и швеций шоп Стебанов поделился опытом такого чуда. что он несет то? Путин тоже хвалился что у них свинарники больницы - анала-говнет))
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03.07.2020 11:11 Відповісти
"Летальность (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. letalis «смертельный», син. смертельность) - показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени. Обычно выражается в процентахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_90672ed0d88b7c5b-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_efd7d88fed871cde-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:1-3 [3] .
Показатель летальности не постоянен, он может изменяться между популяциями, а также с течением времени. Летальность зависит от разных факторов, которые могут включать особенности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD патогена в случае заболевания, состояние организма, внешние обстоятельства, способы лечения и качество ухода за больнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:1-3 [3] . Расчётным периодом часто является годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_efd7d88fed871cde-2 [2] ."

Интересный показатель, т.е., если все умрут от какой-то болезни, но в течение года, то летальность будет вначале небольшой.
Например, заражено 12 человек, умирает по 1 человеку: первый месяц - летальность - 8.3%, второй - летальность - 9.1%, третий - летальность - 10.0%... и, в конце - 100%, а ведь вначале всё было так "хорошо"...
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03.07.2020 11:21 Відповісти
Жизнь - страшная вещь. От неё умирают. Если взять период продолжительностью около 80 лет, то летальность близка к 100%.
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03.07.2020 11:25 Відповісти
А при такой болезни как - безрассудство - до каких лет доживают?
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03.07.2020 11:34 Відповісти
Зависит от количества выпитого. Иногда можно совсем немного выпить, с таким же результатом, если это метанол.
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03.07.2020 11:44 Відповісти
Безрассудство касается только метанола?
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03.07.2020 11:47 Відповісти
Ещё вождения в пьяном виде; прыжками головой в воду без предварительного изучения глубины водоёма; добровольной записью в ЧВК Вагнера... да что я, всё упомню что ли ?
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03.07.2020 11:53 Відповісти
Да, совершенно верно, и характеризует качество здравохранения.
И у нас летальность под 6%, что один из худших показателей.
А число смертей на миллион - это так, к здравохранению отношения не имеет, а характеризует популяционный иммунитет.
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03.07.2020 11:28 Відповісти
Просто мечтатели о коллективном иммунитете не могут посчитать - сколько умрёт в Украине, если умрут какие-то, например, "ничтожные" 0.5%...
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03.07.2020 11:37 Відповісти
А чего это Вы свою Беларусь не вспоминаете, очень полезно и наглядно
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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03.07.2020 11:40 Відповісти
- Как на беларуском будет коронавирус?
- Пневмония..
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03.07.2020 11:46 Відповісти
Редкое осложнение, как при любом простудном вирусе.
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03.07.2020 12:06 Відповісти
Ну, если бы среди 42-летних в Украине летальность от ковида сделала один локальный скачок на 1 человека, я бы даже не огорчился.
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03.07.2020 11:24 Відповісти
Летальность зависит от уровня и доступности медицины в стране и, как следствие, своевременной и правильной постановки диагноза, сроков госпитализации, квалификации медперсонала, адекватности лечения и наличия внутрибольничной инфекции
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03.07.2020 11:32 Відповісти
У Вас весьма своеобразное чувство юмора.
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03.07.2020 14:43 Відповісти
Но коррупционеры из ЕС считают, что граждан Украины пускать в Европу не следует. А коррупционеры из власти зеленой шмаркли знают только один способ борьбы с эпидемией - дурантин, остановка экономики, тотальная безработица.
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03.07.2020 11:26 Відповісти
3,14стабол конкретный....так почему же ЕС не включил граждан Украины в список стран.которым разрешен вьезд в ЕС из-за высокого процента заболеваемости.который сам степашка ежедневно подгонял в своих брифингах
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03.07.2020 11:32 Відповісти
Показатель летальности из-за COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе.

Пан министр здравоохранения Степанов не уточнил, что самая низкая летальность - в РБ, затем - в РФ и на Украине, те в странах, статистика которых вызывает большие сомнения. Те это - не большая ложь, а просто статистика.
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03.07.2020 11:49 Відповісти
Он не врёт. Дело в том, что в благополучной Европе от Ковида умирают те, кто у нас до того просто не доживают (((
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03.07.2020 12:33 Відповісти
И мигранты с нелегалами там дают высокий процент.
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03.07.2020 13:38 Відповісти
Зато уровень брехни и некомпетентности один из самих високих, више только в кацапстане.
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03.07.2020 12:58 Відповісти
Ну это естественно, ведь наша медицина в разы лучше чем в какой нибудь германии.
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03.07.2020 13:04 Відповісти
А можно тестов не делать .то вообще никто и не заметит .будет -0.
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03.07.2020 13:47 Відповісти
 
 