Летальність від COVID-19 в Україні одна з найнижчих у Європі, - Степанов

Показник летальності через COVID-19 в Україні є одним із найнижчих у Європі.

Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За цей час, за 3 місяці, ми дуже зміцнили стан лікарень. Це стосується і апаратів штучної вентиляції легень, і підготовки фахівців. Я хочу нагадати, що в нас дуже хороші показники щодо процесу лікування хворих від коронавірусної хвороби, зокрема такий показник, як летальність. Він є одним із найнижчих у Європі. І це все завдяки саме нашим фахівцям", - сказав Максим Степанов.

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