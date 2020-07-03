Філатов озвучив чотирьох кандидатів "Пропозиції" на місцевих виборах у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов назвав першу четвірку від партії "Пропозиція" на місцевих виборах у Дніпрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це він зробив на пресконференції після з'їзду партії в Києві.

Присутні мери відзначили неясність, за яким принципом формуватиметься поточний бюлетень. Вони сказали, що в п'ятірці їхніх кандидатів будуть люди, які добре себе зарекомендували в облаштуванні міст.

Єдиний, хто назвав кандидатів, був Борис Філатов.

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Список очолить сам Філатов. За ним іде секретар міськради Олександр Санжара, професорка-алерголог Євгенія Дитятковська, громадський активіст-антикорупціонер Іван Васючков.

П'яте місце у списку поки вакантне.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в Києві відбувся позачерговий з'їзд партії місцевого самоврядування "Пропозиція". На з'їзді затвердили новий склад головної ради партії.