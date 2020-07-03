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Новини Місцеві вибори-2020
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Філатов озвучив чотирьох кандидатів "Пропозиції" на місцевих виборах у Дніпрі

Філатов озвучив чотирьох кандидатів

Мер Дніпра Борис Філатов назвав першу четвірку від партії "Пропозиція" на місцевих виборах у Дніпрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це він зробив на пресконференції після з'їзду партії в Києві.

Присутні мери відзначили неясність, за яким принципом формуватиметься поточний бюлетень. Вони сказали, що в п'ятірці їхніх кандидатів будуть люди, які добре себе зарекомендували в облаштуванні міст.

Єдиний, хто назвав кандидатів, був Борис Філатов.

Читайте також: У Києві відбувається з'їзд партії "Пропозиція". ФОТОрепортаж

Список очолить сам Філатов. За ним іде секретар міськради Олександр Санжара, професорка-алерголог Євгенія Дитятковська, громадський активіст-антикорупціонер Іван Васючков.

П'яте місце у списку поки вакантне.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в Києві відбувся позачерговий з'їзд партії місцевого самоврядування "Пропозиція". На з'їзді затвердили новий склад головної ради партії.

Автор: 

Київ (19525) місцеві вибори (1366) з’їзд (120) Філатов Борис (463) Пропозиція (12)


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Топ коментарі
+1
профессор-аллерголог поняла, что всю жизнь занималась не тем?

общественный активист-антикоррупционер - это вообще клеймо проститутки-сливного бачка
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03.07.2020 18:05
+1
пропозиція без пропозиції.
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03.07.2020 18:07
+1
- На его месте должен быть я...
- напьешься - будешь (с)
- лай лай...
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03.07.2020 18:14
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профессор-аллерголог поняла, что всю жизнь занималась не тем?

общественный активист-антикоррупционер - это вообще клеймо проститутки-сливного бачка
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03.07.2020 18:05 Відповісти
Назвать его сотрудником Депаратмента транспорта(а он им является) хуже для имиджа, а вот активистом-антикоррупционером - для Филатова отличный ход, мол "они моя правая рука", какие еще обвинения в коррупции?
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03.07.2020 18:22 Відповісти
а слона то ты и не заметил .....
Пятое место в списке пока вакантно............торги начались
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03.07.2020 18:26 Відповісти
Она миллионерша узбагойся и единомышленница той с соцзащиты https://www.google.com/amp/s/49000.com.ua/dityatkovskaya/amp/
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03.07.2020 18:31 Відповісти
пропозиція без пропозиції.
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03.07.2020 18:07 Відповісти
- На его месте должен быть я...
- напьешься - будешь (с)
- лай лай...
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03.07.2020 18:14 Відповісти
общественный активист-антикоррупционер - у нас в стране это звучит уже как диагноз (продажная шлюха), все уже видели этих антикоррупционеров в слуге урода и чего они стоят.
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03.07.2020 18:17 Відповісти
ой... Дидятковская еще та...мафиоза аптечная...
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03.07.2020 18:22 Відповісти
ПРосто політична ПРоституція ..! Заміна ліжок .
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03.07.2020 18:25 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_193206.html Житомир.info | Житомирська делегація на з'їзді нової партії мерів: екснардеп, депутати міської ради, директор департаменту

.. Учасники з'їзду викладають фото, де можна побачити, що до команди партії мерів долучилися: колишній нардеп від Малинського округу №66 Павло Дзюблик та його однопартієць по «Народному фронту», колишній член міськвиконкому Руслан Годований, голова фракції Радикальної партії Ляшка у Житомирській міській раді Олександр Ракович, голова фракції Блоку Петра Порошенка у міській раді Юрій Мойсеєв, директор департаменту освіти Валентин Арендарчук, депутатка міської ради Тетяна Онопрієнко (була обрана від ВО «Батьківщина», зараз позафракційна), депутат міської ради Василь Шевченко (був обраний від ВО «Батьківщина», зараз позафракційний), радник мера, депутат від БПП Олександр Черняхович
.Филатов озвучил четверых кандидатов "Пропозиции" на местных выборах в Днепре - Цензор.НЕТ 770
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03.07.2020 18:29 Відповісти
ПРосто ... всі *новиє ліца * (кац)..
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03.07.2020 18:32 Відповісти
Майже усю нечисть зібрали, не вистачає вишні на торт, якогось опзж-иста
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03.07.2020 19:24 Відповісти
И даже тут "петя" тебе в портки нагадил... Невезучий ты зебил какой-то.
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03.07.2020 20:09 Відповісти
Бот(самое ничтожное занятие на свете)обзывает кого-то невезучим.
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04.07.2020 02:48 Відповісти
Самокритично.
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04.07.2020 04:54 Відповісти
Что "самокритично",ботяра?Что тебе надо 24/7 гадить на всех,кто против пети?
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04.07.2020 05:15 Відповісти
Туповатый ты. Видимо с кадрами проблема.
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05.07.2020 06:20 Відповісти
Ой не звезди, Иван дрянь Фонтанычу, извесному соплежую и не снилось нехрена кроме его конченых фонтанов, а еще его заводик асфальтовый работал нон- стоп, только проспект Гагарина каждый год счищали и асфальтировали. Филатов лучший мэр из всех которые были а я так стара что помню и Швеца и Меркушова и даже Пустовойтенко и только Фонтаныч был у руля 15 лет за которые ***** и города сделал задрыщенск.
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03.07.2020 21:44 Відповісти
"Филатов лучший мэр из всех которые были"

Ты бы хоть как-то обосновывала.А заодно и запятые ставила.А то хвастаешься возрастом,а аргументации и грамотности-ноль.Кстати, "лучшему мэру" стоило бы поучиться у предшественника,как Набережные делать
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04.07.2020 02:41 Відповісти
Особенно пусть поучится как продавать проезжие части дорог у фонтаныча это хорошо получалось ( Пастера, Боброва). Прекрасно продана часть парка Глобы под застройку двух огромных домов. И. Этот список просто бесконечный. И что такого он сделал офигительного на Набережной за 15 лет? Нет я не говорю что ничего, но за 15 лет можно было сделать город- сад, но повторяю при нем Днепр больше деградировал. Да и вообще, город- миллионник без аэропорта это уровень ПГТ. Вообще фонтаныч был худшим из всех. А памятник « убитой космонавтике» на Подстанции за пару лямов грн открытый в 2003 году, за это нужно просто пристрелить. Этот ржавый ужас просто нужно бомжам сдать на металлолом. ЗПройдитесь по городу,15 лет его правление это полное отсутствие архитектурного плана города ( и это я еще молчу за левый берег , ибо там бываю не больше раза в год).
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04.07.2020 05:51 Відповісти
Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона@
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04.07.2020 12:55 Відповісти
говорят Филатов отжимает у провайдеров интернета оборудование. если сам не заработал , то краденое скоро пойдет по (...) и скоро сами будут ишачить если не могут возглавлять
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03.07.2020 19:13 Відповісти
Шо за пропозиція де вона взялася, пейсаті ще одну псевдопатріотичну партію на 3д принтері роздрукувати?
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03.07.2020 19:20 Відповісти
круговорот ж\вы в природе
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03.07.2020 22:42 Відповісти
"професорка-алерголог" - неправильно, бо то є особа з чоловічими та жіночими статевими ознаками одночасно.
Треба так: "професорка-алерголожка", -алергологка, -алергеса, алергогеса, -алергогенеса, -алерга...
Щоб вам язики повикручувало
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04.07.2020 05:52 Відповісти
 
 