Філатов озвучив чотирьох кандидатів "Пропозиції" на місцевих виборах у Дніпрі
Мер Дніпра Борис Філатов назвав першу четвірку від партії "Пропозиція" на місцевих виборах у Дніпрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це він зробив на пресконференції після з'їзду партії в Києві.
Присутні мери відзначили неясність, за яким принципом формуватиметься поточний бюлетень. Вони сказали, що в п'ятірці їхніх кандидатів будуть люди, які добре себе зарекомендували в облаштуванні міст.
Єдиний, хто назвав кандидатів, був Борис Філатов.
Список очолить сам Філатов. За ним іде секретар міськради Олександр Санжара, професорка-алерголог Євгенія Дитятковська, громадський активіст-антикорупціонер Іван Васючков.
П'яте місце у списку поки вакантне.
Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в Києві відбувся позачерговий з'їзд партії місцевого самоврядування "Пропозиція". На з'їзді затвердили новий склад головної ради партії.
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общественный активист-антикоррупционер - это вообще клеймо проститутки-сливного бачка
Пятое место в списке пока вакантно............торги начались
- напьешься - будешь (с)
- лай лай...
.. Учасники з'їзду викладають фото, де можна побачити, що до команди партії мерів долучилися: колишній нардеп від Малинського округу №66 Павло Дзюблик та його однопартієць по «Народному фронту», колишній член міськвиконкому Руслан Годований, голова фракції Радикальної партії Ляшка у Житомирській міській раді Олександр Ракович, голова фракції Блоку Петра Порошенка у міській раді Юрій Мойсеєв, директор департаменту освіти Валентин Арендарчук, депутатка міської ради Тетяна Онопрієнко (була обрана від ВО «Батьківщина», зараз позафракційна), депутат міської ради Василь Шевченко (був обраний від ВО «Батьківщина», зараз позафракційний), радник мера, депутат від БПП Олександр Черняхович
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Ты бы хоть как-то обосновывала.А заодно и запятые ставила.А то хвастаешься возрастом,а аргументации и грамотности-ноль.Кстати, "лучшему мэру" стоило бы поучиться у предшественника,как Набережные делать
Треба так: "професорка-алерголожка", -алергологка, -алергеса, алергогеса, -алергогенеса, -алерга...
Щоб вам язики повикручувало