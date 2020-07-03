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Новости Местные выборы-2020
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Филатов озвучил четверых кандидатов "Пропозиции" на местных выборах в Днепре

Филатов озвучил четверых кандидатов

Мэр Днепра Борис Филатов назвал первую четверку от партии "Пропозиция" на местных выборах в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это он сделал на пресс-конференции после съезда партии в Киеве.

Собравшиеся мэры отметили неясность, по какому принципу будет формироваться текущий бюллетень. Они сказали, что в пятерке их кандидатов будут люди, которые хорошо себя зарекомендовали в обустройстве городов.

Единственный, кто назвал кандидатов, был Борис Филатов.

Список возглавит сам Филатов. За ним следует секретарь горсовета Александр Санжара, профессор-аллерголог Евгения Дитятковская, общественный активист-антикоррупционер Иван Васючков.

Пятое место в списке пока вакантно.

Смотрите также: В Киеве проходит съезд партии "Пропозиция". ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня, 3 июля, в Киеве состоялся внеочередной съезд партии местного самоуправления "Пропозиция". на съезде утвердили новы йсостав главного совета партии.

Киев (25572) местные выборы (2752) съезд (367) Филатов Борис (561) Пропозиция (12)


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Топ комментарии
+1
профессор-аллерголог поняла, что всю жизнь занималась не тем?

общественный активист-антикоррупционер - это вообще клеймо проститутки-сливного бачка
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03.07.2020 18:05
+1
пропозиція без пропозиції.
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03.07.2020 18:07
+1
- На его месте должен быть я...
- напьешься - будешь (с)
- лай лай...
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03.07.2020 18:14
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профессор-аллерголог поняла, что всю жизнь занималась не тем?

общественный активист-антикоррупционер - это вообще клеймо проститутки-сливного бачка
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03.07.2020 18:05 Ответить
Назвать его сотрудником Депаратмента транспорта(а он им является) хуже для имиджа, а вот активистом-антикоррупционером - для Филатова отличный ход, мол "они моя правая рука", какие еще обвинения в коррупции?
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03.07.2020 18:22 Ответить
а слона то ты и не заметил .....
Пятое место в списке пока вакантно............торги начались
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03.07.2020 18:26 Ответить
Она миллионерша узбагойся и единомышленница той с соцзащиты https://www.google.com/amp/s/49000.com.ua/dityatkovskaya/amp/
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03.07.2020 18:31 Ответить
пропозиція без пропозиції.
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03.07.2020 18:07 Ответить
- На его месте должен быть я...
- напьешься - будешь (с)
- лай лай...
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03.07.2020 18:14 Ответить
общественный активист-антикоррупционер - у нас в стране это звучит уже как диагноз (продажная шлюха), все уже видели этих антикоррупционеров в слуге урода и чего они стоят.
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03.07.2020 18:17 Ответить
ой... Дидятковская еще та...мафиоза аптечная...
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03.07.2020 18:22 Ответить
ПРосто політична ПРоституція ..! Заміна ліжок .
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03.07.2020 18:25 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_193206.html Житомир.info | Житомирська делегація на з'їзді нової партії мерів: екснардеп, депутати міської ради, директор департаменту

.. Учасники з'їзду викладають фото, де можна побачити, що до команди партії мерів долучилися: колишній нардеп від Малинського округу №66 Павло Дзюблик та його однопартієць по «Народному фронту», колишній член міськвиконкому Руслан Годований, голова фракції Радикальної партії Ляшка у Житомирській міській раді Олександр Ракович, голова фракції Блоку Петра Порошенка у міській раді Юрій Мойсеєв, директор департаменту освіти Валентин Арендарчук, депутатка міської ради Тетяна Онопрієнко (була обрана від ВО «Батьківщина», зараз позафракційна), депутат міської ради Василь Шевченко (був обраний від ВО «Батьківщина», зараз позафракційний), радник мера, депутат від БПП Олександр Черняхович
.Филатов озвучил четверых кандидатов "Пропозиции" на местных выборах в Днепре - Цензор.НЕТ 770
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03.07.2020 18:29 Ответить
ПРосто ... всі *новиє ліца * (кац)..
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03.07.2020 18:32 Ответить
Майже усю нечисть зібрали, не вистачає вишні на торт, якогось опзж-иста
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03.07.2020 19:24 Ответить
И даже тут "петя" тебе в портки нагадил... Невезучий ты зебил какой-то.
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03.07.2020 20:09 Ответить
Бот(самое ничтожное занятие на свете)обзывает кого-то невезучим.
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04.07.2020 02:48 Ответить
Самокритично.
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04.07.2020 04:54 Ответить
Что "самокритично",ботяра?Что тебе надо 24/7 гадить на всех,кто против пети?
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04.07.2020 05:15 Ответить
Туповатый ты. Видимо с кадрами проблема.
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05.07.2020 06:20 Ответить
Ой не звезди, Иван дрянь Фонтанычу, извесному соплежую и не снилось нехрена кроме его конченых фонтанов, а еще его заводик асфальтовый работал нон- стоп, только проспект Гагарина каждый год счищали и асфальтировали. Филатов лучший мэр из всех которые были а я так стара что помню и Швеца и Меркушова и даже Пустовойтенко и только Фонтаныч был у руля 15 лет за которые ***** и города сделал задрыщенск.
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03.07.2020 21:44 Ответить
"Филатов лучший мэр из всех которые были"

Ты бы хоть как-то обосновывала.А заодно и запятые ставила.А то хвастаешься возрастом,а аргументации и грамотности-ноль.Кстати, "лучшему мэру" стоило бы поучиться у предшественника,как Набережные делать
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04.07.2020 02:41 Ответить
Особенно пусть поучится как продавать проезжие части дорог у фонтаныча это хорошо получалось ( Пастера, Боброва). Прекрасно продана часть парка Глобы под застройку двух огромных домов. И. Этот список просто бесконечный. И что такого он сделал офигительного на Набережной за 15 лет? Нет я не говорю что ничего, но за 15 лет можно было сделать город- сад, но повторяю при нем Днепр больше деградировал. Да и вообще, город- миллионник без аэропорта это уровень ПГТ. Вообще фонтаныч был худшим из всех. А памятник « убитой космонавтике» на Подстанции за пару лямов грн открытый в 2003 году, за это нужно просто пристрелить. Этот ржавый ужас просто нужно бомжам сдать на металлолом. ЗПройдитесь по городу,15 лет его правление это полное отсутствие архитектурного плана города ( и это я еще молчу за левый берег , ибо там бываю не больше раза в год).
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04.07.2020 05:51 Ответить
Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона@
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04.07.2020 12:55 Ответить
говорят Филатов отжимает у провайдеров интернета оборудование. если сам не заработал , то краденое скоро пойдет по (...) и скоро сами будут ишачить если не могут возглавлять
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03.07.2020 19:13 Ответить
Шо за пропозиція де вона взялася, пейсаті ще одну псевдопатріотичну партію на 3д принтері роздрукувати?
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03.07.2020 19:20 Ответить
круговорот ж\вы в природе
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03.07.2020 22:42 Ответить
"професорка-алерголог" - неправильно, бо то є особа з чоловічими та жіночими статевими ознаками одночасно.
Треба так: "професорка-алерголожка", -алергологка, -алергеса, алергогеса, -алергогенеса, -алерга...
Щоб вам язики повикручувало
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04.07.2020 05:52 Ответить
 
 