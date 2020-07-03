Филатов озвучил четверых кандидатов "Пропозиции" на местных выборах в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов назвал первую четверку от партии "Пропозиция" на местных выборах в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это он сделал на пресс-конференции после съезда партии в Киеве.

Собравшиеся мэры отметили неясность, по какому принципу будет формироваться текущий бюллетень. Они сказали, что в пятерке их кандидатов будут люди, которые хорошо себя зарекомендовали в обустройстве городов.

Единственный, кто назвал кандидатов, был Борис Филатов.

Список возглавит сам Филатов. За ним следует секретарь горсовета Александр Санжара, профессор-аллерголог Евгения Дитятковская, общественный активист-антикоррупционер Иван Васючков.

Пятое место в списке пока вакантно.

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Напомним, сегодня, 3 июля, в Киеве состоялся внеочередной съезд партии местного самоуправления "Пропозиция". на съезде утвердили новы йсостав главного совета партии.