Филатов озвучил четверых кандидатов "Пропозиции" на местных выборах в Днепре
Мэр Днепра Борис Филатов назвал первую четверку от партии "Пропозиция" на местных выборах в Днепре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это он сделал на пресс-конференции после съезда партии в Киеве.
Собравшиеся мэры отметили неясность, по какому принципу будет формироваться текущий бюллетень. Они сказали, что в пятерке их кандидатов будут люди, которые хорошо себя зарекомендовали в обустройстве городов.
Единственный, кто назвал кандидатов, был Борис Филатов.
Список возглавит сам Филатов. За ним следует секретарь горсовета Александр Санжара, профессор-аллерголог Евгения Дитятковская, общественный активист-антикоррупционер Иван Васючков.
Пятое место в списке пока вакантно.
Напомним, сегодня, 3 июля, в Киеве состоялся внеочередной съезд партии местного самоуправления "Пропозиция". на съезде утвердили новы йсостав главного совета партии.
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общественный активист-антикоррупционер - это вообще клеймо проститутки-сливного бачка
Пятое место в списке пока вакантно............торги начались
- напьешься - будешь (с)
- лай лай...
.. Учасники з'їзду викладають фото, де можна побачити, що до команди партії мерів долучилися: колишній нардеп від Малинського округу №66 Павло Дзюблик та його однопартієць по «Народному фронту», колишній член міськвиконкому Руслан Годований, голова фракції Радикальної партії Ляшка у Житомирській міській раді Олександр Ракович, голова фракції Блоку Петра Порошенка у міській раді Юрій Мойсеєв, директор департаменту освіти Валентин Арендарчук, депутатка міської ради Тетяна Онопрієнко (була обрана від ВО «Батьківщина», зараз позафракційна), депутат міської ради Василь Шевченко (був обраний від ВО «Батьківщина», зараз позафракційний), радник мера, депутат від БПП Олександр Черняхович
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Ты бы хоть как-то обосновывала.А заодно и запятые ставила.А то хвастаешься возрастом,а аргументации и грамотности-ноль.Кстати, "лучшему мэру" стоило бы поучиться у предшественника,как Набережные делать
Треба так: "професорка-алерголожка", -алергологка, -алергеса, алергогеса, -алергогенеса, -алерга...
Щоб вам язики повикручувало