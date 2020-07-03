Діяльність проросійського інтернет-пропагандиста блоковано в Києві, - СБУ. ФОТО
Підривну діяльність проросійського провокатора блокувала Служба безпеки України в Києві. Інтернет-пропагандист закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в південних і східних регіонах України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Слідство встановило, що сепаратистські матеріали зловмисник розміщував на акаунтах у соцмережі із більш ніж тисячною аудиторією, використовуючи деструктивні матеріали з пропагандистських інформресурсів країни-агресора, сайтів і паблік проросійських терористів. Лінгвістична експертиза показала, що ці матеріали містять публічні заклики, спрямовані на порушення основ національної безпеки.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника в Оболонському районі столиці вилучено мобільні телефони і сім-картки, з яких він поширював антиукраїнські матеріали.
Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.
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Детальки к ПВОшным системам у врагов доставал.
Зрада!
Ну ничо, теперь зебилы возглавляемые кловунами оденут ДБР накладные поролоновые носы и парики, возьмут крепко в руки новые погремухи всё-всё исправят!
Ппц, что в стране твориться стало...
Наверное лучше сказать с более, чем тысячной аудиторией.
В тексте статьи где-то упоминается юмэси, водяфон или что-то ещё подобное?
А Русланы Ивановы писают на щиколотки от картинки прилепленной, в зщаголовок статьи недалёким студентом-редактором.
вот канал этого урода: https://www.youtube.com/user/Plehanov100
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294631127370564
Кадр родом з Нікополя?