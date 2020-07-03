Діяльність проросійського інтернет-пропагандиста блоковано в Києві, - СБУ. ФОТО

Підривну діяльність проросійського провокатора блокувала Служба безпеки України в Києві. Інтернет-пропагандист закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в південних і східних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідство встановило, що сепаратистські матеріали зловмисник розміщував на акаунтах у соцмережі із більш ніж тисячною аудиторією, використовуючи деструктивні матеріали з пропагандистських інформресурсів країни-агресора, сайтів і паблік проросійських терористів. Лінгвістична експертиза показала, що ці матеріали містять публічні заклики, спрямовані на порушення основ національної безпеки.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника в Оболонському районі столиці вилучено мобільні телефони і сім-картки, з яких він поширював антиукраїнські матеріали.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

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