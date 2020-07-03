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Новини Силовики
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Діяльність проросійського інтернет-пропагандиста блоковано в Києві, - СБУ. ФОТО

Підривну діяльність проросійського провокатора блокувала Служба безпеки України в Києві. Інтернет-пропагандист закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в південних і східних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Діяльність проросійського інтернет-пропагандиста блоковано в Києві, - СБУ 01

Слідство встановило, що сепаратистські матеріали зловмисник розміщував на акаунтах у соцмережі із більш ніж тисячною аудиторією, використовуючи деструктивні матеріали з пропагандистських інформресурсів країни-агресора, сайтів і паблік проросійських терористів. Лінгвістична експертиза показала, що ці матеріали містять публічні заклики, спрямовані на порушення основ національної безпеки.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника в Оболонському районі столиці вилучено мобільні телефони і сім-картки, з яких він поширював антиукраїнські матеріали.

Діяльність проросійського інтернет-пропагандиста блоковано в Києві, - СБУ 02

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

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Автор: 

інтернет (2003) Київ (19525) Правоохоронні органи (2708) пропаганда (2808) СБУ (12847) силовики (2514)


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Топ коментарі
+10
а промосковське де бе ре коли прикриють і закриють?..

Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 7618
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03.07.2020 16:13
+4
Сегодня Стерненко в прямом эфире открыто призывал к свержению конституционного строя и захвату власти и где СБУ была в это время?
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03.07.2020 16:26
+4
а агента ФСб портнова когда посадят?
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03.07.2020 16:41
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а промосковське де бе ре коли прикриють і закриють?..

Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 7618
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03.07.2020 16:13 Відповісти
Вот жеж Пэтя гадский и присные его...
Детальки к ПВОшным системам у врагов доставал.
Зрада!
Ну ничо, теперь зебилы возглавляемые кловунами оденут ДБР накладные поролоновые носы и парики, возьмут крепко в руки новые погремухи всё-всё исправят!
Ппц, что в стране твориться стало...
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03.07.2020 19:17 Відповісти
размещал на аккаунтах в соцсети с более тысячной аудиториейИсточник: https://censor.net.ua/n3205940

Наверное лучше сказать с более, чем тысячной аудиторией.
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03.07.2020 16:16 Відповісти
Какой ник етого мудака на Цензоре бил?
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03.07.2020 17:55 Відповісти
Какого?
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03.07.2020 18:28 Відповісти
ТЕЛЕФОНЫ уж очень крутые у этого руцького подонка,телефонного-педофила
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03.07.2020 17:57 Відповісти
разве сейчас телефон может показывать сеть mts ukr ua umc?
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03.07.2020 16:17 Відповісти
а в Ольгино что думают? Или там просто темники шпарят?
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03.07.2020 16:39 Відповісти
Може, в мене прямо зараз показує mts ukr і міняється на вудафон час від часу.
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03.07.2020 16:31 Відповісти
Может. Название сети записано в саму карточку. Если карточка старая то и имя у нее такое как изначально было прописано. Сейчас многие поменяли карточки потому что старые не поддерживают 4G плюс телефоны используют микро сим. Но если надобности нет то можно сидеть на старой карточке.
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03.07.2020 16:32 Відповісти
Все вірно, картка стара .
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03.07.2020 16:33 Відповісти
Да, скорее всего.
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03.07.2020 16:41 Відповісти
Сегодня Стерненко в прямом эфире открыто призывал к свержению конституционного строя и захвату власти и где СБУ была в это время?
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03.07.2020 16:26 Відповісти
По сети шарят, Шария ищут.
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03.07.2020 16:30 Відповісти
Шарий такой же ушлепок как и Стерненко. Просто доход из противоположных команд.
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03.07.2020 16:33 Відповісти
Что кацап, боишься Українских патриотов?
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03.07.2020 17:56 Відповісти
Педофіл сидить в Європі.
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03.07.2020 16:34 Відповісти
Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 4466
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03.07.2020 17:50 Відповісти
ТРИ маланца под окном,терли яйца о бетон ......У-У-У- тварюки !!!!
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03.07.2020 17:58 Відповісти
Неа, СБУ думает что ей положено.
В тексте статьи где-то упоминается юмэси, водяфон или что-то ещё подобное?
А Русланы Ивановы писают на щиколотки от картинки прилепленной, в зщаголовок статьи недалёким студентом-редактором.
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03.07.2020 19:22 Відповісти
сбу продовжує різну пісюрву ловити..
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03.07.2020 16:28 Відповісти
А не ходил ли он по Крещатику с триколором в будёновке с красной звездой?
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03.07.2020 16:30 Відповісти
СБУ когда вы блокируете деятельность предателей Украины из гбр?
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03.07.2020 16:35 Відповісти
Хмм...а что же время и дату на смартфоне замазали разведчики
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03.07.2020 16:35 Відповісти
Главное - власовскую тряпку и курицу-мутанта оставили.
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03.07.2020 16:40 Відповісти
А первую фотку десятилетней давности они нарыли в гугле? Или кто-то из сотрудников на память себе свой телефон древний с заставкой оставил?
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03.07.2020 16:38 Відповісти
это случайно не Михаил Волгин?
вот канал этого урода: https://www.youtube.com/user/Plehanov100
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03.07.2020 16:39 Відповісти
старий комуняка-нитік?
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03.07.2020 21:52 Відповісти
а агента ФСб портнова когда посадят?
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03.07.2020 16:41 Відповісти
Норм фото
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03.07.2020 16:43 Відповісти
А чого іпліще не показали? Раптом це му@ило десь недалеко спокійно по вулиці ходить.
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03.07.2020 16:55 Відповісти
По тексту картинки можешь поискать публикацию с таким же порядком реакций, и отсей тех, кто сердечко оставил, изи.
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03.07.2020 16:58 Відповісти
Оце?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294631127370564
Кадр родом з Нікополя?
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03.07.2020 19:45 Відповісти
Прям погром петяботам устроили на этой неделе.
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03.07.2020 17:03 Відповісти
Минус ещё один, враг Украины.
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03.07.2020 17:06 Відповісти
Минус, это когда дырка в башке... А эту срань скоро выпустят на поруки шухера и яйцечеса...
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03.07.2020 17:20 Відповісти
А страх останется на всю оставшуюся жизнь, страх потерять свободу.
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03.07.2020 21:43 Відповісти
У вас в ВР целый прорашистский жопоблок сидит и 3 кАнала мертвеччука гонят за агрессора, но этих выродков почему-то не замечают...
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03.07.2020 17:18 Відповісти
в петиной ботоферме половина таких....
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03.07.2020 17:27 Відповісти
Ми живемо в часи глобалізаціі і інтернету...Ніяк не можу зрозуміти,навіщо сидіти в Києві щоб розповсюджувати "антиукраїнські гасла"?..Хіба лишень для того,щоб його могла злапати СБУ і переможно відрапортувати?..І що то за гасла такі,хотілось би їх почути..."Путін пріді"?..Ну це ж для ідіотів...Я,наприклад,найбільш антиукраїнським вважаю гасло,з яким років з десять тому бігали націоналісти - "втопим москалів в жидівській крові",а найбільш антиукраїнським відео - коли на демонстраціі Свободи хлопчик копає російський прапор...Оце якраз по повній було використано російською пропагандою і стало для них виправданням сепаратизму,захоплення Криму і Донбасу...Тому є лишень один спосіб зробити ворожу пропаганду нешкідливою - це побудувати тут справедливий,соціальний,багатий устрій...І тоді і Росія,і Штати можуть ідти нахрєн з своєю пропагандою...І наше СБУ з такою роботою теж...
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03.07.2020 17:32 Відповісти
А русню вонючую надо уничтожать на Українской земле или как, соколик?
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03.07.2020 17:59 Відповісти
"Свобода" - это кремлёвский проект, давно известный факт. Кремлю нужно показать украинцев нацистами и идиотами. Тут тоже - если кто-то, например, требует строить концлагеря для жителей Крыма и Донбасса, это 100% рашинский тролль. Им необходимо создать нужную картинку для пуйловской пропаганды.
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03.07.2020 18:59 Відповісти
 
 