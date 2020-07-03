Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ. ФОТО
Подрывную деятельность пророссийского провокатора блокировала Службы безопасности Украины в Киеве. Интернет-пропагандист призывал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в южных и восточных регионах Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Следствие установило, что сепаратистские материалы злоумышленник размещал на аккаунтах в соцсети с более тысячной аудиторией, используя деструктивные материалы с пропагандистских информресурсов страны-агрессора, сайтов и пабликов пророссийских террористов. Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Оболонском районе столицы изъяты мобильные телефоны и сим-карты, с которых он распространял антиукраинские материалы.
Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства направлены в суд.
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Детальки к ПВОшным системам у врагов доставал.
Зрада!
Ну ничо, теперь зебилы возглавляемые кловунами оденут ДБР накладные поролоновые носы и парики, возьмут крепко в руки новые погремухи всё-всё исправят!
Ппц, что в стране твориться стало...
Наверное лучше сказать с более, чем тысячной аудиторией.
В тексте статьи где-то упоминается юмэси, водяфон или что-то ещё подобное?
А Русланы Ивановы писают на щиколотки от картинки прилепленной, в зщаголовок статьи недалёким студентом-редактором.
вот канал этого урода: https://www.youtube.com/user/Plehanov100
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294631127370564
Кадр родом з Нікополя?