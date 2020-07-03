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Новости Силовики
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Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ. ФОТО

Подрывную деятельность пророссийского провокатора блокировала Службы безопасности Украины в Киеве. Интернет-пропагандист призывал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в южных и восточных регионах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ 01

Следствие установило, что сепаратистские материалы злоумышленник размещал на аккаунтах в соцсети с более тысячной аудиторией, используя деструктивные материалы с пропагандистских информресурсов страны-агрессора, сайтов и пабликов пророссийских террористов. Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Оболонском районе столицы изъяты мобильные телефоны и сим-карты, с которых он распространял антиукраинские материалы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ прекратила деятельность пророссийских пропагандистов в Киеве, среди них гражданин РФ. ФОТОрепортаж

Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ 02

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Также читайте: За период карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ

Автор: 

интернет (1706) Киев (25572) правоохранительные органы (2970) пропаганда (3681) СБУ (19924) силовики (2799)


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Топ комментарии
+10
а промосковське де бе ре коли прикриють і закриють?..

Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 7618
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03.07.2020 16:13
+4
Сегодня Стерненко в прямом эфире открыто призывал к свержению конституционного строя и захвату власти и где СБУ была в это время?
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03.07.2020 16:26
+4
а агента ФСб портнова когда посадят?
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03.07.2020 16:41
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а промосковське де бе ре коли прикриють і закриють?..

Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 7618
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03.07.2020 16:13 Ответить
Вот жеж Пэтя гадский и присные его...
Детальки к ПВОшным системам у врагов доставал.
Зрада!
Ну ничо, теперь зебилы возглавляемые кловунами оденут ДБР накладные поролоновые носы и парики, возьмут крепко в руки новые погремухи всё-всё исправят!
Ппц, что в стране твориться стало...
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03.07.2020 19:17 Ответить
размещал на аккаунтах в соцсети с более тысячной аудиториейИсточник: https://censor.net.ua/n3205940

Наверное лучше сказать с более, чем тысячной аудиторией.
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03.07.2020 16:16 Ответить
Какой ник етого мудака на Цензоре бил?
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03.07.2020 17:55 Ответить
Какого?
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03.07.2020 18:28 Ответить
ТЕЛЕФОНЫ уж очень крутые у этого руцького подонка,телефонного-педофила
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03.07.2020 17:57 Ответить
разве сейчас телефон может показывать сеть mts ukr ua umc?
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03.07.2020 16:17 Ответить
а в Ольгино что думают? Или там просто темники шпарят?
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03.07.2020 16:39 Ответить
Може, в мене прямо зараз показує mts ukr і міняється на вудафон час від часу.
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03.07.2020 16:31 Ответить
Может. Название сети записано в саму карточку. Если карточка старая то и имя у нее такое как изначально было прописано. Сейчас многие поменяли карточки потому что старые не поддерживают 4G плюс телефоны используют микро сим. Но если надобности нет то можно сидеть на старой карточке.
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03.07.2020 16:32 Ответить
Все вірно, картка стара .
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03.07.2020 16:33 Ответить
Да, скорее всего.
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03.07.2020 16:41 Ответить
Сегодня Стерненко в прямом эфире открыто призывал к свержению конституционного строя и захвату власти и где СБУ была в это время?
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03.07.2020 16:26 Ответить
По сети шарят, Шария ищут.
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03.07.2020 16:30 Ответить
Шарий такой же ушлепок как и Стерненко. Просто доход из противоположных команд.
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03.07.2020 16:33 Ответить
Что кацап, боишься Українских патриотов?
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03.07.2020 17:56 Ответить
Педофіл сидить в Європі.
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03.07.2020 16:34 Ответить
Деятельность пророссийского интернет-пропагандиста блокирована в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 4466
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03.07.2020 17:50 Ответить
ТРИ маланца под окном,терли яйца о бетон ......У-У-У- тварюки !!!!
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03.07.2020 17:58 Ответить
Неа, СБУ думает что ей положено.
В тексте статьи где-то упоминается юмэси, водяфон или что-то ещё подобное?
А Русланы Ивановы писают на щиколотки от картинки прилепленной, в зщаголовок статьи недалёким студентом-редактором.
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03.07.2020 19:22 Ответить
сбу продовжує різну пісюрву ловити..
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03.07.2020 16:28 Ответить
А не ходил ли он по Крещатику с триколором в будёновке с красной звездой?
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03.07.2020 16:30 Ответить
СБУ когда вы блокируете деятельность предателей Украины из гбр?
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03.07.2020 16:35 Ответить
Хмм...а что же время и дату на смартфоне замазали разведчики
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03.07.2020 16:35 Ответить
Главное - власовскую тряпку и курицу-мутанта оставили.
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03.07.2020 16:40 Ответить
А первую фотку десятилетней давности они нарыли в гугле? Или кто-то из сотрудников на память себе свой телефон древний с заставкой оставил?
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03.07.2020 16:38 Ответить
это случайно не Михаил Волгин?
вот канал этого урода: https://www.youtube.com/user/Plehanov100
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03.07.2020 16:39 Ответить
старий комуняка-нитік?
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03.07.2020 21:52 Ответить
а агента ФСб портнова когда посадят?
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03.07.2020 16:41 Ответить
Норм фото
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03.07.2020 16:43 Ответить
А чого іпліще не показали? Раптом це му@ило десь недалеко спокійно по вулиці ходить.
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03.07.2020 16:55 Ответить
По тексту картинки можешь поискать публикацию с таким же порядком реакций, и отсей тех, кто сердечко оставил, изи.
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03.07.2020 16:58 Ответить
Оце?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294631127370564
Кадр родом з Нікополя?
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03.07.2020 19:45 Ответить
Прям погром петяботам устроили на этой неделе.
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03.07.2020 17:03 Ответить
Минус ещё один, враг Украины.
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03.07.2020 17:06 Ответить
Минус, это когда дырка в башке... А эту срань скоро выпустят на поруки шухера и яйцечеса...
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03.07.2020 17:20 Ответить
А страх останется на всю оставшуюся жизнь, страх потерять свободу.
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03.07.2020 21:43 Ответить
У вас в ВР целый прорашистский жопоблок сидит и 3 кАнала мертвеччука гонят за агрессора, но этих выродков почему-то не замечают...
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03.07.2020 17:18 Ответить
в петиной ботоферме половина таких....
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03.07.2020 17:27 Ответить
Ми живемо в часи глобалізаціі і інтернету...Ніяк не можу зрозуміти,навіщо сидіти в Києві щоб розповсюджувати "антиукраїнські гасла"?..Хіба лишень для того,щоб його могла злапати СБУ і переможно відрапортувати?..І що то за гасла такі,хотілось би їх почути..."Путін пріді"?..Ну це ж для ідіотів...Я,наприклад,найбільш антиукраїнським вважаю гасло,з яким років з десять тому бігали націоналісти - "втопим москалів в жидівській крові",а найбільш антиукраїнським відео - коли на демонстраціі Свободи хлопчик копає російський прапор...Оце якраз по повній було використано російською пропагандою і стало для них виправданням сепаратизму,захоплення Криму і Донбасу...Тому є лишень один спосіб зробити ворожу пропаганду нешкідливою - це побудувати тут справедливий,соціальний,багатий устрій...І тоді і Росія,і Штати можуть ідти нахрєн з своєю пропагандою...І наше СБУ з такою роботою теж...
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03.07.2020 17:32 Ответить
А русню вонючую надо уничтожать на Українской земле или как, соколик?
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03.07.2020 17:59 Ответить
"Свобода" - это кремлёвский проект, давно известный факт. Кремлю нужно показать украинцев нацистами и идиотами. Тут тоже - если кто-то, например, требует строить концлагеря для жителей Крыма и Донбасса, это 100% рашинский тролль. Им необходимо создать нужную картинку для пуйловской пропаганды.
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03.07.2020 18:59 Ответить
 
 