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Україна - світовий рекордсмен із "поганих кредитів", - Фіала

Україна - світовий рекордсмен із

Кількість кредитів, які не обслуговуються позичальниками, в Україні перевищує 50% при тому, що вже 10% таких кредитів означає кризу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна досі у світі - рекордсмен із поганих кредитів. Якщо подивитися на портфелі державних банків, приватних українських банків або приватних міжнародних банків, які працюють в Україні, то в середньому "поганих кредитів", які не обслуговуються позичальниками - більш ніж 50%. Такого ніде у світі немає. Якщо цей параметр досягає 10%, це вже криза", - сказав Фіала.

Причини цього інвестор бачить у відсутності незалежного правосуддя та правоохоронних органів.

"Чому так відбувається? Тому що позичальникові вигідніше заплатити хабар судді і правоохоронним органам, тому що правоохоронні органи в Україні, на жаль, захищають корупцію і працюють як бізнесмени", - сказав Фіала.

"Ви подивіться, на яких машинах їздять співробітники МВС, СБУ, прокуратури. Це найбільш платоспроможна частина нашого населення. І судді. Вони живуть дуже багато", - додав він.

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Автор: 

банки (7739) інвестиції (2061) кредит (3836) Dragon Capital (158) Фіала Томаш (24)


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Топ коментарі
+11
Они "живут" за Ваш с нами счет и ни в чем себе не отказывают, а мы должны получать 80 долларов пенсии.
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03.07.2020 22:22
+11
По европейским законам жить сложно по законам северного соседа намного легче! Тем более у нас народ тупой ведутся на всякую хрень!
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03.07.2020 22:30
+10
Ну вы ведь голосуете за всяких там Жулек Жопоблок и комунистов. С каких делов вы будете жить лучше?
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03.07.2020 22:26
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Они "живут" за Ваш с нами счет и ни в чем себе не отказывают, а мы должны получать 80 долларов пенсии.
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03.07.2020 22:22 Відповісти
Ну вы ведь голосуете за всяких там Жулек Жопоблок и комунистов. С каких делов вы будете жить лучше?
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03.07.2020 22:26 Відповісти
А вы когда-то предлагали тех, кто поднял экономику и победил коррупцию?
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03.07.2020 22:36 Відповісти
Так мы предлагали. Но вы всеравно выбрали Жульку и Жопоблок с Ляшком. Поэтому Порох с НФ потому что у них не было большинства в парламенте приходилось очень не легко даже законы по евроинтеграции продавливать!
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03.07.2020 22:54 Відповісти
Порошенко в отличие от той же жюльки всегда был при власти.ну кроме последнего года ,когда его оторвали от кормушки.и за время гос службы стал миллиардером
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04.07.2020 14:50 Відповісти
быть при власти и принимать решения это две разные вещи
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04.07.2020 16:03 Відповісти
ну был петя и что при нем пенсии были 1000$ ?
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03.07.2020 22:47 Відповісти
да, при Порошенко моей матери пенсию подняли ВДВОЕ. Если раньше она получала пенсию на 50% меньше чем ее бывший подчиненный, то с того дня мне не приходится ей даже денег присылать - сама справляется. Шлю только вкусняшки или цацки.
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03.07.2020 22:53 Відповісти
опередил
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03.07.2020 23:38 Відповісти
Только имбецил 6-й год не замечает в стране войну, оккупацию части территории и сопутствующие всему этому расходы.
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03.07.2020 23:42 Відповісти
ну так петяботы тут все в один голос визжат, шо при Пете вся экономика росла и пахла, даже несмотря на войну и оккупацию ! Как так-то ?!
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03.07.2020 23:46 Відповісти
Как там оффшоры квартальные поживают? В каких войсках служил говнокомандующий Зе?
Почему вырос товарооборот с парашей? Зе получает откаты? Сколько отслюнявил Герус ***********, за лоббирование интересов рашаэнергокомпаний?
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04.07.2020 04:20 Відповісти
Не говоря уже о том, что всю медиа продукцию Зели и ко без всякого зазрения вовсю крутят в рашке. На ключевых должностях одни сепары, по которым долгие сроки плачут.
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04.07.2020 07:06 Відповісти
так отож
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05.07.2020 03:59 Відповісти
Только идиот мог покупать газ по 450 баксов а продавать населению по 50 и жить в придуманной экономике.
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04.07.2020 07:55 Відповісти
Украина никогда не покупала газ по 450. А вот то что население покупала СВОЙ газ по 50 это правда. А всяким фирташам продавали по рыночным ценам.
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04.07.2020 14:54 Відповісти
ага, Петя поднял вдвое, перед этим опустив в 4 раза )
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03.07.2020 23:37 Відповісти
А деньги на деревьях ростут или их станок печатает? Кстаи не подскажешь какой там ВВП в Украине на душу населения?
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03.07.2020 22:55 Відповісти
идиот, пенсии напрямую зависят от экономики а не от политиков))) до чего вы тупые. твоя мама наверное учитель и ждет от зели 4000 уе зп?)))
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04.07.2020 16:05 Відповісти
А за кого надо голосовать?
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04.07.2020 08:38 Відповісти
Потому они сейчас с удовольствием преследуют после майданную владу.
Им по европейским законам жить не интересно.
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03.07.2020 22:24 Відповісти
По европейским законам жить сложно по законам северного соседа намного легче! Тем более у нас народ тупой ведутся на всякую хрень!
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03.07.2020 22:30 Відповісти
Ваня, здесь вотки нет. Надевай лапти и дыбай в родную дяревню.
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03.07.2020 23:24 Відповісти
Это вы про кого? Про шоу бени-хилла "Догони Петю"?
Так они так хотят его посадить, как он от них бегает.
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03.07.2020 22:30 Відповісти
Зелёная банда хочет посадить Пороха но понимает что после посадки по беспределу отдыхать они смогут от трудов праведных только на южном берегу Крыма а это им как то не весело там отдыхать!
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03.07.2020 22:32 Відповісти
Если бы хотели посадить - то посадили, а так устроили дурдом на выезде.
Хотя не все так плохо - у Пети открылся актерский талант. Может свое шоу на ТВ устраивать, и массовка из обожателей уже есть.
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03.07.2020 22:35 Відповісти
А Таня Чорновол, а Поярков, а Вятрович, а Федына и Зверобой?
Да мало ли ещё? Они хотят здесь расею.
Но хрен на воротник. Расею найдут в Ростове.
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03.07.2020 22:39 Відповісти
Поярков - это примадонна петиной трупы
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03.07.2020 22:50 Відповісти
Почитайте басню "Слон и моська". Очень поучительно.
Все перечисленные персонажи бурно облаяли слона, чтобы казаться важными.
А Зеленский действительно дурак, если на это ведется.
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03.07.2020 22:51 Відповісти
Зеленский - слон? Слон - дурак? Вы сделали мой вечер, спасибо.
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03.07.2020 22:55 Відповісти
Аллегория для вас недоступна - понимаю.
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03.07.2020 22:58 Відповісти
Ну отчего же.

Я и говорю, что Ваша замечательная аллегория (сравнение зеленского (который дурак, по Вашим же словам) со слоном - сделала мой вечер. Каков масштаб! Продолжайте в том же духе, всяческих удач в дальнейших аллегориях.

Но поаккуратнее, пожалуйста. А то можете попасть на очередной судебный иск от зеленского же(похоже, у него аллергия к аллегориям (каков каламбур!)). Тогда уже про Вас и него другие будут аллегории писать.
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04.07.2020 00:04 Відповісти
Я тебе написал! Одбъясню на пальцах как для тупого. Если они по бекспределу посадят Пороха то ездить смогут как лукашенко на парад в Москву ну или в С. Корею. А они хотят тусить в Лас-Вегасе и Монте-Карло!
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03.07.2020 22:51 Відповісти
Еще РАЗ если хотели бы что-то сделать - то сделали. Для начала перекрыли финансирование этого шапито. Все знают что там активных, "за идею" процентов десять наберется, остальные на заработках "активничают".
Забери пастухов - стадо разойдется.
И сажать нужно не за этот бред с картинами или Семочко, а за то что продал "Кузню" и не заплатил налогов - то есть за ВОРОВСТВО. У нас люди богатых тупо не любят, а скорее ненавидят, так что массовости не будет, максимум пару сотен будет бродить, что-то требовать. А без финансового содержания и те разойдутся.
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03.07.2020 22:57 Відповісти
Да? А почему тогда Янукович не смог перекрыть финансирование майдана? Да если они могли за кузню посадить давно посадили. А так походу Порох с кузни всё заплатил. Так что ненада ля-ля! Посадить зеленский хочет но вот он будет выездной только на парад в Москву пожизненно. А он хочет ещё на своей даче в Италии пожить!
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03.07.2020 23:01 Відповісти
А потому что там сначала побили кучу народа, а потом еще сверху кучу наложили на требования справедливости.
Нынешние менты другие - помяли кого-то, асфальтной болезнью заразили - ВСЕ отстранены, уволены. Справедливость восторжествовала. А Януковощ просто думал силой всех под асфальт закатать.
И да, народ разъехался по заработкам по заграницам, майданить особо некому. А особо "буйных" в 2014 году на Донбасс прямо с майдана отправили. А оставшихся бомжей позже Кличко с коммунальщиками с майдана выкинул.
Помните как прекратилась "спонсорская помощь" от устраителей, ходили с банками "пожертвования" собирали.
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03.07.2020 23:10 Відповісти
Какой-то бред ты пишешь мил человек! Ты хоть сам прочитал что написал? Как ты говоришь идейных 10% остальные за деньги. Так вот как Янукович не смог перекрыть финансирование майдана в центре киева? А ты мне бред тут пишешь про каких-то бомжей Сакаашвили!
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03.07.2020 23:15 Відповісти
Это социология - наука такая, которая имеет приблизительно такие цифры.
А еще есть наука по управлению толпой. Достаточно в нужных местах расставить своих людей, и сто человек сможет управлять десятитысячной толпой.
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03.07.2020 23:21 Відповісти
Да вот только чегото ваши Жопоблоковцы этих книг не читают! А они вобще читать умеют?
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03.07.2020 23:24 Відповісти
Ага продал... А неззя продавать, ты не разрешаешь...
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04.07.2020 07:58 Відповісти
Система из Пеци делает жертву.Зеля зделает свое дело,которое ему предназначено системой и уйдет.А жертву жалко,и вновь изберут Пецю.
Порочный круг.
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03.07.2020 22:52 Відповісти
Система просто пытается убрать конкурента. Поскольку Порох единственный враг Зелёной банды!
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03.07.2020 22:57 Відповісти
С рейтингом меньше 12 процентов он может только со своим цирком шоу устраивать, но это ему ничем не поможет.
И да хз, но сдается мне может это все не просто так, Петя все больше маргинализируется и скоро сам себя закопает.
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03.07.2020 23:02 Відповісти
Я видел его рейтинг возле здания суда! Мне верить своим глазам или тебе? Не дождешься адепт бородатого педофила или карликового. Я в сортах гамна не разбираюсь!
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03.07.2020 23:08 Відповісти
Сколько собрали тысячу-две-три -десять?
А сколько избирателей в Украине? Из них 53% НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ за него не проголосуют.
Или будете военный переворот делать? Так вас отморозки Шария по Киеву уже гоняли.
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03.07.2020 23:17 Відповісти
Да а чего тогда Порошенко на втором месте среди кандидатов? Да и ваших из Жопоблока лупят как сидоровых коз даже в харькове? Если бы как ты говоришь 53% за него не проголосовали ни при каких условиях Зеленский бы оставил бы Порошенко в покое! А так его маниакальное желание посадить за что угодно Пороха объяснимо только в одном случае! Рейтиг Порошенко выше рейтинга зеленского! Это уже и в СН понимают. Проскакивает в их переписке!
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03.07.2020 23:23 Відповісти
Даже не желание посадить. Зеленский верней его окружение понимает что посадить Пороха не за что а посадить по беспределу будеточень больно от цивилизованных стран где у зеленского все нищяки! Просто весь этот цирк с делами преследует одну цель заставить Пороха прекратить борьбу! Даже Януковичу с жулькой было лече. На вопрос европейцев за что Жулька сидит можно было ответить вы покупаете газ в лаптестане за 300 баксов а я за 450 за это и сидит!
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03.07.2020 23:33 Відповісти
Да мне на того Пороха фиолетово - не трожь гавно вонять не будет. Лучше бы действующими лицами занимались, что бы очиститься от этого дерьма.
А то просто фон. Это как сигнализация автомобиля, на которую в городе НИКТО из окружающих внимание не обращает.
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03.07.2020 23:38 Відповісти
Так вот ты сам признаешь что Преследование Порошенко не логично! Значит вывод или у Зеленского тупые соратники хотя мне в это не верится или данные социологии лживы!
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03.07.2020 23:41 Відповісти
Вся хрень в Украине происходит из-за полной БЕЗНАКАЗАННОСТИ тех, кто это устраивает.
Поэтому народ хочет чтобы хоть кто-то за это ответил.
Только у нас судебная система такая, что осудить будь кого, у кого есть деньги и влияние НЕВОЗМОЖНО.
Вот так и живем...
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03.07.2020 23:58 Відповісти
Вєнєдіктовій це розкажи! Вона ж так репетувала, коли була очільником ДБР, що прокуратура (Рябошапка) не хоче садити Пороха. Зара вона Ген. прокурор і подання ніхто не відкликав... То де ж санкція прокурора?
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03.07.2020 22:39 Відповісти
Этот товарищ от Сороса прав, наши местные ребята хоть и кричат про соросят, но сами живут по принципу шахер-махер, а вообще у иудеев где-то в законах Ноя прописано, что одна из заповедей- справедливое правосудие ну или как там христанский один говорил подвижник, что государство без правосудия - банда рабойников
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03.07.2020 22:30 Відповісти
Наведіть, будьте ласкаві, факт зв'язку Томаша Фиала з Соросом. Якщо ні- то весь ваш допис - суцільна брехня!
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03.07.2020 22:36 Відповісти
я - брехун
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03.07.2020 22:37 Відповісти
Ну прям ОЙ!
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03.07.2020 22:40 Відповісти
А що ж я вам буду документи шукати про драконів капитал під керівництвом Фіала?
Докази - це документи, ну можно записи розмов, фото, та відео,...а так в інеті пишуть, про співпрацю, то ви вже повинні про це знати з самих слів цього Томаша, та хіба тут справа в цьому, тут більше про судову систему.
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03.07.2020 23:05 Відповісти
Йой!
(Далі - перебільшення з елементами "фантасмагорії")
Тобто ви зара визнали, що ви та сама бабця, що розповсюджує чутки сидячи на лавочці біля під'їзду? (ну я трохи утрую). Ну і якщо так бабця назвала когось наркоманом чи проституткою (ну не сподобалась їм молодь), то це - стопудово так?
(гіперболізація закінчена)
Най мене гик втрапить, щоб не дожити до результатів такого світу!
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03.07.2020 23:20 Відповісти
Ну хоть в чем- то впереди планеты всей 🤣🤣🤣
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03.07.2020 22:38 Відповісти
"Украина - мировой рекордсмен по "плохим кредитам", - Фиала" - Ну разумеется! Народ ограблен олигархами и государством, денег нет, покупательная способность низкая -> внутренний рынок едва жив! Все деньги у олигархов и коррупционеров-чиновников, давящих и душащих народ.
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03.07.2020 22:50 Відповісти
У нас этот кризис никогда не заканчивался, все уже привыкли к нему и кидалово стало национальной идеей.
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03.07.2020 23:02 Відповісти
нужно заводить в Украину английские , швейцарские суды, уже есть подобный опыт и в странах СНГ
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03.07.2020 23:10 Відповісти
Все верно, нео-номенклатура создала государство под себя и пожинает плоды. Олигархи-олигархами, но если вы завтра сделаете нормальное государство, то послезавтра большинство олигархов исчезнет, так как они не могут в конкуренцию и живут на государственные дотации, выбитые коррупционерами. Но вы не сделаете нормальное государство, потому что неономенклатурный рак, все эти судьи, прокуроры, сбушники, таможенники, чинуши, имена которых вы никогда не услышите по телевизору, но которые живут в трехэтажных домах и ездят на элитных авто - они уже давным давно дали метастазы, их десятки тысяч, семейные кланы (папа - прокурор, мама - судья, сын - сбушник, кум - мвдшник, бабушка - мультимиллионер), круговая порука. Тем более, что даже в данный момент никто не хочет замечать эту проблему: даже тут, на цензоре, холопы способны только обсуждать своего "более лучшего" барина, будь то Порошенко, Зеленский или кто-либо еще.
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03.07.2020 23:51 Відповісти
Стоп. А при чем тут суды, если закон запрещает выселить несовершеннолетних из жилья? Это типа коррупция?
А в гос банках очень много "кредитов" государственным же предприятиям, которые их не возврящают.
Вот вспомнить ту же Укрнафту. У них под 10 ярдов долгов только по налогам, а правительство их заставляло дивиденды выплачивать. А как они в такой ситуации кредиты будут возвращать? Это называется - целенаправленно банкротить предприятие.
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04.07.2020 01:08 Відповісти
Да, и в случае с Укрнафтой спасибо суду, что запретил дивиденды выплачивать...
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04.07.2020 01:09 Відповісти
Н-да, и при этом Зеленский мечтает о дешёвых кредитах. Ему что на рояле играть, что государством управлять - один хрен...
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04.07.2020 10:31 Відповісти
 
 