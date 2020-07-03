Україна - світовий рекордсмен із "поганих кредитів", - Фіала

Кількість кредитів, які не обслуговуються позичальниками, в Україні перевищує 50% при тому, що вже 10% таких кредитів означає кризу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна досі у світі - рекордсмен із поганих кредитів. Якщо подивитися на портфелі державних банків, приватних українських банків або приватних міжнародних банків, які працюють в Україні, то в середньому "поганих кредитів", які не обслуговуються позичальниками - більш ніж 50%. Такого ніде у світі немає. Якщо цей параметр досягає 10%, це вже криза", - сказав Фіала.

Причини цього інвестор бачить у відсутності незалежного правосуддя та правоохоронних органів.

"Чому так відбувається? Тому що позичальникові вигідніше заплатити хабар судді і правоохоронним органам, тому що правоохоронні органи в Україні, на жаль, захищають корупцію і працюють як бізнесмени", - сказав Фіала.

"Ви подивіться, на яких машинах їздять співробітники МВС, СБУ, прокуратури. Це найбільш платоспроможна частина нашого населення. І судді. Вони живуть дуже багато", - додав він.

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