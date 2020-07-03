Украина - мировой рекордсмен по "плохим кредитам", - Фиала

Количество кредитов, которые не обслуживаются заемщиками, в Украине превышает 50% при том, что уже 10% таких кредитов означает кризис.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина до сих пор в мире - рекордсмен по плохим кредитам. Если посмотреть на портфели государственных банков, частных украинских банков или частных международных банков, которые работают в Украине, то в среднем "плохих кредитов", которые не обслуживаются заемщиками - выше 50%. Такого нигде в мире нет. Если этот параметр достигает 10%, это уже кризис", - сказал Фиала.

Причины этого инвестор видит в отсутствии независимого правосудия и правоохранительных органов.

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"Почему так происходит? Потому что заемщику выгоднее заплатить взятку судье и правоохранительным органам, потому что правоохранительные органы в Украине, к сожалению, защищают коррупцию и работают как бизнесмены", - сказал Фиала.

"Вы посмотрите, на каких машинах ездят сотрудники МВД, СБУ, прокуратуры. Это самая платежеспособная часть нашего населения. И судьи. Они живут очень богато", - добавил он.

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