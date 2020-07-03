Украина - мировой рекордсмен по "плохим кредитам", - Фиала
Количество кредитов, которые не обслуживаются заемщиками, в Украине превышает 50% при том, что уже 10% таких кредитов означает кризис.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина до сих пор в мире - рекордсмен по плохим кредитам. Если посмотреть на портфели государственных банков, частных украинских банков или частных международных банков, которые работают в Украине, то в среднем "плохих кредитов", которые не обслуживаются заемщиками - выше 50%. Такого нигде в мире нет. Если этот параметр достигает 10%, это уже кризис", - сказал Фиала.
Причины этого инвестор видит в отсутствии независимого правосудия и правоохранительных органов.
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"Почему так происходит? Потому что заемщику выгоднее заплатить взятку судье и правоохранительным органам, потому что правоохранительные органы в Украине, к сожалению, защищают коррупцию и работают как бизнесмены", - сказал Фиала.
"Вы посмотрите, на каких машинах ездят сотрудники МВД, СБУ, прокуратуры. Это самая платежеспособная часть нашего населения. И судьи. Они живут очень богато", - добавил он.
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Почему вырос товарооборот с парашей? Зе получает откаты? Сколько отслюнявил Герус ***********, за лоббирование интересов рашаэнергокомпаний?
Им по европейским законам жить не интересно.
Так они так хотят его посадить, как он от них бегает.
Хотя не все так плохо - у Пети открылся актерский талант. Может свое шоу на ТВ устраивать, и массовка из обожателей уже есть.
Да мало ли ещё? Они хотят здесь расею.
Но хрен на воротник. Расею найдут в Ростове.
Все перечисленные персонажи бурно облаяли слона, чтобы казаться важными.
А Зеленский действительно дурак, если на это ведется.
Я и говорю, что Ваша замечательная аллегория (сравнение зеленского (который дурак, по Вашим же словам) со слоном - сделала мой вечер. Каков масштаб! Продолжайте в том же духе, всяческих удач в дальнейших аллегориях.
Но поаккуратнее, пожалуйста. А то можете попасть на очередной судебный иск от зеленского же(похоже, у него аллергия к аллегориям (каков каламбур!)). Тогда уже про Вас и него другие будут аллегории писать.
Забери пастухов - стадо разойдется.
И сажать нужно не за этот бред с картинами или Семочко, а за то что продал "Кузню" и не заплатил налогов - то есть за ВОРОВСТВО. У нас люди богатых тупо не любят, а скорее ненавидят, так что массовости не будет, максимум пару сотен будет бродить, что-то требовать. А без финансового содержания и те разойдутся.
Нынешние менты другие - помяли кого-то, асфальтной болезнью заразили - ВСЕ отстранены, уволены. Справедливость восторжествовала. А Януковощ просто думал силой всех под асфальт закатать.
И да, народ разъехался по заработкам по заграницам, майданить особо некому. А особо "буйных" в 2014 году на Донбасс прямо с майдана отправили. А оставшихся бомжей позже Кличко с коммунальщиками с майдана выкинул.
Помните как прекратилась "спонсорская помощь" от устраителей, ходили с банками "пожертвования" собирали.
А еще есть наука по управлению толпой. Достаточно в нужных местах расставить своих людей, и сто человек сможет управлять десятитысячной толпой.
Порочный круг.
И да хз, но сдается мне может это все не просто так, Петя все больше маргинализируется и скоро сам себя закопает.
А сколько избирателей в Украине? Из них 53% НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ за него не проголосуют.
Или будете военный переворот делать? Так вас отморозки Шария по Киеву уже гоняли.
А то просто фон. Это как сигнализация автомобиля, на которую в городе НИКТО из окружающих внимание не обращает.
Поэтому народ хочет чтобы хоть кто-то за это ответил.
Только у нас судебная система такая, что осудить будь кого, у кого есть деньги и влияние НЕВОЗМОЖНО.
Вот так и живем...
Докази - це документи, ну можно записи розмов, фото, та відео,...а так в інеті пишуть, про співпрацю, то ви вже повинні про це знати з самих слів цього Томаша, та хіба тут справа в цьому, тут більше про судову систему.
(Далі - перебільшення з елементами "фантасмагорії")
Тобто ви зара визнали, що ви та сама бабця, що розповсюджує чутки сидячи на лавочці біля під'їзду? (ну я трохи утрую). Ну і якщо так бабця назвала когось наркоманом чи проституткою (ну не сподобалась їм молодь), то це - стопудово так?
(гіперболізація закінчена)
Най мене гик втрапить, щоб не дожити до результатів такого світу!
А в гос банках очень много "кредитов" государственным же предприятиям, которые их не возврящают.
Вот вспомнить ту же Укрнафту. У них под 10 ярдов долгов только по налогам, а правительство их заставляло дивиденды выплачивать. А как они в такой ситуации кредиты будут возвращать? Это называется - целенаправленно банкротить предприятие.