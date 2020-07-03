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Украина - мировой рекордсмен по "плохим кредитам", - Фиала

Украина - мировой рекордсмен по

Количество кредитов, которые не обслуживаются заемщиками, в Украине превышает 50% при том, что уже 10% таких кредитов означает кризис.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина до сих пор в мире - рекордсмен по плохим кредитам. Если посмотреть на портфели государственных банков, частных украинских банков или частных международных банков, которые работают в Украине, то в среднем "плохих кредитов", которые не обслуживаются заемщиками - выше 50%. Такого нигде в мире нет. Если этот параметр достигает 10%, это уже кризис", - сказал Фиала.

Причины этого инвестор видит в отсутствии независимого правосудия и правоохранительных органов.

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"Почему так происходит? Потому что заемщику выгоднее заплатить взятку судье и правоохранительным органам, потому что правоохранительные органы в Украине, к сожалению, защищают коррупцию и работают как бизнесмены", - сказал Фиала.

"Вы посмотрите, на каких машинах ездят сотрудники МВД, СБУ, прокуратуры. Это самая платежеспособная часть нашего населения. И судьи. Они живут очень богато", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий

Автор: 

банки (1935) инвестиции (1164) кредит (2378) Dragon Capital (8) Фиала Томаш (7)


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Топ комментарии
+11
Они "живут" за Ваш с нами счет и ни в чем себе не отказывают, а мы должны получать 80 долларов пенсии.
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03.07.2020 22:22
+11
По европейским законам жить сложно по законам северного соседа намного легче! Тем более у нас народ тупой ведутся на всякую хрень!
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03.07.2020 22:30
+10
Ну вы ведь голосуете за всяких там Жулек Жопоблок и комунистов. С каких делов вы будете жить лучше?
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03.07.2020 22:26
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Они "живут" за Ваш с нами счет и ни в чем себе не отказывают, а мы должны получать 80 долларов пенсии.
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03.07.2020 22:22 Ответить
Ну вы ведь голосуете за всяких там Жулек Жопоблок и комунистов. С каких делов вы будете жить лучше?
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03.07.2020 22:26 Ответить
А вы когда-то предлагали тех, кто поднял экономику и победил коррупцию?
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03.07.2020 22:36 Ответить
Так мы предлагали. Но вы всеравно выбрали Жульку и Жопоблок с Ляшком. Поэтому Порох с НФ потому что у них не было большинства в парламенте приходилось очень не легко даже законы по евроинтеграции продавливать!
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03.07.2020 22:54 Ответить
Порошенко в отличие от той же жюльки всегда был при власти.ну кроме последнего года ,когда его оторвали от кормушки.и за время гос службы стал миллиардером
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04.07.2020 14:50 Ответить
быть при власти и принимать решения это две разные вещи
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04.07.2020 16:03 Ответить
ну был петя и что при нем пенсии были 1000$ ?
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03.07.2020 22:47 Ответить
да, при Порошенко моей матери пенсию подняли ВДВОЕ. Если раньше она получала пенсию на 50% меньше чем ее бывший подчиненный, то с того дня мне не приходится ей даже денег присылать - сама справляется. Шлю только вкусняшки или цацки.
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03.07.2020 22:53 Ответить
опередил
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03.07.2020 23:38 Ответить
Только имбецил 6-й год не замечает в стране войну, оккупацию части территории и сопутствующие всему этому расходы.
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03.07.2020 23:42 Ответить
ну так петяботы тут все в один голос визжат, шо при Пете вся экономика росла и пахла, даже несмотря на войну и оккупацию ! Как так-то ?!
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03.07.2020 23:46 Ответить
Как там оффшоры квартальные поживают? В каких войсках служил говнокомандующий Зе?
Почему вырос товарооборот с парашей? Зе получает откаты? Сколько отслюнявил Герус ***********, за лоббирование интересов рашаэнергокомпаний?
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04.07.2020 04:20 Ответить
Не говоря уже о том, что всю медиа продукцию Зели и ко без всякого зазрения вовсю крутят в рашке. На ключевых должностях одни сепары, по которым долгие сроки плачут.
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04.07.2020 07:06 Ответить
так отож
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05.07.2020 03:59 Ответить
Только идиот мог покупать газ по 450 баксов а продавать населению по 50 и жить в придуманной экономике.
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04.07.2020 07:55 Ответить
Украина никогда не покупала газ по 450. А вот то что население покупала СВОЙ газ по 50 это правда. А всяким фирташам продавали по рыночным ценам.
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04.07.2020 14:54 Ответить
ага, Петя поднял вдвое, перед этим опустив в 4 раза )
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03.07.2020 23:37 Ответить
А деньги на деревьях ростут или их станок печатает? Кстаи не подскажешь какой там ВВП в Украине на душу населения?
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03.07.2020 22:55 Ответить
идиот, пенсии напрямую зависят от экономики а не от политиков))) до чего вы тупые. твоя мама наверное учитель и ждет от зели 4000 уе зп?)))
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04.07.2020 16:05 Ответить
А за кого надо голосовать?
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04.07.2020 08:38 Ответить
Потому они сейчас с удовольствием преследуют после майданную владу.
Им по европейским законам жить не интересно.
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03.07.2020 22:24 Ответить
По европейским законам жить сложно по законам северного соседа намного легче! Тем более у нас народ тупой ведутся на всякую хрень!
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03.07.2020 22:30 Ответить
Ваня, здесь вотки нет. Надевай лапти и дыбай в родную дяревню.
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03.07.2020 23:24 Ответить
Это вы про кого? Про шоу бени-хилла "Догони Петю"?
Так они так хотят его посадить, как он от них бегает.
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03.07.2020 22:30 Ответить
Зелёная банда хочет посадить Пороха но понимает что после посадки по беспределу отдыхать они смогут от трудов праведных только на южном берегу Крыма а это им как то не весело там отдыхать!
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03.07.2020 22:32 Ответить
Если бы хотели посадить - то посадили, а так устроили дурдом на выезде.
Хотя не все так плохо - у Пети открылся актерский талант. Может свое шоу на ТВ устраивать, и массовка из обожателей уже есть.
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03.07.2020 22:35 Ответить
А Таня Чорновол, а Поярков, а Вятрович, а Федына и Зверобой?
Да мало ли ещё? Они хотят здесь расею.
Но хрен на воротник. Расею найдут в Ростове.
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03.07.2020 22:39 Ответить
Поярков - это примадонна петиной трупы
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03.07.2020 22:50 Ответить
Почитайте басню "Слон и моська". Очень поучительно.
Все перечисленные персонажи бурно облаяли слона, чтобы казаться важными.
А Зеленский действительно дурак, если на это ведется.
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03.07.2020 22:51 Ответить
Зеленский - слон? Слон - дурак? Вы сделали мой вечер, спасибо.
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03.07.2020 22:55 Ответить
Аллегория для вас недоступна - понимаю.
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03.07.2020 22:58 Ответить
Ну отчего же.

Я и говорю, что Ваша замечательная аллегория (сравнение зеленского (который дурак, по Вашим же словам) со слоном - сделала мой вечер. Каков масштаб! Продолжайте в том же духе, всяческих удач в дальнейших аллегориях.

Но поаккуратнее, пожалуйста. А то можете попасть на очередной судебный иск от зеленского же(похоже, у него аллергия к аллегориям (каков каламбур!)). Тогда уже про Вас и него другие будут аллегории писать.
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04.07.2020 00:04 Ответить
Я тебе написал! Одбъясню на пальцах как для тупого. Если они по бекспределу посадят Пороха то ездить смогут как лукашенко на парад в Москву ну или в С. Корею. А они хотят тусить в Лас-Вегасе и Монте-Карло!
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03.07.2020 22:51 Ответить
Еще РАЗ если хотели бы что-то сделать - то сделали. Для начала перекрыли финансирование этого шапито. Все знают что там активных, "за идею" процентов десять наберется, остальные на заработках "активничают".
Забери пастухов - стадо разойдется.
И сажать нужно не за этот бред с картинами или Семочко, а за то что продал "Кузню" и не заплатил налогов - то есть за ВОРОВСТВО. У нас люди богатых тупо не любят, а скорее ненавидят, так что массовости не будет, максимум пару сотен будет бродить, что-то требовать. А без финансового содержания и те разойдутся.
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03.07.2020 22:57 Ответить
Да? А почему тогда Янукович не смог перекрыть финансирование майдана? Да если они могли за кузню посадить давно посадили. А так походу Порох с кузни всё заплатил. Так что ненада ля-ля! Посадить зеленский хочет но вот он будет выездной только на парад в Москву пожизненно. А он хочет ещё на своей даче в Италии пожить!
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03.07.2020 23:01 Ответить
А потому что там сначала побили кучу народа, а потом еще сверху кучу наложили на требования справедливости.
Нынешние менты другие - помяли кого-то, асфальтной болезнью заразили - ВСЕ отстранены, уволены. Справедливость восторжествовала. А Януковощ просто думал силой всех под асфальт закатать.
И да, народ разъехался по заработкам по заграницам, майданить особо некому. А особо "буйных" в 2014 году на Донбасс прямо с майдана отправили. А оставшихся бомжей позже Кличко с коммунальщиками с майдана выкинул.
Помните как прекратилась "спонсорская помощь" от устраителей, ходили с банками "пожертвования" собирали.
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03.07.2020 23:10 Ответить
Какой-то бред ты пишешь мил человек! Ты хоть сам прочитал что написал? Как ты говоришь идейных 10% остальные за деньги. Так вот как Янукович не смог перекрыть финансирование майдана в центре киева? А ты мне бред тут пишешь про каких-то бомжей Сакаашвили!
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03.07.2020 23:15 Ответить
Это социология - наука такая, которая имеет приблизительно такие цифры.
А еще есть наука по управлению толпой. Достаточно в нужных местах расставить своих людей, и сто человек сможет управлять десятитысячной толпой.
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03.07.2020 23:21 Ответить
Да вот только чегото ваши Жопоблоковцы этих книг не читают! А они вобще читать умеют?
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03.07.2020 23:24 Ответить
Ага продал... А неззя продавать, ты не разрешаешь...
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04.07.2020 07:58 Ответить
Система из Пеци делает жертву.Зеля зделает свое дело,которое ему предназначено системой и уйдет.А жертву жалко,и вновь изберут Пецю.
Порочный круг.
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03.07.2020 22:52 Ответить
Система просто пытается убрать конкурента. Поскольку Порох единственный враг Зелёной банды!
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03.07.2020 22:57 Ответить
С рейтингом меньше 12 процентов он может только со своим цирком шоу устраивать, но это ему ничем не поможет.
И да хз, но сдается мне может это все не просто так, Петя все больше маргинализируется и скоро сам себя закопает.
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03.07.2020 23:02 Ответить
Я видел его рейтинг возле здания суда! Мне верить своим глазам или тебе? Не дождешься адепт бородатого педофила или карликового. Я в сортах гамна не разбираюсь!
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03.07.2020 23:08 Ответить
Сколько собрали тысячу-две-три -десять?
А сколько избирателей в Украине? Из них 53% НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ за него не проголосуют.
Или будете военный переворот делать? Так вас отморозки Шария по Киеву уже гоняли.
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03.07.2020 23:17 Ответить
Да а чего тогда Порошенко на втором месте среди кандидатов? Да и ваших из Жопоблока лупят как сидоровых коз даже в харькове? Если бы как ты говоришь 53% за него не проголосовали ни при каких условиях Зеленский бы оставил бы Порошенко в покое! А так его маниакальное желание посадить за что угодно Пороха объяснимо только в одном случае! Рейтиг Порошенко выше рейтинга зеленского! Это уже и в СН понимают. Проскакивает в их переписке!
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03.07.2020 23:23 Ответить
Даже не желание посадить. Зеленский верней его окружение понимает что посадить Пороха не за что а посадить по беспределу будеточень больно от цивилизованных стран где у зеленского все нищяки! Просто весь этот цирк с делами преследует одну цель заставить Пороха прекратить борьбу! Даже Януковичу с жулькой было лече. На вопрос европейцев за что Жулька сидит можно было ответить вы покупаете газ в лаптестане за 300 баксов а я за 450 за это и сидит!
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03.07.2020 23:33 Ответить
Да мне на того Пороха фиолетово - не трожь гавно вонять не будет. Лучше бы действующими лицами занимались, что бы очиститься от этого дерьма.
А то просто фон. Это как сигнализация автомобиля, на которую в городе НИКТО из окружающих внимание не обращает.
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03.07.2020 23:38 Ответить
Так вот ты сам признаешь что Преследование Порошенко не логично! Значит вывод или у Зеленского тупые соратники хотя мне в это не верится или данные социологии лживы!
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03.07.2020 23:41 Ответить
Вся хрень в Украине происходит из-за полной БЕЗНАКАЗАННОСТИ тех, кто это устраивает.
Поэтому народ хочет чтобы хоть кто-то за это ответил.
Только у нас судебная система такая, что осудить будь кого, у кого есть деньги и влияние НЕВОЗМОЖНО.
Вот так и живем...
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03.07.2020 23:58 Ответить
Вєнєдіктовій це розкажи! Вона ж так репетувала, коли була очільником ДБР, що прокуратура (Рябошапка) не хоче садити Пороха. Зара вона Ген. прокурор і подання ніхто не відкликав... То де ж санкція прокурора?
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03.07.2020 22:39 Ответить
Этот товарищ от Сороса прав, наши местные ребята хоть и кричат про соросят, но сами живут по принципу шахер-махер, а вообще у иудеев где-то в законах Ноя прописано, что одна из заповедей- справедливое правосудие ну или как там христанский один говорил подвижник, что государство без правосудия - банда рабойников
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03.07.2020 22:30 Ответить
Наведіть, будьте ласкаві, факт зв'язку Томаша Фиала з Соросом. Якщо ні- то весь ваш допис - суцільна брехня!
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03.07.2020 22:36 Ответить
я - брехун
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03.07.2020 22:37 Ответить
Ну прям ОЙ!
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03.07.2020 22:40 Ответить
А що ж я вам буду документи шукати про драконів капитал під керівництвом Фіала?
Докази - це документи, ну можно записи розмов, фото, та відео,...а так в інеті пишуть, про співпрацю, то ви вже повинні про це знати з самих слів цього Томаша, та хіба тут справа в цьому, тут більше про судову систему.
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03.07.2020 23:05 Ответить
Йой!
(Далі - перебільшення з елементами "фантасмагорії")
Тобто ви зара визнали, що ви та сама бабця, що розповсюджує чутки сидячи на лавочці біля під'їзду? (ну я трохи утрую). Ну і якщо так бабця назвала когось наркоманом чи проституткою (ну не сподобалась їм молодь), то це - стопудово так?
(гіперболізація закінчена)
Най мене гик втрапить, щоб не дожити до результатів такого світу!
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03.07.2020 23:20 Ответить
Ну хоть в чем- то впереди планеты всей 🤣🤣🤣
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03.07.2020 22:38 Ответить
"Украина - мировой рекордсмен по "плохим кредитам", - Фиала" - Ну разумеется! Народ ограблен олигархами и государством, денег нет, покупательная способность низкая -> внутренний рынок едва жив! Все деньги у олигархов и коррупционеров-чиновников, давящих и душащих народ.
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03.07.2020 22:50 Ответить
У нас этот кризис никогда не заканчивался, все уже привыкли к нему и кидалово стало национальной идеей.
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03.07.2020 23:02 Ответить
нужно заводить в Украину английские , швейцарские суды, уже есть подобный опыт и в странах СНГ
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03.07.2020 23:10 Ответить
Все верно, нео-номенклатура создала государство под себя и пожинает плоды. Олигархи-олигархами, но если вы завтра сделаете нормальное государство, то послезавтра большинство олигархов исчезнет, так как они не могут в конкуренцию и живут на государственные дотации, выбитые коррупционерами. Но вы не сделаете нормальное государство, потому что неономенклатурный рак, все эти судьи, прокуроры, сбушники, таможенники, чинуши, имена которых вы никогда не услышите по телевизору, но которые живут в трехэтажных домах и ездят на элитных авто - они уже давным давно дали метастазы, их десятки тысяч, семейные кланы (папа - прокурор, мама - судья, сын - сбушник, кум - мвдшник, бабушка - мультимиллионер), круговая порука. Тем более, что даже в данный момент никто не хочет замечать эту проблему: даже тут, на цензоре, холопы способны только обсуждать своего "более лучшего" барина, будь то Порошенко, Зеленский или кто-либо еще.
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03.07.2020 23:51 Ответить
Стоп. А при чем тут суды, если закон запрещает выселить несовершеннолетних из жилья? Это типа коррупция?
А в гос банках очень много "кредитов" государственным же предприятиям, которые их не возврящают.
Вот вспомнить ту же Укрнафту. У них под 10 ярдов долгов только по налогам, а правительство их заставляло дивиденды выплачивать. А как они в такой ситуации кредиты будут возвращать? Это называется - целенаправленно банкротить предприятие.
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04.07.2020 01:08 Ответить
Да, и в случае с Укрнафтой спасибо суду, что запретил дивиденды выплачивать...
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04.07.2020 01:09 Ответить
Н-да, и при этом Зеленский мечтает о дешёвых кредитах. Ему что на рояле играть, что государством управлять - один хрен...
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04.07.2020 10:31 Ответить
 
 