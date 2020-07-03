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Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль

Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на даний момент є шорт-лист кандидатів на посаду очільника Національного банку України.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, завтра, післязавтра, найближчими днями таку кандидатуру буде обрано. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, є, можна сказати, шорт-лист кандидатів, які можуть обійняти цю посаду, які задовольняють наших міжнародних партнерів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що до кандидатів на посаду глави НБУ є дві вимоги: професіоналізм і кристальна репутація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тиску на Смолія не було, була "чітка дискусія", - Шмигаль

Автор: 

кандидат (228) НБУ (10401) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+23
Эти придурки вообще конституцию читали! Каким боком премьер министр а назначению главы НБУ, ! ТРЭШ!
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03.07.2020 23:45
+21
им НАСРАТЬ и на конституцию и на законы
вы еще не поняли этого?
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03.07.2020 23:47
+21
Подает кандидатуру Президент, назначает ВР, причем здесь Шмыгаль, который программу своей работы не в состоянии написать?
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03.07.2020 23:50
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СМОЛИЯ В РАДЕ
СВЕЖЕЕ https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
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03.07.2020 23:36 Відповісти
Конфигурация "Марченко- глава НБУ" начинает приобретать все более ясные очертания. Против только один - он сам.
Вчерашняя череда встреч с возможными претендентами на должность главы НБУ была для Зеленского сплошным сюрпризом. Как оказалось большинство предлагаемых на эту должность вовсе не горят желанием ее занять.
Категорическое "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует " одного их возможных кандидатов привело в шок Зеленского и Ермака.
На "все готовых" не нашлось.
Даже "свои из госбанков" начали обставлять условиями свое согласие.
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03.07.2020 23:38 Відповісти
Головою НБУ має бути Олександр Савченко, це найбільш фаховий банкір України, економіст міжнародного рівня, успішний фінансист, екс директор **** та екс заступник Голови НБУ який стояв у істоків створення НБУ як один з найбільш фахових людей в Україні.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARBDePeFEiyi08Cw6s1zY9Ot3cYoopSfOdym5NZy8ZywkJddD0Ro6a82yDRr_vbemPtaFWljB25J12XM&hc_ref=ARQKVt_stpPrY2jCyLHfCO3BBbmVqsZzdFDqB2Byo_184PXm01wBbxtYXHZ3GwRa1oA&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCAtbQEHxhG1ekt_AONYWlWMrof1oVEXxi-65****************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************-pThVVYh1gb6MPuuatGpu_BKCOnZReaTkpkz2EafEXga0Q3jBMyKlZngNvavr8RQ0j8U Олександр Савченко був в ефірі.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/videos/714437432746012/?__xts__%5B0%5D=68.ARCAtbQEHxhG1ekt_AONYWlWMrof1oVEXxi-65****************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************-pThVVYh1gb6MPuuatGpu_BKCOnZReaTkpkz2EafEXga0Q3jBMyKlZngNvavr8RQ0j8U&__tn__=-R 2 липня о 16:33
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04.07.2020 00:05 Відповісти
обратись в общество защиты животных - там тебе помогут)
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04.07.2020 00:57 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=-UC%2CP-y-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1103054533400184?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 июль в 11:43
·Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.
И это пздц.
Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить. А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.
Готовьтесь нести зубы на Майдан.
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04.07.2020 09:37 Відповісти
Игорь, ну что? Кого назначили?
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16.07.2020 12:09 Відповісти
"коли один фахово, інший - чує свої політичні інтереси."
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03.07.2020 23:41 Відповісти
Желающие висеть осенью на киевских каштанах ? 😍
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03.07.2020 23:37 Відповісти
значит не шорт лист а шрот лист... как то так
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04.07.2020 08:50 Відповісти
Ну про кристальну репутацію, ви на прикладі в.о. міністра освіти вже зашкварились, якого поза радою призначили.
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03.07.2020 23:40 Відповісти
Уже есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8297
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03.07.2020 23:42 Відповісти
и если это будет регионал не удивлюсь
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03.07.2020 23:43 Відповісти
Эти придурки вообще конституцию читали! Каким боком премьер министр а назначению главы НБУ, ! ТРЭШ!
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03.07.2020 23:45 Відповісти
им НАСРАТЬ и на конституцию и на законы
вы еще не поняли этого?
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03.07.2020 23:47 Відповісти
опередили
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03.07.2020 23:51 Відповісти
Подает кандидатуру Президент, назначает ВР, причем здесь Шмыгаль, который программу своей работы не в состоянии написать?
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03.07.2020 23:50 Відповісти
И об Украинском народе, и советском(русском)народе Украины,который не желает единства с Украинским народом...https://glavcom.ua/country/society/turechchina-gotova-vidavati-ukrajincyam-korotkostrokovi-dozvoli-na-prozhivannya-690973.html Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання ,может пора и Украине выдавать https://glavcom.ua/country/society/turechchina-gotova-vidavati-ukrajincyam-korotkostrokovi-dozvoli-na-prozhivannya-690973.html короткострокові дозволи на проживання советскому (русскому) народу Украины,который не желает жить по законам независимого государства Украина.?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1200276870324400&set=p.1200276870324400&type=3&av=100010262946037&eav=AfY87n_ohGY7efCDl6ibHbBMtofB5PiyV4yoaxgz8yM0X9X98juWTiGwRkh82FhUuI0&__cft__[0]=AZXt0xciPloNaPKEq3JtZfwqgeUIqJCVmmNKlDqFCoKCJqpV9l4O7Is2GWXfZ9aEmGag1HJudfx2Xl_3AWHW0N5K_1YEhUMkllQw4pa_fWqp0wpDSzicMdHNZY-j8GxtU16_FmnmzqkrEeBdPoY6v3hQohda252pkOyXjMTvbHdk31YCLPpmOfovwA-Puo-*************************&__tn__=R]-R Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 512
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03.07.2020 23:56 Відповісти
я бы оту шо справа взял - по всему видать рязанская и гонит ...
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04.07.2020 00:07 Відповісти
Юзівка.
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04.07.2020 00:14 Відповісти
Уже обсосали (извините за каламбур) кандидатов?
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03.07.2020 23:57 Відповісти
Не, ну у Зеленского с его дешёвым стадом когда то была возможность выделиться чем то новым в Украине. Повести её вверх, а не вниз, как и все папередники. Но все уперлось в то, что Зеленский сам по себе не мыслитель, да ещё и с маленьким багажом знаний и умений, вернее почти нулевым. Поэтому ему необходимо опираться на знания и умения других. А знания и умения окружающих сводятся к всемирно известной мафиозной украинской коррупции. В которой знаний и умений для построение чего-то хорошего нет вообще, потому что оно выродилось с уходом здравого смысла, и тех, кто его нес, из власти. Кроме того, Вовка хочет быть спереди, а человека, у которого нет знаний и умений - легко обмануть, кинуть и вообще не обращать внимания на его беспомощные дергания. Поэтому, конечно, ему сложно, но, с другой стороны - поэтому он совершенно бесполезная фигура для Украины. Окажись на его месте умный и здравый человек, в таком положении - то он бы просто подал в отставку. Но у Вовки нет ни знаний, нифига, поэтому он продолжает во что-то верить - в какую-нибудь херню. Например, что он несет ветку мира или ещё какую то чепуху. На самом деле бесполезный президент - это прежде всего деструктив политикума и порождение анархии, и воровства в эшелонах власти и правительства.
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03.07.2020 23:57 Відповісти
"Відставка Смолія: міжнародний бізнес зупиняє інвестиції через непередбачуваність, - президент Американської торговельної палати". Відставка очільника Національного банку Якова Смолія - тривожний сигнал для інвесторів
Про це заявив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у прямому ефірі Радіо Свобода.

За його словами, деякі міжнародні бізнесові компанії спостерігають, що буде далі і поки зупиняють інвестиції в Україну.

"Компанії довіряли Нацбанку, тому що це була незалежна установа, котра втримала інфляцію та золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозуміла і передбачувана. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, аж поки не буде зрозуміло, які будуть наступні кроки і що можна очікувати далі", - заявив Гундер. https://espreso.tv/news/2020/07/03/vidstavka_smoliya_mizhnarodnyy_biznes_zupynyaye_investyciyi_cherez_neperedbachuvanist_prezydent_amerykanskoyi_torgovelnoyi_palaty
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03.07.2020 23:58 Відповісти
Зоофіл в Київраді?"Дубінський певен, що "Слуга народу" матиме "золоту акцію" у Київраді"
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04.07.2020 00:07 Відповісти
Він хоч знає, що в цьому випадку значить "золота акція"? "Золота акція" у політичної сили, яка має небагато мандатів ((5-10%), але вона за великі преференції приєднується до однієї з інших політсил, аби надати їй абсолютно більшість.
Тобто дубінський розуміє, що слугам урода в Київраді реально світять не більше10%місць.
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04.07.2020 09:21 Відповісти
зачем зелибобам срочно понадобилось менять главу независимого органа, правильно, чтобы он стал зависимым 100% своим человеком, и благословил инфляцию и запуск печатного станка
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04.07.2020 00:07 Відповісти
Дизайнер кальян-баров, главный таксист города, бармен, корабельная сосна, массажист, человек весом 1,5 центнера, баба с силиконовым всем, заведующий дворцом спорта и конечно же свадебный фотограф, вот и весь шорт лист зеленой фигни.
Хотя при чем тут они. Это шорт лист "мудрого нарида".
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04.07.2020 00:08 Відповісти
победит чел из 95 квартала или старый друг зелоха
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04.07.2020 00:08 Відповісти
Шмыгаль, ты в курсе, что НБУ тебе не подчиняется? А зеленый дурень что-то знает о НЕЗАВИСИМОСТИ НБУ от его шутейной воли?
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04.07.2020 00:08 Відповісти
они нихера не знают.. они беспредельщики
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04.07.2020 00:16 Відповісти
Нужно на должность главы НБУ, назначить честного беспартийного коммунистаВже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 267
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04.07.2020 00:09 Відповісти
кака говорил классик ,-"піх#й на ваш шортліст"
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04.07.2020 00:14 Відповісти
Ви вже назначили геніального прокурора,тепер час мудрейшего банкіра.
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04.07.2020 00:14 Відповісти
Нормальні специ з кловунами працювати не будуть. Призначайте КВНщиків.
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04.07.2020 00:17 Відповісти
про НБУ
оказывается такая штука
зеленые за полтора года не смогли написать программу экономического развития страны которая пишется любым кабмином и является прямой инструкцией для НБУ "что делать и куда вкладывать деньги". Смолий просил несколько раз предоставить ему утвержденную радой программу. ему отказывали "не на часи". В результате он ушел в глухую оборону "пошли тогда вы в жопу. я буду работать по конституции пока вы не разработаете программу." а в конституции записано "НБУ обеспечивает финансовую стабильность в стране". Вот он и обеспечивал снизив до минимума инфляцию, поднимая в два раза ЗВР и не допуская бездумного понижения или повышения курса гривны. облигации выкупались с одной целью - убрать лишнюю валюты с рынка. зеленые упыри через минфин наштамповали ценных бумаг на полторы сотни миллиардов и продали их за валюту. если бы не НБУ то курс был бы 20 и бюджет которые ********* сложила исходя из курса 30 пошел бы по звезде сразу а не к лету
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04.07.2020 00:17 Відповісти
Зелень бачила що відбувається завал, тому і не давали програми, щоб потім всіх собак навішати на НБУ. Те ж саме чекає і Шмигаля з Кабміном.
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04.07.2020 00:32 Відповісти
на прямом у борадатого качка (который еще в футболке с триколором железо тягал) спросил - какие у вас лично претензии к смолию. знаете что ответил?
1. слишком медленно НБУ снижал учетную ставку
2. коммерческие банки за 2019 год заработали 78 млрд долларов прибыли. почему с нее не возместили полностью вклады 3000 самых крупных вкладчиков банков-прачечных которые вывели с рынка?
все.
ему обьясняют

1. нельзя резко снижать учетную ставку - это дестабилизирующий фактор
2. НБУ не занимается изъятием прибыли у ком.банков и не может что то кому то возмещать.

не понимает дятел перекаченый. его спрашивают - вы понимаете что вы сегодня выгнали с работы специалиста мирового уровня? он отвечает - а он сам заяву написал - чо его держать.
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04.07.2020 00:41 Відповісти
танюхе бы и слово вставить - не ушла в замор
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04.07.2020 00:20 Відповісти
Лайф зламався.
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04.07.2020 00:28 Відповісти
ето тот случай когда мне нравится чия то сломаная лайф
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04.07.2020 00:40 Відповісти
крестик - не пинди....
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04.07.2020 01:18 Відповісти
В Зе клоунаде вдать никто не знает что НБУ - это НЕЗАВИСИМЫЙ регулятор по Конституции !!!
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04.07.2020 00:31 Відповісти
Ну ти дайош. Вони її не читали.
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04.07.2020 00:34 Відповісти
.. в камерах время будет - еще почитают...
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04.07.2020 00:37 Відповісти
Держим в банко миллионо и плеванто на законо.
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fslovapesen.com%2Fdetskie-pesni-bandito-gangsterito_s116624%2F&title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%2C%20%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE
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04.07.2020 02:25 Відповісти
Шорт побери. Министр НБУ это чтото новое.
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04.07.2020 00:46 Відповісти
Страшно представить только, какое убожество "выиграет" эту лотерею - ведь нужен карманный тупица, типа генпрокурора или начальнику СБУ.
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04.07.2020 01:08 Відповісти
з братюнєй єрмолки свої шорт-листи порєшали? всьо вьедь далжно бьіть па працедуре!!
дзякую, дуже дзякую!! новая ******* новьіх ліц
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04.07.2020 01:11 Відповісти
уже есть два списка - кандидаты и киллеры ) и кто же этим руководит?)
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04.07.2020 01:12 Відповісти
ну головне, що ШМИГ знає таке слово як "шорт-лист"....
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04.07.2020 01:24 Відповісти
Не переживайте!
Шорт- лист это кандидаты в шортах)
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04.07.2020 07:54 Відповісти
Я так понимаю, под "шорт-лист" он имеет ввиду Яценюка?
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04.07.2020 01:54 Відповісти
А не Мишико ли? Тот уже "засиделся" на своей должности.
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04.07.2020 07:18 Відповісти
Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4648
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04.07.2020 02:00 Відповісти
Шорт-глист
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04.07.2020 02:28 Відповісти
Очередной день плача закончился.
Начался следующий.
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04.07.2020 06:41 Відповісти
Действительно "шорт побери". Вместо того, чтобы подобрать кандидатуру до увольнения, поступают наоборот. Теперь месяцами будут новые "шорты" искать как в случае с министрами. Складывается впечатление, что не о них ли сказал Лавров свою знаменитую фразу?
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04.07.2020 07:16 Відповісти
Пускай люди сами выбрали (хотят жить в говне пусть живут)
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04.07.2020 07:39 Відповісти
черт- лист
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04.07.2020 08:02 Відповісти
Вменяемые специалисты не пойдут на то чтобы недоумки типа зеленского указывали что им делать на рабочем месте.
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04.07.2020 08:21 Відповісти
Буде бухгалтер 95 кварталу.
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04.07.2020 09:05 Відповісти
Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6784
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04.07.2020 10:19 Відповісти
шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров, - сказал Шмыгаль - может сразу позвонить международным партнерам и спросить кого назначить?
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04.07.2020 10:31 Відповісти
В Раде, все "профессионалы" и с "кристальной репутацией", разве вы не знали??? Ведь сам клоун - президент их подбирал, ведь он самый "профессиональный" и что не секрет, репутация у него самая "кристальная", никто с этим и не спорит, не так ли???
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04.07.2020 11:20 Відповісти
а на тебя шмыг по краю...сам то ты в какой ситуации,низкий старт и ...не тряси губой,готовь вилы,грабли и на картоху,чай и успеешь к урожаю.Заложник клоунады по квартальной 95 как вас только Господь Бог терпит!!!
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04.07.2020 12:29 Відповісти
Знімаючи фахівця такого калібру, за звичай, вже мають кандидитуру, для заміщення, а ці поци все рубають, ломають, а після починають шукати й гадати - що робити... Так діють лише профани... В нас влада карнавальних профанів, діями яких керують покидькі...
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04.07.2020 12:50 Відповісти
 
 