Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на даний момент є шорт-лист кандидатів на посаду очільника Національного банку України.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, завтра, післязавтра, найближчими днями таку кандидатуру буде обрано. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, є, можна сказати, шорт-лист кандидатів, які можуть обійняти цю посаду, які задовольняють наших міжнародних партнерів", - сказав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що до кандидатів на посаду глави НБУ є дві вимоги: професіоналізм і кристальна репутація.
Топ коментарі
+23 vadym sestritsyn
показати весь коментар03.07.2020 23:45
+21 Стрелок
показати весь коментар03.07.2020 23:47
+21 GM Harvester
показати весь коментар03.07.2020 23:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СВЕЖЕЕ https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
Вчерашняя череда встреч с возможными претендентами на должность главы НБУ была для Зеленского сплошным сюрпризом. Как оказалось большинство предлагаемых на эту должность вовсе не горят желанием ее занять.
Категорическое "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует " одного их возможных кандидатов привело в шок Зеленского и Ермака.
На "все готовых" не нашлось.
Даже "свои из госбанков" начали обставлять условиями свое согласие.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARBDePeFEiyi08Cw6s1zY9Ot3cYoopSfOdym5NZy8ZywkJddD0Ro6a82yDRr_vbemPtaFWljB25J12XM&hc_ref=ARQKVt_stpPrY2jCyLHfCO3BBbmVqsZzdFDqB2Byo_184PXm01wBbxtYXHZ3GwRa1oA&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCAtbQEHxhG1ekt_AONYWlWMrof1oVEXxi-65****************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************-pThVVYh1gb6MPuuatGpu_BKCOnZReaTkpkz2EafEXga0Q3jBMyKlZngNvavr8RQ0j8U Олександр Савченко був в ефірі.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/videos/714437432746012/?__xts__%5B0%5D=68.ARCAtbQEHxhG1ekt_AONYWlWMrof1oVEXxi-65****************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************-pThVVYh1gb6MPuuatGpu_BKCOnZReaTkpkz2EafEXga0Q3jBMyKlZngNvavr8RQ0j8U&__tn__=-R 2 липня о 16:33
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1103054533400184?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 июль в 11:43
·Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.
И это пздц.
Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить. А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.
Готовьтесь нести зубы на Майдан.
вы еще не поняли этого?
Про це заявив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у прямому ефірі Радіо Свобода.
За його словами, деякі міжнародні бізнесові компанії спостерігають, що буде далі і поки зупиняють інвестиції в Україну.
"Компанії довіряли Нацбанку, тому що це була незалежна установа, котра втримала інфляцію та золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозуміла і передбачувана. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, аж поки не буде зрозуміло, які будуть наступні кроки і що можна очікувати далі", - заявив Гундер. https://espreso.tv/news/2020/07/03/vidstavka_smoliya_mizhnarodnyy_biznes_zupynyaye_investyciyi_cherez_neperedbachuvanist_prezydent_amerykanskoyi_torgovelnoyi_palaty
Тобто дубінський розуміє, що слугам урода в Київраді реально світять не більше10%місць.
Хотя при чем тут они. Это шорт лист "мудрого нарида".
оказывается такая штука
зеленые за полтора года не смогли написать программу экономического развития страны которая пишется любым кабмином и является прямой инструкцией для НБУ "что делать и куда вкладывать деньги". Смолий просил несколько раз предоставить ему утвержденную радой программу. ему отказывали "не на часи". В результате он ушел в глухую оборону "пошли тогда вы в жопу. я буду работать по конституции пока вы не разработаете программу." а в конституции записано "НБУ обеспечивает финансовую стабильность в стране". Вот он и обеспечивал снизив до минимума инфляцию, поднимая в два раза ЗВР и не допуская бездумного понижения или повышения курса гривны. облигации выкупались с одной целью - убрать лишнюю валюты с рынка. зеленые упыри через минфин наштамповали ценных бумаг на полторы сотни миллиардов и продали их за валюту. если бы не НБУ то курс был бы 20 и бюджет которые ********* сложила исходя из курса 30 пошел бы по звезде сразу а не к лету
1. слишком медленно НБУ снижал учетную ставку
2. коммерческие банки за 2019 год заработали 78 млрд долларов прибыли. почему с нее не возместили полностью вклады 3000 самых крупных вкладчиков банков-прачечных которые вывели с рынка?
все.
ему обьясняют
1. нельзя резко снижать учетную ставку - это дестабилизирующий фактор
2. НБУ не занимается изъятием прибыли у ком.банков и не может что то кому то возмещать.
не понимает дятел перекаченый. его спрашивают - вы понимаете что вы сегодня выгнали с работы специалиста мирового уровня? он отвечает - а он сам заяву написал - чо его держать.
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fslovapesen.com%2Fdetskie-pesni-bandito-gangsterito_s116624%2F&title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%2C%20%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE
дзякую, дуже дзякую!! новая ******* новьіх ліц
Шорт- лист это кандидаты в шортах)
Начался следующий.