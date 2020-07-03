Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на даний момент є шорт-лист кандидатів на посаду очільника Національного банку України.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, завтра, післязавтра, найближчими днями таку кандидатуру буде обрано. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, є, можна сказати, шорт-лист кандидатів, які можуть обійняти цю посаду, які задовольняють наших міжнародних партнерів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що до кандидатів на посаду глави НБУ є дві вимоги: професіоналізм і кристальна репутація.

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