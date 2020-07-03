Тиску на Смолія не було, була "чітка дискусія", - Шмигаль

Національний банк - орган, незалежність якого гарантована на законодавчому рівні, і тиснути на його керівника неможливо.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Неможливо чинити тиск на керівника незалежного органу, який є абсолютно законодавчо незалежним, однієї з тих вертикалей, яка забезпечує стабільність банківської системи і грошової системи України", - сказав Шмигаль.

"Поставте запитання пану Смолію, нехай він розшифрує свою фразу про політичний тиск", - додав прем'єр.

Взаємодію з НБУ Шмигаль описав так: "Абсолютно конструктивна, на професійному рівні, чітка дискусія з колективом, з правлінням, з головою Національного банку про сталість економічного розвитку, про забезпечення сталості в кризових умовах".

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.