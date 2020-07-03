Тиску на Смолія не було, була "чітка дискусія", - Шмигаль
Національний банк - орган, незалежність якого гарантована на законодавчому рівні, і тиснути на його керівника неможливо.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Неможливо чинити тиск на керівника незалежного органу, який є абсолютно законодавчо незалежним, однієї з тих вертикалей, яка забезпечує стабільність банківської системи і грошової системи України", - сказав Шмигаль.
"Поставте запитання пану Смолію, нехай він розшифрує свою фразу про політичний тиск", - додав прем'єр.
Взаємодію з НБУ Шмигаль описав так: "Абсолютно конструктивна, на професійному рівні, чітка дискусія з колективом, з правлінням, з головою Національного банку про сталість економічного розвитку, про забезпечення сталості в кризових умовах".
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1103054533400184?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 июль в 11:43
·Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.И это пздц.
Бродяги безработные.
==================================
у кого-то разные понятия про "давление" и "четкую дискуссию" А может был "конкретный базар"?
когда опять за деньгами на коленках приползете
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Олигарх заявил, что деньги из РФ могут заменить кредиты МВФ"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить все проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил миллиардер.
От ти клоун. Він в Раді вже все сказав.
А ЧЕГО ЖЕ ОН ТОГДА ДВЕРЬЮ ПЕРЕД НОСОМ ЗЕ И ЕРМАКА ХЛОПНУЛ ? он ведь не пацан - а человек с мировым именем и цену себе знает
Значит продавался?
https://youtu.be/gQYPt1oHkxw
то тебе хтось обдурив
А 10 років назад було лише 6%.
Так що тренд позитивний.
https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://twitter.com/sergiy_taran/status/1279059000135503872 5 ч
Зараз «слуги» звинувачують Смолія у тому, що він тримав «надто міцну гривню».
Трускавецькі лауреати, ви забули, як ще кілька місяців тому САМЕ ВИ пояснювали, що першим досягненням Зеленського те, що «гривня стала міцною як ніколи»?!..
Акваріумні рибки з мікроскопічною пам'яттю.
а він чогось злякався ..
риг не припиняє бути ригом
Уринотерапія зеленню продовжує свою величну ходу!
https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", - сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.
Чуваки, всьо чотко
Чуваки, гей бугі-мугі, є